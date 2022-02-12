Германия советует своим гражданам уехать из Украины

Гражданам Германии, находящимся в Украине, советуют взвесить необходимость дальнейшего пребывания, учитывая риск военного вторжения России; работу консульства в Днепре приостанавливают.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом говорится в обновленной рекомендации Министерства иностранных дел Германии по путешествиям.

#Ukraine - Anpassung der Reise- und Sicherheitshinweise: Das Auswärtige Amt spricht eine #Reisewarnung für die Ukraine aus. Deutsche, die sich dort aufhalten, werden aufgefordert, eine Ausreise zu erwägen. Details hier: https://t.co/jJlhnUHCVl — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) February 12, 2022

Читайте также: Госдеп США приказал эвакуироваться из Украины дипломатам, не занимающим критически важные должности

Германия рекомендует воздержаться от любых поездок в Украину.

"Напряжение между РФ и Украиной в последние дни продолжает расти, при этом наблюдается масштабное присутствие и маневры российских войск рядом с украинской границей. Нельзя исключать возможность военного конфликта…

Если вы находитесь в Украине, подумайте, насколько это необходимо. Если нет, лучше покинуть страну в ближайшее время", - отмечают в сообщении МИД.

Также сообщают о приостановлении работы консульства в Днепре.

Гражданам ФРГ рекомендуют следить за новостями и пройти специальную регистрацию на сайте МИД.

Читайте также: МИД РФ оптимизирует штаты представительств в Украине из-за опасений провокаций, - Захарова