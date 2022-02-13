Канада выводит из Украины своих военных инструкторов
Вооруженные силы Канады временно перемещают часть личного состава Joint Task Force-Ukraine в другие страны Европы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Канады.
Уточняется, что перемещение связано с ситуацией в Украине.
"Временное перемещение персонала JTF-U не означает окончания миссии, а скорее позволяет перефокусировать наши усилия, обеспечивая безопасность и охрану членов Вооруженных сил Канады", - говорится в сообщении.
В то же время в правительстве подчеркивают, что не будут называть точное количество выведенных военных инструкторов и места назначения.
"Вооруженные силы Канады остаются верными народу Украины и своей миссии по повышению мощности и состоятельности Вооруженных сил Украины", - резюмируют в сообщении.
Напомним, накануне стало известно, что британских военных инструкторов, обучавших украинских военнослужащих, выведут "из-за опасений нападения без предупреждения со стороны России".
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Відбулася неймовірна к-ть зустрічей від Швейцарії в червні (започатковано діалог з задобрюваннями), така ж к-ть дзвінків напряму + з іншими високопоставленими москальськими чиновниками, ніби розроблені і ухвалені "неймовірні" санкції проти рашки, настільки "страшні" зі слів тих же діячів, що х**лу мало б вже бути моторошно від самої думки про черговий наступ ...
І навіть певну зброю доставили.
А результат ?
Коли в 2014 і 2015 було реально гаряче і важко, сиділи рівно, не припиняли =глибокі стурбованості= і заклики до мирного врегулювання.
А тут різко втікають, посольства переносять, істерія досягла максимуму ...
Тепер і авіапростір закривають.
А агресор складує нафто- і газодолари, над його територією літачки літають, інвестори ніби масово не втікають, іноземців не закликають виїхати звідти ...
Якісь дивні рухи, не вважаєте ? Агресора "страшно" лякають, але страждає якраз Україна.
І я дуже чекаю, коли з'ясується, завдяки кому це все (а то може бути дуже несподіваним відкриттям) і до того вже важкої ситуації в Україні. Бо чомусь під соусом "захисту" (постачання зброї зовсім не є основним аргументом "за") результат прямо протилежний (все дуже нагадує події від березня 2020 щодо єдиної хвороби в світі).
Але оскільки дана ситуація розгортається ще з кінця минулого року і тон наростає по висхідній, що риторика західних (і східних - щоб вони сказилися) діячів напряму зачіпає Україну і має значний вплив на інші процеси в країні, я ставлю запитання.
Відповідей поки не маю (брак інформації, оскільки озвучується мізерна частка того, що готові кидати населенню), лише припущення.
Для мене це дуже і дуже не приємний знак щодо втечі і передислокації і дип.установ, і інструкторів, і цивільних ін.громадян. І свідчить зовсім про інше, ніж про можливий наступ москалів.
200 канадських інструкторів (щодо статті) участі в бойових діях не брали й не братимуть, знаходяться далеко від лінії фронту, для чого їх вивозити з України ?
Гарпер весною 2015 ухвалив рішення про місію Unifier і перша група прибула в Україну у вересні того ж року. Але зараз іконка №2 українських сектантів і посольство переносить, і виводить інструкторів. Слідом за південним сусідом і британцями (які частково крокують в такт зі своїми партнерами, а частково - стежать за своїми інтересами і пробивають свою політику)
В чому справа ? Вони настільки переконані, що Київ впаде під атакою ? Чи вся Україна буде захоплена ? Чи буде ще щось ?
Тому всі питання залишаються відкритими. І відповіді, які напрошуються, будуть дуже не приємними та болючими. Для нас.
Боюся, щоб обіцянка "животворящого" зробити Україну =пріорітетом своєї міжнародної політики у разі обрання президентом= не перетворилася на зловісне попередження.
Но получив оружие мы кацапов конечно похороним однозначно. Но оружие ни под каким предлогом назад сдавать нельзя, нам надо еще будет закапывать местных вурдалак во власти Всех уровней и мастей - тех что присосались к телу Украины и добивают Ее изнутри твари !!!
ну шош - боты есть боты и спецы в любом вопросе - ну прям уникумы куевы !!!
Я про це вже не раз писала.
І ставки - дуже високі. Правда, гра значно ширша і включає не лише Україну.
Знакомый врач говорит, что у нас в Одессе зашкаливает кол-во желающих оборонять город от русского мира.
Между короткими приступами паники знакомые массово оформляют разрешение на оружие и отовариваются в оружейных магазинах. Гламурные знакомые тусят в тирах.
В сети народ подсчитал стоимость российский танков в местных пунктах приема металлолома.
Обожаю вас!
Гидко навіть читати,як вони там скуповуються.
Бо вже зачепило не тільки Крим та схід
Так само мені будо неприємно в 14ом, коли з братом скуплялися в мілітаристі під час ротації, а дорослі мужики собі пукалки страйкбольні..у кожного свої прорітети і совість.
Швабра и бутылка наше всё. Критиковать *** вздумали, а на бутылку? Форум глупеет на глазах.
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Вы прослушали арию всепропальщика - диванного военного эксперта.
Я дякую Канаді за все що вони зробили для нас, - це вони з Польщею самі пері признали Україну Незалежною державою! І за 30 років ні на крок своєї позиції не змінили!
В війні Роісі проти України усі вісім років підтримують нас на всіх рівнях; Це братня країна!
І ми як Країна повинні забезпечити безпеку канадській амбасаді. І це правильно. Це діло Честі. Ми ж не москалі якісь, а українці)
время публикации: 10 февраля 2022 г., 11:43 | последнее обновление: 10 февраля 2022 г., 11:44 https://www.newsru.co.il/mideast/10feb2022/jordan_202_print.html https://newsru.co.il/pict/big/2015563.html
https://newsru.co.il/pict/big/2015563.html
Государственный департамент США сообщил Конгрессу об одобрении соглашения о поставках Иордании вооружений и военного оборудования. Общая сумма сделки составляет 70 миллионов долларов.
Хашимитское королевство получит 114 установок залпового огня, ракеты к ним - в том числе, учебные, спецификации с техническими данными. США подготовят иорданских военнослужащих к эксплуатации этого оборудования и окажут дополнительную логистическую поддержку.
"Поставки помогут иорданцам в противостоянии сегодняшним и будущим угрозам на границах и в обеспечении безопасности экономической инфраструктуры. Иордания получит поддержку дальнобойной точной артиллерии. Контракт поможет взаимодействию наших вооруженных сил", - говорится в заявлении госдепа.
А в Украину патроны 7,62....
https://www.newsru.co.il/mideast/10feb2022/jordan_202.html
Базовыми боеприпасами для M142 являются ракеты типа MLRS (М26, GMLRS, AT-2 и другие) с дальностью стрельбы до 70 км. Боеприпасы семейства MLRS могут быть управляемыми и неуправляемыми, оснащаться кассетной головной частью или ракетами-постановщиками мин. Пусковая установка M142 вмещает шесть ракет типа MLRS.
- НЕ побитися між собою, кому з 5-ти випаде щастя зробити по 1 пострілу!