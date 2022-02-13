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Новости Война
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Канада выводит из Украины своих военных инструкторов

Канада выводит из Украины своих военных инструкторов

Вооруженные силы Канады временно перемещают часть личного состава Joint Task Force-Ukraine в другие страны Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Канады.

Уточняется, что перемещение связано с ситуацией в Украине.

"Временное перемещение персонала JTF-U не означает окончания миссии, а скорее позволяет перефокусировать наши усилия, обеспечивая безопасность и охрану членов Вооруженных сил Канады", - говорится в сообщении.

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В то же время в правительстве подчеркивают, что не будут называть точное количество выведенных военных инструкторов и места назначения.

"Вооруженные силы Канады остаются верными народу Украины и своей миссии по повышению мощности и состоятельности Вооруженных сил Украины", - резюмируют в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что британских военных инструкторов, обучавших украинских военнослужащих, выведут "из-за опасений нападения без предупреждения со стороны России".

Автор: 

Канада (2073) военнослужащие (6102)


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Топ комментарии
+21
а Одеса каже "Подай зброю..!"



Знакомый врач говорит, что у нас в Одессе зашкаливает кол-во желающих оборонять город от русского мира.
Между короткими приступами паники знакомые массово оформляют разрешение на оружие и отовариваются в оружейных магазинах. Гламурные знакомые тусят в тирах.
В сети народ подсчитал стоимость российский танков в местных пунктах приема металлолома.
Обожаю вас!
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14.02.2022 00:11
+17
спасибі, і до зустрічі

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13.02.2022 23:51
+14
Якщо невідворотна, тоді постає питання: а чим же тоді займалися всі великі діячі у своїх криках про захист України ?

Відбулася неймовірна к-ть зустрічей від Швейцарії в червні (започатковано діалог з задобрюваннями), така ж к-ть дзвінків напряму + з іншими високопоставленими москальськими чиновниками, ніби розроблені і ухвалені "неймовірні" санкції проти рашки, настільки "страшні" зі слів тих же діячів, що х**лу мало б вже бути моторошно від самої думки про черговий наступ ...

І навіть певну зброю доставили.

А результат ?

Коли в 2014 і 2015 було реально гаряче і важко, сиділи рівно, не припиняли =глибокі стурбованості= і заклики до мирного врегулювання.

А тут різко втікають, посольства переносять, істерія досягла максимуму ...

Тепер і авіапростір закривають.

А агресор складує нафто- і газодолари, над його територією літачки літають, інвестори ніби масово не втікають, іноземців не закликають виїхати звідти ...

Якісь дивні рухи, не вважаєте ? Агресора "страшно" лякають, але страждає якраз Україна.

І я дуже чекаю, коли з'ясується, завдяки кому це все (а то може бути дуже несподіваним відкриттям) і до того вже важкої ситуації в Україні. Бо чомусь під соусом "захисту" (постачання зброї зовсім не є основним аргументом "за") результат прямо протилежний (все дуже нагадує події від березня 2020 щодо єдиної хвороби в світі).
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14.02.2022 00:25
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спасибі, і до зустрічі

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13.02.2022 23:51 Ответить
Это другое.
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13.02.2022 23:54 Ответить
А чего тут канадцам делать осталось !? Вон и доморощенные Крысы и те уже почти все покинули Украину.. Зраду организовать даже некому.. Кто еще не понял что - война уже НЕИЗБЕЖНА !!!
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14.02.2022 00:09 Ответить
Вайну не українці задумали ,а якесь )(уйло!
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14.02.2022 00:13 Ответить
Якщо невідворотна, тоді постає питання: а чим же тоді займалися всі великі діячі у своїх криках про захист України ?

Відбулася неймовірна к-ть зустрічей від Швейцарії в червні (започатковано діалог з задобрюваннями), така ж к-ть дзвінків напряму + з іншими високопоставленими москальськими чиновниками, ніби розроблені і ухвалені "неймовірні" санкції проти рашки, настільки "страшні" зі слів тих же діячів, що х**лу мало б вже бути моторошно від самої думки про черговий наступ ...

І навіть певну зброю доставили.

А результат ?

Коли в 2014 і 2015 було реально гаряче і важко, сиділи рівно, не припиняли =глибокі стурбованості= і заклики до мирного врегулювання.

А тут різко втікають, посольства переносять, істерія досягла максимуму ...

Тепер і авіапростір закривають.

А агресор складує нафто- і газодолари, над його територією літачки літають, інвестори ніби масово не втікають, іноземців не закликають виїхати звідти ...

Якісь дивні рухи, не вважаєте ? Агресора "страшно" лякають, але страждає якраз Україна.

І я дуже чекаю, коли з'ясується, завдяки кому це все (а то може бути дуже несподіваним відкриттям) і до того вже важкої ситуації в Україні. Бо чомусь під соусом "захисту" (постачання зброї зовсім не є основним аргументом "за") результат прямо протилежний (все дуже нагадує події від березня 2020 щодо єдиної хвороби в світі).
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14.02.2022 00:25 Ответить
В 2014-м ГШ и МО кишило военными и аташе от НАТО и спрашивали - что Вам нужно с вооружения !? а "нашы" кАмАндиры шарахались от них и убегали как от прокаженных потому что не верили что добробаты смогут дать в табло русне !!!.. а Мы дали !!! и дадим и сейчас !!!...
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14.02.2022 00:31 Ответить
Ігоре, я якраз не ставлю під сумнів ні наші ЗСУ, ні те, що значна частина українців стане на захист Батьківщини. Абсолютно !

Але оскільки дана ситуація розгортається ще з кінця минулого року і тон наростає по висхідній, що риторика західних (і східних - щоб вони сказилися) діячів напряму зачіпає Україну і має значний вплив на інші процеси в країні, я ставлю запитання.

Відповідей поки не маю (брак інформації, оскільки озвучується мізерна частка того, що готові кидати населенню), лише припущення.

Для мене це дуже і дуже не приємний знак щодо втечі і передислокації і дип.установ, і інструкторів, і цивільних ін.громадян. І свідчить зовсім про інше, ніж про можливий наступ москалів.

200 канадських інструкторів (щодо статті) участі в бойових діях не брали й не братимуть, знаходяться далеко від лінії фронту, для чого їх вивозити з України ?

Гарпер весною 2015 ухвалив рішення про місію Unifier і перша група прибула в Україну у вересні того ж року. Але зараз іконка №2 українських сектантів і посольство переносить, і виводить інструкторів. Слідом за південним сусідом і британцями (які частково крокують в такт зі своїми партнерами, а частково - стежать за своїми інтересами і пробивають свою політику)

В чому справа ? Вони настільки переконані, що Київ впаде під атакою ? Чи вся Україна буде захоплена ? Чи буде ще щось ?

Тому всі питання залишаються відкритими. І відповіді, які напрошуються, будуть дуже не приємними та болючими. Для нас.

Боюся, щоб обіцянка "животворящого" зробити Україну =пріорітетом своєї міжнародної політики у разі обрання президентом= не перетворилася на зловісне попередження.
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14.02.2022 00:54 Ответить
Война это дело деликатное и возможен "казус бейли" и перестраховываются наши союзники...
Но получив оружие мы кацапов конечно похороним однозначно. Но оружие ни под каким предлогом назад сдавать нельзя, нам надо еще будет закапывать местных вурдалак во власти Всех уровней и мастей - тех что присосались к телу Украины и добивают Ее изнутри твари !!!
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14.02.2022 01:06 Ответить
Це велика помилка, недооцінювати ворога
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14.02.2022 06:57 Ответить
https://www.dialog.ua/war/246266_1644771685 $14 000 за подбитый российский танк: в Украине нашли способ хорошо заработать на вторжении РФ
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14.02.2022 07:40 Ответить
Блогер пишет, что в среднем масса российского танка составляет около 50 тонн, что позволит получить чистую прибыль в размере 400 000 гривен (около 14 200 долларов) по цене в 8 гривен за кг. "Джавелины или NLAW выдают бесплатно. Танк весит около 50 тонн. Погудел по пунктам приема - 8 грн/кг за чермет. Самовывоз покупателя, манипулятор. 400 000 грн. Чистыми. Распространите в группах. М - "мотивация"", - отметил блогер.
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14.02.2022 07:43 Ответить
З того що у 2014 МО кішило військовими аташе, які пропонували, зброю, але ніхто не брав посміявся
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14.02.2022 05:23 Ответить
Боти іноді таку дичину видають, та іноді здається, шо вони анекдоти травлять. Але ж працюють, нагнітають, спотворюють картинку та подіЇ. Одним словом - працюють, сцуки.
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14.02.2022 08:05 Ответить
да.. вы порой такие прогнозируемые до усирачки ..
ну шош - боты есть боты и спецы в любом вопросе - ну прям уникумы куевы !!!
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14.02.2022 18:05 Ответить
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15.02.2022 02:20 Ответить
смейся дальше смехун !! я говорю только то что знаю и видел лично !!!
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14.02.2022 18:03 Ответить
Можливо Захід веде якусь свою гру, в якій,нажаль, розмінним пішаком може стати Україна, а для кацапів вона завжди була немов червона тряпка для бика
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14.02.2022 00:34 Ответить
Це - єдине правильне пояснення.
Я про це вже не раз писала.

І ставки - дуже високі. Правда, гра значно ширша і включає не лише Україну.
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14.02.2022 00:57 Ответить
Мы испокон веков были буфером между Азией и Европой, тысячи и тысячи лет.
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14.02.2022 01:18 Ответить


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14.02.2022 00:41 Ответить
улетели сегодня
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14.02.2022 01:15 Ответить
а Одеса каже "Подай зброю..!"



Знакомый врач говорит, что у нас в Одессе зашкаливает кол-во желающих оборонять город от русского мира.
Между короткими приступами паники знакомые массово оформляют разрешение на оружие и отовариваются в оружейных магазинах. Гламурные знакомые тусят в тирах.
В сети народ подсчитал стоимость российский танков в местных пунктах приема металлолома.
Обожаю вас!
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14.02.2022 00:11 Ответить
Если дело дойдет до реальной войны, то всю эту всю новомодную тусовку как ветром сдует после первого же выстрела или звука разорвавшегося снаряда. Возможно действительно защищать страну будут те, кто напоказ бестолкового не светился и красовался в компанейщине и "не бил себя в грудь разрывая на себе тельняшки"!
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14.02.2022 04:09 Ответить
В мене інше питання, де вони були в 14ому році, а зараз ловлять хайп
Гидко навіть читати,як вони там скуповуються.
Бо вже зачепило не тільки Крим та схід
Так само мені будо неприємно в 14ом, коли з братом скуплялися в мілітаристі під час ротації, а дорослі мужики собі пукалки страйкбольні..у кожного свої прорітети і совість.
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14.02.2022 10:09 Ответить
Спасибі друзі - до зустрічі на тому боці світла....
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14.02.2022 00:19 Ответить
Де зброя від канадських "друзів"? Де ПРО та ППО? Якісь канадські інструктори ніде не воюючої Канади навчали ЗСУ, смішно. Маленька Литва блін літак зі стінгерами пригнала - оце друзі, справжні друзі.
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14.02.2022 04:15 Ответить
Ми критикуємо Німеччину за відмову поставляти нам зброю. Але Канада, в якій велика діаспора, теж відмовилася надавати нам зброю.
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14.02.2022 04:22 Ответить
Здесь как бы бояры нет
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14.02.2022 06:18 Ответить
Это ЦензорНет тут, как бы, и ума нет. Сайт коротких речёвок.
Швабра и бутылка наше всё. Критиковать *** вздумали, а на бутылку? Форум глупеет на глазах.
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14.02.2022 08:39 Ответить
Аааа!!! Всё пропало!!! Уезжают пятнадцать с половиной инструкторов!! Что же делать!!! Украинская армия без них не выстоит!!! Теперь ***** точно нападёт!!!

---
Вы прослушали арию всепропальщика - диванного военного эксперта.
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14.02.2022 00:20 Ответить
Де вас тримали? Ви як з цепури зiрвався.
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14.02.2022 00:34 Ответить
Следующая - "Ария аравийского гостя си-бемоль"
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14.02.2022 00:43 Ответить
Вы тоже уже узнали , шо хутя с Шойгу - никакие в позиции лежа и шо скоро повсем ягелеядным каналам https://youtu.be/cJytn6ml7ek польется камаринская в си-бемоль миноре, с завершающимся вколачиванием цвяха в домовину, мол , завершающий доминантсептаккорд?
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14.02.2022 01:12 Ответить
Я ж порохобот . Заступил на дежурство
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14.02.2022 00:45 Ответить
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14.02.2022 07:48 Ответить
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14.02.2022 00:52 Ответить
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14.02.2022 01:59 Ответить
Трішки офігіваю від коментарів(
Я дякую Канаді за все що вони зробили для нас, - це вони з Польщею самі пері признали Україну Незалежною державою! І за 30 років ні на крок своєї позиції не змінили!
В війні Роісі проти України усі вісім років підтримують нас на всіх рівнях; Це братня країна!
І ми як Країна повинні забезпечити безпеку канадській амбасаді. І це правильно. Це діло Честі. Ми ж не москалі якісь, а українці)
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14.02.2022 01:27 Ответить
Тактичні окуляри та шкарпетки, навчання медиків і військові інструктори це звичайно напотужніша допомга, але де зброя від самих друзяних друзів з Канади для України? А ніде, ось і вся Канада.
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14.02.2022 04:22 Ответить
Шо псина ***************** освоила? Вас лаптей не скроет ни какое прокси. Лахта тупорылая
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14.02.2022 02:01 Ответить
США поставят Иордании установки залпового огня на 70 млн долларов


время публикации: 10 февраля 2022 г., 11:43 | последнее обновление: 10 февраля 2022 г., 11:44 https://www.newsru.co.il/mideast/10feb2022/jordan_202_print.html https://newsru.co.il/pict/big/2015563.html

https://newsru.co.il/pict/big/2015563.html

Государственный департамент США сообщил Конгрессу об одобрении соглашения о поставках Иордании вооружений и военного оборудования. Общая сумма сделки составляет 70 миллионов долларов.

Хашимитское королевство получит 114 установок залпового огня, ракеты к ним - в том числе, учебные, спецификации с техническими данными. США подготовят иорданских военнослужащих к эксплуатации этого оборудования и окажут дополнительную логистическую поддержку.

"Поставки помогут иорданцам в противостоянии сегодняшним и будущим угрозам на границах и в обеспечении безопасности экономической инфраструктуры. Иордания получит поддержку дальнобойной точной артиллерии. Контракт поможет взаимодействию наших вооруженных сил", - говорится в заявлении госдепа.

А в Украину патроны 7,62....

https://www.newsru.co.il/mideast/10feb2022/jordan_202.html

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14.02.2022 02:00 Ответить
На вооружении американской армии и Корпуса морской пехоты состоят реактивные системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Они являются одними из наиболее универсальных РСЗО, поскольку сочетают в себе мобильность (в том числе возможность перевозки военно-транспортными самолётами C-130) и высокую огневую мощь, а также имеют большой выбор боеприпасов, что позволяет применять их при выполнении широкого круга задач.

Базовыми боеприпасами для M142 являются ракеты типа MLRS (М26, GMLRS, AT-2 и другие) с дальностью стрельбы до 70 км. Боеприпасы семейства MLRS могут быть управляемыми и неуправляемыми, оснащаться кассетной головной частью или ракетами-постановщиками мин. Пусковая установка M142 вмещает шесть ракет типа MLRS.
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14.02.2022 02:19 Ответить
Ryazanь
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14.02.2022 06:20 Ответить
Where in the States are you from?
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14.02.2022 06:04 Ответить
!!! - В Україні військо 260 000. ТерОборона 100 000. У резерві ще 200 000. Що мають зробити Українці проти 100 000 м0скалiв?
- НЕ побитися між собою, кому з 5-ти випаде щастя зробити по 1 пострілу!
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14.02.2022 03:45 Ответить
Разгоняют истерику и панику. Побегут иностранные фирмы в Украине, а людей выставят на улицу.
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14.02.2022 05:58 Ответить
Мне кажется в нападении нет никакого смысла. Но если западные страны устроили такое бегство, значит у них есть резон.
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14.02.2022 06:45 Ответить
Правильно заранее надо бежать. Иностранные компании уже отказываются летать в Украину. А после вторжения вообще небо закроют ради безопасности.
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14.02.2022 07:14 Ответить
Канадійська сцикпіхота така сциклива.
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14.02.2022 07:45 Ответить
Складывается впечатление, что нас активно подталкивают к этому военному конфликту, дабы отвлечь внимание от того, что целенаправленно творят архитекторы нового мирового порядка...
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14.02.2022 07:51 Ответить
+++++
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14.02.2022 07:52 Ответить
Це жидорептилоїди - архітектори нового мирового порядка винні чи таки *****?
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14.02.2022 08:25 Ответить
А почему вы так наивно отделяете одних от другого? Чем Путин в своих действиях от них отличается?
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14.02.2022 08:31 Ответить
Фсьооо, сдулись "союзнички"....
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14.02.2022 08:00 Ответить
 
 