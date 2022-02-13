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Влада має надати українцям відповіді на безпекові питання, - Порошенко

Влада має надати українцям відповіді на безпекові питання, - Порошенко

Український народ якомога швидше має отримати відповіді від влади на безпекові виклики.

Таку думку висловив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт політсили.

Він наголосив журналістам біля Верховної Ради, що представники виконавчої влади зобов’язані звітувати парламенту про ситуацію в країні, однак "Європейська Солідарність" готова обговорити це і на засіданні РНБО.

"Якщо вони прийняли рішення проводити це на майданчику РНБО, ми будемо хоч в РНБО, хоч в Офісі Президента, хоч в парламенті. Хоча вважаємо, що оскільки у нас парламентсько-президентська республіка, то і Данілов, і керівництво силового блоку, і врешті прем’єр-міністр, який призначений цим парламентом, і президент мали б прийти до українського парламенту", - наголосив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі органи влади мають діяти так, щоб кожен українець знав, що йому робити, - Порошенко

П’ятий президент зазначає, що і світ, і українське суспільство прагне єдності усіх політичних сил та негайних рішень для захисту держави.

"Саме до цього ми закликаємо. Наші законопроекти підтримані усіма опозиційними фракціями. І навіть зараз, коли ворог біля воріт, вони не приймають цей закон, бо все ще не втрачають бажання погріти руки на "великому крадівництві". Так як вони до цього гріли руки на ковідному фонді. Не даючи зараз створити комісію по розслідуванню напрямків корупційного використання коштів ковідного фонду", - зауважує Порошенко.

"Зараз ви вже не чуєте, що фракція "слуг народу" буде робити зі своїми так званими "зашквареними" депутатами. Ніякі вони не "зашкварені". Вони під відео брали хабарі, вимагаючи 30% відкати за поставки медичного обладнання. Вони пропонували 150 тисяч доларів українським поліцейським для того, щоб уникнути відповідальності за ДТП, створену напідпитку. І от в цих умовах вони намагаються переключити увагу", - вважає Порошенко.

"Ми зараз кажемо: нічого важливішого за оборону держави немає. Нічого важливішого за єдність немає. І ми будемо там і примусимо робити те, що здатне підсилити обороноздатність нашої країни", - говорить лідер партії.

Також читайте: Загроза вторгнення РФ: Порошенко вимагає від Зеленського негайно скликати РНБО за участі лідерів всіх парламентських фракцій

"Ми маємо забезпечити, щоб український народ нарешті спокійно отримав відповіді на ті численні питання, які виникли вже сьогодні і не терплять до завтра. І щодо функціонування енергетики, і щодо економіки, банківської системи. І щодо функціонування транспортної системи. І щодо наших комунікацій та координації з нашими іноземними партнерами. Ми маємо це зробити і це забезпечити", - резюмує Порошенко.

Автор: 

ВР (14942) Порошенко Петро (15162)


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Топ коментарі
+38
Вот блин почему мне кажется, что если не дай Бог, все таки активное наступление Рашки начнется то Зеля в итогесбежит, а Порох (с большим шансом) останется все разгребать?..
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13.02.2022 21:40
+34
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13.02.2022 21:35
+32
він невиїзній, гнусявий сам дав йому шанс організувати оборону
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13.02.2022 21:38
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Нет, не с Украины.
Косит под нас, но является парашинцем.
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14.02.2022 05:23 Відповісти
зєля сказав я вам нічєго нє должен ми тут всі президенти)))
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13.02.2022 23:50 Відповісти
Цікаво почути про мінські домовленості. Бо )(уйло саме їх виконання продавлює зараз.
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13.02.2022 23:53 Відповісти
Дебіл звичайний виліз. Потім ви ображаєтесь, коли вас називають курвами. Чому я вивчив питання і не пишу дурниць, а ти постиш дурниці? Ти або не міг вивчити-толі ти дебіл, або тобі плотять-тоді ти курва. Ти хто?
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14.02.2022 00:41 Відповісти
В Мінских домовленостях все ОК. ***** продавлюється зовсім іншу версію. Це так важко вивчити?
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14.02.2022 00:43 Відповісти
та мене зовсім не ображає, коли чийсь печчик на мене гавкає. Можеш це робити скільки завгодно.
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14.02.2022 13:14 Відповісти
Борю вже піарять на найпатріотичнішому каналі
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13.02.2022 23:55 Відповісти
знаєш, там навіть Бойко буває, і навіть чи не все його крило з ОПЗЖ. Не буває тільки крила мертвечука (рабінович, ківа, еtс) і фріків штибу мураєва.
До речі, Шуфрич (з крила мертвечука) вже й на 5-тий десь з рік не заходить.
А чим тебе так богя схвилював? Тебе не хвилює, що нардепка Вікторія Гриб з партії рижої мразі (як і Богя) - завсігдатайка на Прямому?
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14.02.2022 01:09 Відповісти
"Жиди злягались з москалями"
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14.02.2022 01:33 Відповісти
Особисто для мене "безпекова відповідь" від держави - це надання у тимчасове (на період можливої широкомасшабної війни) володіння атоматичної зброї та набоів до неї, а також засобів цифрового зв'язку для координації дій із регулярними силами ЗСУ, це цілком реально - з урахуванням того факту шо я отримав від державних органів дозвіл на мисливьку нарізну зброю(але не автоматичну нажаль). А якшо б додати до того хоча б РПГ-7 та боєкомплекти до нього - пара бетерів чи може при вдалому випадку і танчиків я б зробив би гарним "мангалом" зі смаженими бурятами! Сейф у мене доволі місткий - вистачить організувати міні-арсенал
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14.02.2022 00:49 Відповісти
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14.02.2022 01:03 Відповісти
Спасает Украину! Всё время спасает. Только то и делает, что спасает. И впредь будет спасать. Даже будучи закованным в кандалы, сидя в буцегарне, лучезарный светоч демократии Пётр Алексеевич Порошенко будет спасать Украину. Пусть даже из буцегарни и в кандалах, а всё равно будет спасать! От прям из буцегарни в кандалах возьмёт и будет спасать. Никто из буцегарни, тем более - в кандалах, не будет спасать Украину, а он будет спасать. Причём, даже из буцегарни, даже в кандалах!
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14.02.2022 05:28 Відповісти
Тут навіть не треба бути експертом у афроґамериканській музиці, щоб винести вердикт: зуйовий у тебе вийшов реп 👎
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14.02.2022 06:14 Відповісти
Как-же ему хочеться назад в кресло президента. И мстить, мстить, мстить. Месть народу, за то, что не избрали на второй срок. Тарифами, налогами, страшилками, своими ставленниками на местах...
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14.02.2022 05:57 Відповісти
Ну ти і дебіл!Все по собі судиш!
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14.02.2022 06:48 Відповісти
Надо всем прикупить футболочки, как на меньшом Мишутке Порохе, - чтобы в правильные цвета российского триколора и с подходящей надписью.
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14.02.2022 08:20 Відповісти
Видать, у порохоботов массовый коронавирус приключился - нюх потеряли - более 10 часов висит фото, которое обычно закрывают в считанные минуты.
А может Порох гонорары "зажуковал"?
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14.02.2022 19:00 Відповісти
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