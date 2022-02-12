Посольство РФ в Киеве: "Мы продолжаем свою работу"

Российские дипломаты продолжают исполнять свои обязанности на территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в субботу сообщило ТАСС в посольстве РФ в Киеве.

"Мы продолжаем свою работу", – заверил представитель российского дипломатического учреждения.

Ранее российские СМИ сообщали, что сотрудники российской дипломатической миссии начали покидать Украину.

Читайте также: Посольства 7 стран призвали своих граждан "как можно скорее" покинуть Украину