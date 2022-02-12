Посольство РФ в Киеве: "Мы продолжаем свою работу"
Российские дипломаты продолжают исполнять свои обязанности на территории Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в субботу сообщило ТАСС в посольстве РФ в Киеве.
"Мы продолжаем свою работу", – заверил представитель российского дипломатического учреждения.
Ранее российские СМИ сообщали, что сотрудники российской дипломатической миссии начали покидать Украину.
Топ комментарии
+16 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий12.02.2022 10:44
+15 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий12.02.2022 10:43
+14 Глеб123
показать весь комментарий12.02.2022 10:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мы просто отдали ЯО не потребовав никакой компенсации за него всего то каких то жалких в ценах 1992-1995 годов 200 с гаком миллиардов США типа нам не надо... вот и имеем сегодня привет с 1992 года...нев 2014 году все началось а в 1992 году.. 2014 год это было следствие 1992 года...и 1996 года когда в Конституцию вписали вместо Крымской области Автономную республику Крым...
Из-за потери доходов, из-за отсутствия финасирования военторга Малофеева, потерявшего доход от транзита и продажи донбасских метамфетаминов, в ЛДНР брат пойдет войной на брата, один защитник русскоязычных пойдет на другого защитника русскоязычных.
И придется им друг друга бИндерами назначать: кого по четным, а кого по нечетным дням.
Или самое "страшное": ЛНР пойдет войной на ДНР, и прольется русскоязычная кровь этих самых молодых демократий.
Лично у меня последнее вызывает чувство глубокого удовлетворения.
И освобождать Донбасс ВСУ будет не нужно: сами себя выкосят и от голода/болезней передохнут.
P.S. Искренне не советую прогрессивному мировому человечеству давить на Украину: а то украинские власти откроют коридор, и популяцию, бегущую от гражданской войны в ЛДНР, запустят в континентальную Западную Европу. Это будет почище африканских беженцев, он этих защитников русскоговорящих даже в РФ шарахаются...
Ідіть геть , та дайте нам спокій 😡
Раз ні зе ні пе не вирішили за потрібне в умовах війни розірвати дип відносини та повиганяти цю кацапську срань