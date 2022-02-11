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У Києві затверджено план евакуації населення, - Кличко

У Києві затверджено план евакуації населення, - Кличко

Київська міська державна адміністрація затвердила план евакуації населення.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт КМДА з посиланням на мера Віталія Кличка.

"У Києві створені комісії з питань евакуації – на рівні КМДА та в кожному районі. Затверджений план евакуації населення. Він визначає місця розташування збірних евакуаційних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міські служби вже працюють в умовах запобігання надзвичайній ситуації військового характеру.

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"Сьогодні сили та засоби цивільного захисту Києва (це комунальні служби, аварійно-рятувальні служби та інші) становлять: 13,5 тисяч осіб особового складу та понад 780 одиниць техніки. Також розгортаються сили територіальної бригади для оборони Києва", – розповів Кличко.

Об’єкти критичної інфраструктури перейшли в режим підготовки до роботи в умовах надзвичайної ситуації, а підприємства забезпечені гарантованим безперебійним зв’язком у разі відсутності мобільного зв’язку та інтернету, вказує столичне керівництво.

"Якщо ще кілька років тому ми мали 1,5 тисячі придатних укриттів, то на сьогодні збільшили їх кількість утричі. Загалом до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ", – зазначив Кличко.

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Автор: 

Київ (19408) Кличко (3507) евакуація (2304)


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Топ коментарі
+47
Прогавили два роки.. Ніяк державу та армію не зміцнювали. Тому фуйлуша і нападає.
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11.02.2022 22:37
+43
Розуміє що це його найкращий і можливо єдиний шанс, такого дебіла президентом в Україні точно більше не буде.
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11.02.2022 22:38
+31
ну, так і зараз не 2014...

Ольга Рев@Olha_Rev

Не було відчуття, що буде велика війна. От тільки коли почалась олімпіада, стало пробирати від усвідомлення того, як ми близько до краю.
Спогади про олімпіаду в рашці. Та параолімпійка у візку, з якої мокша здирала віночок. ВІНОЧОК, блдь.
Вперше стикнулись з ольгінцями. Вивчали їх. Стали боротись з тролями.

Умовний Захід - молодці. Це прагматично: підняти шум про війну, показово поставити щось з озброєння, голосні заяви.
Рашка у пастці - раз. Щєлі важко виконати свої договорняки - два.
При будь-якому розвитку подій рашка програє.

При увазі всього світу, що прикута до мокшан, провокації з іхтамнєтами не проканають. Рипнуться - програють. Не рипнуться - теж програють. Бо рашка тримається на страхові, підлості і наглості. Дадуть слабину -посиплеться недоімперія.

Красиво Захід зіграв. Ось це і є многоходовочка. Звісно, паніки нема, бо в нас тепер є ЗСУ, не то шо в 2014.
Та все ж заглядаю в стрічку, бо тривожно, чи зєрмаки ще не облизали чоботи гіві-моторол від імені України.
Якби була зараз проукраїнська влада, не було б зовсім тривожно.
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11.02.2022 22:49
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Кличко шарит в войнах и в армии служил, в отличие от зе.
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12.02.2022 01:26 Відповісти
Ви серьозно ?
Яка була армія в перші роки незалежності нагадайте ?!
Тай й радянськи часи усі мої родичи , хто не був прикордонником то автомат в руках тримав двічи .

Крім того , відомо , що 90% людей з висшою освітою не були на строковій службі . Ви вважаєте , що керівні посади повинні займати люди без висшої освіти в більшості своїй ?
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12.02.2022 01:49 Відповісти
В перши роки незалежності в Україні була півмільона армія, яку потім 20 років скоротчували і розпродавали. Єто зеленскій з вищою освітою?))) Армія ще нікому не заважала отримати освіту. Я просто говорю що Кличко освічений боєць, а зеленський неосвічений наркоман.
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12.02.2022 11:43 Відповісти
А реально вірете , що "армія не заважає" ?! Інша армія може б й не заважала б ... Але й це питання , бо в подавній більшості країн де й досі існує неконтрактна армія (в великих : це Японія , Германія) там студентів не беруть в армію й теж існує якась альтернатива . Вважається , що найбільш продуктивний для продовження навчання саме період це після без перерви в тому навчанні . В софку це було 2-3 роки . Якщо Ви вважаєте , що для найбутнього математика чи фізика (а хоч й вчителя географії) дуже користно, якщо його регулярно перший рік "б"ють в тикву" , а потім останній він же інших б"є -- ось й уся сутність служби в СА . Іншому не вчила ця "школа жізнІ" . А перші 10 років незалежності мало що змінилося . Крім терміну . А на армію тупо поклали й дали її на відкуп військовим колишнім софейським офіцерам , які властно кажучи й створили цю систему напівкрімінальних відносин . Скажу навіть більше -- стрілянина у Дніпрі ... Там розумово не усе тільки в "позастатутних" ... Вангую , що може українофобом був цей вбивця . Може навіть за це його "опускали" . Тому й повбивав "хАхлов" яких зустрів , включаючи дівчинку охоронницю .

А те що в СА , в пострадянські часи в армії 95% часу були позастатутними . А іншому вчили на 5% й не дуже гарно (бо мало) світчить хоча б те , що в Афган не засилали й після "учебкі" , а виключно після року . В бойових арміях , де вчать виключно воювати й захищати там 4 місяця "курсу виживання" достатньо . Причому 60 днів це загальний курс й артелерія (тобто спеціалізація) йще 60 . Може танкистів трохи більше вчать . А ось десантуру - 120 днів достатньо .
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12.02.2022 13:09 Відповісти
Інший приклад , що вчили не так й не тому навіть вже до 2014 року .
Захоплення Криму й частки Донбасу це навіть Аваков визнав , що першими почали стріляти ненайченні а нічому "добробати" - бо мотивація 100% . А нібито десантура , спецрозділи МВД мотивація була 0% . Навіть коли по їм вже стреляли вони не завжди відповідали . Бо справа навіть в офіцерах . Хто був в Іраку , в Сербії - ті йще розуміли , що їх професия вбивати тих , хто тебе прийшов вбивати й твої солдат . А інших цьому не вчили , а вчили сімулювати "захист" . ******** доктрина це коли будь який офіцер (як мінімум бойових підрозділів) повинен бути й пехотинцєм , й мінометником . Там усі , включаючи двухзіркових генералів здають спортивні нормативи й регулярно , підкреслюю - регулярна вистрілюють кілка магазинів зі стрелецькой . Але не з кородкоствольної пукалки , з М-16 . Для такого , що захопити пару гопників не буде достатньо . Тут спецназівська підготовка потрібна .
Ви ось багато чули , що за 20 років американської присутності в Афгані когось викрадали з офіцерів в Кабулі ?
А в СА перші роки була епідемія . Але життя змусило й пілотів вчити стріляти зі стрилецької зброї . Й істи , й спати з автоматом під голову . Тільки так вишкоюється армія , яка не в іграшки грає , а яка вбиває ворогів з перої секунди якщо виявляється , що це ворог .

Ось уявляєте , був один випадок , коли захопили сомалійці російський напіввійсковий човен . Не не могло не бути збройної охорони . Причому військової . Але капітан каже , мовляв ці охоронці вони діточки , вони по живих людях не палили ніколи . Моволяв я не наважився надати їм наказ . Уявити щось подібне з НАТІвським човнєм я не можу . Бо там усюди М-16 . Від капітана , до усіх сержантів й рядового складу . Не кажучи про десятки кулеметів й зеніток . А головне , що ніяких "діточок" в цій армії за визначенням не може бути . Вони в"ють хоч півтисячи сомалійських піратів й будуть спати добрим сном .
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12.02.2022 13:55 Відповісти
Не хватает пунктов сбора для сдачи в плен и точек продажи гвоздик для торжественной встречи.
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12.02.2022 01:45 Відповісти
А почему в плен брать? Расстреливать на месте этих недочеловеков
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12.02.2022 01:59 Відповісти
"немножко по-дурацкому текст на писан" -- Не можу не процитувати класиків ...
Я про те , що "план евакуації" сам термін передбачає відступ й здачу міста ворогу .
Ну назвали би "план оборони" (бо схожий по суті справи) . Або нейтрально якось : "план охорони беспеки жителів".
Радий , що не здогадалися назвати "план капітуляції" . Це московітам в восені 1941-го було з їх гнилих болот куди тікати (а хоч й за Урал) . Аж до Москви драпали ... А з Київа евакуватися нікуди !!!
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12.02.2022 01:57 Відповісти
В смысле "эвакуации"?? Он собирается отступать из Киева и вывозить людей?
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12.02.2022 02:34 Відповісти
что он будет делать мы увидим, если что.
но 4 млн эвакуировать просто некуда. каждый клочок земли уже кому-то принадлежит. чтобы это увидеть, достаточно посмотреть на кадастровую карту.
есть леса, но их мало.
население Киева, если вдруг, эвакуировать просто некуда. у нас слишком небольшая страна для этого.
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12.02.2022 05:53 Відповісти
План эвакуации в Лондон?
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12.02.2022 05:25 Відповісти
Ярославский уже эвакуировался. Начало положено
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12.02.2022 06:19 Відповісти
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12.02.2022 06:51 Відповісти
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12.02.2022 09:27 Відповісти
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12.02.2022 10:11 Відповісти
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