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Стефанчук поддержал предложение перевести Раду на работу в непрерывном режиме

Стефанчук поддержал предложение перевести Раду на работу в непрерывном режиме

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется на результативную работу парламента на следующей пленарной неделе и высказывается за непрерывный режим работы народных депутатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Сегодня - напряженный переговорный день. Представители нашего государства и наши партнеры на разных уровнях значительно увеличили дипломатические усилия, чтобы обеспечить деэскалацию. Такой же напряженный переговорный день будет и завтра. Концентрация дипломатии в интересах Украины сейчас самая большая не только за все время войны, но и за все первые 30 лет нашей независимости. Что может добавить к этому Верховная Рада? Только работу в непрерывном штатном режиме", - написал Стефанчук.

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Он выразил уверенность, что народные депутаты всех фракций и групп осознают необходимость "сделать результативной пленарную неделю, которую мы готовимся начать".

"Результативной не с точки зрения того, как кто-то будет звучать или выглядеть, а с точки зрения того, какие решения мы примем. При любой ситуации у нас есть потенциал для всех необходимых решений", - уточнил спикер.

Как сообщалось, на совещании руководителей фракций и групп у спикера парламента в субботу поднимался вопрос о непрерывной работе парламента, как это было в 2014 году, когда в Верховной Раде не закрывали пленарные заседания и депутаты при необходимости могли собраться на них в любой момент.

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Автор: 

ВР (29227) Стефанчук Руслан (650)


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Топ комментарии
+14
Попаде в полон об'їсть всіх козломордих
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12.02.2022 17:38
+13
Стефанчук дальше буфета не уйдет.
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12.02.2022 17:31
+12
Та закривайте вже раду і Йдіть на фронт, може вже країні пофартить
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12.02.2022 17:26
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...а конвертов хватит?
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12.02.2022 17:24 Ответить
...марок може не вистачити...
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12.02.2022 17:26 Ответить
зараз під шумок війни понаприймають такого, що українці самі стануть у шеренги та підуть топитися разом із сім"ями
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12.02.2022 18:48 Ответить
"Что может добавить к этому Верховная Рада? Только работу в непрерывном штатном режиме"

работу работать ..... Крадівництво пиляти
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12.02.2022 18:50 Ответить
Та закривайте вже раду і Йдіть на фронт, може вже країні пофартить
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12.02.2022 17:26 Ответить
Стефанчук дальше буфета не уйдет.
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12.02.2022 17:31 Ответить
Попаде в полон об'їсть всіх козломордих
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12.02.2022 17:38 Ответить
Та вони його самого з*їдять! Не можна йому в полон, тільки повторити подвиг Матросова.
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12.02.2022 19:56 Ответить
І це варіант!
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12.02.2022 21:12 Ответить
партия ЕС в полном составк идет на войну на первую линию до полной победы
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12.02.2022 18:06 Ответить
Та буде по іншому. Ті що за зебень голосували- будуть на передку, а ті хто за Пороха -в загорджувальних загонах з кулеметами.
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12.02.2022 18:43 Ответить
Шарахнут по избирателям... -- шоб послушей были.
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12.02.2022 17:30 Ответить
Саме в такому режимі працювала Рада в 2014- 2015 роках.
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12.02.2022 17:31 Ответить
одевай кокошник и гоу ту петушиный уголок🐔🇷🇺 калибры обсуждать!
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12.02.2022 17:45 Ответить
жулю из дубаев попробуйте вытащить для начала
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12.02.2022 17:31 Ответить
Баб Юлька заре спить врадужных снах, мол, она - премьер , а с победой президент(ЕЭСУ) . Потiм вiзьме та й просне. Але в цей час Петро вже буде Президентом.
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12.02.2022 17:44 Ответить
Юля до цієї пори у ваших методичках? невже досі си=котно?
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12.02.2022 18:54 Ответить
Та если бы баб Юлька не натянула дупцю на лицо , шобы на девственницу смахивать в свои 60лет, да не остогидила своим видом экран ТV. то ее бы забыли как и звать.. Япатсталом, цьомкнуты в щочку - гузно поцеловать... Або й друге если вана не может сделать коррекуию зрения, позбавитись вiд окуляр, шо можно сказать, мол, если она не может навести лад в себе, то на кой лях нам такие показушники.
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12.02.2022 21:21 Ответить
хоть кто-то наконец вышел из наркошного сна....
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12.02.2022 17:33 Ответить
Зара мяч у байдена. ***** навіть якщо і блефував, то тепер аби не обісратись просто мусить напасти. 15-20 лютого. Пізніше вже не то. Після 20-го ***** навіть ким чен ин за тьолку вважатиме.
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12.02.2022 17:34 Ответить
А язик не може сказати,що це на вимогу Порошенко.
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12.02.2022 17:38 Ответить
Представники нашої держави та наші партнери на різних рівнях значно збільшили дипломатичні зусилля, щоб забезпечити деескалацію Джерело:

то есть, наши представители уже не говорят Байдену, что бы не нагнетал,
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12.02.2022 17:39 Ответить
Ві нєпанімаєті, єто Кулеба УСТАЛ от Западних партнерів, і Зеленський з Ермаком.
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12.02.2022 17:41 Ответить
я ни грамма не верю нашим представителям, увы

их поведение похоже на поведение мародеров
потому, как только кризис стихнет - надо новые выборы
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12.02.2022 17:44 Ответить
заходи не бойся, волчок
выходи не плачь
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12.02.2022 17:45 Ответить
То-та кацапский писатель Новиков уже написал методичку лаптеунтам, типо, как отморозиться на теплом навозе в Большую Стужу...
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12.02.2022 17:47 Ответить
Пробовали не бухать? Бо с эпилепсией не смогут совладать даже в лечебнице Павлова.
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12.02.2022 17:52 Ответить
зал вр по тв щодня і щоранку перекличка з підставами відсутності, сцукі.
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12.02.2022 17:44 Ответить
То вам меркелі з макронами напонавибирали...*)
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12.02.2022 17:51 Ответить
нє, мемеркель свята *****)
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12.02.2022 17:57 Ответить
У вас своя есть "Маша", да не наша...
Наша хорошая была -- для нас, по крайней мере... ...на вас расчитана небыла...*)
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12.02.2022 18:00 Ответить
Наша полупокерная недо-Рада должна была ещё 5 января, во время событий в Казахстане, собраться и проанализировать, что же там произошло, тем более участник тех событий, тот же , что и у нас. А сейчас просто обязанна быть на рабочем месте и пахать без выходных и проходных и забыть в этом году за Сейшелы, Дубаи и прочие Трускавцы, а не вести себя как конченные дебилы, которые своим неадекватным бездействием приглашают противника к "победоносным" рывкам. ДЛБы
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12.02.2022 17:53 Ответить
Мож наконец-то затребует от бубочки разорвать СНДэшный договор о взаимопомощи, типо , а-ля ДКБР.
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12.02.2022 17:55 Ответить
вы из за протестов мафов хотели карантин. а теперь поработать? я б один был бы рад этим 450 безработным в это смутное время?)
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12.02.2022 18:02 Ответить
В цей ВР 100% колаборантів з Московієй.
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12.02.2022 18:03 Ответить
Усі хто в ВР приймав на цей рік особливий Статус ОРДЛО .
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12.02.2022 19:20 Ответить
Что с этого большинства взять кроме анализов? Не дай Бог еще соберутся и примут Минские. Может потому этот кабан и согласился. Порошенко должен контролировать этих .лядей.
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12.02.2022 18:09 Ответить
І всєх на казармєнноє палажєніє, нах... !!!
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12.02.2022 18:29 Ответить
я дам вам парабелум
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12.02.2022 18:38 Ответить
Стефанчук-колаборант. Зняти його з Верховної Ради! Хто був Головой Ради коли приймали на цей рік особливий Статус ОРДЛО ?
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12.02.2022 19:19 Ответить
Свежо предание, да верится с трудом. На днях же были высказывания за ДИСТАНЦИОНКУ, так как многие депутаты после новогодних праздников "заковидились".
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12.02.2022 19:51 Ответить
ВР надо переизбрать
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12.02.2022 20:02 Ответить
Завтра!
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12.02.2022 21:16 Ответить
Вселся в кресло bullshit
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12.02.2022 22:41 Ответить
Українські платники податків не потягнуть позанормову роботу верховної ради, прийдеться звертатися до МВФ...
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13.02.2022 11:51 Ответить
 
 