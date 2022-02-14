Україна закрила в'їзд для всіх чоловіків-громадян РФ призовного віку, - Бутусов..."

Заборона введена для уникнення провокацій як мінімум до кінця військових маневрів ЗС РФ поблизу кордонів України.

Про це написав на своїй сторінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Україна закрила 10 лютого в'їзд для всіх чоловіків – громадян РФ призовного віку. Обмеження введено неофіційно, на невизначений термін, як мінімум - до кінця військових маневрів ЗС РФ поблизу кордонів України, щоб уникнути провокаційних інцидентів", - розповів журналіст.

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