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Новини Війна
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Канада виводить з України своїх військових інструкторів

Канада виводить з України своїх військових інструкторів

Збройні сили Канади тимчасово переміщують частину особового складу Joint Task Force - Ukraine в інші країни Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Канади.

Уточнюється, что переміщення пов’язане з ситуацією в Україні.

"Тимчасове переміщення персоналу JTF-U не означає закінчення місії, а скоріше дозволяє нам перефокусувати наші зусилля, забезпечуючи безпеку та охорону членів Збройних сил Канади", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада тимчасово переносить посольство з Києва до Львова

Водночас в уряді підкреслюють, що не називатимуть точну кількість виведених військових інструкторів і місця призначення.

"Збройні сили Канади залишаються відданими народу України та своїй місії з підвищення потужності та спроможності Зброєних сил України", - резюмують у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що британських військових інструкторів, які допомагають з навчанням в Україні, виведуть "через побоювання щодо нападу без попередження з боку Росії".

Також міністр оборони США видав вказівку про тимчасову передислокацію службовців Нацгвардії з України.

Автор: 

Канада (2187) військовослужбовці (4709)


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Топ коментарі
+21
а Одеса каже "Подай зброю..!"



Знакомый врач говорит, что у нас в Одессе зашкаливает кол-во желающих оборонять город от русского мира.
Между короткими приступами паники знакомые массово оформляют разрешение на оружие и отовариваются в оружейных магазинах. Гламурные знакомые тусят в тирах.
В сети народ подсчитал стоимость российский танков в местных пунктах приема металлолома.
Обожаю вас!
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14.02.2022 00:11
+17
спасибі, і до зустрічі

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13.02.2022 23:51
+14
Якщо невідворотна, тоді постає питання: а чим же тоді займалися всі великі діячі у своїх криках про захист України ?

Відбулася неймовірна к-ть зустрічей від Швейцарії в червні (започатковано діалог з задобрюваннями), така ж к-ть дзвінків напряму + з іншими високопоставленими москальськими чиновниками, ніби розроблені і ухвалені "неймовірні" санкції проти рашки, настільки "страшні" зі слів тих же діячів, що х**лу мало б вже бути моторошно від самої думки про черговий наступ ...

І навіть певну зброю доставили.

А результат ?

Коли в 2014 і 2015 було реально гаряче і важко, сиділи рівно, не припиняли =глибокі стурбованості= і заклики до мирного врегулювання.

А тут різко втікають, посольства переносять, істерія досягла максимуму ...

Тепер і авіапростір закривають.

А агресор складує нафто- і газодолари, над його територією літачки літають, інвестори ніби масово не втікають, іноземців не закликають виїхати звідти ...

Якісь дивні рухи, не вважаєте ? Агресора "страшно" лякають, але страждає якраз Україна.

І я дуже чекаю, коли з'ясується, завдяки кому це все (а то може бути дуже несподіваним відкриттям) і до того вже важкої ситуації в Україні. Бо чомусь під соусом "захисту" (постачання зброї зовсім не є основним аргументом "за") результат прямо протилежний (все дуже нагадує події від березня 2020 щодо єдиної хвороби в світі).
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14.02.2022 00:25
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спасибі, і до зустрічі

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13.02.2022 23:51 Відповісти
Это другое.
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13.02.2022 23:54 Відповісти
А чего тут канадцам делать осталось !? Вон и доморощенные Крысы и те уже почти все покинули Украину.. Зраду организовать даже некому.. Кто еще не понял что - война уже НЕИЗБЕЖНА !!!
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14.02.2022 00:09 Відповісти
Вайну не українці задумали ,а якесь )(уйло!
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14.02.2022 00:13 Відповісти
Якщо невідворотна, тоді постає питання: а чим же тоді займалися всі великі діячі у своїх криках про захист України ?

Відбулася неймовірна к-ть зустрічей від Швейцарії в червні (започатковано діалог з задобрюваннями), така ж к-ть дзвінків напряму + з іншими високопоставленими москальськими чиновниками, ніби розроблені і ухвалені "неймовірні" санкції проти рашки, настільки "страшні" зі слів тих же діячів, що х**лу мало б вже бути моторошно від самої думки про черговий наступ ...

І навіть певну зброю доставили.

А результат ?

Коли в 2014 і 2015 було реально гаряче і важко, сиділи рівно, не припиняли =глибокі стурбованості= і заклики до мирного врегулювання.

А тут різко втікають, посольства переносять, істерія досягла максимуму ...

Тепер і авіапростір закривають.

А агресор складує нафто- і газодолари, над його територією літачки літають, інвестори ніби масово не втікають, іноземців не закликають виїхати звідти ...

Якісь дивні рухи, не вважаєте ? Агресора "страшно" лякають, але страждає якраз Україна.

І я дуже чекаю, коли з'ясується, завдяки кому це все (а то може бути дуже несподіваним відкриттям) і до того вже важкої ситуації в Україні. Бо чомусь під соусом "захисту" (постачання зброї зовсім не є основним аргументом "за") результат прямо протилежний (все дуже нагадує події від березня 2020 щодо єдиної хвороби в світі).
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14.02.2022 00:25 Відповісти
В 2014-м ГШ и МО кишило военными и аташе от НАТО и спрашивали - что Вам нужно с вооружения !? а "нашы" кАмАндиры шарахались от них и убегали как от прокаженных потому что не верили что добробаты смогут дать в табло русне !!!.. а Мы дали !!! и дадим и сейчас !!!...
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14.02.2022 00:31 Відповісти
Ігоре, я якраз не ставлю під сумнів ні наші ЗСУ, ні те, що значна частина українців стане на захист Батьківщини. Абсолютно !

Але оскільки дана ситуація розгортається ще з кінця минулого року і тон наростає по висхідній, що риторика західних (і східних - щоб вони сказилися) діячів напряму зачіпає Україну і має значний вплив на інші процеси в країні, я ставлю запитання.

Відповідей поки не маю (брак інформації, оскільки озвучується мізерна частка того, що готові кидати населенню), лише припущення.

Для мене це дуже і дуже не приємний знак щодо втечі і передислокації і дип.установ, і інструкторів, і цивільних ін.громадян. І свідчить зовсім про інше, ніж про можливий наступ москалів.

200 канадських інструкторів (щодо статті) участі в бойових діях не брали й не братимуть, знаходяться далеко від лінії фронту, для чого їх вивозити з України ?

Гарпер весною 2015 ухвалив рішення про місію Unifier і перша група прибула в Україну у вересні того ж року. Але зараз іконка №2 українських сектантів і посольство переносить, і виводить інструкторів. Слідом за південним сусідом і британцями (які частково крокують в такт зі своїми партнерами, а частково - стежать за своїми інтересами і пробивають свою політику)

В чому справа ? Вони настільки переконані, що Київ впаде під атакою ? Чи вся Україна буде захоплена ? Чи буде ще щось ?

Тому всі питання залишаються відкритими. І відповіді, які напрошуються, будуть дуже не приємними та болючими. Для нас.

Боюся, щоб обіцянка "животворящого" зробити Україну =пріорітетом своєї міжнародної політики у разі обрання президентом= не перетворилася на зловісне попередження.
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14.02.2022 00:54 Відповісти
Война это дело деликатное и возможен "казус бейли" и перестраховываются наши союзники...
Но получив оружие мы кацапов конечно похороним однозначно. Но оружие ни под каким предлогом назад сдавать нельзя, нам надо еще будет закапывать местных вурдалак во власти Всех уровней и мастей - тех что присосались к телу Украины и добивают Ее изнутри твари !!!
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14.02.2022 01:06 Відповісти
Це велика помилка, недооцінювати ворога
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14.02.2022 06:57 Відповісти
https://www.dialog.ua/war/246266_1644771685 $14 000 за подбитый российский танк: в Украине нашли способ хорошо заработать на вторжении РФ
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14.02.2022 07:40 Відповісти
Блогер пишет, что в среднем масса российского танка составляет около 50 тонн, что позволит получить чистую прибыль в размере 400 000 гривен (около 14 200 долларов) по цене в 8 гривен за кг. "Джавелины или NLAW выдают бесплатно. Танк весит около 50 тонн. Погудел по пунктам приема - 8 грн/кг за чермет. Самовывоз покупателя, манипулятор. 400 000 грн. Чистыми. Распространите в группах. М - "мотивация"", - отметил блогер.
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14.02.2022 07:43 Відповісти
З того що у 2014 МО кішило військовими аташе, які пропонували, зброю, але ніхто не брав посміявся
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14.02.2022 05:23 Відповісти
Боти іноді таку дичину видають, та іноді здається, шо вони анекдоти травлять. Але ж працюють, нагнітають, спотворюють картинку та подіЇ. Одним словом - працюють, сцуки.
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14.02.2022 08:05 Відповісти
да.. вы порой такие прогнозируемые до усирачки ..
ну шош - боты есть боты и спецы в любом вопросе - ну прям уникумы куевы !!!
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14.02.2022 18:05 Відповісти
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15.02.2022 02:20 Відповісти
смейся дальше смехун !! я говорю только то что знаю и видел лично !!!
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14.02.2022 18:03 Відповісти
Можливо Захід веде якусь свою гру, в якій,нажаль, розмінним пішаком може стати Україна, а для кацапів вона завжди була немов червона тряпка для бика
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14.02.2022 00:34 Відповісти
Це - єдине правильне пояснення.
Я про це вже не раз писала.

І ставки - дуже високі. Правда, гра значно ширша і включає не лише Україну.
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14.02.2022 00:57 Відповісти
Мы испокон веков были буфером между Азией и Европой, тысячи и тысячи лет.
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14.02.2022 01:18 Відповісти


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14.02.2022 00:41 Відповісти
улетели сегодня
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14.02.2022 01:15 Відповісти
а Одеса каже "Подай зброю..!"



Знакомый врач говорит, что у нас в Одессе зашкаливает кол-во желающих оборонять город от русского мира.
Между короткими приступами паники знакомые массово оформляют разрешение на оружие и отовариваются в оружейных магазинах. Гламурные знакомые тусят в тирах.
В сети народ подсчитал стоимость российский танков в местных пунктах приема металлолома.
Обожаю вас!
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14.02.2022 00:11 Відповісти
Если дело дойдет до реальной войны, то всю эту всю новомодную тусовку как ветром сдует после первого же выстрела или звука разорвавшегося снаряда. Возможно действительно защищать страну будут те, кто напоказ бестолкового не светился и красовался в компанейщине и "не бил себя в грудь разрывая на себе тельняшки"!
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14.02.2022 04:09 Відповісти
В мене інше питання, де вони були в 14ому році, а зараз ловлять хайп
Гидко навіть читати,як вони там скуповуються.
Бо вже зачепило не тільки Крим та схід
Так само мені будо неприємно в 14ом, коли з братом скуплялися в мілітаристі під час ротації, а дорослі мужики собі пукалки страйкбольні..у кожного свої прорітети і совість.
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14.02.2022 10:09 Відповісти
Спасибі друзі - до зустрічі на тому боці світла....
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14.02.2022 00:19 Відповісти
Де зброя від канадських "друзів"? Де ПРО та ППО? Якісь канадські інструктори ніде не воюючої Канади навчали ЗСУ, смішно. Маленька Литва блін літак зі стінгерами пригнала - оце друзі, справжні друзі.
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14.02.2022 04:15 Відповісти
Ми критикуємо Німеччину за відмову поставляти нам зброю. Але Канада, в якій велика діаспора, теж відмовилася надавати нам зброю.
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14.02.2022 04:22 Відповісти
Здесь как бы бояры нет
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14.02.2022 06:18 Відповісти
Это ЦензорНет тут, как бы, и ума нет. Сайт коротких речёвок.
Швабра и бутылка наше всё. Критиковать *** вздумали, а на бутылку? Форум глупеет на глазах.
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14.02.2022 08:39 Відповісти
Аааа!!! Всё пропало!!! Уезжают пятнадцать с половиной инструкторов!! Что же делать!!! Украинская армия без них не выстоит!!! Теперь ***** точно нападёт!!!

---
Вы прослушали арию всепропальщика - диванного военного эксперта.
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14.02.2022 00:20 Відповісти
Де вас тримали? Ви як з цепури зiрвався.
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14.02.2022 00:34 Відповісти
Следующая - "Ария аравийского гостя си-бемоль"
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14.02.2022 00:43 Відповісти
Вы тоже уже узнали , шо хутя с Шойгу - никакие в позиции лежа и шо скоро повсем ягелеядным каналам https://youtu.be/cJytn6ml7ek польется камаринская в си-бемоль миноре, с завершающимся вколачиванием цвяха в домовину, мол , завершающий доминантсептаккорд?
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14.02.2022 01:12 Відповісти
Я ж порохобот . Заступил на дежурство
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14.02.2022 00:45 Відповісти
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14.02.2022 07:48 Відповісти
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14.02.2022 00:52 Відповісти
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14.02.2022 01:59 Відповісти
Трішки офігіваю від коментарів(
Я дякую Канаді за все що вони зробили для нас, - це вони з Польщею самі пері признали Україну Незалежною державою! І за 30 років ні на крок своєї позиції не змінили!
В війні Роісі проти України усі вісім років підтримують нас на всіх рівнях; Це братня країна!
І ми як Країна повинні забезпечити безпеку канадській амбасаді. І це правильно. Це діло Честі. Ми ж не москалі якісь, а українці)
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14.02.2022 01:27 Відповісти
Тактичні окуляри та шкарпетки, навчання медиків і військові інструктори це звичайно напотужніша допомга, але де зброя від самих друзяних друзів з Канади для України? А ніде, ось і вся Канада.
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14.02.2022 04:22 Відповісти
Шо псина ***************** освоила? Вас лаптей не скроет ни какое прокси. Лахта тупорылая
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14.02.2022 02:01 Відповісти
США поставят Иордании установки залпового огня на 70 млн долларов


время публикации: 10 февраля 2022 г., 11:43 | последнее обновление: 10 февраля 2022 г., 11:44 https://www.newsru.co.il/mideast/10feb2022/jordan_202_print.html https://newsru.co.il/pict/big/2015563.html

https://newsru.co.il/pict/big/2015563.html

Государственный департамент США сообщил Конгрессу об одобрении соглашения о поставках Иордании вооружений и военного оборудования. Общая сумма сделки составляет 70 миллионов долларов.

Хашимитское королевство получит 114 установок залпового огня, ракеты к ним - в том числе, учебные, спецификации с техническими данными. США подготовят иорданских военнослужащих к эксплуатации этого оборудования и окажут дополнительную логистическую поддержку.

"Поставки помогут иорданцам в противостоянии сегодняшним и будущим угрозам на границах и в обеспечении безопасности экономической инфраструктуры. Иордания получит поддержку дальнобойной точной артиллерии. Контракт поможет взаимодействию наших вооруженных сил", - говорится в заявлении госдепа.

А в Украину патроны 7,62....

https://www.newsru.co.il/mideast/10feb2022/jordan_202.html

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14.02.2022 02:00 Відповісти
На вооружении американской армии и Корпуса морской пехоты состоят реактивные системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Они являются одними из наиболее универсальных РСЗО, поскольку сочетают в себе мобильность (в том числе возможность перевозки военно-транспортными самолётами C-130) и высокую огневую мощь, а также имеют большой выбор боеприпасов, что позволяет применять их при выполнении широкого круга задач.

Базовыми боеприпасами для M142 являются ракеты типа MLRS (М26, GMLRS, AT-2 и другие) с дальностью стрельбы до 70 км. Боеприпасы семейства MLRS могут быть управляемыми и неуправляемыми, оснащаться кассетной головной частью или ракетами-постановщиками мин. Пусковая установка M142 вмещает шесть ракет типа MLRS.
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14.02.2022 02:19 Відповісти
Ryazanь
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14.02.2022 06:20 Відповісти
Where in the States are you from?
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14.02.2022 06:04 Відповісти
!!! - В Україні військо 260 000. ТерОборона 100 000. У резерві ще 200 000. Що мають зробити Українці проти 100 000 м0скалiв?
- НЕ побитися між собою, кому з 5-ти випаде щастя зробити по 1 пострілу!
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14.02.2022 03:45 Відповісти
Разгоняют истерику и панику. Побегут иностранные фирмы в Украине, а людей выставят на улицу.
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14.02.2022 05:58 Відповісти
Мне кажется в нападении нет никакого смысла. Но если западные страны устроили такое бегство, значит у них есть резон.
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14.02.2022 06:45 Відповісти
Правильно заранее надо бежать. Иностранные компании уже отказываются летать в Украину. А после вторжения вообще небо закроют ради безопасности.
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14.02.2022 07:14 Відповісти
Канадійська сцикпіхота така сциклива.
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14.02.2022 07:45 Відповісти
Складывается впечатление, что нас активно подталкивают к этому военному конфликту, дабы отвлечь внимание от того, что целенаправленно творят архитекторы нового мирового порядка...
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14.02.2022 07:51 Відповісти
+++++
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14.02.2022 07:52 Відповісти
Це жидорептилоїди - архітектори нового мирового порядка винні чи таки *****?
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14.02.2022 08:25 Відповісти
А почему вы так наивно отделяете одних от другого? Чем Путин в своих действиях от них отличается?
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14.02.2022 08:31 Відповісти
Фсьооо, сдулись "союзнички"....
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14.02.2022 08:00 Відповісти
 
 