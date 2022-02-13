Канада виводить з України своїх військових інструкторів

Збройні сили Канади тимчасово переміщують частину особового складу Joint Task Force - Ukraine в інші країни Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Канади.

Уточнюється, что переміщення пов’язане з ситуацією в Україні.

"Тимчасове переміщення персоналу JTF-U не означає закінчення місії, а скоріше дозволяє нам перефокусувати наші зусилля, забезпечуючи безпеку та охорону членів Збройних сил Канади", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада тимчасово переносить посольство з Києва до Львова

Водночас в уряді підкреслюють, що не називатимуть точну кількість виведених військових інструкторів і місця призначення.

"Збройні сили Канади залишаються відданими народу України та своїй місії з підвищення потужності та спроможності Зброєних сил України", - резюмують у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що британських військових інструкторів, які допомагають з навчанням в Україні, виведуть "через побоювання щодо нападу без попередження з боку Росії".

Також міністр оборони США видав вказівку про тимчасову передислокацію службовців Нацгвардії з України.