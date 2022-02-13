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Орбан намекнул на возможность выхода Венгрии из Евросоюза

Орбан намекнул на возможность выхода Венгрии из Евросоюза

В субботу, 13 февраля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые намекнул, что его страна может выйти из Европейского Союза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом сообщает агентство DPA.

Европейский Союз ведет "священную войну, джихад" под лозунгом верховенства права, заявил политик в выступлении перед сторонниками в Будапеште в субботу.

В то же время, он требовал от ЕС "толерантности" в отношении Венгрии. Иначе, по его словам, нельзя будет идти по общему пути.

"Для них верховенство права является средством, посредством которого они хотят замесить нас во что-то похожее на них", – сказал Орбан.

Но Венгрия не хотела бы стать такой, как Западная Европа, так же, как она не ожидает, что Запад примет венгерскую политику убежища или семейной политики.

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По словам Орбана, Венгрия хочет сохранить ЕС вместе, "несмотря на рост культурного отчуждения". Поэтому Будапешт неоднократно делал "предложения толерантности" как Брюсселю, так и Берлину.

"Другого решения нет, есть только терпимость. Только так мы можем найти общий путь", - продолжил Орбан.

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Орбан выступил за несколько дней до того, как Суд ЕС должен принять решение о новом механизме верховенства права.

Согласно этой схеме, страны, нарушающие принципы верховенства права, могут потерять средства из общего бюджета ЕС. Венгрия и Польша подали жалобу на механизм, принятый в декабре 2020 года. Суд ЕС должен вынести решение в среду.

Около 80% жителей Венгрии поддерживают членство в ЕС. В прошлом Орбан неоднократно совершал резкие атаки против "бюрократов в Брюсселе", но воздерживался от угроз выйти из блока.

Его ежегодное "обращение к нации" в субботу совпало с началом предвыборной кампании. Венгры выбирают новый парламент 3 апреля. Орбан впервые сталкивается с объединенной оппозицией и сейчас опросы свидетельствуют, что шансы противников примерно равны.

Евросоюз (17063) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+77
Сразу из НАТО выходите.
Что бы два раза не бегать за чемоданами!
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13.02.2022 13:16
+76
И из НАТО тоже.
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13.02.2022 13:14
+66
очередной идиот ведет страну к "параше"
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13.02.2022 13:14
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+ СРОЧНО наххх... из НАТы
+ СРОЧНО учитесь плести лапти
+ по мере возможности - осваивайте геометрию швабр... Можжжжет приггадитттцаа...
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13.02.2022 14:01 Ответить
Надо же такой нормальной стране иметь такого ***..а. Опять же бабло летает с рашки немеряно. Видимо хочет стать венгерским царём.
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13.02.2022 14:03 Ответить
орбан вообще фрик какой-то
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13.02.2022 14:04 Ответить
Он выступает против политики открытых границ для беженцев . И он прав.
Только Польша и Венгрия никого не пускают и правильно делают.
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13.02.2022 14:05 Ответить
Мадярота не проти біженців, мадярота проти усіх, їх як і фашистів дуже турбує асиміляція мадярів з іншими народами, виключення їхні родичі расєяни...
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13.02.2022 14:11 Ответить
Литва с Латвией тоже не пускают.
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13.02.2022 14:14 Ответить
Литва с Латвией пропустили всех из Беларуси
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13.02.2022 15:27 Ответить
у вас неверная информация. Когда хлынули мигранты с Белоруссии, это было неожиданно , Литва первая попала под этот удар и потребовалось 2месяца, чтобы сореинтироваться как остановить этот поток , имея незащищённую границу в 680 км. Потребовались консультации с ЕС и определённая информ.работа, смелость литовских властей по принятию определённых законов, позволяющие не пропускать мигрантов на свою территорию, привлечь к охране границ армию, ввести ЧП на приграничной территории, начать возводить заграждение из колючей проволоки, а также принять решение и начать возводить более капитальную заградительную стену. Поток был остановлен. Так вот за 2месяца мигрантов пролезло 4тыс. Половина уже выслана обратно. Оставшимся почти всем отказано в убежище. Мигранты живут на закрытых территориях тюремного типа, не имют свободного доступа за их пределы . Большинство это семьи с детьми. С ними сложнее. Попытки проникнуть на территорию Литвы, Латвии и Польши сохраняются до сих пор. Но Польша и Латвия в своих действиях опирались уже на опыт Литвы, им было легче.
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13.02.2022 20:38 Ответить
Я всё знаю. что происходило в Литве. По каконам ЕС ставить забор и не пускать бешенцев запрещено. Первым это сделали венгры. Литва запросила консультации именно поэтому - ей разрешили забор только от того, то бешенцев запускает Лукашенко. а на всех других направлениях заборы запрещены т приход нелегалов приветствуется. Польша. Литва, Латвия, Венгрия, Греция выступают против этого. Причем Польша и Венгрия наиболее резко.
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14.02.2022 02:05 Ответить
Я не чула про таку заборону.
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14.02.2022 03:00 Ответить
если вы "всё знаете" -зачем пишите неверную информацию? причём противоречите в своих комментах сами себе. Так Литва пропустила "всех" с Белоруссии или всё таки нет?! Впрочем можете не отвечать, демагогия не интересна.
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14.02.2022 08:49 Ответить
Всех впустила, всех накормила и тихо отправила в Германию
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15.02.2022 08:05 Ответить
приснилось?))
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15.02.2022 09:12 Ответить
и уже отправляют домой за свой счет, Литва, так точно...кому нужна чернота с наркотой...
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13.02.2022 23:19 Ответить
Он упорыш, выступает против фейков. "Политика открытых границ" у него в извилинах, мысль в черепушке плохо держится.
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13.02.2022 14:33 Ответить
Треба ще саму мадярію разом з орбаном перемістити ближче до історичної батьківщини...
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13.02.2022 14:06 Ответить
Біробіджан не резиновий
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13.02.2022 21:51 Ответить
Зрозумійте одне всі адекватні венгри виїхали на роботу в країни Євросоюзу, зараз у них основний електорат це пенсіонери які шкодують за совком (союз колись накачував їх грошима) і также велика прослойка які хочуть єврозарплат але нічого не хочуть робити, тому їх і витіснила Польща і Словаччина з уваги крупних виробників які туди перенесли заводи...

А в умовах такого електорату до влади завжди приходять корупціонери і популісти...

Євросоюзу лиш потрібно намікнути що для венгрів закриють ринки праці ЄС і орбана за місяць винесуть
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13.02.2022 14:12 Ответить
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13.02.2022 14:15 Ответить
Путину подлизнул для начала, потом чуть в расчёте на помощь от ЕС баблом, скоро выборы, надо чуть корма своим избирателям кинуть. Но может и с треском под фанфары слететь---если появится там знаковый противник с харизмой.
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13.02.2022 14:15 Ответить
забыли...
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13.02.2022 14:17 Ответить
пацанчики надеются, что их ***** будет содержать. наивные.
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13.02.2022 14:21 Ответить
Венгрия и Польша хотят получать деньги от ЕС и при этом еще и оставаться независимыми. Классический пример рыбки и того на что садятся.
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13.02.2022 14:23 Ответить
Именно в нынешней ситуации становится кто готов быть в ЕС и в НАТО , а кто нет. Я давно высказываю мысль о перезагрузке.. сначала НАТО ( а потом видимо и ЕС) Перезаключение договора о коллективной обороне - США, Канада, Великобритания, Румыния, Польша, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Турция, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Швеция, Финляндия ну и дальше предлагать присоединяться..) Венгрии - Орбана ( и некоторым другим) ни в ЕС ни в НАТО делать нечего, уж пускай они будут в ОДКБ чем пятой колонной в европейских структурах.
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13.02.2022 14:25 Ответить
Мадяры? Из ЕЕС? *******, невосполнимая утрата. Баношники 56 го вам мало?
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13.02.2022 14:28 Ответить
Ой какая радостная весть! Было бы просто супер! Фашистской венгрии не место в ЕС!
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13.02.2022 14:39 Ответить
хоть бы не передумали! а ещё... промолчу, боюсь сглазить
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13.02.2022 14:43 Ответить
Мадяри споконвіків були, є і залишаться **********, боягузливими і продажними. Особливо - стосовно своїх сусідів, зокрема України. Водночас, бойові кондиції мадярської раті були і залишаються нулячими, а надійність, як союзників - просто "фантастична"! Пам"ятаю давно розповіді наших старших людей ветеранів-галичан, що в Першу світову воювали у складі Австрійської армії (австро-угорською її називали вельми умовно...). Мадяри тільки грабували і тероризували місцеве населення і при першому ж пострілі втікали. Ні австрійські, ні українські (галичани) солдати і офіцери не сідали з мадярами за одного стола.
Думаю, що мадяри отримали від Ху.ла обіцянку щодо Закарпаття, тому і вислужуються: купляють газ, не допускають війська НАТО, не надають допомогу Україні, тормозять вступ до НАТО, і погрожують виходом з ЄС. Як лише Росія захитається, ця продажна боягузлива шантрапа заскавчить з переляку...
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13.02.2022 14:44 Ответить
Лукашенко научит Орбана как жарить драники.
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13.02.2022 14:50 Ответить
венгры всегда с фашистами заодно..
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13.02.2022 15:17 Ответить
А с другой стороны, венгры правы, что не хотят, чтобы ими руководили транс- и гомосеки. Вот вы хотели бы, чтобы вашим детям в школе учительница-лезбиянка рассказывала, что нет такого слова "женщина", а есть "менструирующий человек", а в семье есть "родитель 1" и "родитель 2" ? И они не хотят, чтобы им нагнали тысячи сирийских и афганских "беженцев". Они хотят спокойно выходить вечером на улицы, не боясь, что их изнасилуют или ограбят.
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13.02.2022 15:18 Ответить
свинособака, тебе в жопе бутылка не муляет? не пора ли переходить на швабру?
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13.02.2022 15:25 Ответить
Ты придурок, ты хоть что-то членораздельное пролаять можешь? Тупица.
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13.02.2022 15:28 Ответить
вы в германии живете? так возвращайтесь в россию.
Родная говень ждет вас, без беженцев и менстр. человек
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13.02.2022 17:03 Ответить
,водки нет, беги в рашу , всякую хрень несёшь, бредишь уже
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13.02.2022 17:49 Ответить
ох уже эти влажные мечты *********
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13.02.2022 15:28 Ответить
Интересно, Орбан выражает мнение всех венгров? Получается, что венгры более русские , чем сами русские ( русские не национальность - это диагноз). Зачем набирать в ЕС всякое гавно - пользы от которого - ноль. Производить они ничего не будут, воевать не будут- будут только иметь своё мнение , согласованное с Рашей. Редчайшие ублюдки равные по ублюдочности сербам.
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13.02.2022 15:46 Ответить
Он играет в ту же игру в которую играл Лукашенко и в которую хотел бы играть Зеленский.
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13.02.2022 16:49 Ответить
Да, но Орбан ещё игрок, а лукашенко и зеленский это уже две разных игры, в каждой из которых свой набор игроков и свой набор целей.
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13.02.2022 21:50 Ответить
Геть з Евросоюзу! Путинские подсвинки!!!
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13.02.2022 15:49 Ответить
Ну и нафиг эти йовбики нужны в ЕС? Что они о себе возомнили?
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13.02.2022 15:55 Ответить
эту ватную цыганву надо гнать сцаными тряпками из всех западных структур!
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13.02.2022 16:18 Ответить
Да этих гандонов гнать надо оттуда сраной метлой.... Пусть к раше прилипают... там быстро писец прийдет... А, и из НАТО их тоже - НАХЕР. Пусть сами армию формируют... Как сделают батальон - так и бабло закончиться...
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13.02.2022 16:27 Ответить
Не переживай,они с кацапами быстро сформируют армию.
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13.02.2022 16:59 Ответить
а как они, кацапи, в эту Хунгари попадут?))..не помню, с Сербией есть у цыган граница?
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13.02.2022 23:25 Ответить
Сразу в союз с Россией и под санкции
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13.02.2022 16:41 Ответить
Орбан - типовий єврей. Тут нічого дивного.
А що думають з цього приводу мадяри-європейці?
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13.02.2022 16:47 Ответить
Мадьяры европейцы? Это такая шутка ?
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13.02.2022 16:52 Ответить
там каждый третий, с фамилией Орбан))
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13.02.2022 23:26 Ответить
Пусть валят. Украина с достоинством пополнит ряды НАТО. Без этой страны альянс будет только сильнее, подкацапских "блокировщиков" надо гнать из цивилизованного общества
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13.02.2022 16:55 Ответить
Кстати, да. Чтобы попасть в НАТО нужно согласие всех участников, главным блокиратором Украины называют Венгрию...
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13.02.2022 17:01 Ответить
А так же германия, франция и италия.
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13.02.2022 18:32 Ответить
Вероятность блокировки именно Венгрией оценивают гораздо выше...
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13.02.2022 19:20 Ответить
Дешевый газ от России дней десять назад получили, надо отрабатывать...
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13.02.2022 16:59 Ответить
Выйдут и из НАТО, под шумок хотят оттяпать кусок Украины себе.
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13.02.2022 17:46 Ответить
Та без проблем, могут даже руский десант у себя разместить, по итогу сгниют в нищите под санкциями и потеряют свои территории. ******* или департируют или сожгут, и зависеть решение будет от цены на транспорт товарными вагонами и цены на газ
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13.02.2022 22:02 Ответить
ЕС абсолютно ничего не потеряет в случае выхода венгрии из ЕС, а вот венгрия......)))
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13.02.2022 18:34 Ответить
Було б не погано. Тоді ми зможемо разом із іншими їх озлобленими сусідами їх тупо розчленувати. Цих рашистів там у владі законно фізично знищити, ну а що там з народом подивимось може і створимо їм якусь країну де вони не будуть такими бідняками як зараз.
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13.02.2022 19:48 Ответить
Давно пора!
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13.02.2022 20:26 Ответить
И стройными рядами в Таежный союз. Только прежде из НАТО выйти не забудьте.
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13.02.2022 21:27 Ответить
"У суботу, 13 лютого, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вперше натякнув на те, що його країна може вийти з Європейського Союзу." - скатертью дорога! Флаг в ...., ветер в спину!
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13.02.2022 22:25 Ответить
Йвбаки вони таки йовбаки.
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13.02.2022 22:25 Ответить
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