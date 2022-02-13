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Орбан натякнув на можливість виходу Угорщини з Євросоюзу

Орбан натякнув на можливість виходу Угорщини з Євросоюзу

У суботу, 13 лютого, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вперше натякнув на те, що його країна може вийти з Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це повідомляє агентство DPA.

Європейський Союз веде "священну війну, джихад" під гаслом верховенства права, заявив політик у промові перед прихильниками в Будапешті в суботу.

Водночас він вимагав від ЄС "толерантності" щодо Угорщини. Інакше, за його словами, не можна буде йти спільним шляхом.

"Для них верховенство права є засобом, за допомогою якого вони хочуть замісити нас у щось схоже на них", – сказав Орбан.

Але Угорщина не хотіла б стати такою, як Західна Європа, так само, як вона не очікує, що Захід ухвалить угорську політику притулку чи сімейної політики.

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За словами Орбана, Угорщина хоче зберегти ЄС разом, "незважаючи на зростання культурного відчуження". Тому Будапешт неодноразово робив "пропозиції толерантності" як Брюсселю, так і Берліну.

"Іншого рішення немає, є лише толерантність. Тільки так ми можемо знайти спільний шлях", - продовжив Орбан.

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Орбан виступив за кілька днів до того, як Суд ЄС має ухвалити рішення щодо нового механізму верховенства права.

Відповідно до цієї схеми країни, які порушують принципи верховенства права, можуть втратити кошти зі спільного бюджету ЄС. Угорщина та Польща подали скаргу на механізм, який був прийнятий у грудні 2020 року. Суд ЄС має винести своє рішення у середу.

Майже 80% жителів Угорщини підтримують членство в ЄС. У минулому Орбан неодноразово чинив різкі атаки проти "бюрократів у Брюсселі", але утримувався від погроз вийти з блоку.

Його щорічне "звернення до нації" в суботу співпало з початком передвиборної кампанії. Угорці обирають новий парламент 3 квітня. Орбан вперше стикається з об’єднаною опозицією і наразі опитування свідчать, що шанси супротивників є приблизно рівними.

Автор: 

Євросоюз (13316) Віктор Орбан (554)


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Топ коментарі
+77
Сразу из НАТО выходите.
Что бы два раза не бегать за чемоданами!
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13.02.2022 13:16
+76
И из НАТО тоже.
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13.02.2022 13:14
+66
очередной идиот ведет страну к "параше"
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13.02.2022 13:14
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13.02.2022 14:01 Відповісти
Надо же такой нормальной стране иметь такого ***..а. Опять же бабло летает с рашки немеряно. Видимо хочет стать венгерским царём.
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13.02.2022 14:03 Відповісти
орбан вообще фрик какой-то
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13.02.2022 14:04 Відповісти
Он выступает против политики открытых границ для беженцев . И он прав.
Только Польша и Венгрия никого не пускают и правильно делают.
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13.02.2022 14:05 Відповісти
Мадярота не проти біженців, мадярота проти усіх, їх як і фашистів дуже турбує асиміляція мадярів з іншими народами, виключення їхні родичі расєяни...
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13.02.2022 14:11 Відповісти
Литва с Латвией тоже не пускают.
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13.02.2022 14:14 Відповісти
Литва с Латвией пропустили всех из Беларуси
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13.02.2022 15:27 Відповісти
у вас неверная информация. Когда хлынули мигранты с Белоруссии, это было неожиданно , Литва первая попала под этот удар и потребовалось 2месяца, чтобы сореинтироваться как остановить этот поток , имея незащищённую границу в 680 км. Потребовались консультации с ЕС и определённая информ.работа, смелость литовских властей по принятию определённых законов, позволяющие не пропускать мигрантов на свою территорию, привлечь к охране границ армию, ввести ЧП на приграничной территории, начать возводить заграждение из колючей проволоки, а также принять решение и начать возводить более капитальную заградительную стену. Поток был остановлен. Так вот за 2месяца мигрантов пролезло 4тыс. Половина уже выслана обратно. Оставшимся почти всем отказано в убежище. Мигранты живут на закрытых территориях тюремного типа, не имют свободного доступа за их пределы . Большинство это семьи с детьми. С ними сложнее. Попытки проникнуть на территорию Литвы, Латвии и Польши сохраняются до сих пор. Но Польша и Латвия в своих действиях опирались уже на опыт Литвы, им было легче.
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13.02.2022 20:38 Відповісти
Я всё знаю. что происходило в Литве. По каконам ЕС ставить забор и не пускать бешенцев запрещено. Первым это сделали венгры. Литва запросила консультации именно поэтому - ей разрешили забор только от того, то бешенцев запускает Лукашенко. а на всех других направлениях заборы запрещены т приход нелегалов приветствуется. Польша. Литва, Латвия, Венгрия, Греция выступают против этого. Причем Польша и Венгрия наиболее резко.
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14.02.2022 02:05 Відповісти
Я не чула про таку заборону.
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14.02.2022 03:00 Відповісти
если вы "всё знаете" -зачем пишите неверную информацию? причём противоречите в своих комментах сами себе. Так Литва пропустила "всех" с Белоруссии или всё таки нет?! Впрочем можете не отвечать, демагогия не интересна.
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14.02.2022 08:49 Відповісти
Всех впустила, всех накормила и тихо отправила в Германию
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15.02.2022 08:05 Відповісти
приснилось?))
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15.02.2022 09:12 Відповісти
и уже отправляют домой за свой счет, Литва, так точно...кому нужна чернота с наркотой...
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13.02.2022 23:19 Відповісти
Он упорыш, выступает против фейков. "Политика открытых границ" у него в извилинах, мысль в черепушке плохо держится.
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13.02.2022 14:33 Відповісти
Треба ще саму мадярію разом з орбаном перемістити ближче до історичної батьківщини...
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13.02.2022 14:06 Відповісти
Біробіджан не резиновий
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13.02.2022 21:51 Відповісти
Зрозумійте одне всі адекватні венгри виїхали на роботу в країни Євросоюзу, зараз у них основний електорат це пенсіонери які шкодують за совком (союз колись накачував їх грошима) і также велика прослойка які хочуть єврозарплат але нічого не хочуть робити, тому їх і витіснила Польща і Словаччина з уваги крупних виробників які туди перенесли заводи...

А в умовах такого електорату до влади завжди приходять корупціонери і популісти...

Євросоюзу лиш потрібно намікнути що для венгрів закриють ринки праці ЄС і орбана за місяць винесуть
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13.02.2022 14:12 Відповісти
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13.02.2022 14:15 Відповісти
Путину подлизнул для начала, потом чуть в расчёте на помощь от ЕС баблом, скоро выборы, надо чуть корма своим избирателям кинуть. Но может и с треском под фанфары слететь---если появится там знаковый противник с харизмой.
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13.02.2022 14:15 Відповісти
забыли...
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13.02.2022 14:17 Відповісти
пацанчики надеются, что их ***** будет содержать. наивные.
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13.02.2022 14:21 Відповісти
Венгрия и Польша хотят получать деньги от ЕС и при этом еще и оставаться независимыми. Классический пример рыбки и того на что садятся.
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13.02.2022 14:23 Відповісти
Именно в нынешней ситуации становится кто готов быть в ЕС и в НАТО , а кто нет. Я давно высказываю мысль о перезагрузке.. сначала НАТО ( а потом видимо и ЕС) Перезаключение договора о коллективной обороне - США, Канада, Великобритания, Румыния, Польша, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Турция, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Швеция, Финляндия ну и дальше предлагать присоединяться..) Венгрии - Орбана ( и некоторым другим) ни в ЕС ни в НАТО делать нечего, уж пускай они будут в ОДКБ чем пятой колонной в европейских структурах.
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13.02.2022 14:25 Відповісти
Мадяры? Из ЕЕС? *******, невосполнимая утрата. Баношники 56 го вам мало?
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13.02.2022 14:28 Відповісти
Ой какая радостная весть! Было бы просто супер! Фашистской венгрии не место в ЕС!
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13.02.2022 14:39 Відповісти
хоть бы не передумали! а ещё... промолчу, боюсь сглазить
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13.02.2022 14:43 Відповісти
Мадяри споконвіків були, є і залишаться **********, боягузливими і продажними. Особливо - стосовно своїх сусідів, зокрема України. Водночас, бойові кондиції мадярської раті були і залишаються нулячими, а надійність, як союзників - просто "фантастична"! Пам"ятаю давно розповіді наших старших людей ветеранів-галичан, що в Першу світову воювали у складі Австрійської армії (австро-угорською її називали вельми умовно...). Мадяри тільки грабували і тероризували місцеве населення і при першому ж пострілі втікали. Ні австрійські, ні українські (галичани) солдати і офіцери не сідали з мадярами за одного стола.
Думаю, що мадяри отримали від Ху.ла обіцянку щодо Закарпаття, тому і вислужуються: купляють газ, не допускають війська НАТО, не надають допомогу Україні, тормозять вступ до НАТО, і погрожують виходом з ЄС. Як лише Росія захитається, ця продажна боягузлива шантрапа заскавчить з переляку...
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13.02.2022 14:44 Відповісти
Лукашенко научит Орбана как жарить драники.
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13.02.2022 14:50 Відповісти
венгры всегда с фашистами заодно..
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13.02.2022 15:17 Відповісти
А с другой стороны, венгры правы, что не хотят, чтобы ими руководили транс- и гомосеки. Вот вы хотели бы, чтобы вашим детям в школе учительница-лезбиянка рассказывала, что нет такого слова "женщина", а есть "менструирующий человек", а в семье есть "родитель 1" и "родитель 2" ? И они не хотят, чтобы им нагнали тысячи сирийских и афганских "беженцев". Они хотят спокойно выходить вечером на улицы, не боясь, что их изнасилуют или ограбят.
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13.02.2022 15:18 Відповісти
свинособака, тебе в жопе бутылка не муляет? не пора ли переходить на швабру?
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13.02.2022 15:25 Відповісти
Ты придурок, ты хоть что-то членораздельное пролаять можешь? Тупица.
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13.02.2022 15:28 Відповісти
вы в германии живете? так возвращайтесь в россию.
Родная говень ждет вас, без беженцев и менстр. человек
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13.02.2022 17:03 Відповісти
,водки нет, беги в рашу , всякую хрень несёшь, бредишь уже
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13.02.2022 17:49 Відповісти
ох уже эти влажные мечты *********
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13.02.2022 15:28 Відповісти
Интересно, Орбан выражает мнение всех венгров? Получается, что венгры более русские , чем сами русские ( русские не национальность - это диагноз). Зачем набирать в ЕС всякое гавно - пользы от которого - ноль. Производить они ничего не будут, воевать не будут- будут только иметь своё мнение , согласованное с Рашей. Редчайшие ублюдки равные по ублюдочности сербам.
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13.02.2022 15:46 Відповісти
Он играет в ту же игру в которую играл Лукашенко и в которую хотел бы играть Зеленский.
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13.02.2022 16:49 Відповісти
Да, но Орбан ещё игрок, а лукашенко и зеленский это уже две разных игры, в каждой из которых свой набор игроков и свой набор целей.
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13.02.2022 21:50 Відповісти
Геть з Евросоюзу! Путинские подсвинки!!!
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13.02.2022 15:49 Відповісти
Ну и нафиг эти йовбики нужны в ЕС? Что они о себе возомнили?
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13.02.2022 15:55 Відповісти
эту ватную цыганву надо гнать сцаными тряпками из всех западных структур!
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13.02.2022 16:18 Відповісти
Да этих гандонов гнать надо оттуда сраной метлой.... Пусть к раше прилипают... там быстро писец прийдет... А, и из НАТО их тоже - НАХЕР. Пусть сами армию формируют... Как сделают батальон - так и бабло закончиться...
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13.02.2022 16:27 Відповісти
Не переживай,они с кацапами быстро сформируют армию.
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13.02.2022 16:59 Відповісти
а как они, кацапи, в эту Хунгари попадут?))..не помню, с Сербией есть у цыган граница?
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13.02.2022 23:25 Відповісти
Сразу в союз с Россией и под санкции
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13.02.2022 16:41 Відповісти
Орбан - типовий єврей. Тут нічого дивного.
А що думають з цього приводу мадяри-європейці?
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13.02.2022 16:47 Відповісти
Мадьяры европейцы? Это такая шутка ?
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13.02.2022 16:52 Відповісти
там каждый третий, с фамилией Орбан))
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13.02.2022 23:26 Відповісти
Пусть валят. Украина с достоинством пополнит ряды НАТО. Без этой страны альянс будет только сильнее, подкацапских "блокировщиков" надо гнать из цивилизованного общества
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13.02.2022 16:55 Відповісти
Кстати, да. Чтобы попасть в НАТО нужно согласие всех участников, главным блокиратором Украины называют Венгрию...
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13.02.2022 17:01 Відповісти
А так же германия, франция и италия.
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13.02.2022 18:32 Відповісти
Вероятность блокировки именно Венгрией оценивают гораздо выше...
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13.02.2022 19:20 Відповісти
Дешевый газ от России дней десять назад получили, надо отрабатывать...
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13.02.2022 16:59 Відповісти
Выйдут и из НАТО, под шумок хотят оттяпать кусок Украины себе.
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13.02.2022 17:46 Відповісти
Та без проблем, могут даже руский десант у себя разместить, по итогу сгниют в нищите под санкциями и потеряют свои территории. ******* или департируют или сожгут, и зависеть решение будет от цены на транспорт товарными вагонами и цены на газ
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13.02.2022 22:02 Відповісти
ЕС абсолютно ничего не потеряет в случае выхода венгрии из ЕС, а вот венгрия......)))
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13.02.2022 18:34 Відповісти
Було б не погано. Тоді ми зможемо разом із іншими їх озлобленими сусідами їх тупо розчленувати. Цих рашистів там у владі законно фізично знищити, ну а що там з народом подивимось може і створимо їм якусь країну де вони не будуть такими бідняками як зараз.
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13.02.2022 19:48 Відповісти
Давно пора!
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13.02.2022 20:26 Відповісти
И стройными рядами в Таежный союз. Только прежде из НАТО выйти не забудьте.
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13.02.2022 21:27 Відповісти
"У суботу, 13 лютого, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вперше натякнув на те, що його країна може вийти з Європейського Союзу." - скатертью дорога! Флаг в ...., ветер в спину!
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13.02.2022 22:25 Відповісти
Йвбаки вони таки йовбаки.
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13.02.2022 22:25 Відповісти
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