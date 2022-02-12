Стефанчук підтримав пропозицію перевести Раду на роботу в безперервному режимі
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається на результативну роботу парламенту майбутнього пленарного тижня і висловлюється за безперервний режим роботи народних депутатів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
"Сьогодні - напружений переговорний день. Представники нашої держави та наші партнери на різних рівнях значно збільшили дипломатичні зусилля, щоб забезпечити деескалацію. Такий самий напружений переговорний день буде і завтра. Концентрація дипломатії в інтересах України зараз найбільша не тільки за весь час війни, а й за всі перші 30 років нашої незалежності. Що може додати до цього Верховна Рада? Тільки роботу в безперервному штатному режимі", - написав Стефанчук.
Він висловив упевненість, що народні депутати всіх фракцій і груп усвідомлюють необхідність "зробити результативним пленарний тиждень, який ми готуємося розпочати".
"Результативним не з точки зору того, як хтось буде звучати або виглядати, а з точки зору того, які рішення ми ухвалимо. За будь-якої ситуації в нас є потенціал для всіх необхідних рішень", - уточнив спікер.
Як повідомлялося, на нараді керівників фракцій і груп у спікера парламенту в суботу порушувалося питання про безперервну роботу парламенту, як це було в 2014 році, коли у Верховній Раді не закривали пленарні засідання, і депутати за необхідності могли зібратися на них у будь-який момент.
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работу работать ..... Крадівництво пиляти
то есть, наши представители уже не говорят Байдену, что бы не нагнетал,
их поведение похоже на поведение мародеров
потому, как только кризис стихнет - надо новые выборы
выходи не плачь
Наша хорошая была -- для нас, по крайней мере... ...на вас расчитана небыла...*)