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Посол Німеччини Фельдгузен залишається у Києві "з невеликою командою"

Посол Німеччини Фельдгузен залишається у Києві

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен не планує покидати Київ, посольство працюватиме й надалі.

Про це Фельдгузен написала у твітері, інформує Цензор.НЕТ

"Я залишаюся в Києві і продовжую працювати там з невеликою командою. Посольство продовжує працювати", - написала вона.

Нагадаємо, влада Німеччини радить громадянам виїхати з України на тлі загрози нападу Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Великої Британії Сіммонс заявила, що залишається в Україні

Такі ж поради дає керівництво США, Великої Британії, Нової Зеландії, Австралії тощо.

Водночас високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що посольства та консульства країн Євросоюзу продовжуватимуть працювати, надавати допомогу своїм громадянам та взаємодіяти з органами влади України.

Автор: 

Німеччина (7323) посольство (942) Фельдгузен Анка (111)


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Топ коментарі
+7
Германия не проставляет вооружение в Украину, объясняя это тем, что немцы надеятся на мирное разрешение конфликта.И, надеясь на мирное разрешение конфликта, рекомендуют своим гражданам срочно покинуть Украину.Это все, что стоит знать о немцах
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12.02.2022 22:13
+7
.
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12.02.2022 22:29
+6
Мабуть фашисти щось знають про фашистів
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12.02.2022 21:58
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Мабуть фашисти щось знають про фашистів
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12.02.2022 21:58 Відповісти
европейцы точно знают о московии и ее понтах
надеются на благоразумие пу, что вполне логично
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12.02.2022 22:03 Відповісти
ты наверное чуваш, или коряк.
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12.02.2022 22:41 Відповісти
*нацисти... про фашистів
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13.02.2022 13:34 Відповісти
Фельдгузен звучит серьезно ! Прям как секретное оружие - вундервафле!
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12.02.2022 22:01 Відповісти
он всего не сказал
пока что
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12.02.2022 22:04 Відповісти
Тільки в мене асоціація з кулеметницею?
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12.02.2022 22:07 Відповісти
мда, или Фельдгузен или Анька
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12.02.2022 22:16 Відповісти
Анка Подгузник..
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12.02.2022 22:34 Відповісти
Германия не проставляет вооружение в Украину, объясняя это тем, что немцы надеятся на мирное разрешение конфликта.И, надеясь на мирное разрешение конфликта, рекомендуют своим гражданам срочно покинуть Украину.Это все, что стоит знать о немцах
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12.02.2022 22:13 Відповісти
Немцы за диалог на удалёнке и в каске главное
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12.02.2022 22:18 Відповісти
зачем нам немцы без патронов ?
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12.02.2022 22:17 Відповісти
Чомусь це звучить, як вкид з ольгіно, ще й з тими помилками, як написано текст - майже впевнений що це свинорилий бот.
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12.02.2022 23:14 Відповісти
кому як, в мене 4 світлини ось в компутері переслані сьогодні з фронту; на них три покалічені танки, там і ще щось далі видно побите
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12.02.2022 23:21 Відповісти
я поклав світлини на фейсбуці під заміткою пана "Олександр Хорольський" https://www.facebook.com/groups/dukcommunity/?multi_permalinks=5193575377342807&notif_id=1644536277820511&notif_t=group_highlights&ref=notif
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12.02.2022 23:24 Відповісти
Та такой как эта Анка оставаться можно даже у папуасов людоедов---не тронут не в том и не в ином смысле. А пулемёт дать можно---но Чапаева где взять? Пусть остаётся.
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12.02.2022 22:19 Відповісти
старый ворчун.@AQ6oCu6hdwnceqW · 3h

Врачиха жалуется что за пару дней выписала справок на покупку оружия больше чем за все годы практики.
Наши не собираются тикать . Будут защищать свой дом, свою Украину!
Мне нравится.
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12.02.2022 22:21 Відповісти
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12.02.2022 22:42 Відповісти
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12.02.2022 22:29 Відповісти
Вічного нічого немає. Навіть Земля колись зникне.
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12.02.2022 23:08 Відповісти
🇩🇪- страна позор!
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12.02.2022 23:14 Відповісти
Каски хоть надели?
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13.02.2022 01:11 Відповісти
Прекрасная женщіна друг Укаіни-посмотріте шоу Лисого на ютуб
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13.02.2022 01:45 Відповісти
 
 