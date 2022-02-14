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Украина переходит на международные стандарты тестирования моряков, - Мининфраструктуры

Украина переходит на международные стандарты тестирования моряков, - Мининфраструктуры

С 21 февраля украинские моряки смогут подтвердить свою квалификацию исключительно по системе CES-тестирования, разработанной норвежской компанией Seagull Maritime AS.

Об этом сообщает пресс-служба Минифраструктуры, информирует Цензор.НЕТ.

Как пояснил министр инфраструктуры Александр Кубраков, переход исключительно на CES-тестирование первоначально являлся ключевым приоритетом. Однако ввиду реакции отрасли, в ноябре 2021 года было принято консенсусное решение — внедрить тест CES, оставив для моряков право выбирать между ним и украинским АСТ.

"На сегодняшний день можем смело говорить о положительной реакции украинских моряков на норвежский тест. Ведь это прозрачный инструмент, полностью исключающий любые коррупционные возможности. К сожалению, мы не можем этого сказать о тесте АСТ", - цитирует слова министра его прессслужба.

Кубраков также убежден, что, учитывая уровень подготовки, знаний и в целом высокие профессиональные качества украинских моряков, отрасль готова к переходу к международным процедурам подтверждения стажа работы.

"Переход на CES-тестирование еще глубже интегрирует Украину в систему современных антикоррупционных европейских практик", - подчеркнул он, добавив, что Украина входит в топ-5 стран мира по количеству моряков.

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В Мининфраструктуры также отметили, что с 1 февраля в сервисных центрах "Морречсервис" внедрена услуга пробного прохождения CES-теста, позволяющая пройти тестирование в аналогичных к настоящему экзамену условиях.

CES-тест является одним из наиболее распространенных в мире, используется более 25 лет в более чем 350 мировых компаниях. Система содержит более 6500 вопросов с множественным выбором вариантов ответа и отвечает стандартам Международной конвенции о подготовке, дипломировании моряков и несении вахты 1978 года.

Как известно, решение о переходе к международным процедурам дипломирования моряков было принято после того, как летом 2021 года киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили одну из крупнейших незаконных схем в сфере оформления разрешительных документов украинских моряков.

Первое тестирование в Crew Evaluation System (CES) 6.0. прошло еще в ноябре прошлого года и до сих пор моряки могли выбирать между ним и украинским АСТ. С момента запуска CES-тестирования было проведено 188 экзаменов, из которых 118 были сданы моряками успешно.

Автор: 

моряки (1079) тестирование (495) Мининфраструктуры (941) Кубраков Александр (222)


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А де тепер морські ненажерливі свині с міністерства будуть харчуватись???...
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14.02.2022 09:11 Ответить
Вот поверьте - эти коррупционеры и крышеватели с СБУ просто так вот не оставят "схемы", а наоборот, адаптируют все новшества и новые методики под свои "схемы".
Это правда - раз.
И теперь будет дороже морякам - это два.

Не методики нужно менять, а КОРРУПЦИЮ умертвлять.
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14.02.2022 09:23 Ответить
При присвоении звания. Вахтенного помощника капитана и вахтенного механика, старпома, второго механика, капитана и старшего механика, так как они будут проходить в форме интервью, а там завалить можно любого. Требовать будут за сдачу теперь в 10 раз больше. По этому совет всем кто хочет заниматься этой неблагодарной работой, поступайте в морские вузы Польши или Болгарии.
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14.02.2022 09:17 Ответить
Было "сколько?", стало "how much?"
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14.02.2022 09:25 Ответить
Пока что в 7 раз дороже.
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14.02.2022 09:31 Ответить
Говорят, теперь смена документов так стоит.
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14.02.2022 09:32 Ответить
Стара радянська приказка - "без бумажки - ти какашка, а з бумажкой человек"!! Торгівля папірцями дає надприбутки і нікого не цікавить, що всі ці "іспити" безглузда процедура!
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14.02.2022 09:31 Ответить
Все-таки USU добились своего, молодцы, митинг под американским посольством помог, но эти твари все равно будут стараться вернуть сверхприбыли, сейчас стоит вопрос верификации стажа, типа докажи, что был в море, тест сдать можешь бесплатно, а вот подтвердить свой стаж жди месяцев 6 или плати агентам, пока не пересадят эту шайку, толку не будет, вангую...
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14.02.2022 12:07 Ответить
 
 