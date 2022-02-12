Посольство РФ у Києві: "Ми продовжуємо свою роботу"
Російські дипломати продовжують виконувати свої обов’язки на території України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у суботу повідомили ТАСС у посольстві РФ у Києві.
"Ми продовжуємо свою роботу", - запевнив представник російської дипломатичної установи.
Зазначимо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що співробітники російської дипломатичної місії почали залишати Україну.
Топ коментарі
+16 Борменталь Незабаром
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+15 Александр Чуднивец #474549
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мы просто отдали ЯО не потребовав никакой компенсации за него всего то каких то жалких в ценах 1992-1995 годов 200 с гаком миллиардов США типа нам не надо... вот и имеем сегодня привет с 1992 года...нев 2014 году все началось а в 1992 году.. 2014 год это было следствие 1992 года...и 1996 года когда в Конституцию вписали вместо Крымской области Автономную республику Крым...
Из-за потери доходов, из-за отсутствия финасирования военторга Малофеева, потерявшего доход от транзита и продажи донбасских метамфетаминов, в ЛДНР брат пойдет войной на брата, один защитник русскоязычных пойдет на другого защитника русскоязычных.
И придется им друг друга бИндерами назначать: кого по четным, а кого по нечетным дням.
Или самое "страшное": ЛНР пойдет войной на ДНР, и прольется русскоязычная кровь этих самых молодых демократий.
Лично у меня последнее вызывает чувство глубокого удовлетворения.
И освобождать Донбасс ВСУ будет не нужно: сами себя выкосят и от голода/болезней передохнут.
P.S. Искренне не советую прогрессивному мировому человечеству давить на Украину: а то украинские власти откроют коридор, и популяцию, бегущую от гражданской войны в ЛДНР, запустят в континентальную Западную Европу. Это будет почище африканских беженцев, он этих защитников русскоговорящих даже в РФ шарахаются...
Ідіть геть , та дайте нам спокій 😡
Раз ні зе ні пе не вирішили за потрібне в умовах війни розірвати дип відносини та повиганяти цю кацапську срань