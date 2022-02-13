Великобритания отзывает сотрудников СММ ОБСЕ в Украине

Великобритания решила отозвать своих сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в воскресенье CNN спикер Министерства иностранных дел и дел содружества наций и развития Великобритании.

"В соответствии с нашими обязательствами по проявлению заботы, мы приняли решение отозвать откомандированных сотрудников Великобритании в СММ ОБСЕ. Мы будем держать это под пристальным вниманием. Мы очень серьезно относимся к безопасности наших сотрудников", - заявил спикер Форин-офиса.

Как известно, ранее в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило, что американский персонал СММ ОБСЕ уезжает из оккупированного Донецка. В то же время из сообщения агентства не понятно, идет ли речь о полном отъезде наблюдателей США из временно оккупированного россиянами города или только об очередной ротации.

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