Служащих Нацгвардии США ради их безопасности временно передислоцируют из Украины, - Кирби

Министр обороны США издал распоряжение о временной передислокации служащих Нацгвардии Флориды из Украины.

Об этом сообщил в твиттере спикер Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что решение продиктовано заботой о безопасности служащих и соображениями "наибольшей предусмотрительности".

"Мы привержены нашим отношениям с Вооруженными силами Украины", - подчеркнул Кирби.

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160 сотрудников Нацгвардии Флориды находились в Украине с ноября, сообщает Голос Америки. "Они покидают Украину и будут переведены в другие места в Европе", - говорится в соответствующем заявлении Пентагона.

Напомним, 12 февраля Госдепартамент США приказал выехать из посольства в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные посты, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающих на возможность значительных военных действий, сообщили в посольстве США в Украине.

В правительстве США заявляют, что новое вторжение России возможно уже в ближайшее время.

Посольства США и ряда других стран призвали своих граждан уехать из Украины. Россия отрицает планы нового вторжения.

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