Війська РФ чотири рази порушили "тишу" в зоні ООС, - штаб

В неділю, 13 лютого, станом на 17:00 збройні формування Російської Федерації на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Поблизу Катеринівки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Неподалік Мар’їнки ворог обстрілював позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

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Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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