У Києві затверджено план евакуації населення, - Кличко
Київська міська державна адміністрація затвердила план евакуації населення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт КМДА з посиланням на мера Віталія Кличка.
"У Києві створені комісії з питань евакуації – на рівні КМДА та в кожному районі. Затверджений план евакуації населення. Він визначає місця розташування збірних евакуаційних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що міські служби вже працюють в умовах запобігання надзвичайній ситуації військового характеру.
"Сьогодні сили та засоби цивільного захисту Києва (це комунальні служби, аварійно-рятувальні служби та інші) становлять: 13,5 тисяч осіб особового складу та понад 780 одиниць техніки. Також розгортаються сили територіальної бригади для оборони Києва", – розповів Кличко.
Об’єкти критичної інфраструктури перейшли в режим підготовки до роботи в умовах надзвичайної ситуації, а підприємства забезпечені гарантованим безперебійним зв’язком у разі відсутності мобільного зв’язку та інтернету, вказує столичне керівництво.
"Якщо ще кілька років тому ми мали 1,5 тисячі придатних укриттів, то на сьогодні збільшили їх кількість утричі. Загалом до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ", – зазначив Кличко.
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Яка була армія в перші роки незалежності нагадайте ?!
Тай й радянськи часи усі мої родичи , хто не був прикордонником то автомат в руках тримав двічи .
Крім того , відомо , що 90% людей з висшою освітою не були на строковій службі . Ви вважаєте , що керівні посади повинні займати люди без висшої освіти в більшості своїй ?
А те що в СА , в пострадянські часи в армії 95% часу були позастатутними . А іншому вчили на 5% й не дуже гарно (бо мало) світчить хоча б те , що в Афган не засилали й після "учебкі" , а виключно після року . В бойових арміях , де вчать виключно воювати й захищати там 4 місяця "курсу виживання" достатньо . Причому 60 днів це загальний курс й артелерія (тобто спеціалізація) йще 60 . Може танкистів трохи більше вчать . А ось десантуру - 120 днів достатньо .
Захоплення Криму й частки Донбасу це навіть Аваков визнав , що першими почали стріляти ненайченні а нічому "добробати" - бо мотивація 100% . А нібито десантура , спецрозділи МВД мотивація була 0% . Навіть коли по їм вже стреляли вони не завжди відповідали . Бо справа навіть в офіцерах . Хто був в Іраку , в Сербії - ті йще розуміли , що їх професия вбивати тих , хто тебе прийшов вбивати й твої солдат . А інших цьому не вчили , а вчили сімулювати "захист" . ******** доктрина це коли будь який офіцер (як мінімум бойових підрозділів) повинен бути й пехотинцєм , й мінометником . Там усі , включаючи двухзіркових генералів здають спортивні нормативи й регулярно , підкреслюю - регулярна вистрілюють кілка магазинів зі стрелецькой . Але не з кородкоствольної пукалки , з М-16 . Для такого , що захопити пару гопників не буде достатньо . Тут спецназівська підготовка потрібна .
Ви ось багато чули , що за 20 років американської присутності в Афгані когось викрадали з офіцерів в Кабулі ?
А в СА перші роки була епідемія . Але життя змусило й пілотів вчити стріляти зі стрилецької зброї . Й істи , й спати з автоматом під голову . Тільки так вишкоюється армія , яка не в іграшки грає , а яка вбиває ворогів з перої секунди якщо виявляється , що це ворог .
Ось уявляєте , був один випадок , коли захопили сомалійці російський напіввійсковий човен . Не не могло не бути збройної охорони . Причому військової . Але капітан каже , мовляв ці охоронці вони діточки , вони по живих людях не палили ніколи . Моволяв я не наважився надати їм наказ . Уявити щось подібне з НАТІвським човнєм я не можу . Бо там усюди М-16 . Від капітана , до усіх сержантів й рядового складу . Не кажучи про десятки кулеметів й зеніток . А головне , що ніяких "діточок" в цій армії за визначенням не може бути . Вони в"ють хоч півтисячи сомалійських піратів й будуть спати добрим сном .
Я про те , що "план евакуації" сам термін передбачає відступ й здачу міста ворогу .
Ну назвали би "план оборони" (бо схожий по суті справи) . Або нейтрально якось : "план охорони беспеки жителів".
Радий , що не здогадалися назвати "план капітуляції" . Це московітам в восені 1941-го було з їх гнилих болот куди тікати (а хоч й за Урал) . Аж до Москви драпали ... А з Київа евакуватися нікуди !!!
но 4 млн эвакуировать просто некуда. каждый клочок земли уже кому-то принадлежит. чтобы это увидеть, достаточно посмотреть на кадастровую карту.
есть леса, но их мало.
население Киева, если вдруг, эвакуировать просто некуда. у нас слишком небольшая страна для этого.