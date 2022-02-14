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Новости Война
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Украина закрыла въезд для всех мужчин-граждан РФ призывного возраста, - Бутусов

Украина закрыла въезд для всех мужчин-граждан РФ призывного возраста, - Бутусов

Запрет введен во избежание провокаций как минимум до конца военных маневров ВС РФ вблизи границ Украины.

Об этом написал на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Украина закрыла 10 февраля въезд для всех мужчин – граждан РФ призывного возраста. Ограничения введены неофициально, на неопределенный срок, как минимум – до конца военных маневров ВС РФ вблизи границ Украины, чтобы избежать провокационных инцидентов", – рассказал журналист.

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Автор: 

граница (5260) россия (95388) Бутусов Юрий (4348)


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Топ комментарии
+67
Це потрібно було робити ще поза-поза-поза-поза...вчора...
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14.02.2022 12:16
+50
Долго думали ..
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14.02.2022 12:16
+49
проснулись. у нас "громадяны рф" давно уже в #ОПУ, парламенте и правительстве.
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14.02.2022 12:17
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Долго думали ..
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14.02.2022 12:16 Ответить
Це потрібно було робити ще поза-поза-поза-поза...вчора...
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14.02.2022 12:16 Ответить
Да, годика этак с 2014.
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14.02.2022 13:05 Ответить
До прихода клоуна к власти, был такой запрет. Клоун этот запрет снял
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14.02.2022 14:02 Ответить
Краще ніж ніколи. але пізно.
Тепер треба лише не відкривати його попри будь що в наступні 10 років щонайменше.
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14.02.2022 13:11 Ответить
Чому ти цього не сказав Петру?
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14.02.2022 13:39 Ответить
зЕбанутым нет покоя
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14.02.2022 14:34 Ответить
До приходу блазня янєлоха був запрет.
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14.02.2022 15:06 Ответить
эээ, рабов должны были подвезти
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14.02.2022 12:16 Ответить
Добре!
А з автономного округу Московії бульбаляндії?
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14.02.2022 12:17 Ответить
Ну да. Бо мало того, шо драныкоеды - союзники с быдлостаном, ко всему, никто в россии не запрещал иметь беларуское гражданство.
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14.02.2022 12:21 Ответить
Звідти теж, була стаття на "Хартії"
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14.02.2022 12:48 Ответить
проснулись. у нас "громадяны рф" давно уже в #ОПУ, парламенте и правительстве.
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14.02.2022 12:17 Ответить
Наконец-то!!...
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14.02.2022 12:17 Ответить
Було б доречно відправити до історичних болот і вже присівших тут громадян путіна і лукашенка.
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14.02.2022 12:17 Ответить
перший якийсь розумний крок за 2,5 роки. Може розморозить Нептуни скоро?
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14.02.2022 12:18 Ответить
Заборона має діяти до звільнення Криму і Донбасу від російських окупаційних військ!
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14.02.2022 12:18 Ответить
Доходило як до Жирафа!
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14.02.2022 12:19 Ответить
Оперативність вражає
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14.02.2022 12:20 Ответить
Не минуло вісім років.
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14.02.2022 12:21 Ответить
Більш жорсткі вимоги для громадян РФ є наслідком http://consultant.parus.ua/?doc=0AQWV5BBFD&abz=JQEAE Указу Президента України N 256/2017 щодо введення в дію http://consultant.parus.ua/?doc=0AQWW95968&abz=JQEAN рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 10.07.2017 "Про посилення контролю за в'їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території України" .

Враховуючи ситуацію у країні , в більшості випадків заборона на в'їзд в Україну стосується чоловіків у віці 18-60 років.
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14.02.2022 12:58 Ответить
То як тепер дЄрмак з Демченко в Україну повернуться?!
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14.02.2022 12:22 Ответить
Скрупулезно подмечено. Та те пусте, бо неофициально. Мол, я хозяин своего слова: хочу даю, хочу забираю обратно.
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14.02.2022 12:26 Ответить
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14.02.2022 14:42 Ответить
Неофіційно, це щоб Путіна не образити?
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14.02.2022 12:23 Ответить
Закрили те, що було закрите ще при Порошенку у 2018 році (заборона вїзду росіян у віці від 16 до 60).
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14.02.2022 12:23 Ответить
ага.. офіційно діяла...

а неофіційно..

41-річний мандрівець поїзду «Москва - Одеса» на ім'я Олександр, розпалюючи цигарку на пероні вокзалу в гумових шльопанцях, розповідає:

14 Січня, 2019

- Так, перетинав. Нічого особливого: перевіряли документи, вибірково оглядали речі. Усе в рамках пристойності.

- Єдине, що змінилося - світло, - додає другий, дещо молодший за Олександра пасажир-одесит. - Якщо раніше при перевірці вони (українські та російські прикордонники і митники - прим.) лишали слабке світло, користуючись ліхтариками, то тепер врубають на повну потужність. А так - усе як завжди.

https://zaborona.com/chy-diie-zaborona-na-v-izd-cholovikiv-z-rosii-do-ukrainy/
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14.02.2022 13:12 Ответить
Слушайте,но действия провокационного характера могут и женщины совершать.
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14.02.2022 12:28 Ответить
Вони вже тут....чекають....скотиняки
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14.02.2022 12:29 Ответить
живу біля військової частини - так от останнім часов на зємних квартирах дуже багато росіян зявилося... нахабні, окають, акають, чекают
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14.02.2022 12:32 Ответить
ми тут з прикордонниками вже декого вилікували - спостерігаємо... є дуже цікаві індівіди
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14.02.2022 12:37 Ответить
И всего-то?Забыли уже старого пердуна из банкой меда с гранатой?Границы из мокшандией и бульбашией по крайней мере три месяца уже должны были быть закрыты наглухо и в обе стороны.
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14.02.2022 12:30 Ответить
Старый пердун с гранатой был по паспорту украинец и местный житель. От внутренних дегенератов эта мера не сработает.
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14.02.2022 12:35 Ответить
Согласен,вот именно из-за этого границы и должны быть наглухо закрыты.Нам хватает и внутренних врагов кроме тех мокшан которые уже ,,мирно засели,,в Украине и ожидают команды от *****.
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14.02.2022 12:38 Ответить
Зато Украина открыла выезд всем олигархам и депутатам тоже призывного возраста - чтобы этот говняный национальный генофонд отсиделся за бугром.
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14.02.2022 12:30 Ответить
Там і 16 млрд знайшлися оперативно для забезпечення польотів,для кого це,?
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14.02.2022 13:42 Ответить
я только не пойму... "Ограничения введены неофициально" - это как? Оставили лазейку для оплаты прохода/проезда на месте?
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14.02.2022 12:31 Ответить
Почему это не было сделано еще в 2014 когда в Донецк активно ездил всякий сброд с мокшанских болот и орал "Домбас независим?"
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14.02.2022 12:34 Ответить
Украина должна объявить о том что все граждане ********** должны покинуть Украину в течение 72 часов
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14.02.2022 12:34 Ответить
Чому не для всіх кацапів взагалі? А тих, хто преться до Каапії "по дєлам" туди випускати, а назад ні!
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14.02.2022 12:35 Ответить
Зварот Віталя Гуркова да грамадства з-за пагрозы вайны.
https://www.youtube.com/watch?v=Tomdv05n7JU
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14.02.2022 12:35 Ответить
шёл восьмой год войны...
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14.02.2022 12:35 Ответить
Цього мало. Візовий режим потрібен вже і негайно.
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14.02.2022 12:36 Ответить
нужно ещё выслать тех кто заехал уже. а лучше согнать их в качестве барьера к границе!
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14.02.2022 12:37 Ответить
я би зробив навпаки... відкрив би "табори для біженців чоловічої статі" десь у центральних областях... а потім використовував би як пропаганду....
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14.02.2022 12:38 Ответить
А в это время в офис пришла платёжка за отопление,50 м2--6000 грн,электричество-3000 грн Слава Украине!
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14.02.2022 12:38 Ответить
Це до фірташа та ахметова...
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14.02.2022 13:43 Ответить
они уже уехали...
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14.02.2022 23:59 Ответить
"Ограничения введены неофициально..."
Такий собі сором'язливий НЕОФІЦІЙНИЙ захист України...
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14.02.2022 12:40 Ответить
ага..

бо офіційно введені (при Баризі,компаньйону Медведчука) неможливо ввести ще раз..
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14.02.2022 13:14 Ответить
Они знают что призывной возраст в РФ от 18-и до 27-и?
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14.02.2022 12:44 Ответить
А не поторопились?
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14.02.2022 12:47 Ответить
А також треба закрити на виїзд для чоловіків призовного віку
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14.02.2022 12:50 Ответить
На фаугра, їх під 8 млн, будете їх озброювати чи годувати?
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14.02.2022 13:23 Ответить
не прошло и десяти лет.
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14.02.2022 13:14 Ответить
Это надо было сделать ещё 20.02.2014 . . .

P.S. русским ничего не стоит оформить документы прикрытия у друзей-белоруссов, так что надо не по паспорту закрывать, а вообще закрыть эти 2 границы (северную и восточную, а может ещё и приднестровскую) для всех + закрыть въезд в страну для граждан стран - членов ОДКБ, независимо от пола и возраста.
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14.02.2022 13:16 Ответить
нужно еще проверить гундяйских сектантов.
там много козлячей агентуры призывного возраста и спортивного телосложения.
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14.02.2022 13:19 Ответить
В 2014 уже 22 февраля на главной площади Днепра уже стояли агитаторы за "русский мир". Мужиков в камуфляже было мало - было много женщин в гражданской одежде с московским акцентом - они проводили опросы и набирали людей для захвата админзданий в Днепре.
Женщинам с РФ тоже нужно запретить въезд!
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14.02.2022 13:19 Ответить
Так наче давно закритий, однокласник з Самари не може вже 5 років приїхати, ще й телепень зібрався землю в Криму купляти, я йому сказав що і онуки не попадуть в Україну.
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14.02.2022 13:21 Ответить
Какого хрена так поздно?!
Тут может уже тысяч 10 быть в штатском, а завтра под Радой с флагами ЕС требовать Минские или отставку президента или еще какую-то благую херню.
Так что расстреливать будет нельзя. И это пока спецназ берет МО или Раду и командование не работает, а потом заходят миротворцы набутылочного характера. Нельзя так.
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14.02.2022 13:26 Ответить
І чому це під прапорами ЄС?
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14.02.2022 13:49 Ответить
Чтобы такие вопросы и задавали, пока идет захват власти.
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14.02.2022 13:57 Ответить
неправильно! треба просто: ДЛЯ ВСІХ !!!
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14.02.2022 13:28 Ответить
крім Заходу, звісно))
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14.02.2022 13:29 Ответить
Жінок також неможна пускати. Чому недооцінюють загрозу від жінок?
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14.02.2022 13:45 Ответить
А жінкам не закрили? Тільки чоловіки можуть бути диверсантами?
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14.02.2022 13:47 Ответить
Я напомню, что 3 года назад был запрет на въезд в Украину кацапам, но когда до власти дорвался клоун, то он этот запрет снял, ведь бизнес на россии важнее национальных интересов
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14.02.2022 13:59 Ответить
Это уже не имеет значение. Главное спасите олигархов. Как мы без них то жить будем.
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14.02.2022 14:04 Ответить
Этого мало! Необходимо срочно вводить жесткий визовый режим с не дружественными странами (россией, буларусью и т.д.)!
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14.02.2022 14:12 Ответить
Тут своего гов*а хватает
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14.02.2022 14:25 Ответить
Це ж як тепер військові кацапи попадуть до Приднестровя ?
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14.02.2022 14:30 Ответить
Ще би вислали куди-небудь мураевих, кив та рабиновичів, а за ними і весь жопоблок.
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14.02.2022 14:33 Ответить
Лично бы я разорвал дипломатические отношения с РФ ещё в марте - апреле 2014 года!До тех пор ,пока не вернут Крым и Донбасс!!!Дал пол года,максиму год,чтобы украинцы могли вернуться с заработков или переехать жить в РФ на пмж.И закрыл бы абсолютно для всех россиян,включая женщин,стариков и детей!!!Воевать так воевать!!!И мне плевать на наших соотечественников, которые остались жить в РФ и не смогли бы приехать в Украину в гости.Это их выбор жить в РФ и в тяжелую минуту они абсолютно ни чем не помогли Украине!!!Абсолютно ни чем!!!
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14.02.2022 14:37 Ответить
всем козломордым самкам и самцам запретить въезд в Украину навсегда
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14.02.2022 14:37 Ответить
визовый режим должен был быть еще с 2015 года.
очнулись
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14.02.2022 14:53 Ответить
Згадали!!! Тотальна заборона на перетин ВСІМ до кінця окупації за винятком родичів першої лінії.
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14.02.2022 15:15 Ответить
Лучше бы вообще для всех закрыли. Толку нам от этого ордынского быдла
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14.02.2022 15:22 Ответить
Нарешті
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14.02.2022 15:42 Ответить
Це є 1 частина маргезонського бадету......
Друга частина виявлення і знищення ДРГ у прикордонних зонах.. Це робота контррозвідки.......і розвідки яка за словами найвеличнішого із найсуч асніших існує.... Ось і є час доказати що не булька.Танцюйте!!!!!!!!!
Між іншим Лукавий знову виписав партію авганців на кордон і що головек взяв баблоси.
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14.02.2022 15:51 Ответить
"
Україна закрила в'їзд для всіх чоловіків-громадян РФ призовного віку, - Бутусов..."

Україна повинна була закрити в'їзд для всіх кацапів, поголовно, ще в 2014 році.
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14.02.2022 18:22 Ответить
 
 