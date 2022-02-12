Посол Німеччини Фельдгузен залишається у Києві "з невеликою командою"
Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен не планує покидати Київ, посольство працюватиме й надалі.
Про це Фельдгузен написала у твітері, інформує Цензор.НЕТ
"Я залишаюся в Києві і продовжую працювати там з невеликою командою. Посольство продовжує працювати", - написала вона.
Нагадаємо, влада Німеччини радить громадянам виїхати з України на тлі загрози нападу Росії.
Такі ж поради дає керівництво США, Великої Британії, Нової Зеландії, Австралії тощо.
Водночас високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що посольства та консульства країн Євросоюзу продовжуватимуть працювати, надавати допомогу своїм громадянам та взаємодіяти з органами влади України.
Топ коментарі
+7 игор ємець
показати весь коментар12.02.2022 22:13
+7 ПравдаЛюбка
показати весь коментар12.02.2022 22:29
+6 Микола Мазуренко
показати весь коментар12.02.2022 21:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
надеются на благоразумие пу, что вполне логично
пока что
Врачиха жалуется что за пару дней выписала справок на покупку оружия больше чем за все годы практики.
Наши не собираются тикать . Будут защищать свой дом, свою Украину!
Мне нравится.