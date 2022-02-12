Посол Німеччини Фельдгузен залишається у Києві "з невеликою командою"

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен не планує покидати Київ, посольство працюватиме й надалі.

Про це Фельдгузен написала у твітері, інформує Цензор.НЕТ

"Я залишаюся в Києві і продовжую працювати там з невеликою командою. Посольство продовжує працювати", - написала вона.

Нагадаємо, влада Німеччини радить громадянам виїхати з України на тлі загрози нападу Росії.

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Такі ж поради дає керівництво США, Великої Британії, Нової Зеландії, Австралії тощо.

Водночас високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що посольства та консульства країн Євросоюзу продовжуватимуть працювати, надавати допомогу своїм громадянам та взаємодіяти з органами влади України.