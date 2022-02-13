Власть должна предоставить украинцам ответы на вопросы о безопасности, - Порошенко

Украинский народ как можно скорее должен получить ответы от власти на вызовы по безопасности.

Такое мнение высказал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

Он подчеркнул журналистам возле Верховной Рады, что представители исполнительной власти обязаны отчитываться парламенту о ситуации в стране, однако "Европейская Солидарность" готова обсудить это и на заседании СНБО.

"Если они приняли решение проводить это на площадке СНБО, мы будем хоть в СНБО, хоть в Офисе президента, хоть в парламенте. Хотя считаем, что поскольку у нас парламентско-президентская республика, то и Данилов, и руководство силового блока, и наконец премьер-министр, который назначен этим парламентом, и президент должны прийти в украинский парламент", - подчеркнул Порошенко.

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Пятый президент отмечает, что и мир, и украинское общество стремятся к единству всех политических сил и к разработке немедленных решений для защиты государства.

"Именно к этому мы призываем. Наши законопроекты поддержаны всеми оппозиционными фракциями. И даже сейчас, когда враг у ворот, они не принимают этот закон, потому что все еще не теряют желания погреть руки на "большом крадивництве". Так как они до этого грели руки на ковидном фонде. Не давая сейчас создать комиссию по расследованию направлений коррупционного использования средств ведомственного фонда", - отмечает Порошенко.

"Сейчас вы уже не слышите, что фракция "слуг народа" будет делать со своими так называемыми "зашкваренными" депутатами. Никакие они не "зашкваренные". Они под видео брали взятки, требуя 30% отката за поставки медицинского оборудования. Они предлагали 150 тысяч долларов украинским полицейским для того, чтобы избежать ответственности за ДТП, спровоцированное под хмельком. И вот в этих условиях они пытаются переключить внимание", - считает Порошенко.

"Мы сейчас говорим: ничего важнее обороны государства нет. Ничего важнее единства нет. И мы будем там и заставим делать то, что способно усилить обороноспособность нашей страны", - говорит лидер партии.

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"Мы должны обеспечить, чтобы украинский народ наконец-то спокойно получил ответы на те многочисленные вопросы, которые возникли уже сегодня и не терпят до завтра. И по функционированию энергетики, и по экономике, банковской системе. И по функционированию транспортной системы. И по нашим коммуникациям и координации с нашими иностранными партнерами. Мы должны это сделать и это обеспечить", - резюмирует Порошенко.