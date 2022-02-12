Служащих Нацгвардии США ради их безопасности временно передислоцируют из Украины, - Кирби
Министр обороны США издал распоряжение о временной передислокации служащих Нацгвардии Флориды из Украины.
Об этом сообщил в твиттере спикер Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что решение продиктовано заботой о безопасности служащих и соображениями "наибольшей предусмотрительности".
"Мы привержены нашим отношениям с Вооруженными силами Украины", - подчеркнул Кирби.
160 сотрудников Нацгвардии Флориды находились в Украине с ноября, сообщает Голос Америки. "Они покидают Украину и будут переведены в другие места в Европе", - говорится в соответствующем заявлении Пентагона.
Напомним, 12 февраля Госдепартамент США приказал выехать из посольства в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные посты, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающих на возможность значительных военных действий, сообщили в посольстве США в Украине.
В правительстве США заявляют, что новое вторжение России возможно уже в ближайшее время.
Посольства США и ряда других стран призвали своих граждан уехать из Украины. Россия отрицает планы нового вторжения.
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в случае атаки может случиться так, что москве еще и придется отдавать Украине контроль границы
Этонцы как член нато просят коллективной защиты...
***** угрожает ядреной бимбой.. типа расценим как нападение если хоть один снаряд упадет на территорию расеи...
Вот и прикинь помогут ************ с ******** или нет как члены НАТО
Найдите там хотя бы намек на то, что кто-либо обязуется воевать за Украину в случае агрессии против нее.
Также обратите внимание на тот факт, что не слышно ни Макарыча (Кравчук) ни Данилыча (Кучма), хотя они, вроде, живы (по крайней мере официального объявления ох их кончинах не было).
Тихо сидят, как мыши под метлой.
а шо там в офшорах?гринфємєли какой то движ демонстрирует?
Если хоть один американский военнослужащий в Украине пострадает во время войны, то Администрацию Байдена американский электорат просто съест живьем.
Это не шутка и не образ речи, это правда.
Съедят живьем Байдена также если он (точнее, его Администрация, сам то Дед находится в нирване на постоянной основе) направит в Украину контингент войск.
Финансовая и экономическая ситуация в США настолько плохи, что комментарий женщины на канале Foxnews, что ни цента она не даст ни на одну страну мира, пока в США дела не наладят, собрал 1,3 тысячи лайков. Объясните этой женщине, почему США должны отправлять контингент войск в Украину, когда в самой Украине пока что не объявлена всеобщая мобилизация?
Американский электорат совершенно не понимает, почему США должны защищать демократию в Европе (как убеждает американцев Администрация Байдена), если самой Западной Европе это не уперлось, и такие страны, как Германия, собираются запустить СП-2 и вообще крепко дружат с РФ?
Американцы должны защищать немцев против воли немцев и за американские деньги?
Интересный какой замес получается.
Экономическая и финансовая ситуация в США сейчас принципиально иная, чем когда вводили войска в Ирак. Одно беда: Администрация Байдена как затряла, так и живет в том "раньшем времени".
Будут ли Украине США оказывать военную помощь?
А как же, и оказывали, и будут оказывать, и военных инструкторов пришлют, как и присылали.
Но воевать американцы не будут, Админитрация Байдена просто не может себе этого позволить.
В конце концов с оккупированная Украина никуда не денется, она станет частью большой империи диктующей условия на европейском континенте.
А вот США превратятся в рядовую страну где-то там за океаном.
Российский флаг сами пошили или Вам его в российском посольстве выдали?
Только унитаз не забудьте почистить, АсвАбАдителям пофиг, Вы их цветами и флагами проветствовать будете, или нет.
в 2008 в грузии пацаки были крайне удивлены птичкопадом...вплоть до того,что на всякий случай стали сами себя сбивать
·3 ч
К украинским границам сейчас стянуто то, что могло быть нормальными российскими школами, хорошими дорогами и чистыми больницами.
А зачем?
Бандитов Конго (ставших депутатами конгского? конгийского? короче, ставших депутатми ихнего парламента и миллиардерами на крышевании копанок с колтаном) очень волнует благополучие их лохтората?
Пенсионное обеспечение, доступность мед. услуги, бесплатное образование?
""Взрыв прогремел в Донецке
В Донецке в субботу, 12 февраля, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.
«Примерно в 15:15 (16:15 мск) по всему Донецку услышали звук очень громкого взрыва. Об этом пишут дончане в соцсетях. Взрыв сравнивают со звуком «прилета» 152-мм артиллерии. Что произошло - пока неизвестно», - отмечается в заявлении.
Предположительно, взрыв был в районе донецкого аэропорта. Причины и подробности произошедшего устанавливаются. Данные о погибших и пострадавших пока не поступали.
Как сообщил корреспондент «Известий» с места событий, взрыв был слышен в центре Донецка, хотя эпицентр, вероятно, был на окраине города."
https://iz.ru/1290569/2022-02-12/vzryv-progremel-v-donetcke https://iz.ru/1290569/2022-02-12/vzryv-progremel-v-donetcke
Любые завления террористов ЛДНР, что это, дескать, "украинская ДРГ", никого не интересуют: что там по фене ботают уголовники не очень волнует даже следователя, им дело шьюшего.
Скоро, совсем скоро два братских, но стол разных народа - ЛНР и ДНР - пойдут войнушкой друг на друга.