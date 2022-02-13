РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10918 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
11 079 48

Великобритания отзывает сотрудников СММ ОБСЕ в Украине

Великобритания отзывает сотрудников СММ ОБСЕ в Украине

Великобритания решила отозвать своих сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в воскресенье CNN спикер Министерства иностранных дел и дел содружества наций и развития Великобритании.

"В соответствии с нашими обязательствами по проявлению заботы, мы приняли решение отозвать откомандированных сотрудников Великобритании в СММ ОБСЕ. Мы будем держать это под пристальным вниманием. Мы очень серьезно относимся к безопасности наших сотрудников", - заявил спикер Форин-офиса.

Как известно, ранее в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило, что американский персонал СММ ОБСЕ уезжает из оккупированного Донецка. В то же время из сообщения агентства не понятно, идет ли речь о полном отъезде наблюдателей США из временно оккупированного россиянами города или только об очередной ротации.

Читайте также: Израиль увеличивает количество авиарейсов для вывоза своих граждан из Украины

Автор: 

Великобритания (4931) ОБСЕ (4872) эвакуация (2064)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Точно, дебіле. То Вашингтон зібрав біля наших кордоні 150 тисяч військової сили, то Вашингтон підтягнув туди іскандери і всякі пізні забавки, То Вашингтон розпочав військові навчання в Білорусі, То Вашингтон заблокував Чорне і Азовське моря... Пілять, тварюко кацапська, йди звідси на хрін, йди, падлюко, не смородь.
показать весь комментарий
13.02.2022 18:08
+6
Крысы бегут...Украина им нужна только как сырьевой придаток.И дешёвая рабочая сила.
показать весь комментарий
13.02.2022 18:15
+5
посольства эвакуируют...своих граждан просят срочно улететь....
а у нас на льдине 200 долбоящеров дрейфуют...
показать весь комментарий
13.02.2022 18:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бог обращается к человеку шепотом Любви, а если он не услышан - то голосом Совести. Если человек не слышит голоса совести - то Бог обращается через рупор страданий.
- https://socratify.net/quotes/klaiv-*******-liuis Клайв Стейплз Льюис, 54 цитаты
Наверное, это про нас.
показать весь комментарий
13.02.2022 17:54 Ответить
какой бред, когда то Перун и остальные были богами, а сейчас мазохисты, которые умеют только страдать страдать страдать страдать и больше ни чего. Страдайте дальше
показать весь комментарий
13.02.2022 17:57 Ответить
Андрюша, шо за агресія? Хіба я закликаю когось зустрічати з хлібом -сілью. Я про те що Ми 30 років бавились в" братерство".
показать весь комментарий
13.02.2022 18:05 Ответить
ну да действительно игрались так, что яо, единственный настоящий гарант отдали, ну тут уже поздно
показать весь комментарий
13.02.2022 22:21 Ответить
Що це ви мелите мало наш народ настрадався ще і ще хочите
показать весь комментарий
13.02.2022 18:03 Ответить
Ото бо, натерпілись, а висновків не зробили. 73% це факт.
показать весь комментарий
13.02.2022 18:09 Ответить
Бот, при ком жизненный уровень упал в три раза из-за курса доллара и подъёма цен на газ? Уголовнику и азирову хватило ума не трогать их, а Петрлексеич легко это сделал.
показать весь комментарий
13.02.2022 18:24 Ответить
Я не бот. До чого Ваш вислів?
показать весь комментарий
13.02.2022 18:30 Ответить
Такую хрень может писать только бот, невидящий петеного дерьма.
показать весь комментарий
13.02.2022 18:41 Ответить
До чого тут якиійсь Петя?
показать весь комментарий
13.02.2022 18:47 Ответить
Бо у ЗЕбидла він мозок взяв. І не повернув... 😁
показать весь комментарий
13.02.2022 20:38 Ответить
До чого зебіли, або якісь Петі? І газ тут ні до чого. Питання лише в тому хто Ви ? Питання нації.
P.S. Цензор досить поважний ресурс ,щоб мати особисту переписку. Дякую за порозуміння.
показать весь комментарий
13.02.2022 20:58 Ответить
О, високі матєріі...
P. S. Філософія- це не та тема, в контексті якої місцеві аборигени ведуть тут дискусії😁
показать весь комментарий
13.02.2022 21:05 Ответить
Нема часу з Вами філософсвувата. Ще сивина треба годувати 😁😁😁
показать весь комментарий
13.02.2022 21:31 Ответить
До речі,вивчть українську
показать весь комментарий
13.02.2022 18:49 Ответить
Зебил, ты скумбрии обожрался?
показать весь комментарий
13.02.2022 20:36 Ответить
Чому з параші посольства не виїжджають? Бо там їм беспечно?
показать весь комментарий
13.02.2022 17:55 Ответить
думаю вам уже стало понятно, что такое Европа, надеюсь у вас иллюзий уже не осталось?
показать весь комментарий
13.02.2022 17:58 Ответить
У жопоруких претензии к Великобритании?

Может это вы сейчас поставляете оружие в Украину.
показать весь комментарий
13.02.2022 18:00 Ответить
Стоп, стоп! Не нужно лепить Европу и Британию. Так можно весь континент евразии сделать Европой. Британия и США это совсем другое так же и Литва и Латвия - они поставляют нам помощь, но не могут официально принимать участие в войне, но уверен, что будут. А вот Глава Европы и Евросоюза Германия, которая хитро сделала с марки евро, поставляет не только свою продукцию в Россию, но и необогащенный уран. Об этом и пишет Андрей. Уважайте мнение других. Не дай Бог начнется война и наши люди побегут в Европу, посмотрите как нас пустит Германия да и вообще Европа. Все только начинается и не стоит ругаться между собой на радость врага. У нас сейчас враг Слуги и враг Путлер. Нужно объединятся всему народу и избирать нового лидера, а он себя проявит когда начнется война. Сейчас о шашлыках думает только баран. С ув. Извините. Слава Украине и его народу!
показать весь комментарий
13.02.2022 18:26 Ответить
Читаем заголовок, читаем статью и читаем высер, на который я ответил.

А потом уже страдаем словестным поносом...
показать весь комментарий
13.02.2022 18:57 Ответить
к стати правильное разделение
показать весь комментарий
13.02.2022 22:18 Ответить
мозги я поставляю ибо от оружия толку нет, если обосравшийся его держит
показать весь комментарий
13.02.2022 22:17 Ответить
А я то думаю почему уже 3 года в Украине правят сцикливые дебилы, избранные дебилами...

А вы оказывается свои мозги давно куда-то поставили. 😁
показать весь комментарий
13.02.2022 22:23 Ответить
Если обратиться к нормальной логике, а не к рефлексам простейших, то наверное потому, что Роисю никто не собирается бомбить.
показать весь комментарий
13.02.2022 17:58 Ответить
Дякую. Я саме так і подумав.
показать весь комментарий
13.02.2022 18:07 Ответить
Тому що ніхто не вірить в серйозність України і в те що тактичними ядерними зарядами Україна знищить Москву та почне знищувати інші об'єкти на території рф. А ми могли б, це не важко. Навіть показовий підрив пари об'єктів в рф, якогось там складу біль нашого кордону, чи бази де пару десятків тисяч окупантів в пекло піде зразу поставили б на місце парашу та показали б усьому світу що ми справді вбиватимемо ворогів до самого кінця, звичайно це не безпечно бо тоді німеччина метрополія рф отримає досить сильні важелі та зможе через голубів в сша заблокувати поставки що зараз відбуваються. Але якщо поставок не буде і ми залишимось один на один із маніяком в кремлі, то анігіляція росії атомними вибухами та винищення всіх росіян єдиний варіант.
показать весь комментарий
13.02.2022 19:27 Ответить
Тому що вірять що в Україні таких дурнів як ти небагато.
показать весь комментарий
13.02.2022 19:40 Ответить
Ну якщо я дурень, то рівень твого інтелекту навіть братись оцінювати безглуздо.

Я описав самий логічний алгоритм перемоги. Ось є у нас Північна Корея. Регулярно кидається атомними бомбами. Що хтось їй щось зробив крім санкцій? Ні всі бояться лізти до неї бо може застосувати множення на нуль. Тому якщо є можливість, то ворога треба множити на нуль зразу інакше все буде тривати вічність. І звичайно якщо ворог це буде розуміти, що будь яке хрюкання в нашу сторону може привести до абсолютної війни, тотального знищення обох сторін, то ніякої війни не буде.

А так Україна вже у програшній ситуації. Біологічні відходи з параші вже воюють на нашій території гібридно, заходили особо не приховуючись колонами, та майже відкрито стріляли артилерією із своєї території. Ми у відповідь не воюємо гібридно на їх території, не заходили колонами на їх територію, та що саме не безпечне не стріляли артилерією із нашої території у відповідь по території біологічних відходів, а це категорично не можна було залишати без симетричної відповіді. Я вже не кажу за те які звірства вони робили, за те як знищили пару населених пунктів на нашій території разом із усім мирним населенням та інше. Все ми у не вигідній ситуації, бо ворог далі буде підвищувати ставки, почне легко обстрілювати ракетами обласні центри, а ми у відповіді не зможемо собі симетрично це дозволити, бо перескакування нами через стільки методів ведення війни точно збісить ворога та призведе до підвищення ставок і ворог шмальне показово тактичним ядерним зарядом наприклад по дамбі спричинивши десятки тисяч жертв. Але якщо ми будемо саме тими хто показово першими їм вказав їх місце, дуже жорстоко відповів на щось безобідне, то на підвищення ставок із такими ніхто не піде, бо це майже гарантія того що ми відповімо масовим винищенням ворога.

Не подобається Північна Корея. Дивимось на поведінку Ізраїля та погрози застосування атомної зброї на не критичні провокації. На те як він чуть що відповідає ракетами, масовими чистками і винищуванням ворога. На те як діє Моссад.
показать весь комментарий
13.02.2022 20:16 Ответить
Напевне для приколу один раз в КНДР сказали правду ))

В МИД КНДР назвали слухами заявления США о «планах России по вторжению» на Украину. В Пхеньяне уверены, что цель Вашингтона в данном случае заключается в наращивании военных сил в Европе и давлении на Москву.
показать весь комментарий
13.02.2022 18:00 Ответить
Точно, дебіле. То Вашингтон зібрав біля наших кордоні 150 тисяч військової сили, то Вашингтон підтягнув туди іскандери і всякі пізні забавки, То Вашингтон розпочав військові навчання в Білорусі, То Вашингтон заблокував Чорне і Азовське моря... Пілять, тварюко кацапська, йди звідси на хрін, йди, падлюко, не смородь.
показать весь комментарий
13.02.2022 18:08 Ответить
Это Вашингтон оккупировал Крым, а его министерство обороны раздает медальки с интересной датой
показать весь комментарий
13.02.2022 18:34 Ответить
За що це нас ***** буде бомбить тільки почали мости школи дороги лікарні ремонтувать щоб ***** добра не було
показать весь комментарий
13.02.2022 18:06 Ответить
Простите, Вы наивная или серьезно? Какие школы и дороги? В Харькове пи..ц всем дорогам сделанным в 2021 году, за школы молчу вообще. Их ремонтируют родители как и больницы пациенты за счет добровольных пожертвований. Гитлер тоже не интересовался за школы и бомбил, как Путин Сирию. Но верю что мы победит Путлера, но все же первые три ракеты пусть прилетят в резиденцию президента, парламент, во время заседания, и в кабмин. А дальше народ украины сметет Рашу до самого Урала.
показать весь комментарий
13.02.2022 18:35 Ответить
Крысы бегут...Украина им нужна только как сырьевой придаток.И дешёвая рабочая сила.
показать весь комментарий
13.02.2022 18:15 Ответить
Крысы то ты и тебе подобные.
За тебя британцы воевать должны?
показать весь комментарий
13.02.2022 18:28 Ответить
посольства эвакуируют...своих граждан просят срочно улететь....
а у нас на льдине 200 долбоящеров дрейфуют...
показать весь комментарий
13.02.2022 18:15 Ответить
Рыбаки их тетю....
показать весь комментарий
13.02.2022 18:36 Ответить
Нашли о ком вспомнить. Рыбаки это вообще-параллельная реальность.)
показать весь комментарий
13.02.2022 18:57 Ответить
Для кацапов: Украина-пуля-земля.
показать весь комментарий
13.02.2022 18:32 Ответить
Мечтай.
показать весь комментарий
13.02.2022 18:29 Ответить
За величие Пуйла готов сдохнуть? Маладец. Таких идиотов и ищут сейчас военкомы в рф.
показать весь комментарий
13.02.2022 18:35 Ответить
Я лично в этом не сомневаюсь. Планы Путлера Днепр сделать живой водной границей, а планы европы и Зе оставить Украину за Днепром. История повторяется. А получится у них или нет, зависит как мы будем "захищати рідну неньку Україну", или ругаться между собой.
показать весь комментарий
13.02.2022 18:41 Ответить
Обсешникам надо было уё... ещё вчера. Бесполезные люди.
показать весь комментарий
13.02.2022 18:55 Ответить
 
 