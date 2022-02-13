РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10971 посетитель онлайн
Новости Война
15 932 117

Власть должна предоставить украинцам ответы на вопросы о безопасности, - Порошенко

Власть должна предоставить украинцам ответы на вопросы о безопасности, - Порошенко

Украинский народ как можно скорее должен получить ответы от власти на вызовы по безопасности.

Такое мнение высказал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

Он подчеркнул журналистам возле Верховной Рады, что представители исполнительной власти обязаны отчитываться парламенту о ситуации в стране, однако "Европейская Солидарность" готова обсудить это и на заседании СНБО.

"Если они приняли решение проводить это на площадке СНБО, мы будем хоть в СНБО, хоть в Офисе президента, хоть в парламенте. Хотя считаем, что поскольку у нас парламентско-президентская республика, то и Данилов, и руководство силового блока, и наконец премьер-министр, который назначен этим парламентом, и президент должны прийти в украинский парламент", - подчеркнул Порошенко.

Читайте также: Все органы власти должны действовать так, чтобы каждый украинец знал, что ему делать, - Порошенко

Пятый президент отмечает, что и мир, и украинское общество стремятся к единству всех политических сил и к разработке немедленных решений для защиты государства.

"Именно к этому мы призываем. Наши законопроекты поддержаны всеми оппозиционными фракциями. И даже сейчас, когда враг у ворот, они не принимают этот закон, потому что все еще не теряют желания погреть руки на "большом крадивництве". Так как они до этого грели руки на ковидном фонде. Не давая сейчас создать комиссию по расследованию направлений коррупционного использования средств ведомственного фонда", - отмечает Порошенко.

"Сейчас вы уже не слышите, что фракция "слуг народа" будет делать со своими так называемыми "зашкваренными" депутатами. Никакие они не "зашкваренные". Они под видео брали взятки, требуя 30% отката за поставки медицинского оборудования. Они предлагали 150 тысяч долларов украинским полицейским для того, чтобы избежать ответственности за ДТП, спровоцированное под хмельком. И вот в этих условиях они пытаются переключить внимание", - считает Порошенко.

"Мы сейчас говорим: ничего важнее обороны государства нет. Ничего важнее единства нет. И мы будем там и заставим делать то, что способно усилить обороноспособность нашей страны", - говорит лидер партии.

Читайте также: Угроза вторжения РФ: Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО с участием лидеров всех парламентских фракций

"Мы должны обеспечить, чтобы украинский народ наконец-то спокойно получил ответы на те многочисленные вопросы, которые возникли уже сегодня и не терпят до завтра. И по функционированию энергетики, и по экономике, банковской системе. И по функционированию транспортной системы. И по нашим коммуникациям и координации с нашими иностранными партнерами. Мы должны это сделать и это обеспечить", - резюмирует Порошенко.

Автор: 

ВР (29228) Порошенко Петр (19590)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+38
Вот блин почему мне кажется, что если не дай Бог, все таки активное наступление Рашки начнется то Зеля в итогесбежит, а Порох (с большим шансом) останется все разгребать?..
показать весь комментарий
13.02.2022 21:40
+34
показать весь комментарий
13.02.2022 21:35
+32
він невиїзній, гнусявий сам дав йому шанс організувати оборону
показать весь комментарий
13.02.2022 21:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Нет, не с Украины.
Косит под нас, но является парашинцем.
показать весь комментарий
14.02.2022 05:23 Ответить
зєля сказав я вам нічєго нє должен ми тут всі президенти)))
показать весь комментарий
13.02.2022 23:50 Ответить
Цікаво почути про мінські домовленості. Бо )(уйло саме їх виконання продавлює зараз.
показать весь комментарий
13.02.2022 23:53 Ответить
Дебіл звичайний виліз. Потім ви ображаєтесь, коли вас називають курвами. Чому я вивчив питання і не пишу дурниць, а ти постиш дурниці? Ти або не міг вивчити-толі ти дебіл, або тобі плотять-тоді ти курва. Ти хто?
показать весь комментарий
14.02.2022 00:41 Ответить
В Мінских домовленостях все ОК. ***** продавлюється зовсім іншу версію. Це так важко вивчити?
показать весь комментарий
14.02.2022 00:43 Ответить
та мене зовсім не ображає, коли чийсь печчик на мене гавкає. Можеш це робити скільки завгодно.
показать весь комментарий
14.02.2022 13:14 Ответить
Борю вже піарять на найпатріотичнішому каналі
показать весь комментарий
13.02.2022 23:55 Ответить
знаєш, там навіть Бойко буває, і навіть чи не все його крило з ОПЗЖ. Не буває тільки крила мертвечука (рабінович, ківа, еtс) і фріків штибу мураєва.
До речі, Шуфрич (з крила мертвечука) вже й на 5-тий десь з рік не заходить.
А чим тебе так богя схвилював? Тебе не хвилює, що нардепка Вікторія Гриб з партії рижої мразі (як і Богя) - завсігдатайка на Прямому?
показать весь комментарий
14.02.2022 01:09 Ответить
"Жиди злягались з москалями"
показать весь комментарий
14.02.2022 01:33 Ответить
Особисто для мене "безпекова відповідь" від держави - це надання у тимчасове (на період можливої широкомасшабної війни) володіння атоматичної зброї та набоів до неї, а також засобів цифрового зв'язку для координації дій із регулярними силами ЗСУ, це цілком реально - з урахуванням того факту шо я отримав від державних органів дозвіл на мисливьку нарізну зброю(але не автоматичну нажаль). А якшо б додати до того хоча б РПГ-7 та боєкомплекти до нього - пара бетерів чи може при вдалому випадку і танчиків я б зробив би гарним "мангалом" зі смаженими бурятами! Сейф у мене доволі місткий - вистачить організувати міні-арсенал
показать весь комментарий
14.02.2022 00:49 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2022 01:03 Ответить
Спасает Украину! Всё время спасает. Только то и делает, что спасает. И впредь будет спасать. Даже будучи закованным в кандалы, сидя в буцегарне, лучезарный светоч демократии Пётр Алексеевич Порошенко будет спасать Украину. Пусть даже из буцегарни и в кандалах, а всё равно будет спасать! От прям из буцегарни в кандалах возьмёт и будет спасать. Никто из буцегарни, тем более - в кандалах, не будет спасать Украину, а он будет спасать. Причём, даже из буцегарни, даже в кандалах!
показать весь комментарий
14.02.2022 05:28 Ответить
Тут навіть не треба бути експертом у афроґамериканській музиці, щоб винести вердикт: зуйовий у тебе вийшов реп 👎
показать весь комментарий
14.02.2022 06:14 Ответить
Как-же ему хочеться назад в кресло президента. И мстить, мстить, мстить. Месть народу, за то, что не избрали на второй срок. Тарифами, налогами, страшилками, своими ставленниками на местах...
показать весь комментарий
14.02.2022 05:57 Ответить
Ну ти і дебіл!Все по собі судиш!
показать весь комментарий
14.02.2022 06:48 Ответить
Надо всем прикупить футболочки, как на меньшом Мишутке Порохе, - чтобы в правильные цвета российского триколора и с подходящей надписью.
показать весь комментарий
14.02.2022 08:20 Ответить
Видать, у порохоботов массовый коронавирус приключился - нюх потеряли - более 10 часов висит фото, которое обычно закрывают в считанные минуты.
А может Порох гонорары "зажуковал"?
показать весь комментарий
14.02.2022 19:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 