Службовців нацгвардії США задля їхньої безпеки тимчасово передислокують з України, - Кірбі

Міністр оборони США видав вказівку про тимчасову передислокацію службовців Нацгвардії Флориди з України.

Про це повідомив у твітері речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що рішення продиктоване турботою про безпеку службовців і міркуваннями "найбільшої завбачливості".

"Ми віддані нашим відносинам зі Збройними силами України", - підкреслив Кірбі.

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160 службовців Нацгвардії Флориди перебували в Україні з листопада, повідомляє Голос Америки. "Вони полишають Україну і будуть переведені до інших місць в Європі", - йдеться у відповідній заяві Пентагону.

Нагадаємо, 12 лютого Держдепартамент США наказав виїхати з посольства у Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій, повідомили в Посольстві США в Україні.

В уряді США заявляють, що нове вторгнення Росії можливе вже найближчим часом.

Посольства США та низки інших країн закликали своїх громадян виїхати з України. Росія заперечує плани нового вторгнення.

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