Велика Британія відкликає співробітників СММ ОБСЄ в Україні
Велика Британія вирішила відкликати своїх співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив у неділю CNN речник Міністерства закордонних справах і справ співдружності націй та розвитку Великої Британії.
"Відповідно до наших зобов’язань з вияву турботи, ми прийняли рішення відкликати відряджених співробітників Великої Британії до СММ ОБСЄ. Ми триматимемо це під пильною увагою. Ми дуже серйозно ставимося до безпеки наших співробітників", - заявив речник Форин-офісу.
Як відомо, раніше у неділю агентство Reuters з посиланням на очевидців повідомило, що американський персонал СММ ОБСЄ виїжджає з окупованого Донецька. Водночас з повідомлення агентства не зрозуміло, чи мова йде про повний від’їзд спостерігачів США з тимчасово окупованого росіянами міста чи лише про чергову ротацію.
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- https://socratify.net/quotes/klaiv-*******-liuis Клайв Стейплз Льюис, 54 цитаты
Наверное, это про нас.
P.S. Цензор досить поважний ресурс ,щоб мати особисту переписку. Дякую за порозуміння.
P. S. Філософія- це не та тема, в контексті якої місцеві аборигени ведуть тут дискусії😁
Может это вы сейчас поставляете оружие в Украину.
А потом уже страдаем словестным поносом...
А вы оказывается свои мозги давно куда-то поставили. 😁
Я описав самий логічний алгоритм перемоги. Ось є у нас Північна Корея. Регулярно кидається атомними бомбами. Що хтось їй щось зробив крім санкцій? Ні всі бояться лізти до неї бо може застосувати множення на нуль. Тому якщо є можливість, то ворога треба множити на нуль зразу інакше все буде тривати вічність. І звичайно якщо ворог це буде розуміти, що будь яке хрюкання в нашу сторону може привести до абсолютної війни, тотального знищення обох сторін, то ніякої війни не буде.
А так Україна вже у програшній ситуації. Біологічні відходи з параші вже воюють на нашій території гібридно, заходили особо не приховуючись колонами, та майже відкрито стріляли артилерією із своєї території. Ми у відповідь не воюємо гібридно на їх території, не заходили колонами на їх територію, та що саме не безпечне не стріляли артилерією із нашої території у відповідь по території біологічних відходів, а це категорично не можна було залишати без симетричної відповіді. Я вже не кажу за те які звірства вони робили, за те як знищили пару населених пунктів на нашій території разом із усім мирним населенням та інше. Все ми у не вигідній ситуації, бо ворог далі буде підвищувати ставки, почне легко обстрілювати ракетами обласні центри, а ми у відповіді не зможемо собі симетрично це дозволити, бо перескакування нами через стільки методів ведення війни точно збісить ворога та призведе до підвищення ставок і ворог шмальне показово тактичним ядерним зарядом наприклад по дамбі спричинивши десятки тисяч жертв. Але якщо ми будемо саме тими хто показово першими їм вказав їх місце, дуже жорстоко відповів на щось безобідне, то на підвищення ставок із такими ніхто не піде, бо це майже гарантія того що ми відповімо масовим винищенням ворога.
Не подобається Північна Корея. Дивимось на поведінку Ізраїля та погрози застосування атомної зброї на не критичні провокації. На те як він чуть що відповідає ракетами, масовими чистками і винищуванням ворога. На те як діє Моссад.
В МИД КНДР назвали слухами заявления США о «планах России по вторжению» на Украину. В Пхеньяне уверены, что цель Вашингтона в данном случае заключается в наращивании военных сил в Европе и давлении на Москву.
За тебя британцы воевать должны?
а у нас на льдине 200 долбоящеров дрейфуют...