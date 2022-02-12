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Посольство РФ у Києві: "Ми продовжуємо свою роботу"

Посольство РФ у Києві:

Російські дипломати продовжують виконувати свої обов’язки на території України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у суботу повідомили ТАСС у посольстві РФ у Києві.

"Ми продовжуємо свою роботу", - запевнив представник російської дипломатичної установи.

Зазначимо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що співробітники російської дипломатичної місії почали залишати Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольства 7 країн закликали своїх громадян "чим скоріше" покинути Україну

Автор: 

посольство рф (330) евакуація (2304)


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Топ коментарі
+16
нет уж, валите на.уй!
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12.02.2022 10:44
+15
Лапатні смердючі свині продовжують смердіти в Україні-нажаль...
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12.02.2022 10:43
+14
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12.02.2022 10:47
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а так гарно почався ранок
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12.02.2022 10:43 Відповісти
А жаль.
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12.02.2022 10:43 Відповісти
Лапатні смердючі свині продовжують смердіти в Україні-нажаль...
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12.02.2022 10:43 Відповісти
лапатная ванючая свиня-котенька валі запарєбрік до радного свінарніка,пока нє позна...
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12.02.2022 11:23 Відповісти
нет уж, валите на.уй!
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12.02.2022 10:44 Відповісти
років 8 відчиненого вікна там не бачив...
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12.02.2022 10:45 Відповісти
Бронь не відкривається)
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12.02.2022 10:55 Відповісти
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12.02.2022 10:47 Відповісти
они наверно не знают что руские своих бросают
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12.02.2022 10:47 Відповісти
Хто б сумнівався..Агент Єрмак ще не все зробив.
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12.02.2022 10:48 Відповісти
Триколоры сами шьют или военторг завез для приветствия АсвАбАдителей?
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12.02.2022 10:48 Відповісти
Пропоную перенести посольство рф у Донецьк чи Луганськ .Хай відчують якість свої дипломатії та усі кращі сторони російського миру.А як прийдеться євакуватися то так зручно бо не довго.
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12.02.2022 10:50 Відповісти
читаю комментарии-- валите типа россияне.... и думаю ЛЮДИ ВЫ ГЕТЬ утратили адекватность? это вам не стрелялки на приставке или в компе.... ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ ПОКА У НАС ДИПЛОМАТИЕСКАЯ МИССИЯ В СТРАНЕ РОССИИ-- есть ШАНСЫ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ПУТЕМ есть и ВСЕГДА БУДУТ... а прекращение дипломатических отношений по факты это уже без вариантов ОБЬЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ.... и еще момент почему мы ведемся на крики США Британии НАТО европы и всех остальных что Путин обязательно нападет на Украину в среду 16 февраля.... ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ ПОТРЕБОВАЛА ОТ ГАРАНТОГВ БРИТАНИИ И США ЗАЩИЩАТЬ ВОЕННЫМ СПОСОБОМ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ КАК ЭТО ВЫТЕКАЕТ ИЗ МЕМОРАНДУМА БУДАПЕШТА... ИЛИ ПОДПИСИ БРИТАНИИ И США ТАКАЯ ЖЕ ПРОМОКАШКА КАК И ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО???? так кто будет после всего этого верить США Британии...кстати не подписывая но прислали телеграмму поддержки Меморандума и Франция и Германия и Китай заявивгший что это хорошее дело в части гонки разоружения.. и Канада.. а теперь все они играют в болванчиков???? я пнимаю ОГРОМНОЕ СПАСИБО КРАВЧУКУ И КУЧМЕ ЗА ТО ЧТО СЕГОДНЯ ЭТО ИХ ЗАСЛУГА ПОВЕЛИСЬ НЕ ЗНАЮ КАК КАКИЕ ПРЯНИКИ НО ПОВЕЛИСЬ НЕ ОТСТОЯЛИ ИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ... считаю кидать предьяву Зеленскому глупо он то не сдавал ЯО в 1992-1995 годах.. начал Кравчук... а сдал закончил Кучма...
мы просто отдали ЯО не потребовав никакой компенсации за него всего то каких то жалких в ценах 1992-1995 годов 200 с гаком миллиардов США типа нам не надо... вот и имеем сегодня привет с 1992 года...нев 2014 году все началось а в 1992 году.. 2014 год это было следствие 1992 года...и 1996 года когда в Конституцию вписали вместо Крымской области Автономную республику Крым...
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12.02.2022 10:56 Відповісти
боюсь вони велися не на пряники, а на конкретне бабло
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12.02.2022 11:46 Відповісти
Ни дипоношения с агрессором, ни коституция (с АР Крым) ничего не значат. В паРашке абсолютная монархия (была и есть), прихоть самодерца всегда очень дорого обходилась РАБАМ ЫМПЕРИИ!
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12.02.2022 13:31 Відповісти
Любые бумажки НИЧЕГО тоже НЕ ЗНАЧАТ (это всего лишь словоблюдие лжецов-юристов и крючкотворчев), если за ними не стоит РЕАЛЬНАЯ ГРУБАЯ СИЛА (или угроза ее применения)!
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12.02.2022 13:34 Відповісти
Да кто сомневается что росийская агентура не покинет Украину даже под обстрелами. Не удивлюсь если в росийском посольстве уже сидит Януковощ которого поведут захватывать Банковую. Ето какой то позор что вся страна готовится к войне у нас спокойно работают вражеские агенты и диверсанты.
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12.02.2022 10:57 Відповісти
"Смольный" ( штаб) на месте !!!
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12.02.2022 11:01 Відповісти
Зря...
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12.02.2022 11:02 Відповісти
Можете не продолжать кацапы… валите все домой на йух! Мы не обидимся. От вас и от вашего шпионского фсбешного и грузного гнезда всеравно украинцам только зло. Если вашего посольства в Украине не будет никто даже не заметит. А в здании открыть музей под вывеской «Кацапизм мировое зло!»…
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12.02.2022 11:04 Відповісти
Ваших из Москвы уже забрали?
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12.02.2022 12:14 Відповісти
Осталось 2-3 человека, а что? Имеешь что то дельное предложить?
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12.02.2022 12:21 Відповісти
он хочет им отстрочить миньета, ищет контакты
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12.02.2022 12:27 Відповісти
А ось це будь ласка! Цю справу ми тільки вітаємо. У нас всі кацапи смокчуть!
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12.02.2022 12:40 Відповісти
их потом наградят посмертно
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12.02.2022 11:09 Відповісти
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12.02.2022 11:11 Відповісти
Либо Кремль идет войной на Украину, либо в ЛДНР начнется гражданская война.
Из-за потери доходов, из-за отсутствия финасирования военторга Малофеева, потерявшего доход от транзита и продажи донбасских метамфетаминов, в ЛДНР брат пойдет войной на брата, один защитник русскоязычных пойдет на другого защитника русскоязычных.
И придется им друг друга бИндерами назначать: кого по четным, а кого по нечетным дням.
Или самое "страшное": ЛНР пойдет войной на ДНР, и прольется русскоязычная кровь этих самых молодых демократий.

Лично у меня последнее вызывает чувство глубокого удовлетворения.
И освобождать Донбасс ВСУ будет не нужно: сами себя выкосят и от голода/болезней передохнут.

P.S. Искренне не советую прогрессивному мировому человечеству давить на Украину: а то украинские власти откроют коридор, и популяцию, бегущую от гражданской войны в ЛДНР, запустят в континентальную Западную Европу. Это будет почище африканских беженцев, он этих защитников русскоговорящих даже в РФ шарахаются...
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12.02.2022 11:15 Відповісти
Я бы заморозил все сношения с чудесной шахтерской Швейцарией. Всеравно там все разбито и разграблено кацапами и живут там совсем не украинцы. Мешает нам эта опухоль двигаться вперёд и вЕС и в НАТО. Если у нас будет всё хорошо то сами к нам прибегут…
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12.02.2022 12:25 Відповісти
Тільки сморід іде від москальського посольства і кроти ФСБшні бігають по краіні , яких кришує цей гадюшник , під виглядом посольства !

Ідіть геть , та дайте нам спокій 😡
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12.02.2022 11:15 Відповісти
в ФСЬних агентів не цій дах . а у офісі зе-блазня
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12.02.2022 11:25 Відповісти
"Ми продовжуємо свою диверсійно-розвідувальну та підривну роботу", - запевнив представник російської дипломатичної установи. Джерело:
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12.02.2022 11:16 Відповісти
Ясное дело. Все как "диды" учили
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12.02.2022 11:21 Відповісти
Дипломаты от убийц это как.
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12.02.2022 11:30 Відповісти
Их нахождение в Киеве это вообще абзац какой-то,после всего того что они сделали и делают.
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12.02.2022 11:35 Відповісти
Это-то и хреново...
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12.02.2022 11:53 Відповісти
Не можна забувати, що насправді речники РФ завжди брешуть, маніпулюють та викрівлюють інформацію. Тому їх треба розуміти на 180 гр. навпаки ...якщо кажуть що не нападуть -то нападуть, коли кажуть що не кинуть та допоможуть-то кинуть, якщо кажуть що не проводять евакуації та продовжують працювати, значить 100% проводять евакуацію дипломатів та їх родин
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12.02.2022 12:08 Відповісти
Ну якшо знайдуться охочі та перевішають ту кацапську срань що назива себе дипломатами то це буде тільки справедливо і правильно.
Раз ні зе ні пе не вирішили за потрібне в умовах війни розірвати дип відносини та повиганяти цю кацапську срань
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12.02.2022 14:23 Відповісти
СЕРЕТЕ В УКРАИНЕ КАК ОБЫЧНО !!!
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12.02.2022 17:28 Відповісти
 
 