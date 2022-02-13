Україна вперше отримала партію зенітно-ракетних комплексів Stinger. ФОТОрепортаж
В неділю, 13 лютого, до Києва з Литви прибули переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger та інша військова амуніція.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони Олексій Резніков.
"12-13 лютого до України доправлялась військова допомога від Литви. До Києва прибули ПЗРК Stinger та інша військова амуніція" - написав він.
Резніков подякував уряду Литви, всьому литовському народу та особисто міністру національної оборони Литовської Республіки Арвідасу Анушаускасу.
"Українсько-литовські відносини дуже тісні і тривають багато століть. Сучасна історія твориться так само спільно і по-родинному. Я ціную нашу багатовікову дружбу та міцну підтримку один одного!" - написав Резніков.
Міністр також висловив впевненість, що військова дипломатія сьогодні є однією із ключових запорук відносин між країнами.
"Завдяки десяткам зустрічей і телефонних перемовин сьогодні Україна отримує безпрецедентну підтримку з боку партнерів. Далі буде" - зазначив він.
Нагадаємо, 31 січня в Україні почала роботу новостворена урядом Литви місія з оцінки потреб, яка оцінить українські потреби в додатковій допомозі з боку Литви та координуватиме надання допомоги на тлі агресії Росії.
У відповідь на агресивні дії Росії Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin.
Ця допомога надається після дозволу уряду Сполучених Штатів передати третій стороні обладнання американського виробництва.
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"8 февраля штабной корабль USS Mount Whitney покинул Средиземное море, пройдя через Гибралтарский пролив и держа курс на Атлантический океан. Об этом информируют мониторинговые ресурсы, отслеживающие морскую обстановку."
п.с. На личный выпад обязательно отвечать или обойдёшься?
ЗРК С-125, С-300, БУК, Оса, Тор, Стрела-10
И надо быть очень и очень самоуверенным, что бы игнорировать такую угрозу!
Можно подняться на высоту 5-6 тысяч метров, что бы обезопасить себя от Стингера, но от всего остального (кроме Стрела-10) такая высота не поможет!
вертолётчики на расии теперь другими глазами на мир смотреть станутъ..
Не первая свежесть конечно, но против вертолетов Ми-8, Ми-24 работать будет.
Ну и новодел "Стингер" - безусловно, отличный бонус!
Также, не следует снимать со счетов артиллерийско-ракетные комплексы Тунгуска и артиллерийские комплексы Шилка.
Ну и Зу-23-2 хоть это и жалкое ретро, но для тактики "зенитных засад", вполне рабочая машинка.
именно такой лексикой следует клеймить рашистских свинособак, пытающихся навязать Украине их рабско-скотский образ недожизни.
а если еще заранее пообещать вычислить и наказать всех бомбунов до седьмого колена - вообще песня..
у пошуках слідів й аналогій..
Де лиш проїхав Сивочолий-там розцвіла Перемога !
Вот почему Литва в НАТО и ЕС.
Не дороги мы ещё до цивилизации...
Після заборони білоруського залізничного транзиту компанія Orlen оголосила, що почне транспортувати продукцію зі свого нафтопереробного заводу в Литві в Україну через Польщу.
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Класна новина!
А там піди знай чия ракета влучила в російський пепелац, якщо він здуру надумає аж сюди залетіти.
Все наше ПВО на Схід, Північ і Південь.