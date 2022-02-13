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Війська РФ чотири рази порушили "тишу" в зоні ООС, - штаб

Війська РФ чотири рази порушили

В неділю, 13 лютого, станом на 17:00 збройні формування Російської Федерації на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Поблизу Катеринівки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Неподалік Мар’їнки ворог обстрілював позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія відкликає співробітників СММ ОБСЄ в Україні

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вперше отримала партію зенітно-ракетних комплексів Stinger. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
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«Омікрон» лютуе сярод беларускіх і расейскіх вайскоўцаў, якія прыехалі на вучэнні.
https://charter97.org/be/news/2022/2/13/454518/ https://charter97.org/be/news/2022/2/13/454518/
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13.02.2022 18:32
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Отец Солдата@uspenovka19632·3

Дымовая завеса гибридным действиям РФ,накануне масштабного вторжения в Украину ,с трех сторон,и последняя активная промывка мозгов роССнаселению.Броня РФ уэе в жилухе Курской и Белгородской областей не помещается,колонны вторжения чалятся на трассах,в считан км от нашего кордона,
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13.02.2022 18:17 Відповісти
https://www.flightradar24.com/JAKE12/2ace275b
в небе над Украиной - Boeing RC-135 из семейства крупных стратегических разведывательных самолётов, построенных американской корпорацией The Boeing Company
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13.02.2022 18:22 Відповісти
Boris

Танкова армія РФ залишає полігон під Воронежем і перекидає додаткову техніку до кордону з Україною - CIT

13 лютого, 17:52
3061



https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/tankova-armiya-rf-zalishaye-poligon-pid-voronezhem-i-perekidaye-tehniku-do-kordonu-z-ukrajinoyu-cit-50216285.html https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/tankova-armiya-rf-zalishaye-poligon-pid-voronezhem-i-perekidaye-tehniku-do-kordonu-z-ukrajinoyu-cit-50216285.html https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/tankova-armiya-rf-zalishaye-poligon-pid-voronezhem-i-perekidaye-tehniku-do-kordonu-z-ukrajinoyu-cit-50216285.html

https://nv.ua/world/geopolitics/tankovaya-armiya-rf-pokidaet-poligon-pod-voronezhem-i-perebrasyvaet-tehniku-k-granice-s-ukrainoy-cit-50216285.html?utm_content=set_lang&utm_medium=in_article&utm_campaign=langanalitics Вы также можете прочесть этот материал на русском языке


Росія стягнула війська до кордонів з Україною (Фото:Міноборони Росії)

Російська дослідницька група https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/agresiya-rf-polk-kadirova-vijihav-iz-chechni-v-pivnichno-zahidnomu-napryamku-sit-ostanni-novini-50213764.html CIT , яка аналізує дані про війська з відкритих джерел, повідомила про перекидання до кордону з Україною додаткової техніки першої гвардійської танкової армії РФ.

Про це CIT повідомила у Telegram.

Аналітики пишуть, що за останні дні з'явилися кілька відео з військовою технікою на станції Маслівка у передмісті Воронежа.

Дослідники звертають увагу, що на одному з недавніх відео на майданчику біля залізничних колій була видна техніка, а на коліях стояв ешелон із самохідними артилерійськими установками МСТА-С та танками Т-80У, які числяться на озброєнні четвертої гвардійської танкової дивізії першої гвардії ТА. Також на відео можна було помітити, як із майданчика виїжджає порожній танковий транспортер.





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https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/zagroza-vtorgnennya-rf-radnik-baydena-zayaviv-shcho-rosiya-mozhe-napasti-na-ukrajinu-cogo-tizhnya-50216281.html Росія може розпочати вторгнення до України вже цього тижня, дані розвідки публікують, щоб це зупинити - радник Байдена

CIT зазначає, що це свідчить, що техніку саме привозять на станцію, а не відвозять.

«Т -80У 4-й гв. тд також були помічені на поїздах у Білгороді та у Веселій Лопані Білгородської області за 15 кілометрів від кордону з Україною», - додали в CIT.


«Спочатку ми припустили, що вони прибули туди з-під Воронежа, проте після перевірки залізничними базами даних з'ясувалося, що ешелони прямували зі станцій Селятино та Кубинка-2 Московської області, в районі постійної дислокації четвертої гвардійської танкової дивізії», - йдеться у повідомленні .

Дослідники зазначають, що це «свідчить про перекидання до кордону додаткової техніки першої гвардійської танкової армії, крім тієї, що вже знаходилася на полігоні під Воронежем».



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«Крім того, в Олексіївці Білгородської області був помічений ешелон, який вирушив зі станції Червоний Бір Смоленської області, де дислокується 49 зенітна ракетна бригада першої гв. ТА», - зазначили дослідники.

Вони додали, що таке звезення техніки до кордону «викликає особливі побоювання на тлі попереджень американської розвідки про можливу операцію проти України наступного тижня та евакуацію іноземних посольств із Києва».
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13.02.2022 18:27 Відповісти
«Омікрон» лютуе сярод беларускіх і расейскіх вайскоўцаў, якія прыехалі на вучэнні.
https://charter97.org/be/news/2022/2/13/454518/ https://charter97.org/be/news/2022/2/13/454518/
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13.02.2022 18:32 Відповісти
Ja NeUmerHerwam
В #Кремле помешаны на #оккультизме! Хотите время узнать, когда кацапы ринуться?

Февральское полнолуние произойдет 16 февраля в 18:56 по киевскому времени. Луна будет находиться в знаке Льва. Февральское полнолуние принято называть Голодной Луной. Так говорят астрологи, составляющие прогнозы для "Сегодня".влияние полнолуния на этот раз окажется весьма сильным
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13.02.2022 18:43 Відповісти
Oleksandr Arhat

Чемоданний настрій по-українськи
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13.02.2022 19:07 Відповісти
Британский министр обороны Бен Уоллес в интервью The Sunday Times: "Может, Путин развернет свои танки и все мы разойдемся по домам, но в воздухе запахло Мюнхенским сговором, от некоторых на Западе так попахивает".. Это намек на то, что может повториться история типа "Пакт Молотова-Риббентропа"..История в первый раз развивается как трагедия, второй раз -- как фарс, а в третий раз -- для ДУРАКОВ на бис !!!!
Ну хоть Куйло показал своих "полезных идиотов" и "продажных крыс", надеемся покажет вскоре и кротов.
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13.02.2022 19:11 Відповісти
Hanna☀@HannaGun·

Бєня спокійно святкує свій день народження в Дніпрі, поки ви всі тут «панікуєте». Його охорона напала на групу Ткача (Наші Гроші). Гості зараз розлітаються приватними літаками у Відень, Лондон, Ніццу після такої гульні, як показує флайт-радар… Євреї не бояться літати, як бачите.
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13.02.2022 19:15 Відповісти
Анатолій Штефан Штірліц@Shtirlitz53·
Увага ФЕЙК!
Росія розпочала вброси ФЕЙКІВ про початок бойових дій та втрати.

Аналізуйте джерала інформації, їх достовірність і вірно оцінювайте інформаційний простір.
Просто дотримуйтеся інформаційної гігієни. Зберігайте спокій і без паніки.
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13.02.2022 19:25 Відповісти
 
 