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Велика Британія відкликає співробітників СММ ОБСЄ в Україні

Велика Британія відкликає співробітників СММ ОБСЄ в Україні

Велика Британія вирішила відкликати своїх співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив у неділю CNN речник Міністерства закордонних справах і справ співдружності націй та розвитку Великої Британії.

"Відповідно до наших зобов’язань з вияву турботи, ми прийняли рішення відкликати відряджених співробітників Великої Британії до СММ ОБСЄ. Ми триматимемо це під пильною увагою. Ми дуже серйозно ставимося до безпеки наших співробітників", - заявив речник Форин-офісу.

Як відомо, раніше у неділю агентство Reuters з посиланням на очевидців повідомило, що американський персонал СММ ОБСЄ виїжджає з окупованого Донецька. Водночас з повідомлення агентства не зрозуміло, чи мова йде про повний від’їзд спостерігачів США з тимчасово окупованого росіянами міста чи лише про чергову ротацію.

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Автор: 

Велика Британія (5551) ОБСЄ (3499) евакуація (2304)


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Топ коментарі
+9
Точно, дебіле. То Вашингтон зібрав біля наших кордоні 150 тисяч військової сили, то Вашингтон підтягнув туди іскандери і всякі пізні забавки, То Вашингтон розпочав військові навчання в Білорусі, То Вашингтон заблокував Чорне і Азовське моря... Пілять, тварюко кацапська, йди звідси на хрін, йди, падлюко, не смородь.
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13.02.2022 18:08
+6
Крысы бегут...Украина им нужна только как сырьевой придаток.И дешёвая рабочая сила.
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13.02.2022 18:15
+5
посольства эвакуируют...своих граждан просят срочно улететь....
а у нас на льдине 200 долбоящеров дрейфуют...
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13.02.2022 18:15
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Бог обращается к человеку шепотом Любви, а если он не услышан - то голосом Совести. Если человек не слышит голоса совести - то Бог обращается через рупор страданий.
- https://socratify.net/quotes/klaiv-*******-liuis Клайв Стейплз Льюис, 54 цитаты
Наверное, это про нас.
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13.02.2022 17:54 Відповісти
какой бред, когда то Перун и остальные были богами, а сейчас мазохисты, которые умеют только страдать страдать страдать страдать и больше ни чего. Страдайте дальше
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13.02.2022 17:57 Відповісти
Андрюша, шо за агресія? Хіба я закликаю когось зустрічати з хлібом -сілью. Я про те що Ми 30 років бавились в" братерство".
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13.02.2022 18:05 Відповісти
ну да действительно игрались так, что яо, единственный настоящий гарант отдали, ну тут уже поздно
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13.02.2022 22:21 Відповісти
Що це ви мелите мало наш народ настрадався ще і ще хочите
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13.02.2022 18:03 Відповісти
Ото бо, натерпілись, а висновків не зробили. 73% це факт.
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13.02.2022 18:09 Відповісти
Бот, при ком жизненный уровень упал в три раза из-за курса доллара и подъёма цен на газ? Уголовнику и азирову хватило ума не трогать их, а Петрлексеич легко это сделал.
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13.02.2022 18:24 Відповісти
Я не бот. До чого Ваш вислів?
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13.02.2022 18:30 Відповісти
Такую хрень может писать только бот, невидящий петеного дерьма.
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13.02.2022 18:41 Відповісти
До чого тут якиійсь Петя?
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13.02.2022 18:47 Відповісти
Бо у ЗЕбидла він мозок взяв. І не повернув... 😁
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13.02.2022 20:38 Відповісти
До чого зебіли, або якісь Петі? І газ тут ні до чого. Питання лише в тому хто Ви ? Питання нації.
P.S. Цензор досить поважний ресурс ,щоб мати особисту переписку. Дякую за порозуміння.
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13.02.2022 20:58 Відповісти
О, високі матєріі...
P. S. Філософія- це не та тема, в контексті якої місцеві аборигени ведуть тут дискусії😁
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13.02.2022 21:05 Відповісти
Нема часу з Вами філософсвувата. Ще сивина треба годувати 😁😁😁
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13.02.2022 21:31 Відповісти
До речі,вивчть українську
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13.02.2022 18:49 Відповісти
Зебил, ты скумбрии обожрался?
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13.02.2022 20:36 Відповісти
Чому з параші посольства не виїжджають? Бо там їм беспечно?
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13.02.2022 17:55 Відповісти
думаю вам уже стало понятно, что такое Европа, надеюсь у вас иллюзий уже не осталось?
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13.02.2022 17:58 Відповісти
У жопоруких претензии к Великобритании?

Может это вы сейчас поставляете оружие в Украину.
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13.02.2022 18:00 Відповісти
Стоп, стоп! Не нужно лепить Европу и Британию. Так можно весь континент евразии сделать Европой. Британия и США это совсем другое так же и Литва и Латвия - они поставляют нам помощь, но не могут официально принимать участие в войне, но уверен, что будут. А вот Глава Европы и Евросоюза Германия, которая хитро сделала с марки евро, поставляет не только свою продукцию в Россию, но и необогащенный уран. Об этом и пишет Андрей. Уважайте мнение других. Не дай Бог начнется война и наши люди побегут в Европу, посмотрите как нас пустит Германия да и вообще Европа. Все только начинается и не стоит ругаться между собой на радость врага. У нас сейчас враг Слуги и враг Путлер. Нужно объединятся всему народу и избирать нового лидера, а он себя проявит когда начнется война. Сейчас о шашлыках думает только баран. С ув. Извините. Слава Украине и его народу!
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13.02.2022 18:26 Відповісти
Читаем заголовок, читаем статью и читаем высер, на который я ответил.

А потом уже страдаем словестным поносом...
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13.02.2022 18:57 Відповісти
к стати правильное разделение
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13.02.2022 22:18 Відповісти
мозги я поставляю ибо от оружия толку нет, если обосравшийся его держит
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13.02.2022 22:17 Відповісти
А я то думаю почему уже 3 года в Украине правят сцикливые дебилы, избранные дебилами...

А вы оказывается свои мозги давно куда-то поставили. 😁
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13.02.2022 22:23 Відповісти
Если обратиться к нормальной логике, а не к рефлексам простейших, то наверное потому, что Роисю никто не собирается бомбить.
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13.02.2022 17:58 Відповісти
Дякую. Я саме так і подумав.
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13.02.2022 18:07 Відповісти
Тому що ніхто не вірить в серйозність України і в те що тактичними ядерними зарядами Україна знищить Москву та почне знищувати інші об'єкти на території рф. А ми могли б, це не важко. Навіть показовий підрив пари об'єктів в рф, якогось там складу біль нашого кордону, чи бази де пару десятків тисяч окупантів в пекло піде зразу поставили б на місце парашу та показали б усьому світу що ми справді вбиватимемо ворогів до самого кінця, звичайно це не безпечно бо тоді німеччина метрополія рф отримає досить сильні важелі та зможе через голубів в сша заблокувати поставки що зараз відбуваються. Але якщо поставок не буде і ми залишимось один на один із маніяком в кремлі, то анігіляція росії атомними вибухами та винищення всіх росіян єдиний варіант.
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13.02.2022 19:27 Відповісти
Тому що вірять що в Україні таких дурнів як ти небагато.
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13.02.2022 19:40 Відповісти
Ну якщо я дурень, то рівень твого інтелекту навіть братись оцінювати безглуздо.

Я описав самий логічний алгоритм перемоги. Ось є у нас Північна Корея. Регулярно кидається атомними бомбами. Що хтось їй щось зробив крім санкцій? Ні всі бояться лізти до неї бо може застосувати множення на нуль. Тому якщо є можливість, то ворога треба множити на нуль зразу інакше все буде тривати вічність. І звичайно якщо ворог це буде розуміти, що будь яке хрюкання в нашу сторону може привести до абсолютної війни, тотального знищення обох сторін, то ніякої війни не буде.

А так Україна вже у програшній ситуації. Біологічні відходи з параші вже воюють на нашій території гібридно, заходили особо не приховуючись колонами, та майже відкрито стріляли артилерією із своєї території. Ми у відповідь не воюємо гібридно на їх території, не заходили колонами на їх територію, та що саме не безпечне не стріляли артилерією із нашої території у відповідь по території біологічних відходів, а це категорично не можна було залишати без симетричної відповіді. Я вже не кажу за те які звірства вони робили, за те як знищили пару населених пунктів на нашій території разом із усім мирним населенням та інше. Все ми у не вигідній ситуації, бо ворог далі буде підвищувати ставки, почне легко обстрілювати ракетами обласні центри, а ми у відповіді не зможемо собі симетрично це дозволити, бо перескакування нами через стільки методів ведення війни точно збісить ворога та призведе до підвищення ставок і ворог шмальне показово тактичним ядерним зарядом наприклад по дамбі спричинивши десятки тисяч жертв. Але якщо ми будемо саме тими хто показово першими їм вказав їх місце, дуже жорстоко відповів на щось безобідне, то на підвищення ставок із такими ніхто не піде, бо це майже гарантія того що ми відповімо масовим винищенням ворога.

Не подобається Північна Корея. Дивимось на поведінку Ізраїля та погрози застосування атомної зброї на не критичні провокації. На те як він чуть що відповідає ракетами, масовими чистками і винищуванням ворога. На те як діє Моссад.
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13.02.2022 20:16 Відповісти
Напевне для приколу один раз в КНДР сказали правду ))

В МИД КНДР назвали слухами заявления США о «планах России по вторжению» на Украину. В Пхеньяне уверены, что цель Вашингтона в данном случае заключается в наращивании военных сил в Европе и давлении на Москву.
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13.02.2022 18:00 Відповісти
Точно, дебіле. То Вашингтон зібрав біля наших кордоні 150 тисяч військової сили, то Вашингтон підтягнув туди іскандери і всякі пізні забавки, То Вашингтон розпочав військові навчання в Білорусі, То Вашингтон заблокував Чорне і Азовське моря... Пілять, тварюко кацапська, йди звідси на хрін, йди, падлюко, не смородь.
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13.02.2022 18:08 Відповісти
Это Вашингтон оккупировал Крым, а его министерство обороны раздает медальки с интересной датой
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13.02.2022 18:34 Відповісти
За що це нас ***** буде бомбить тільки почали мости школи дороги лікарні ремонтувать щоб ***** добра не було
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13.02.2022 18:06 Відповісти
Простите, Вы наивная или серьезно? Какие школы и дороги? В Харькове пи..ц всем дорогам сделанным в 2021 году, за школы молчу вообще. Их ремонтируют родители как и больницы пациенты за счет добровольных пожертвований. Гитлер тоже не интересовался за школы и бомбил, как Путин Сирию. Но верю что мы победит Путлера, но все же первые три ракеты пусть прилетят в резиденцию президента, парламент, во время заседания, и в кабмин. А дальше народ украины сметет Рашу до самого Урала.
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13.02.2022 18:35 Відповісти
Крысы бегут...Украина им нужна только как сырьевой придаток.И дешёвая рабочая сила.
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13.02.2022 18:15 Відповісти
Крысы то ты и тебе подобные.
За тебя британцы воевать должны?
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13.02.2022 18:28 Відповісти
посольства эвакуируют...своих граждан просят срочно улететь....
а у нас на льдине 200 долбоящеров дрейфуют...
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13.02.2022 18:15 Відповісти
Рыбаки их тетю....
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13.02.2022 18:36 Відповісти
Нашли о ком вспомнить. Рыбаки это вообще-параллельная реальность.)
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13.02.2022 18:57 Відповісти
Для кацапов: Украина-пуля-земля.
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13.02.2022 18:32 Відповісти
Мечтай.
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13.02.2022 18:29 Відповісти
За величие Пуйла готов сдохнуть? Маладец. Таких идиотов и ищут сейчас военкомы в рф.
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13.02.2022 18:35 Відповісти
Я лично в этом не сомневаюсь. Планы Путлера Днепр сделать живой водной границей, а планы европы и Зе оставить Украину за Днепром. История повторяется. А получится у них или нет, зависит как мы будем "захищати рідну неньку Україну", или ругаться между собой.
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13.02.2022 18:41 Відповісти
Обсешникам надо было уё... ещё вчера. Бесполезные люди.
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13.02.2022 18:55 Відповісти
 
 