Германия советует своим гражданам уехать из Украины
Гражданам Германии, находящимся в Украине, советуют взвесить необходимость дальнейшего пребывания, учитывая риск военного вторжения России; работу консульства в Днепре приостанавливают.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом говорится в обновленной рекомендации Министерства иностранных дел Германии по путешествиям.
#Ukraine - Anpassung der Reise- und Sicherheitshinweise: Das Auswärtige Amt spricht eine #Reisewarnung für die Ukraine aus. Deutsche, die sich dort aufhalten, werden aufgefordert, eine Ausreise zu erwägen. Details hier: https://t.co/jJlhnUHCVl— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) February 12, 2022
Германия рекомендует воздержаться от любых поездок в Украину.
"Напряжение между РФ и Украиной в последние дни продолжает расти, при этом наблюдается масштабное присутствие и маневры российских войск рядом с украинской границей. Нельзя исключать возможность военного конфликта…
Если вы находитесь в Украине, подумайте, насколько это необходимо. Если нет, лучше покинуть страну в ближайшее время", - отмечают в сообщении МИД.
Также сообщают о приостановлении работы консульства в Днепре.
Гражданам ФРГ рекомендуют следить за новостями и пройти специальную регистрацию на сайте МИД.
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Напруга між РФ та Україною останніми днями кажете ????
Кого ми напружуємо ?
30 хв ·
Чудова, правильна, об'єднуюча, оптимістична ( чого так не вистачає сьогодні) акція.
Де б я хотіла провести цю суботу- так саме тут. По доброму заздрю Volodymyr ViatrovychMariya IonovaТетерук Андрій Юрій Гудименко, Алёна Яхно Ігор Стокоз, всім , хто долучився до Маршу спротиву.
Прекрасні люди, які в 14 пазом були на Майдані.
Сьогодні вони не панікують, не тікають, не виїжджають, а говорять- Путін, іди геть! Ми тебе не боїмося! Ми чинитимемо опір.
Більше 3000 активістів, небайдужих, патріотичних українців , представників різних партій і безпартійних сьогодні зібралися в центрі Києва, аби продемонструвати сигнал всьому світу - свою землю і країну нікому не віддамо!
Как закончится вся эта хрень - надо подавать в суд на немцев. За ВМВ. И за сегодняшние события тоже. Скоты фашистские.