Велика Британія відкликає співробітників СММ ОБСЄ в Україні

Велика Британія вирішила відкликати своїх співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив у неділю CNN речник Міністерства закордонних справах і справ співдружності націй та розвитку Великої Британії.

"Відповідно до наших зобов’язань з вияву турботи, ми прийняли рішення відкликати відряджених співробітників Великої Британії до СММ ОБСЄ. Ми триматимемо це під пильною увагою. Ми дуже серйозно ставимося до безпеки наших співробітників", - заявив речник Форин-офісу.

Як відомо, раніше у неділю агентство Reuters з посиланням на очевидців повідомило, що американський персонал СММ ОБСЄ виїжджає з окупованого Донецька. Водночас з повідомлення агентства не зрозуміло, чи мова йде про повний від’їзд спостерігачів США з тимчасово окупованого росіянами міста чи лише про чергову ротацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль збільшує кількість авіарейсів для вивезення своїх громадян з України