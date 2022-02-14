Украина закрыла въезд для всех мужчин-граждан РФ призывного возраста, - Бутусов

Запрет введен во избежание провокаций как минимум до конца военных маневров ВС РФ вблизи границ Украины.

Об этом написал на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Украина закрыла 10 февраля въезд для всех мужчин – граждан РФ призывного возраста. Ограничения введены неофициально, на неопределенный срок, как минимум – до конца военных маневров ВС РФ вблизи границ Украины, чтобы избежать провокационных инцидентов", – рассказал журналист.

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