Німеччина радить своїм громадянам виїхати з України
Громадянам Німеччини, які перебувають в Україні, радять зважити необхідність подальшого перебування з огляду на ризик військового вторгнення Росії; роботу консульства у Дніпрі призупиняють.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це йдеться в оновленій рекомендації Міністерства закордонних справ Німеччини щодо подорожей.
#Ukraine - Anpassung der Reise- und Sicherheitshinweise: Das Auswärtige Amt spricht eine #Reisewarnung für die Ukraine aus. Deutsche, die sich dort aufhalten, werden aufgefordert, eine Ausreise zu erwägen. Details hier: https://t.co/jJlhnUHCVl— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) February 12, 2022
Наразі Німеччина рекомендує утриматись від будь-яких поїздок до України.
"Напруга між РФ та Україною останніми днями продовжує зростати, при цьому спостерігається масштабна присутність і маневри російських військ поряд з українським кордоном. Не можна виключати можливість військового конфлікту…
Якщо Ви перебуваєте в Україні, зважте, наскільки це обов’язково. Якщо ні - краще залишити країну найближчим часом", - зазначають у повідомленні МЗС.
Також повідомляють про призупинення роботи консульства у Дніпрі.
Громадянам ФРН рекомендують стежити за новинами і пройти спеціальну реєстрацію на сайті МЗС.
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Напруга між РФ та Україною останніми днями кажете ????
Кого ми напружуємо ?
30 хв ·
Чудова, правильна, об'єднуюча, оптимістична ( чого так не вистачає сьогодні) акція.
Де б я хотіла провести цю суботу- так саме тут. По доброму заздрю Volodymyr ViatrovychMariya IonovaТетерук Андрій Юрій Гудименко, Алёна Яхно Ігор Стокоз, всім , хто долучився до Маршу спротиву.
Прекрасні люди, які в 14 пазом були на Майдані.
Сьогодні вони не панікують, не тікають, не виїжджають, а говорять- Путін, іди геть! Ми тебе не боїмося! Ми чинитимемо опір.
Більше 3000 активістів, небайдужих, патріотичних українців , представників різних партій і безпартійних сьогодні зібралися в центрі Києва, аби продемонструвати сигнал всьому світу - свою землю і країну нікому не віддамо!
Как закончится вся эта хрень - надо подавать в суд на немцев. За ВМВ. И за сегодняшние события тоже. Скоты фашистские.