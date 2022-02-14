Україна переходить на міжнародні стандарти тестування моряків, - Мінінфраструктури

З 21 лютого українські моряки зможуть підтвердити свою кваліфікацію виключно за системою CES-тестування, розробленою норвезькою компанією "Seagull Maritime AS".

Про це повідомляє пресслужба Мініфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

Як пояснив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, перехід виключно на CES-тестування початково був ключовим пріоритетом. Однак зважаючи на реакцію галузі, у листопаді 2021 року було прийняте консенсусне рішення — впровадити тест CES, залишивши для моряків право обирати між ним та українським АСТ.

"На сьогодні можемо сміливо говорити про позитивну реакцію українських моряків на норвезький тест. Адже це прозорий інструмент, який повністю виключає будь-які корупційні можливості. На жаль, ми не можемо такого сказати про тест АСТ", - цитує слова міністра його пресслужба.

Кубраков також висловив переконання, що враховуючи рівень підготовки, знань та в цілому високі професійні якості українських моряків, галузь готова до переходу до міжнародних процедур підтвердження стажу роботи.

"Перехід на CES-тестування ще глибше інтегрує Україну в систему сучасних антикорупційних європейських практик", - підкреслив він, додавши, що Україна входить у топ-5 країн світу за кількістю моряків.

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У Мінінфраструктури також зазначили, що з 1 лютого в сервісних центрах "Моррічсервіс" впроваджено послугу пробного проходження CES-тесту, яка дає можливість пройти тестування в аналогічних до справжнього іспиту умовах.

CES-тест є одним із найбільш розповсюджених у світі, використовується понад 25 років у більш ніж 350 світових компаніях. Система містить понад 6500 запитань із множинним вибором варіантів відповіді та відповідає стандартам Міжнародної конвенції про підготовку й дипломування моряків та несення вахти 1978 року.

Як відомо, рішення про перехід до міжнародних процедур дипломування моряків було ухвалене після того, як улітку 2021 року кіберфахівці Служби безпеки України викрили одну з найбільших незаконних схем у сфері оформлення дозвільних документів українських моряків.

Перше тестування в Crew Evaluation System (CES) 6.0. відбулось ще у листопаді минулого року і дотепер моряки могли обирати між ним та українським АСТ. З моменту запуску CES-тестування було проведено 188 іспитів, з яких 118 були складені моряками успішно.

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