Стефанчук поддержал предложение перевести Раду на работу в непрерывном режиме
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется на результативную работу парламента на следующей пленарной неделе и высказывается за непрерывный режим работы народных депутатов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
"Сегодня - напряженный переговорный день. Представители нашего государства и наши партнеры на разных уровнях значительно увеличили дипломатические усилия, чтобы обеспечить деэскалацию. Такой же напряженный переговорный день будет и завтра. Концентрация дипломатии в интересах Украины сейчас самая большая не только за все время войны, но и за все первые 30 лет нашей независимости. Что может добавить к этому Верховная Рада? Только работу в непрерывном штатном режиме", - написал Стефанчук.
Он выразил уверенность, что народные депутаты всех фракций и групп осознают необходимость "сделать результативной пленарную неделю, которую мы готовимся начать".
"Результативной не с точки зрения того, как кто-то будет звучать или выглядеть, а с точки зрения того, какие решения мы примем. При любой ситуации у нас есть потенциал для всех необходимых решений", - уточнил спикер.
Как сообщалось, на совещании руководителей фракций и групп у спикера парламента в субботу поднимался вопрос о непрерывной работе парламента, как это было в 2014 году, когда в Верховной Раде не закрывали пленарные заседания и депутаты при необходимости могли собраться на них в любой момент.
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работу работать ..... Крадівництво пиляти
то есть, наши представители уже не говорят Байдену, что бы не нагнетал,
их поведение похоже на поведение мародеров
потому, как только кризис стихнет - надо новые выборы
выходи не плачь
Наша хорошая была -- для нас, по крайней мере... ...на вас расчитана небыла...*)