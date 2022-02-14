ОБСЕ проведет консультации по запросу Украины 15 февраля
Консультации по запросу Украины по Венскому документу планируют провести 15 февраля.
Об этом в Twitter сообщило польское представительство в ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.
"Украина попросила польское ОБСЕ провести встречу с Россией и другими заинтересованными государствами по поводу необычной военной деятельности", - говорится в сообщении.
Встреча состоится в соответствии с Венским документом
Ранее сообщалось, что Украина созывает встречу с Россией и всеми государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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alexandr shamov
показать весь комментарий14.02.2022 14:08 Ответить Мне нравится 0
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