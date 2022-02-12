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Німеччина радить своїм громадянам виїхати з України

Громадянам Німеччини, які перебувають в Україні, радять зважити необхідність подальшого перебування з огляду на ризик військового вторгнення Росії; роботу консульства у Дніпрі призупиняють.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це йдеться в оновленій рекомендації Міністерства закордонних справ Німеччини щодо подорожей.

#Ukraine - Anpassung der Reise- und Sicherheitshinweise: Das Auswärtige Amt spricht eine #Reisewarnung für die Ukraine aus. Deutsche, die sich dort aufhalten, werden aufgefordert, eine Ausreise zu erwägen. Details hier: https://t.co/jJlhnUHCVl

— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) February 12, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США наказав евакуюватися з України дипломатам, які не займають критично важливих посад

Наразі Німеччина рекомендує утриматись від будь-яких поїздок до України.

"Напруга між РФ та Україною останніми днями продовжує зростати, при цьому спостерігається масштабна присутність і маневри російських військ поряд з українським кордоном. Не можна виключати можливість військового конфлікту…

Якщо Ви перебуваєте в Україні, зважте, наскільки це обов’язково. Якщо ні - краще залишити країну найближчим часом", - зазначають у повідомленні МЗС.

Також повідомляють про призупинення роботи консульства у Дніпрі.

Громадянам ФРН рекомендують стежити за новинами і пройти спеціальну реєстрацію на сайті МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ оптимізує штати представництв в Україні через побоювання провокацій, - Захарова

Автор: 

Німеччина (7320) евакуація (2304)


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Топ коментарі
+30
Та чого хай залишаються? З росіянами ж можна домовитись . Путінські повії
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12.02.2022 15:30
+25
Главные проститутки Европы
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12.02.2022 15:33
+19
Ну да,ми ж прихильники дипломатичного врегулювання ,як зброю надати так-нi….
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12.02.2022 15:33
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Та чого хай залишаються? З росіянами ж можна домовитись . Путінські повії
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12.02.2022 15:30 Відповісти
Ну да,ми ж прихильники дипломатичного врегулювання ,як зброю надати так-нi….
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12.02.2022 15:33 Відповісти
Ты неадекват? К чему в твоём комменте лыбящийся смайлик?
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12.02.2022 15:59 Відповісти
Це сарказм, хотів би побачити їхні перемовини. Вони ж ліберально-ліберальні миротворці.
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12.02.2022 16:02 Відповісти
А ти що не в ладах з гумором?
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12.02.2022 16:04 Відповісти
Да, мне не смешно. Абсолютно. Я не прячу голову в песок и понимаю что будет дальше.
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12.02.2022 16:06 Відповісти
ничего ты не понимаешь. только ракетный удар с территории РФ может нанести непоправимый урон,но это третья мировая. а в лоб танками и даже самолётами у них не получится.
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12.02.2022 16:43 Відповісти
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12.02.2022 20:06 Відповісти
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12.02.2022 16:33 Відповісти
Там у населення настільки вже відбитий мозок. Що якщо в програмі "60 хв ненависті" Скабеєва скаже, що марсіани напали на Вороніж і йдуть на Москву, то всі ватники побіжать по сіль, туалетну бумагу і гречку.
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12.02.2022 16:37 Відповісти
Главные проститутки Европы
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12.02.2022 15:33 Відповісти
Он сказал "главные", а не перечислял список.
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12.02.2022 16:00 Відповісти
Жабоеды тоже как флюгер, но немцы главный локомотив рашистских бабок.
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12.02.2022 17:05 Відповісти
От німчура....
Напруга між РФ та Україною останніми днями кажете ????
Кого ми напружуємо ?
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12.02.2022 15:33 Відповісти
Чудова порада і французів точно заберіть.
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12.02.2022 15:35 Відповісти
Iryna Gerashchenko
30 хв ·
Чудова, правильна, об'єднуюча, оптимістична ( чого так не вистачає сьогодні) акція.
Де б я хотіла провести цю суботу- так саме тут. По доброму заздрю Volodymyr ViatrovychMariya IonovaТетерук Андрій Юрій Гудименко, Алёна Яхно Ігор Стокоз, всім , хто долучився до Маршу спротиву.
Прекрасні люди, які в 14 пазом були на Майдані.
Сьогодні вони не панікують, не тікають, не виїжджають, а говорять- Путін, іди геть! Ми тебе не боїмося! Ми чинитимемо опір.
Більше 3000 активістів, небайдужих, патріотичних українців , представників різних партій і безпартійних сьогодні зібралися в центрі Києва, аби продемонструвати сигнал всьому світу - свою землю і країну нікому не віддамо!
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12.02.2022 15:35 Відповісти
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12.02.2022 15:44 Відповісти
Не їдьте! "В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. " (с) пів-шостий
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12.02.2022 15:35 Відповісти
Шо ссикливі дойчен швайнен, каски вже дали?? чи ще в путі???
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12.02.2022 15:36 Відповісти
Правильно, забирайтесь наф, шльондри потворні!
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12.02.2022 15:40 Відповісти
о, теперь уже и главные пацифисты Европы, немцы "нагнетают". а как же заявления МИДУ, что не надо печалиться, Зеля на коне всех спасет, но, это неточно.
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12.02.2022 15:44 Відповісти
Чого так?По вашим словам,#уйло-президент миру.Гроші не пахнуть.По друге смі в Німеччині куплені разом з телеканалами,нажаль.
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12.02.2022 15:45 Відповісти
Что немчура, надоговаривались с кремлевским фюрером а теперь драпаете? Чего же вы бежите, ваши же братья идут
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12.02.2022 15:50 Відповісти
Нехай вони надішлють по одному шолому на кожного німця, що зараз в Україні і все.
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12.02.2022 15:52 Відповісти
бегите, и каски свои в себе в Ж*пы позасовывайте.
Как закончится вся эта хрень - надо подавать в суд на немцев. За ВМВ. И за сегодняшние события тоже. Скоты фашистские.
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12.02.2022 15:53 Відповісти
Как там у Высоцкого,а крысы пусть уходят с корабля,они мешают схватке бесшабашной.
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12.02.2022 16:11 Відповісти
Как там в Германии беженца оформить?в случае боевых действий любой украинец имеет право подать документы на беженца,доже те которые сейчас работают в Польше.надо половине Украины сесть им на голову,пусть платят сц уки.
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12.02.2022 16:16 Відповісти
Потомки фашизма хорошо видят нового фюрера, но не поддерживают, а даже саботируют поддержку Украины и решают проблему дипломатическим путем. Позорники...
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12.02.2022 16:20 Відповісти
Хватит пугать,наши-все разбегутся.
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12.02.2022 16:24 Відповісти
Немцы, ну а как же "дипломатическое решение проблемы", "никакого оружия украинцам", диалоги-компромисы-озабоченности? Запахло жаренным от ваших восточных друзей и вы драпанули, аж пятки сверкают?
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12.02.2022 16:26 Відповісти
Польща і лише Польща . Орієнтуюсь лише на дії та заяви лише ПОЛЬСЬКОГО консульства в Україні . Наразі це єдині адекватні люди , які зберігають холодний розум і мислять логічно . Прислухатися до панікерів , біржових мародерів і мисливців за сенсаціями (так званих "журналістів" - собі дорожче 🇺🇦🤓👍
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12.02.2022 16:28 Відповісти
Пусть лучше из Москвы прикажут всем бежать,а то вдруг..
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12.02.2022 16:33 Відповісти
как говорят скатертью дорожка. цюрюк, днанг нахт либен.
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12.02.2022 16:50 Відповісти
пусть выбираются через Норд Стрим 2
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12.02.2022 16:55 Відповісти
Тільки в обмін на зброю випустити німців.
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12.02.2022 17:06 Відповісти
Ахха.
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12.02.2022 17:29 Відповісти
Куда же вы, оружия ведь не дали. Чего боятся безоружных? Ведь по их словам не россия нападает, а мы хотим применить оружие против них =) не будем же забивать 5000 шлемами. Так что сидите и наблюдайте за гениальностью ваших руководителей в Германии.
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12.02.2022 17:27 Відповісти
Германия, вы забыли ГСВГ, тогда мы идём к вам.
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12.02.2022 18:56 Відповісти
И каски не забывайте надеть свои...
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12.02.2022 19:27 Відповісти
Германия, Америка, Канада, страны ЕС - все пытаются вывести своих граждан из под возможного удара. Одна Украина не обратилась к своим людям, находящимся в росии... Интересно, почему?
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13.02.2022 00:02 Відповісти
Та и хер на наших заробитчан? Нехай их по конслагерям кацапы рассадят, как внутреннюю угрозу? Який же ты дурко... Имбицил зарплатный.
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13.02.2022 22:03 Відповісти
 
 