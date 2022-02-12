Німеччина радить своїм громадянам виїхати з України

Громадянам Німеччини, які перебувають в Україні, радять зважити необхідність подальшого перебування з огляду на ризик військового вторгнення Росії; роботу консульства у Дніпрі призупиняють.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це йдеться в оновленій рекомендації Міністерства закордонних справ Німеччини щодо подорожей.

#Ukraine - Anpassung der Reise- und Sicherheitshinweise: Das Auswärtige Amt spricht eine #Reisewarnung für die Ukraine aus. Deutsche, die sich dort aufhalten, werden aufgefordert, eine Ausreise zu erwägen. Details hier: https://t.co/jJlhnUHCVl — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) February 12, 2022

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Наразі Німеччина рекомендує утриматись від будь-яких поїздок до України.

"Напруга між РФ та Україною останніми днями продовжує зростати, при цьому спостерігається масштабна присутність і маневри російських військ поряд з українським кордоном. Не можна виключати можливість військового конфлікту…

Якщо Ви перебуваєте в Україні, зважте, наскільки це обов’язково. Якщо ні - краще залишити країну найближчим часом", - зазначають у повідомленні МЗС.

Також повідомляють про призупинення роботи консульства у Дніпрі.

Громадянам ФРН рекомендують стежити за новинами і пройти спеціальну реєстрацію на сайті МЗС.

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