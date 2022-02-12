Посольство РФ у Києві: "Ми продовжуємо свою роботу"

Російські дипломати продовжують виконувати свої обов’язки на території України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у суботу повідомили ТАСС у посольстві РФ у Києві.

"Ми продовжуємо свою роботу", - запевнив представник російської дипломатичної установи.

Зазначимо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що співробітники російської дипломатичної місії почали залишати Україну.

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