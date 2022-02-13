Україна вперше отримала партію зенітно-ракетних комплексів Stinger. ФОТОрепортаж

В неділю, 13 лютого, до Києва з Литви прибули переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger та інша військова амуніція.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони Олексій Резніков.

"12-13 лютого до України доправлялась військова допомога від Литви. До Києва прибули ПЗРК Stinger та інша військова амуніція" - написав він.

Резніков подякував уряду Литви, всьому литовському народу та особисто міністру національної оборони Литовської Республіки Арвідасу Анушаускасу.

"Українсько-литовські відносини дуже тісні і тривають багато століть. Сучасна історія твориться так само спільно і по-родинному. Я ціную нашу багатовікову дружбу та міцну підтримку один одного!" - написав Резніков.

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Міністр також висловив впевненість, що військова дипломатія сьогодні є однією із ключових запорук відносин між країнами.

"Завдяки десяткам зустрічей і телефонних перемовин сьогодні Україна отримує безпрецедентну підтримку з боку партнерів. Далі буде" - зазначив він.

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Нагадаємо, 31 січня в Україні почала роботу новостворена урядом Литви місія з оцінки потреб, яка оцінить українські потреби в додатковій допомозі з боку Литви та координуватиме надання допомоги на тлі агресії Росії.

У відповідь на агресивні дії Росії Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin.

Ця допомога надається після дозволу уряду Сполучених Штатів передати третій стороні обладнання американського виробництва.