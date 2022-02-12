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Службовців нацгвардії США задля їхньої безпеки тимчасово передислокують з України, - Кірбі

Службовців нацгвардії США задля їхньої безпеки тимчасово передислокують з України, - Кірбі

Міністр оборони США видав вказівку про тимчасову передислокацію службовців Нацгвардії Флориди з України.

Про це повідомив у твітері речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що рішення продиктоване турботою про безпеку службовців і міркуваннями "найбільшої завбачливості".

"Ми віддані нашим відносинам зі Збройними силами України", - підкреслив Кірбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія виводить військових інструкторів з України

160 службовців Нацгвардії Флориди перебували в Україні з листопада, повідомляє Голос Америки. "Вони полишають Україну і будуть переведені до інших місць в Європі", - йдеться у відповідній заяві Пентагону.

Нагадаємо, 12 лютого Держдепартамент США наказав виїхати з посольства у Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій, повідомили в Посольстві США в Україні.

В уряді США заявляють, що нове вторгнення Росії можливе вже найближчим часом.

Посольства США та низки інших країн закликали своїх громадян виїхати з України. Росія заперечує плани нового вторгнення.

Також читайте: Дипломатичні представництва країн ЄС в Києві продовжують працювати, - Боррель

Автор: 

Пентагон (1415) США (22512) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+28
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12.02.2022 21:31
+17
"Будапештский меморандум" свою справу виконав, тепер жодна країна нікому ніякої зброї не віддасть під брехливі гарантії безпеки.
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12.02.2022 21:44
+13
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12.02.2022 21:50
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12.02.2022 21:31 Відповісти
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12.02.2022 22:17 Відповісти
Прошла инфа, что Жиримразь травил его любовник, таллием
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12.02.2022 22:18 Відповісти
"Возьми с собой и Зюганова, для него пригласительній еле достал !"
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12.02.2022 22:37 Відповісти
Песта...
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12.02.2022 22:39 Відповісти
"Когнитивный диссонанс": в Bellingcat подвергли сомнению разведданные США и НАТО по России.
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12.02.2022 21:32 Відповісти
Хотя и у российских элит также есть стимул "слить" информацию.
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12.02.2022 21:34 Відповісти
Вот блин рано они, нам еще ПВО не доставили союзники
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12.02.2022 21:36 Відповісти
надо залететь из-за северной границы на проверку, есть или нет сразу будет видно, а в последнюю секунду даже марку изделия можно будет посмотреть
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12.02.2022 21:53 Відповісти
коли путін анексував Крим,то белінгкет був в курсах ,як це буде і коли?і ще.думаю,що про дату анексії ордло знає тільки путін і шойгу.начгенштабу знає,що таке буде.і все.
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12.02.2022 22:43 Відповісти
Предположим, что кацапы вторгнутся в Балтийские государства либо в Польшу. Интересна реакция НАТО и США.
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12.02.2022 21:34 Відповісти
Глотнут и сплюнут.разве вы еще не поняли этих соплежуев пока в их дом не придет война они всячески будут избегать прямого конфликта
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12.02.2022 21:37 Відповісти
"Глотнут и сплюнут" - це про ОДКБ в Арменії. А країни Балтії та Польща - члени НАТО. Туди кремлядьский виродок сам засцить лізти. Воно навіть нейтральну Фінляндію сцить...
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12.02.2022 21:45 Відповісти
Речь про то что будет, если не зассут. Мое мнение, что визг будет, что лучше отдать эти страны-карлики. Кому они надо.
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12.02.2022 21:54 Відповісти
Якщо не засцять, то розпочнуть світову війну. Сподіваюсь у ботоксного пєдофіла вистачить клепок цього не робити. НАТО - не Ліга Націй 1939-го. Чомусь хочеться мені в теє вірити.....
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12.02.2022 22:35 Відповісти
Якщо Україна не встоїть, наступними будуть Балтійци.
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12.02.2022 21:54 Відповісти
Или Польша.
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12.02.2022 21:57 Відповісти
Нет, сначала Прибалты, потом страны Варшавского договора, если ***** к тому моменту не издохнет.
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12.02.2022 22:04 Відповісти
тут есть нюансы
в случае атаки может случиться так, что москве еще и придется отдавать Украине контроль границы
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12.02.2022 22:33 Відповісти
Ніяких "якщо". Україна встоїть.
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12.02.2022 22:18 Відповісти
скоріше Румунія і Болгарія.
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12.02.2022 22:44 Відповісти
Немцы и венгры ???
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12.02.2022 22:26 Відповісти
А що вони? На відміну від московитів, вони дотримуються укладених угод. А в НАТО не тільки угода, але й статут. І зобов'язання відповідно до статуту. Дуже сподіваюся, що це там розуміють, бо інакше буде непереливки всьому світові.
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12.02.2022 22:33 Відповісти
Тогда картина ...зеленчые человечки в Эстонии...***** на морозе..это апалченцы против пасобникав гитлера...у апалченцев тяжелая бронетехника, арта наносит удары прямо из-за поребрика..(это не мы это снова апалчение)...и т.д...
Этонцы как член нато просят коллективной защиты...
***** угрожает ядреной бимбой.. типа расценим как нападение если хоть один снаряд упадет на территорию расеи...

Вот и прикинь помогут ************ с ******** или нет как члены НАТО
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12.02.2022 22:41 Відповісти
головне ВСУ не передислокуйте задля їх безпеки .... цивільні і самі впораються тероборона є
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12.02.2022 21:36 Відповісти
нажаль то це фікція
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12.02.2022 21:56 Відповісти
А как же Будапештский меморандум? Вот так и верь бумажкам и обещаниям
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12.02.2022 21:38 Відповісти
"Будапештский меморандум" свою справу виконав, тепер жодна країна нікому ніякої зброї не віддасть під брехливі гарантії безпеки.
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12.02.2022 21:44 Відповісти
Как будто если бы у Украины было ядерное оружие в 2014 году, то Украина бы ударила по РФ после Крыма или Донецка. Разговоры ни о чём.
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12.02.2022 23:03 Відповісти
Если бы они были, кремль бы засал ответного удара и не сунулся. Они герои нападать только на беззащитных
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12.02.2022 23:23 Відповісти
шо за бред, Крым вернули Украине? или ядерные ракеты вернули Украине? Нас ******* и те и другие...
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12.02.2022 23:22 Відповісти
Путин публично вытер задницу этим самым меморандумом и еще и посмеялся. так что понятно, что в перспективе любые подобные разоружения аля 3-я атомная армия мира больше не будет работать. Таки да. россия создала прецендент, что разоружение не работает. Если человечество не погибнет, то оружие массового поражения может продвинуться дальше. Это например оружие на новых физических принципах, например бомба на антиматерии, которая способна уничтожить целый континент, весом в пару килограммов или еще что то более экзотическое. Правильным путем идем...
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12.02.2022 22:14 Відповісти
Вот Вам https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text Будапештский меморандум
Найдите там хотя бы намек на то, что кто-либо обязуется воевать за Украину в случае агрессии против нее.
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12.02.2022 22:24 Відповісти
И да, вот кацапы нарушили Будапештский меморандум. Но им впервой что ли. Давно известно, что договоры с кацапами не стоят даже той бумаги, на которой написаны.
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12.02.2022 22:32 Відповісти
А причем сдесь Будапештский меморандум???? В Будапешсском меморандуме не написано, что кто то от кого то вас защищать должен, а написано( вы почитайте внимательно шестой пункт) , что если Украина оказалась жертвой агрессии, страны подписанты собираются и проводят консультации. На этом все гарантии и закончились. Страны подписанты собрались, и решили допустим Украине передать 10 или 12 самолётов с джевелинами и нлоу. Все. Формально меморандум соблюдён, там не написано что американцы или англичане должны за вас умирать.
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12.02.2022 22:34 Відповісти
Ты ещё что за очередной придурок-сказочник?😮
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12.02.2022 22:58 Відповісти
При чому, цей кацап забуває ,що постить під українською проксі)
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13.02.2022 03:38 Відповісти
Внимательно перечитайте текст Будапешского Меморандума, чтобы оценить его чрезвычайно обтекаемые формулировки.
Также обратите внимание на тот факт, что не слышно ни Макарыча (Кравчук) ни Данилыча (Кучма), хотя они, вроде, живы (по крайней мере официального объявления ох их кончинах не было).
Тихо сидят, как мыши под метлой.
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13.02.2022 04:20 Відповісти
Пацани можить не стриматись і почнуть хєрачить козломордих. У них же немає такого верховного як у нас. У них закон - тількив їх сторону перднули вони відразу і дають відповідь
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12.02.2022 21:39 Відповісти
Було б непогано, але США не хотять із-за пердіжа третю світову починать
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12.02.2022 22:05 Відповісти
Відведуть тихенько в ліс і там розберуться, чи як з Ладеном
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12.02.2022 22:09 Відповісти
Скоріше як з Беном, за кутом мавзолею)))
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12.02.2022 22:27 Відповісти
Как я и говорил 8 лет что все разбегутся а страну защищать придется простому народу, добровольцам, женщинам и даже детям. А уродская власть постоянно народ давила и грабила придумывая каждый месяц новые поборы, пошлины и тарифы. Где ваш Ахметов, Косюк, Беня, Пинчук, которым выделяли миллиарды под разные сомнительные проекты? Где Гонтарева, Южанина, Гнойсман, Петька которые гоняли *евробляхеров* снимая с них последние штаны?
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12.02.2022 21:44 Відповісти
сопли утри гнида.... паникер херов....
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12.02.2022 21:51 Відповісти
Так ты,лять,8лет думал,что за нас американцы воюют или ты тупо кацап?капец ты,утырок...
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12.02.2022 21:56 Відповісти
Валера не гони так кипишевать из-за сотни американских солдат
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12.02.2022 22:21 Відповісти
А воює на полі бою завжди простий народ та добровольці. В любій країні.
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12.02.2022 22:08 Відповісти
А все перечисленные Вами уже из Украины выехали в срочном порядке? Видимо я пропустил такую информацию. Или Вы просто провокатор?
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12.02.2022 22:19 Відповісти
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12.02.2022 21:50 Відповісти
Треба меняти президента та Міністра Оборони!
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12.02.2022 21:52 Відповісти
Быстренько доганяй, может чего отхватишь.
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12.02.2022 21:56 Відповісти
Это как бы только начало. Дальше уровень дезинфы и фейков будет только нарастать.
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12.02.2022 21:56 Відповісти
ну да...так и есть.а взамен садятся самолеты из сша ,англии,польши,даже франции с оружием для всу .
а шо там в офшорах?гринфємєли какой то движ демонстрирует?
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12.02.2022 22:07 Відповісти
В сєті багато інфи з'являється. Наприклад пишуть, що серГей нікалаєвіч балабол. Праві люди?
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12.02.2022 22:09 Відповісти
та какой он балабол? там никакой отсебятины ,все строго по ольгинской методичке
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12.02.2022 22:10 Відповісти
Ну да. Якщо вперто розганяє певну інфу- значить бот.
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12.02.2022 22:14 Відповісти
Конечно, конечно. Он же селюк хранит деньги в бочках,а не на счетах.
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12.02.2022 22:10 Відповісти
В сети "чебурнет"?
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12.02.2022 22:11 Відповісти
Их там нет))
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12.02.2022 21:57 Відповісти
Выводите, а то ещё кто поцарапает.
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12.02.2022 22:06 Відповісти
Вы не понимаете текущей ситуации, Вам будет очень трудно.
Если хоть один американский военнослужащий в Украине пострадает во время войны, то Администрацию Байдена американский электорат просто съест живьем.
Это не шутка и не образ речи, это правда.
Съедят живьем Байдена также если он (точнее, его Администрация, сам то Дед находится в нирване на постоянной основе) направит в Украину контингент войск.
Финансовая и экономическая ситуация в США настолько плохи, что комментарий женщины на канале Foxnews, что ни цента она не даст ни на одну страну мира, пока в США дела не наладят, собрал 1,3 тысячи лайков. Объясните этой женщине, почему США должны отправлять контингент войск в Украину, когда в самой Украине пока что не объявлена всеобщая мобилизация?
Американский электорат совершенно не понимает, почему США должны защищать демократию в Европе (как убеждает американцев Администрация Байдена), если самой Западной Европе это не уперлось, и такие страны, как Германия, собираются запустить СП-2 и вообще крепко дружат с РФ?
Американцы должны защищать немцев против воли немцев и за американские деньги?
Интересный какой замес получается.

Экономическая и финансовая ситуация в США сейчас принципиально иная, чем когда вводили войска в Ирак. Одно беда: Администрация Байдена как затряла, так и живет в том "раньшем времени".

Будут ли Украине США оказывать военную помощь?
А как же, и оказывали, и будут оказывать, и военных инструкторов пришлют, как и присылали.
Но воевать американцы не будут, Админитрация Байдена просто не может себе этого позволить.
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13.02.2022 04:31 Відповісти
Так всегда думают люди для которых предел кругозора не дальше соседней улицы, вопросы геополитики для них находятся за пределами их мозговых возможностей.
В конце концов с оккупированная Украина никуда не денется, она станет частью большой империи диктующей условия на европейском континенте.
А вот США превратятся в рядовую страну где-то там за океаном.
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13.02.2022 10:35 Відповісти
"В конце концов с оккупированная Украина никуда не денется, она станет частью большой империи диктующей условия на европейском континенте."

Российский флаг сами пошили или Вам его в российском посольстве выдали?
Только унитаз не забудьте почистить, АсвАбАдителям пофиг, Вы их цветами и флагами проветствовать будете, или нет.
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13.02.2022 13:32 Відповісти
Но так-то Америка с нами. ПВО не дали, но морально поддержат и помогут заново отстроить наши города.
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12.02.2022 22:06 Відповісти
а шо ты ваще про наше пво знаешь?
в 2008 в грузии пацаки были крайне удивлены птичкопадом...вплоть до того,что на всякий случай стали сами себя сбивать
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12.02.2022 22:09 Відповісти
97-98 служив в пво під Одесою. На тот час КП контролював схід-центр-захід-південь по радіолокації, виявляв та вів всі об'єкти в небі, і військові, і літерні, і чартери, і пасажири. І це тільки один КП. На рахунок перехоплення - не в курсі . Але тоді ще було сильно
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12.02.2022 22:20 Відповісти
а людей воскрешать они так же будут эти амереканцы ?
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12.02.2022 22:19 Відповісти
Кацапи - то не люди.
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12.02.2022 22:32 Відповісти
но я ведь о людях говорил а не кацапах
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12.02.2022 22:35 Відповісти
А люди так чи інакше помирають. Хто їх відроджує?
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12.02.2022 22:59 Відповісти
Чеченцы так пишут про сраных ковбоев, Кавказ-Центр "Поскольку на границе с Украиной сейчас сосредоточено более 100 000 солдат, российское вторжение может привести к захвату больших участков Украины, в том числе Киева», - нагнал страху Салливан.Со своей стороны отметим, что пораженческие, запугивающие заявления со стороны США ничем не помогают Украине, а наоборот, усиливают насаждаемое Москвой чувство безысходности.С таким запасом прочности пугать, что 100 тысячная группировка агрессоров может захватить за 48 часов Киев - это по меньшей мере несерьезно, а по большом счету - преступно."
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12.02.2022 22:17 Відповісти
А с чего вы решили, что 100 000 ? я думаю от 300 000 считая все эшалоны и беларуские подразделения.
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13.02.2022 00:58 Відповісти
Максим Мирович@MirovichMedia
·3 ч

К украинским границам сейчас стянуто то, что могло быть нормальными российскими школами, хорошими дорогами и чистыми больницами.
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12.02.2022 22:24 Відповісти
2 на росии не бывает, а первое и третье только для избранных...
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12.02.2022 22:29 Відповісти
Как чудно читать это на сайте где строительство дорог вызывает жжение в пятой точке
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12.02.2022 22:30 Відповісти
Пшел вон.
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12.02.2022 22:55 Відповісти
Кстати о строительстве. Скока патронных заводов построили "слуги урода"?
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12.02.2022 23:12 Відповісти
Это другое
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12.02.2022 23:14 Відповісти
А скока Т-84У «Оплот» построено?
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12.02.2022 23:18 Відповісти
Чудовищно мало для полномасштабной войны. Можно больше не спрашивать, я не впрягаюсь за слуг.
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12.02.2022 23:34 Відповісти
Всё просто - "нарид устал ат вайны".
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12.02.2022 23:48 Відповісти
Герои не умирают!
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13.02.2022 00:06 Відповісти
Зелёные и не воюют. От такое оно - еврейское счастье
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13.02.2022 10:37 Відповісти
"К украинским границам сейчас стянуто то, что могло быть нормальными российскими школами, хорошими дорогами и чистыми больницами."

А зачем?
Бандитов Конго (ставших депутатами конгского? конгийского? короче, ставших депутатми ихнего парламента и миллиардерами на крышевании копанок с колтаном) очень волнует благополучие их лохтората?
Пенсионное обеспечение, доступность мед. услуги, бесплатное образование?
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13.02.2022 04:40 Відповісти

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12.02.2022 22:44 Відповісти
Кого-то из этих афганцев эвакуировали в том числе в Украину, рейс не побоялись пустить.
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12.02.2022 23:10 Відповісти
Такое впечатление,что речь не про нацгвардейцев США, а про каких-то монашек.
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12.02.2022 22:54 Відповісти
Після того неприглядного вигляду, яке мало поспішне виведення військ США з афгану(фактично безладна втеча) - Байдену доводиться на воду дмухати, щоб довести своїм виборцям своє трепетне ставлення до безпеки громадян своєї країни. Але й нам краще бути пильними, хоч ми й сподіваємось і віримо що наша розвідка максимально ретельно відслідковує усі двіжі кацападлів навколо наших кордонів. Як відомо - диму без вогню не буває. Тож тримаємо порох сухим і зброю наготові😏
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13.02.2022 00:10 Відповісти
Как и предсказывали, крысы в ЛДНР начали пожирать друг-друга, потому что кормовая база сжимается.
""Взрыв прогремел в Донецке
В Донецке в субботу, 12 февраля, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.
«Примерно в 15:15 (16:15 мск) по всему Донецку услышали звук очень громкого взрыва. Об этом пишут дончане в соцсетях. Взрыв сравнивают со звуком «прилета» 152-мм артиллерии. Что произошло - пока неизвестно», - отмечается в заявлении.
Предположительно, взрыв был в районе донецкого аэропорта. Причины и подробности произошедшего устанавливаются. Данные о погибших и пострадавших пока не поступали.
Как сообщил корреспондент «Известий» с места событий, взрыв был слышен в центре Донецка, хотя эпицентр, вероятно, был на окраине города."
https://iz.ru/1290569/2022-02-12/vzryv-progremel-v-donetcke https://iz.ru/1290569/2022-02-12/vzryv-progremel-v-donetcke


Любые завления террористов ЛДНР, что это, дескать, "украинская ДРГ", никого не интересуют: что там по фене ботают уголовники не очень волнует даже следователя, им дело шьюшего.

Скоро, совсем скоро два братских, но стол разных народа - ЛНР и ДНР - пойдут войнушкой друг на друга.
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13.02.2022 04:37 Відповісти
терпилы терпят такие гвардейцы
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13.02.2022 12:38 Відповісти
 
 