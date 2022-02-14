Украина закрыла въезд для всех мужчин-граждан РФ призывного возраста, - Бутусов
Запрет введен во избежание провокаций как минимум до конца военных маневров ВС РФ вблизи границ Украины.
Об этом написал на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Украина закрыла 10 февраля въезд для всех мужчин – граждан РФ призывного возраста. Ограничения введены неофициально, на неопределенный срок, как минимум – до конца военных маневров ВС РФ вблизи границ Украины, чтобы избежать провокационных инцидентов", – рассказал журналист.
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Тепер треба лише не відкривати його попри будь що в наступні 10 років щонайменше.
А з автономного округу Московії бульбаляндії?
Враховуючи ситуацію у країні , в більшості випадків заборона на в'їзд в Україну стосується чоловіків у віці 18-60 років.
а неофіційно..
41-річний мандрівець поїзду «Москва - Одеса» на ім'я Олександр, розпалюючи цигарку на пероні вокзалу в гумових шльопанцях, розповідає:
14 Січня, 2019
- Так, перетинав. Нічого особливого: перевіряли документи, вибірково оглядали речі. Усе в рамках пристойності.
- Єдине, що змінилося - світло, - додає другий, дещо молодший за Олександра пасажир-одесит. - Якщо раніше при перевірці вони (українські та російські прикордонники і митники - прим.) лишали слабке світло, користуючись ліхтариками, то тепер врубають на повну потужність. А так - усе як завжди.
https://zaborona.com/chy-diie-zaborona-na-v-izd-cholovikiv-z-rosii-do-ukrainy/
https://www.youtube.com/watch?v=Tomdv05n7JU
Такий собі сором'язливий НЕОФІЦІЙНИЙ захист України...
бо офіційно введені (при Баризі,компаньйону Медведчука) неможливо ввести ще раз..
P.S. русским ничего не стоит оформить документы прикрытия у друзей-белоруссов, так что надо не по паспорту закрывать, а вообще закрыть эти 2 границы (северную и восточную, а может ещё и приднестровскую) для всех + закрыть въезд в страну для граждан стран - членов ОДКБ, независимо от пола и возраста.
там много козлячей агентуры призывного возраста и спортивного телосложения.
Женщинам с РФ тоже нужно запретить въезд!
Тут может уже тысяч 10 быть в штатском, а завтра под Радой с флагами ЕС требовать Минские или отставку президента или еще какую-то благую херню.
Так что расстреливать будет нельзя. И это пока спецназ берет МО или Раду и командование не работает, а потом заходят миротворцы набутылочного характера. Нельзя так.
очнулись
Друга частина виявлення і знищення ДРГ у прикордонних зонах.. Це робота контррозвідки.......і розвідки яка за словами найвеличнішого із найсуч асніших існує.... Ось і є час доказати що не булька.Танцюйте!!!!!!!!!
Між іншим Лукавий знову виписав партію авганців на кордон і що головек взяв баблоси.
Україна закрила в'їзд для всіх чоловіків-громадян РФ призовного віку, - Бутусов..."
Україна повинна була закрити в'їзд для всіх кацапів, поголовно, ще в 2014 році.