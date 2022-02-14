УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12685 відвідувачів онлайн
Новини Війна
21 577 91

Україна закрила в'їзд для всіх чоловіків-громадян РФ призовного віку, - Бутусов

Україна закрила в'їзд для всіх чоловіків-громадян РФ призовного віку, - Бутусов

Заборона введена для уникнення провокацій як мінімум до кінця військових маневрів ЗС РФ поблизу кордонів України.

Про це написав на своїй сторінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Україна закрила 10 лютого в'їзд для всіх чоловіків – громадян РФ призовного віку. Обмеження введено неофіційно, на невизначений термін, як мінімум - до кінця військових маневрів ЗС РФ поблизу кордонів України, щоб уникнути провокаційних інцидентів", - розповів журналіст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український уряд забезпечений засобами оперативного зв'язку з американцями, - Бутусов

Автор: 

кордон (4753) росія (64958) Бутусов Юрій (3579)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+67
Це потрібно було робити ще поза-поза-поза-поза...вчора...
показати весь коментар
14.02.2022 12:16
+50
Долго думали ..
показати весь коментар
14.02.2022 12:16
+49
проснулись. у нас "громадяны рф" давно уже в #ОПУ, парламенте и правительстве.
показати весь коментар
14.02.2022 12:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Долго думали ..
показати весь коментар
14.02.2022 12:16 Відповісти
Це потрібно було робити ще поза-поза-поза-поза...вчора...
показати весь коментар
14.02.2022 12:16 Відповісти
Да, годика этак с 2014.
показати весь коментар
14.02.2022 13:05 Відповісти
До прихода клоуна к власти, был такой запрет. Клоун этот запрет снял
показати весь коментар
14.02.2022 14:02 Відповісти
Краще ніж ніколи. але пізно.
Тепер треба лише не відкривати його попри будь що в наступні 10 років щонайменше.
показати весь коментар
14.02.2022 13:11 Відповісти
Чому ти цього не сказав Петру?
показати весь коментар
14.02.2022 13:39 Відповісти
зЕбанутым нет покоя
показати весь коментар
14.02.2022 14:34 Відповісти
До приходу блазня янєлоха був запрет.
показати весь коментар
14.02.2022 15:06 Відповісти
эээ, рабов должны были подвезти
показати весь коментар
14.02.2022 12:16 Відповісти
Добре!
А з автономного округу Московії бульбаляндії?
показати весь коментар
14.02.2022 12:17 Відповісти
Ну да. Бо мало того, шо драныкоеды - союзники с быдлостаном, ко всему, никто в россии не запрещал иметь беларуское гражданство.
показати весь коментар
14.02.2022 12:21 Відповісти
Звідти теж, була стаття на "Хартії"
показати весь коментар
14.02.2022 12:48 Відповісти
проснулись. у нас "громадяны рф" давно уже в #ОПУ, парламенте и правительстве.
показати весь коментар
14.02.2022 12:17 Відповісти
Наконец-то!!...
показати весь коментар
14.02.2022 12:17 Відповісти
Було б доречно відправити до історичних болот і вже присівших тут громадян путіна і лукашенка.
показати весь коментар
14.02.2022 12:17 Відповісти
перший якийсь розумний крок за 2,5 роки. Може розморозить Нептуни скоро?
показати весь коментар
14.02.2022 12:18 Відповісти
Заборона має діяти до звільнення Криму і Донбасу від російських окупаційних військ!
показати весь коментар
14.02.2022 12:18 Відповісти
Доходило як до Жирафа!
показати весь коментар
14.02.2022 12:19 Відповісти
Оперативність вражає
показати весь коментар
14.02.2022 12:20 Відповісти
Не минуло вісім років.
показати весь коментар
14.02.2022 12:21 Відповісти
Більш жорсткі вимоги для громадян РФ є наслідком http://consultant.parus.ua/?doc=0AQWV5BBFD&abz=JQEAE Указу Президента України N 256/2017 щодо введення в дію http://consultant.parus.ua/?doc=0AQWW95968&abz=JQEAN рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 10.07.2017 "Про посилення контролю за в'їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержанням ними правил перебування на території України" .

Враховуючи ситуацію у країні , в більшості випадків заборона на в'їзд в Україну стосується чоловіків у віці 18-60 років.
показати весь коментар
14.02.2022 12:58 Відповісти
То як тепер дЄрмак з Демченко в Україну повернуться?!
показати весь коментар
14.02.2022 12:22 Відповісти
Скрупулезно подмечено. Та те пусте, бо неофициально. Мол, я хозяин своего слова: хочу даю, хочу забираю обратно.
показати весь коментар
14.02.2022 12:26 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2022 14:42 Відповісти
Неофіційно, це щоб Путіна не образити?
показати весь коментар
14.02.2022 12:23 Відповісти
Закрили те, що було закрите ще при Порошенку у 2018 році (заборона вїзду росіян у віці від 16 до 60).
показати весь коментар
14.02.2022 12:23 Відповісти
ага.. офіційно діяла...

а неофіційно..

41-річний мандрівець поїзду «Москва - Одеса» на ім'я Олександр, розпалюючи цигарку на пероні вокзалу в гумових шльопанцях, розповідає:

14 Січня, 2019

- Так, перетинав. Нічого особливого: перевіряли документи, вибірково оглядали речі. Усе в рамках пристойності.

- Єдине, що змінилося - світло, - додає другий, дещо молодший за Олександра пасажир-одесит. - Якщо раніше при перевірці вони (українські та російські прикордонники і митники - прим.) лишали слабке світло, користуючись ліхтариками, то тепер врубають на повну потужність. А так - усе як завжди.

https://zaborona.com/chy-diie-zaborona-na-v-izd-cholovikiv-z-rosii-do-ukrainy/
показати весь коментар
14.02.2022 13:12 Відповісти
Слушайте,но действия провокационного характера могут и женщины совершать.
показати весь коментар
14.02.2022 12:28 Відповісти
Вони вже тут....чекають....скотиняки
показати весь коментар
14.02.2022 12:29 Відповісти
живу біля військової частини - так от останнім часов на зємних квартирах дуже багато росіян зявилося... нахабні, окають, акають, чекают
показати весь коментар
14.02.2022 12:32 Відповісти
ми тут з прикордонниками вже декого вилікували - спостерігаємо... є дуже цікаві індівіди
показати весь коментар
14.02.2022 12:37 Відповісти
И всего-то?Забыли уже старого пердуна из банкой меда с гранатой?Границы из мокшандией и бульбашией по крайней мере три месяца уже должны были быть закрыты наглухо и в обе стороны.
показати весь коментар
14.02.2022 12:30 Відповісти
Старый пердун с гранатой был по паспорту украинец и местный житель. От внутренних дегенератов эта мера не сработает.
показати весь коментар
14.02.2022 12:35 Відповісти
Согласен,вот именно из-за этого границы и должны быть наглухо закрыты.Нам хватает и внутренних врагов кроме тех мокшан которые уже ,,мирно засели,,в Украине и ожидают команды от *****.
показати весь коментар
14.02.2022 12:38 Відповісти
Зато Украина открыла выезд всем олигархам и депутатам тоже призывного возраста - чтобы этот говняный национальный генофонд отсиделся за бугром.
показати весь коментар
14.02.2022 12:30 Відповісти
Там і 16 млрд знайшлися оперативно для забезпечення польотів,для кого це,?
показати весь коментар
14.02.2022 13:42 Відповісти
я только не пойму... "Ограничения введены неофициально" - это как? Оставили лазейку для оплаты прохода/проезда на месте?
показати весь коментар
14.02.2022 12:31 Відповісти
Почему это не было сделано еще в 2014 когда в Донецк активно ездил всякий сброд с мокшанских болот и орал "Домбас независим?"
показати весь коментар
14.02.2022 12:34 Відповісти
Украина должна объявить о том что все граждане ********** должны покинуть Украину в течение 72 часов
показати весь коментар
14.02.2022 12:34 Відповісти
Чому не для всіх кацапів взагалі? А тих, хто преться до Каапії "по дєлам" туди випускати, а назад ні!
показати весь коментар
14.02.2022 12:35 Відповісти
Зварот Віталя Гуркова да грамадства з-за пагрозы вайны.
https://www.youtube.com/watch?v=Tomdv05n7JU
показати весь коментар
14.02.2022 12:35 Відповісти
шёл восьмой год войны...
показати весь коментар
14.02.2022 12:35 Відповісти
Цього мало. Візовий режим потрібен вже і негайно.
показати весь коментар
14.02.2022 12:36 Відповісти
нужно ещё выслать тех кто заехал уже. а лучше согнать их в качестве барьера к границе!
показати весь коментар
14.02.2022 12:37 Відповісти
я би зробив навпаки... відкрив би "табори для біженців чоловічої статі" десь у центральних областях... а потім використовував би як пропаганду....
показати весь коментар
14.02.2022 12:38 Відповісти
А в это время в офис пришла платёжка за отопление,50 м2--6000 грн,электричество-3000 грн Слава Украине!
показати весь коментар
14.02.2022 12:38 Відповісти
Це до фірташа та ахметова...
показати весь коментар
14.02.2022 13:43 Відповісти
они уже уехали...
показати весь коментар
14.02.2022 23:59 Відповісти
"Ограничения введены неофициально..."
Такий собі сором'язливий НЕОФІЦІЙНИЙ захист України...
показати весь коментар
14.02.2022 12:40 Відповісти
ага..

бо офіційно введені (при Баризі,компаньйону Медведчука) неможливо ввести ще раз..
показати весь коментар
14.02.2022 13:14 Відповісти
Они знают что призывной возраст в РФ от 18-и до 27-и?
показати весь коментар
14.02.2022 12:44 Відповісти
А не поторопились?
показати весь коментар
14.02.2022 12:47 Відповісти
А також треба закрити на виїзд для чоловіків призовного віку
показати весь коментар
14.02.2022 12:50 Відповісти
На фаугра, їх під 8 млн, будете їх озброювати чи годувати?
показати весь коментар
14.02.2022 13:23 Відповісти
не прошло и десяти лет.
показати весь коментар
14.02.2022 13:14 Відповісти
Это надо было сделать ещё 20.02.2014 . . .

P.S. русским ничего не стоит оформить документы прикрытия у друзей-белоруссов, так что надо не по паспорту закрывать, а вообще закрыть эти 2 границы (северную и восточную, а может ещё и приднестровскую) для всех + закрыть въезд в страну для граждан стран - членов ОДКБ, независимо от пола и возраста.
показати весь коментар
14.02.2022 13:16 Відповісти
нужно еще проверить гундяйских сектантов.
там много козлячей агентуры призывного возраста и спортивного телосложения.
показати весь коментар
14.02.2022 13:19 Відповісти
В 2014 уже 22 февраля на главной площади Днепра уже стояли агитаторы за "русский мир". Мужиков в камуфляже было мало - было много женщин в гражданской одежде с московским акцентом - они проводили опросы и набирали людей для захвата админзданий в Днепре.
Женщинам с РФ тоже нужно запретить въезд!
показати весь коментар
14.02.2022 13:19 Відповісти
Так наче давно закритий, однокласник з Самари не може вже 5 років приїхати, ще й телепень зібрався землю в Криму купляти, я йому сказав що і онуки не попадуть в Україну.
показати весь коментар
14.02.2022 13:21 Відповісти
Какого хрена так поздно?!
Тут может уже тысяч 10 быть в штатском, а завтра под Радой с флагами ЕС требовать Минские или отставку президента или еще какую-то благую херню.
Так что расстреливать будет нельзя. И это пока спецназ берет МО или Раду и командование не работает, а потом заходят миротворцы набутылочного характера. Нельзя так.
показати весь коментар
14.02.2022 13:26 Відповісти
І чому це під прапорами ЄС?
показати весь коментар
14.02.2022 13:49 Відповісти
Чтобы такие вопросы и задавали, пока идет захват власти.
показати весь коментар
14.02.2022 13:57 Відповісти
неправильно! треба просто: ДЛЯ ВСІХ !!!
показати весь коментар
14.02.2022 13:28 Відповісти
крім Заходу, звісно))
показати весь коментар
14.02.2022 13:29 Відповісти
Жінок також неможна пускати. Чому недооцінюють загрозу від жінок?
показати весь коментар
14.02.2022 13:45 Відповісти
А жінкам не закрили? Тільки чоловіки можуть бути диверсантами?
показати весь коментар
14.02.2022 13:47 Відповісти
Я напомню, что 3 года назад был запрет на въезд в Украину кацапам, но когда до власти дорвался клоун, то он этот запрет снял, ведь бизнес на россии важнее национальных интересов
показати весь коментар
14.02.2022 13:59 Відповісти
Это уже не имеет значение. Главное спасите олигархов. Как мы без них то жить будем.
показати весь коментар
14.02.2022 14:04 Відповісти
Этого мало! Необходимо срочно вводить жесткий визовый режим с не дружественными странами (россией, буларусью и т.д.)!
показати весь коментар
14.02.2022 14:12 Відповісти
Тут своего гов*а хватает
показати весь коментар
14.02.2022 14:25 Відповісти
Це ж як тепер військові кацапи попадуть до Приднестровя ?
показати весь коментар
14.02.2022 14:30 Відповісти
Ще би вислали куди-небудь мураевих, кив та рабиновичів, а за ними і весь жопоблок.
показати весь коментар
14.02.2022 14:33 Відповісти
Лично бы я разорвал дипломатические отношения с РФ ещё в марте - апреле 2014 года!До тех пор ,пока не вернут Крым и Донбасс!!!Дал пол года,максиму год,чтобы украинцы могли вернуться с заработков или переехать жить в РФ на пмж.И закрыл бы абсолютно для всех россиян,включая женщин,стариков и детей!!!Воевать так воевать!!!И мне плевать на наших соотечественников, которые остались жить в РФ и не смогли бы приехать в Украину в гости.Это их выбор жить в РФ и в тяжелую минуту они абсолютно ни чем не помогли Украине!!!Абсолютно ни чем!!!
показати весь коментар
14.02.2022 14:37 Відповісти
всем козломордым самкам и самцам запретить въезд в Украину навсегда
показати весь коментар
14.02.2022 14:37 Відповісти
визовый режим должен был быть еще с 2015 года.
очнулись
показати весь коментар
14.02.2022 14:53 Відповісти
Згадали!!! Тотальна заборона на перетин ВСІМ до кінця окупації за винятком родичів першої лінії.
показати весь коментар
14.02.2022 15:15 Відповісти
Лучше бы вообще для всех закрыли. Толку нам от этого ордынского быдла
показати весь коментар
14.02.2022 15:22 Відповісти
Нарешті
показати весь коментар
14.02.2022 15:42 Відповісти
Це є 1 частина маргезонського бадету......
Друга частина виявлення і знищення ДРГ у прикордонних зонах.. Це робота контррозвідки.......і розвідки яка за словами найвеличнішого із найсуч асніших існує.... Ось і є час доказати що не булька.Танцюйте!!!!!!!!!
Між іншим Лукавий знову виписав партію авганців на кордон і що головек взяв баблоси.
показати весь коментар
14.02.2022 15:51 Відповісти
"
Україна закрила в'їзд для всіх чоловіків-громадян РФ призовного віку, - Бутусов..."

Україна повинна була закрити в'їзд для всіх кацапів, поголовно, ще в 2014 році.
показати весь коментар
14.02.2022 18:22 Відповісти
 
 