Войска РФ четыре раза нарушили "тишину" в зоне ООС, - штаб

В воскресенье, 13 февраля, по состоянию на 17:00 вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе четырежды нарушили режим прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Вблизи Катериновки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Недалеко от Марьинки враг обстреливал позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

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