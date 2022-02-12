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Новости Война
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Посол Германии Фельдгузен остается в Киеве "с небольшой командой"

Посол Германии Фельдгузен остается в Киеве

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен не планирует покидать Киев, посольство будет работать и дальше.

Об этом Фельдгузен написала в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ

"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать там с небольшой командой. Посольство продолжает работать", – написала она.

Напомним, власти Германии советуют своим гражданам уехать из Украины на фоне угрозы нападения России.

Читайте также: Посольство США советует американцам уехать из Украины

Такие же советы дает руководство США, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии и т.д.

В то же время высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что посольства и консульства стран Евросоюза будут продолжать работу, оказывать помощь своим гражданам и взаимодействовать с органами власти Украины.

Автор: 

Германия (6929) посольство (1079) Фельдгузен Анка (96)


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Топ комментарии
+7
Германия не проставляет вооружение в Украину, объясняя это тем, что немцы надеятся на мирное разрешение конфликта.И, надеясь на мирное разрешение конфликта, рекомендуют своим гражданам срочно покинуть Украину.Это все, что стоит знать о немцах
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12.02.2022 22:13
+7
.
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12.02.2022 22:29
+6
Мабуть фашисти щось знають про фашистів
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12.02.2022 21:58
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Мабуть фашисти щось знають про фашистів
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12.02.2022 21:58 Ответить
европейцы точно знают о московии и ее понтах
надеются на благоразумие пу, что вполне логично
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12.02.2022 22:03 Ответить
ты наверное чуваш, или коряк.
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12.02.2022 22:41 Ответить
*нацисти... про фашистів
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13.02.2022 13:34 Ответить
Фельдгузен звучит серьезно ! Прям как секретное оружие - вундервафле!
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12.02.2022 22:01 Ответить
он всего не сказал
пока что
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12.02.2022 22:04 Ответить
Тільки в мене асоціація з кулеметницею?
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12.02.2022 22:07 Ответить
мда, или Фельдгузен или Анька
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12.02.2022 22:16 Ответить
Анка Подгузник..
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12.02.2022 22:34 Ответить
Германия не проставляет вооружение в Украину, объясняя это тем, что немцы надеятся на мирное разрешение конфликта.И, надеясь на мирное разрешение конфликта, рекомендуют своим гражданам срочно покинуть Украину.Это все, что стоит знать о немцах
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12.02.2022 22:13 Ответить
Немцы за диалог на удалёнке и в каске главное
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12.02.2022 22:18 Ответить
зачем нам немцы без патронов ?
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12.02.2022 22:17 Ответить
Чомусь це звучить, як вкид з ольгіно, ще й з тими помилками, як написано текст - майже впевнений що це свинорилий бот.
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12.02.2022 23:14 Ответить
кому як, в мене 4 світлини ось в компутері переслані сьогодні з фронту; на них три покалічені танки, там і ще щось далі видно побите
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12.02.2022 23:21 Ответить
я поклав світлини на фейсбуці під заміткою пана "Олександр Хорольський" https://www.facebook.com/groups/dukcommunity/?multi_permalinks=5193575377342807&notif_id=1644536277820511&notif_t=group_highlights&ref=notif
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12.02.2022 23:24 Ответить
Та такой как эта Анка оставаться можно даже у папуасов людоедов---не тронут не в том и не в ином смысле. А пулемёт дать можно---но Чапаева где взять? Пусть остаётся.
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12.02.2022 22:19 Ответить
старый ворчун.@AQ6oCu6hdwnceqW · 3h

Врачиха жалуется что за пару дней выписала справок на покупку оружия больше чем за все годы практики.
Наши не собираются тикать . Будут защищать свой дом, свою Украину!
Мне нравится.
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12.02.2022 22:21 Ответить
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12.02.2022 22:42 Ответить
.
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12.02.2022 22:29 Ответить
Вічного нічого немає. Навіть Земля колись зникне.
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12.02.2022 23:08 Ответить
🇩🇪- страна позор!
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12.02.2022 23:14 Ответить
Каски хоть надели?
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13.02.2022 01:11 Ответить
Прекрасная женщіна друг Укаіни-посмотріте шоу Лисого на ютуб
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13.02.2022 01:45 Ответить
 
 