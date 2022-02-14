Украина переходит на международные стандарты тестирования моряков, - Мининфраструктуры

С 21 февраля украинские моряки смогут подтвердить свою квалификацию исключительно по системе CES-тестирования, разработанной норвежской компанией Seagull Maritime AS.

Об этом сообщает пресс-служба Минифраструктуры, информирует Цензор.НЕТ.

Как пояснил министр инфраструктуры Александр Кубраков, переход исключительно на CES-тестирование первоначально являлся ключевым приоритетом. Однако ввиду реакции отрасли, в ноябре 2021 года было принято консенсусное решение — внедрить тест CES, оставив для моряков право выбирать между ним и украинским АСТ.

"На сегодняшний день можем смело говорить о положительной реакции украинских моряков на норвежский тест. Ведь это прозрачный инструмент, полностью исключающий любые коррупционные возможности. К сожалению, мы не можем этого сказать о тесте АСТ", - цитирует слова министра его прессслужба.

Кубраков также убежден, что, учитывая уровень подготовки, знаний и в целом высокие профессиональные качества украинских моряков, отрасль готова к переходу к международным процедурам подтверждения стажа работы.

"Переход на CES-тестирование еще глубже интегрирует Украину в систему современных антикоррупционных европейских практик", - подчеркнул он, добавив, что Украина входит в топ-5 стран мира по количеству моряков.

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В Мининфраструктуры также отметили, что с 1 февраля в сервисных центрах "Морречсервис" внедрена услуга пробного прохождения CES-теста, позволяющая пройти тестирование в аналогичных к настоящему экзамену условиях.

CES-тест является одним из наиболее распространенных в мире, используется более 25 лет в более чем 350 мировых компаниях. Система содержит более 6500 вопросов с множественным выбором вариантов ответа и отвечает стандартам Международной конвенции о подготовке, дипломировании моряков и несении вахты 1978 года.

Как известно, решение о переходе к международным процедурам дипломирования моряков было принято после того, как летом 2021 года киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили одну из крупнейших незаконных схем в сфере оформления разрешительных документов украинских моряков.

Первое тестирование в Crew Evaluation System (CES) 6.0. прошло еще в ноябре прошлого года и до сих пор моряки могли выбирать между ним и украинским АСТ. С момента запуска CES-тестирования было проведено 188 экзаменов, из которых 118 были сданы моряками успешно.