Канада выводит из Украины своих военных инструкторов

Вооруженные силы Канады временно перемещают часть личного состава Joint Task Force-Ukraine в другие страны Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Канады.

Уточняется, что перемещение связано с ситуацией в Украине.

"Временное перемещение персонала JTF-U не означает окончания миссии, а скорее позволяет перефокусировать наши усилия, обеспечивая безопасность и охрану членов Вооруженных сил Канады", - говорится в сообщении.

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В то же время в правительстве подчеркивают, что не будут называть точное количество выведенных военных инструкторов и места назначения.

"Вооруженные силы Канады остаются верными народу Украины и своей миссии по повышению мощности и состоятельности Вооруженных сил Украины", - резюмируют в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что британских военных инструкторов, обучавших украинских военнослужащих, выведут "из-за опасений нападения без предупреждения со стороны России".