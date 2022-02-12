Посол Германии Фельдгузен остается в Киеве "с небольшой командой"

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен не планирует покидать Киев, посольство будет работать и дальше.

Об этом Фельдгузен написала в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ

"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать там с небольшой командой. Посольство продолжает работать", – написала она.

Напомним, власти Германии советуют своим гражданам уехать из Украины на фоне угрозы нападения России.

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Такие же советы дает руководство США, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии и т.д.

В то же время высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что посольства и консульства стран Евросоюза будут продолжать работу, оказывать помощь своим гражданам и взаимодействовать с органами власти Украины.