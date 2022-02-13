Війська РФ чотири рази порушили "тишу" в зоні ООС, - штаб
В неділю, 13 лютого, станом на 17:00 збройні формування Російської Федерації на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил у фейсбуці.
Поблизу Катеринівки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Неподалік Мар’їнки ворог обстрілював позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
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Дымовая завеса гибридным действиям РФ,накануне масштабного вторжения в Украину ,с трех сторон,и последняя активная промывка мозгов роССнаселению.Броня РФ уэе в жилухе Курской и Белгородской областей не помещается,колонны вторжения чалятся на трассах,в считан км от нашего кордона,
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Танкова армія РФ залишає полігон під Воронежем і перекидає додаткову техніку до кордону з Україною - CIT
13 лютого, 17:52
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https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/tankova-armiya-rf-zalishaye-poligon-pid-voronezhem-i-perekidaye-tehniku-do-kordonu-z-ukrajinoyu-cit-50216285.html https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/tankova-armiya-rf-zalishaye-poligon-pid-voronezhem-i-perekidaye-tehniku-do-kordonu-z-ukrajinoyu-cit-50216285.html https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/tankova-armiya-rf-zalishaye-poligon-pid-voronezhem-i-perekidaye-tehniku-do-kordonu-z-ukrajinoyu-cit-50216285.html
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Росія стягнула війська до кордонів з Україною (Фото:Міноборони Росії)
Російська дослідницька група https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/agresiya-rf-polk-kadirova-vijihav-iz-chechni-v-pivnichno-zahidnomu-napryamku-sit-ostanni-novini-50213764.html CIT , яка аналізує дані про війська з відкритих джерел, повідомила про перекидання до кордону з Україною додаткової техніки першої гвардійської танкової армії РФ.
Про це CIT повідомила у Telegram.
Аналітики пишуть, що за останні дні з'явилися кілька відео з військовою технікою на станції Маслівка у передмісті Воронежа.
Дослідники звертають увагу, що на одному з недавніх відео на майданчику біля залізничних колій була видна техніка, а на коліях стояв ешелон із самохідними артилерійськими установками МСТА-С та танками Т-80У, які числяться на озброєнні четвертої гвардійської танкової дивізії першої гвардії ТА. Також на відео можна було помітити, як із майданчика виїжджає порожній танковий транспортер.
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CIT зазначає, що це свідчить, що техніку саме привозять на станцію, а не відвозять.
«Т -80У 4-й гв. тд також були помічені на поїздах у Білгороді та у Веселій Лопані Білгородської області за 15 кілометрів від кордону з Україною», - додали в CIT.
«Спочатку ми припустили, що вони прибули туди з-під Воронежа, проте після перевірки залізничними базами даних з'ясувалося, що ешелони прямували зі станцій Селятино та Кубинка-2 Московської області, в районі постійної дислокації четвертої гвардійської танкової дивізії», - йдеться у повідомленні .
Дослідники зазначають, що це «свідчить про перекидання до кордону додаткової техніки першої гвардійської танкової армії, крім тієї, що вже знаходилася на полігоні під Воронежем».
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«Крім того, в Олексіївці Білгородської області був помічений ешелон, який вирушив зі станції Червоний Бір Смоленської області, де дислокується 49 зенітна ракетна бригада першої гв. ТА», - зазначили дослідники.
Вони додали, що таке звезення техніки до кордону «викликає особливі побоювання на тлі попереджень американської розвідки про можливу операцію проти України наступного тижня та евакуацію іноземних посольств із Києва».
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