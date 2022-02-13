Орбан намекнул на возможность выхода Венгрии из Евросоюза

В субботу, 13 февраля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые намекнул, что его страна может выйти из Европейского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом сообщает агентство DPA.

Европейский Союз ведет "священную войну, джихад" под лозунгом верховенства права, заявил политик в выступлении перед сторонниками в Будапеште в субботу.

В то же время, он требовал от ЕС "толерантности" в отношении Венгрии. Иначе, по его словам, нельзя будет идти по общему пути.

"Для них верховенство права является средством, посредством которого они хотят замесить нас во что-то похожее на них", – сказал Орбан.

Но Венгрия не хотела бы стать такой, как Западная Европа, так же, как она не ожидает, что Запад примет венгерскую политику убежища или семейной политики.

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По словам Орбана, Венгрия хочет сохранить ЕС вместе, "несмотря на рост культурного отчуждения". Поэтому Будапешт неоднократно делал "предложения толерантности" как Брюсселю, так и Берлину.

"Другого решения нет, есть только терпимость. Только так мы можем найти общий путь", - продолжил Орбан.

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Орбан выступил за несколько дней до того, как Суд ЕС должен принять решение о новом механизме верховенства права.

Согласно этой схеме, страны, нарушающие принципы верховенства права, могут потерять средства из общего бюджета ЕС. Венгрия и Польша подали жалобу на механизм, принятый в декабре 2020 года. Суд ЕС должен вынести решение в среду.

Около 80% жителей Венгрии поддерживают членство в ЕС. В прошлом Орбан неоднократно совершал резкие атаки против "бюрократов в Брюсселе", но воздерживался от угроз выйти из блока.

Его ежегодное "обращение к нации" в субботу совпало с началом предвыборной кампании. Венгры выбирают новый парламент 3 апреля. Орбан впервые сталкивается с объединенной оппозицией и сейчас опросы свидетельствуют, что шансы противников примерно равны.