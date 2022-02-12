Стефанчук поддержал предложение перевести Раду на работу в непрерывном режиме

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется на результативную работу парламента на следующей пленарной неделе и высказывается за непрерывный режим работы народных депутатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Сегодня - напряженный переговорный день. Представители нашего государства и наши партнеры на разных уровнях значительно увеличили дипломатические усилия, чтобы обеспечить деэскалацию. Такой же напряженный переговорный день будет и завтра. Концентрация дипломатии в интересах Украины сейчас самая большая не только за все время войны, но и за все первые 30 лет нашей независимости. Что может добавить к этому Верховная Рада? Только работу в непрерывном штатном режиме", - написал Стефанчук.

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Он выразил уверенность, что народные депутаты всех фракций и групп осознают необходимость "сделать результативной пленарную неделю, которую мы готовимся начать".

"Результативной не с точки зрения того, как кто-то будет звучать или выглядеть, а с точки зрения того, какие решения мы примем. При любой ситуации у нас есть потенциал для всех необходимых решений", - уточнил спикер.

Как сообщалось, на совещании руководителей фракций и групп у спикера парламента в субботу поднимался вопрос о непрерывной работе парламента, как это было в 2014 году, когда в Верховной Раде не закрывали пленарные заседания и депутаты при необходимости могли собраться на них в любой момент.

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