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Україна вперше отримала партію зенітно-ракетних комплексів Stinger. ФОТОрепортаж

В неділю, 13 лютого, до Києва з Литви прибули переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger та інша військова амуніція.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони Олексій Резніков.

"12-13 лютого до України доправлялась військова допомога від Литви. До Києва прибули ПЗРК Stinger та інша військова амуніція" - написав він.

Резніков подякував уряду Литви, всьому литовському народу та особисто міністру національної оборони Литовської Республіки Арвідасу Анушаускасу.

"Українсько-литовські відносини дуже тісні і тривають багато століть. Сучасна історія твориться так само спільно і по-родинному. Я ціную нашу багатовікову дружбу та міцну підтримку один одного!" - написав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Sweet 16 та ще й 17": до Києва зі США прибули ще два літаки з допомогою, привезли боєприпаси та заряди для гранатометів. ФОТОрепортаж

Україна вперше отримала партію зенітно-ракетних комплексів Stinger 01
Україна вперше отримала партію зенітно-ракетних комплексів Stinger 02
Україна вперше отримала партію зенітно-ракетних комплексів Stinger 03

Міністр також висловив впевненість, що військова дипломатія сьогодні є однією із ключових запорук відносин між країнами.

"Завдяки десяткам зустрічей і телефонних перемовин сьогодні Україна отримує безпрецедентну підтримку з боку партнерів. Далі буде" - зазначив він.

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Нагадаємо, 31 січня в Україні почала роботу новостворена урядом Литви місія з оцінки потреб, яка оцінить українські потреби в додатковій допомозі з боку Литви та координуватиме надання допомоги на тлі агресії Росії.

У відповідь на агресивні дії Росії Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin.

Ця допомога надається після дозволу уряду Сполучених Штатів передати третій стороні обладнання американського виробництва.

Автор: 

Литва (2380) зброя (7435) Резніков Олексій (1445) Stinger (20)


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Топ коментарі
+109
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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13.02.2022 17:37
+75
Слава Литві! Слава Україні! Смерть ворогам!
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13.02.2022 17:38
+71
👍Дякуємо! Друзі!
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13.02.2022 17:38
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Армия портяночных мародеров вечной кремлевской золотой банды кругом отличилась, чем же они харчеваться будут, коли хозяин вор.
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13.02.2022 20:50 Відповісти
На "бімбер"? Так з багульнічком їм - щоб швидше "картуз зірвало"!
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13.02.2022 22:30 Відповісти
Лишь бы не изь США...бо ********** бу инсульт...
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13.02.2022 18:27 Відповісти
Вот уж настоящие друзья. Спасибо вам большое. Главное - помогли в тяжёлую минуту.
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13.02.2022 18:27 Відповісти
Спасибо правительству Литвы и всему литовскому народу!
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13.02.2022 18:28 Відповісти
То что поставили в Украину стингеры -это очень хорошо! Но речь идет о том что эти стингеры стреляют на высоту 4 тыс метров то есть если к нам летит вражеская авиация они же знают что у нас появились стингеры они сознательно будут летать на высокой высоте чтобы их не достали этими ракетами. Украине нужно развивать ПВО которое достает на дальних высотах а стингеры это для ближнего боя то есть когда противник захватит небо.
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13.02.2022 18:31 Відповісти
Это понятно но на большой высоте самолётам фактически нереально доставать цели им нужно опускаться а вот тут их и сбивают.ПВО нам нужно.Но именно этот вопрос мы чего то с грохотом просрали за 8 лет.
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13.02.2022 18:39 Відповісти
Будуть стріляти по літакам, мостам, техніці і.т.д. 😎
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13.02.2022 18:45 Відповісти
не чего то, а того что мудрий нарид хотел поржать и скотов по-приколу.
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13.02.2022 18:48 Відповісти
Не сци...ПОП давно купив ПВО за свої гроші для Києва!
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13.02.2022 20:49 Відповісти
Думаешь на уя к Румынии 6 флот США подогнали и противовоздушку завезли?
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13.02.2022 18:45 Відповісти
Кто там из 6-го флота пришвартовался в Румынии?
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13.02.2022 18:46 Відповісти
флагман
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13.02.2022 18:54 Відповісти
Маневры в Черном море флагманского корабля 6-го флота США Mount Whitney
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13.02.2022 18:56 Відповісти
Крайний раз заходил в Чёрное море в ноябре.
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13.02.2022 19:32 Відповісти
Кацап, дохнуть за ***** готов?
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13.02.2022 20:13 Відповісти
так он там и остался ,то глаза и связь + командный пункт ,для противовоздушки , всю Европу до урала охватывает ,а передает по всему шарику.
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13.02.2022 20:14 Відповісти
Конвенция Монтрё не разрешает кораблям нечерноморских стран "там оставаться". Да и вообще:
"8 февраля штабной корабль USS Mount Whitney покинул Средиземное море, пройдя через Гибралтарский пролив и держа курс на Атлантический океан. Об этом информируют мониторинговые ресурсы, отслеживающие морскую обстановку."
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13.02.2022 20:20 Відповісти
Думаю другие страны пример рф мягко говоря не воодушевляет.
п.с. На личный выпад обязательно отвечать или обойдёшься?
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13.02.2022 21:39 Відповісти
Ну и хорошо, что обойдёшься.
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13.02.2022 21:43 Відповісти
При всем уважении, но в Украине также есть множество систем ПВО.
ЗРК С-125, С-300, БУК, Оса, Тор, Стрела-10
И надо быть очень и очень самоуверенным, что бы игнорировать такую угрозу!
Можно подняться на высоту 5-6 тысяч метров, что бы обезопасить себя от Стингера, но от всего остального (кроме Стрела-10) такая высота не поможет!
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13.02.2022 19:46 Відповісти
вертушкам нужно поддерживать коптящих на земле бурятов,с высоты там не популяешь - а со "Стингерами",ребята,у ВСУ совсем другая песня теперь будет..
вертолётчики на расии теперь другими глазами на мир смотреть станутъ..
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13.02.2022 20:05 Відповісти
это,вам,собаки,не по безоружным детишкам в Сирии изгаляться - тут земельки полный рот будет..
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13.02.2022 20:16 Відповісти
В Украине есть комплексы Стрела-2, Стрела-3, Игла-1
Не первая свежесть конечно, но против вертолетов Ми-8, Ми-24 работать будет.
Ну и новодел "Стингер" - безусловно, отличный бонус!
Также, не следует снимать со счетов артиллерийско-ракетные комплексы Тунгуска и артиллерийские комплексы Шилка.
Ну и Зу-23-2 хоть это и жалкое ретро, но для тактики "зенитных засад", вполне рабочая машинка.
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13.02.2022 20:30 Відповісти
ДШК,КПВ.,бмп2 -не супер -та мають шанс підбити..
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13.02.2022 20:54 Відповісти
Кацапи на вертушках - це вже потенційні кандидати на концерт кобзона
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14.02.2022 09:11 Відповісти
штурмовая авиация работает на 4 тыс. максимум, обычно ниже, так что самое оно!
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13.02.2022 23:52 Відповісти
в нас є БУКи, для яких 8 тис км не проблема
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14.02.2022 09:09 Відповісти
У Украины достаточно сильная система ПВО по количеству модификаций комплексов С 300, достаточно других систем. Если Украине удастся их сохранить после ракетных ударов - из десяти самолетов Раши на аэродромы будут возвращаться три. С ударными вертолетами ещё лучше- металлолома будет очень много. Есть повод для определенного оптимизма ( Раша это знает ') - после двух десятков сбитых самолётов выдающиеся летчики Раши ( которые бомбят только школы, госпиталя, базары , беженцев ) будут отказываться летать.
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13.02.2022 18:46 Відповісти
у нас очень большая проблема с клистронами, в том то и дело с-300 щас почти не стреляет.
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13.02.2022 18:47 Відповісти
В Грузии ещё в 2008 сумели заглушить РЭБ на Су 34, и уничтожить Украинский Бук. Прошло больше 10 лет, у РФ тех Су 34 уже под 130 штук, РЭБ совершенствовались. А Буки (и С300) у Украины - едва ли.
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13.02.2022 18:53 Відповісти
вань,всё у вас будет хорошо - вы,главное,заходите..
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13.02.2022 20:06 Відповісти
Ифаны Пдрсвы думаете пАбЯдить лихо ,а хрен слонячий получите на все свиное рыло ,******** рода недочеловеческого
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13.02.2022 21:38 Відповісти
Гарику Инженеру особый респект за уникально яркую лексику:

именно такой лексикой следует клеймить рашистских свинособак, пытающихся навязать Украине их рабско-скотский образ недожизни.
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14.02.2022 04:21 Відповісти
ключевое здесь: "Если Украине удастся их сохранить после ракетных ударов"....
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13.02.2022 18:49 Відповісти
кацапа, а ти що думаєш ви кудись попадете ракетами, точніш кудись попадете, але не туди куди стріляли.
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13.02.2022 21:35 Відповісти
Ах ты ж паскуда рашистская недалекая умишком свинячим..
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13.02.2022 21:40 Відповісти
а еще,плюс видосы с Ютуба с пленными соколами в нежных руках жителей Украины - очень мотивирует и поднимает дух..
а если еще заранее пообещать вычислить и наказать всех бомбунов до седьмого колена - вообще песня..
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13.02.2022 20:10 Відповісти
Конкретнее плиз @бланская угромонгольская тварь. Дух поднимай звероподобным, точняк уже обосрались- украинцы ложиться под Рашу в ближайшие сто лет не собираются.
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13.02.2022 20:22 Відповісти
все значно простіше. україна по факту в нато.і тепер вже дуже зла україна.
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13.02.2022 18:47 Відповісти
Stinger On Stryker

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13.02.2022 18:50 Відповісти
карасо....
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13.02.2022 19:35 Відповісти
и так бы все кацапские цели покрошить....
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13.02.2022 20:05 Відповісти
уважаемой Кристине Рубцовой огромное спасибо за духоподъемную, очень эстетичную видеокартинку: посмотрел 4 раза с таким же эстетическим удовольствием, как шедевральные картины французских импрессионистов, наполненные воздухом и светом...
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14.02.2022 04:29 Відповісти
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13.02.2022 18:54 Відповісти
порохоботи такі винахідливі..

у пошуках слідів й аналогій..

Де лиш проїхав Сивочолий-там розцвіла Перемога !
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13.02.2022 19:53 Відповісти
Зато твои ЗЕсотоы уже все сбежали с Украины...ото у ЗЕбилов 73% перемога так перемога
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13.02.2022 23:33 Відповісти
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13.02.2022 23:04 Відповісти
Надежность дружественной неопознанной 3-ей силы еще никто не отменял. Кацапы в 14-ом на своей щкуре ощутили.
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13.02.2022 19:05 Відповісти
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13.02.2022 19:06 Відповісти
Уявляю як блазня кочевряжить, воно ж хотіло на шашлички на дєньпабєди.
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13.02.2022 19:08 Відповісти
чудові новини
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13.02.2022 19:16 Відповісти
Что значит "уперше отримала"? Может от Литвы "уперше"?
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13.02.2022 19:21 Відповісти
Думаю просто журналистам впервые разрешили написать о стингерах в Украине. Последние недели в Украине были сотни военных инструкторов из США и Великобритании. Они же наших не стрельбе из калаша и строевой подготовке учили, а наверняка осваивали стингеры, джавелины и прочие вкусняшки. А сейчас на фоне легкого испуга и паники об отмене авиарейсов в Украину среди населения разрешили СМИ опубликовать материал о том , что в Украине таки есть стингеры, хотя они прибывали и раньше ИМХО
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13.02.2022 21:48 Відповісти
Ну вертолеты он снимет, а сушки чем достать
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13.02.2022 19:24 Відповісти
Это не те стрингеры времён Афгана, эти и за ракетами умеют ганятся)))
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13.02.2022 19:35 Відповісти
Для штурмовиков саме то, а для су35 и др бомбанщировщиков есть буки и с300, их всех меньше сотни.
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13.02.2022 19:47 Відповісти
45 , на жаль
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14.02.2022 13:44 Відповісти
Поставка зброї до України іде не завдяки зеленій владі,а всупереч. Наші партнери поставляючи зброю,заставляють шмарклей вовати,а не базікати і брехати Зеленський бореться з Порошенко,а загрози зі сторони росії він не бачить . Мале.мстиве і тупе. Зброя іде для народу,хоть це "мудрий нарід" і вибирає собі в керманичів.то дважди зека,то україноненависника шута і зрадника держави.
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13.02.2022 19:25 Відповісти
Литовським браттям-черговий респект...
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13.02.2022 19:51 Відповісти
Labai ačiū, Lietuva! Велика подяка Литві та литовському народу!
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13.02.2022 21:54 Відповісти
Привезли стінгери так зразу шобла вилетіла на своїх чартерах
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13.02.2022 21:57 Відповісти
А Украина даже для армейки закупает у Беларусов топливо (готовых на нас напасть) ибо в Литве чуть дороже....
Вот почему Литва в НАТО и ЕС.
Не дороги мы ещё до цивилизации...
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13.02.2022 22:01 Відповісти
еще один гвоздик в гроб русскаго мира
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13.02.2022 22:05 Відповісти
Литва буде транспортувати пальне до України через Польщу







Після заборони білоруського залізничного транзиту компанія Orlen оголосила, що почне транспортувати продукцію зі свого нафтопереробного заводу в Литві в Україну через Польщу.

---------

Класна новина!
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13.02.2022 23:13 Відповісти
Головне шоб встигли вчасно розвезти ті Stingerи по військовим частинам і навчити інструкторів, а ті - операторів (хоча той ПЗРК не такий вже й складний в освоєнні, та все ж чим швидше -тим краще!).
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13.02.2022 23:49 Відповісти
де там у кацапів ударні гелікоптери стінгери туди штук 100 закиньте))) щоб вони навідь боєкомплект не встигли використати
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13.02.2022 23:55 Відповісти
До речі ПЗРК є ідеальним засобом для успішного ведення партизанської війни : бо без прикриття з повітря штурмовиками та гелікоптерами піхота і механізовані з'єднання ворога стають легкою здобиччю партизанських загонів(чи загонів громадянського спротиву) - завдяки(і за рахунок) їх кращому орієнтуванню на своїй місцевості та внутрішньої мотивації захисника своєї землі. Тож - погугліть, в ютубі є гарні відеоінструкції з навиків використання ПЗРК Stinger та інших подібних систем.😉
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14.02.2022 01:14 Відповісти
Величезна подяка всім притомним іноземним партнерам, які допомагають нам. Мрію, щоб Україні завтра подарували по кілька винищувачів F-35, F-16, F-15, F-22 - виключно, як оборонну зброю, звісно ж. І показали це у всіх новинах. Документи за всіма бюрократичними процедурами передали б колись там. Тоді б у разі потенційного наступу російської армії, їх офіцери б наказ в "в атаку" виконували б з мокрими черевиками і штанами. ... І вразі крайньої необхідності нас могли б справжні друзі прикрити з повітря. Під українськими прапорами, звісно ж.
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14.02.2022 00:14 Відповісти
ДЕСЬ ТАК
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14.02.2022 02:48 Відповісти
Полякам і румунам слід прикрити західні кордони України. Тобто небо над Одесою, Миколаївом, Львовом, Франківськом, Рівним, Луцьком, Тернополем Чернівцями.

А там піди знай чия ракета влучила в російський пепелац, якщо він здуру надумає аж сюди залетіти.

Все наше ПВО на Схід, Північ і Південь.
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14.02.2022 08:13 Відповісти
Надо признать, что ***** всё таки великий стратег, мастер многоходовочек, благодаря ему мы получили много вкусных ништяков ))))))
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14.02.2022 08:21 Відповісти
Може йому ще й подякувати?
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14.02.2022 13:21 Відповісти
Ой щас буде вереск на болотах московії.
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14.02.2022 09:20 Відповісти
Бідний Резніков. Ніколи навіть і попрацювати на ниві міністра оборони. Тільки і зустрічає закордонні борти з допомогою.
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14.02.2022 13:20 Відповісти
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