РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5252 посетителя онлайн
Новости Война
1 565 2

ОБСЕ проведет консультации по запросу Украины 15 февраля

ОБСЕ проведет консультации по запросу Украины 15 февраля

Консультации по запросу Украины по Венскому документу планируют провести 15 февраля.

Об этом в Twitter сообщило польское представительство в ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"Украина попросила польское ОБСЕ провести встречу с Россией и другими заинтересованными государствами по поводу необычной военной деятельности", - говорится в сообщении.

Встреча состоится в соответствии с Венским документом

Ранее сообщалось, что Украина созывает встречу с Россией и всеми государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Также читайте: Миссия ОБСЕ будет продолжать выполнять свой мандат, хотя представители некоторых стран уехали, - заявление

Автор: 

ОБСЕ (4874)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Только наличие неопознанной третьей силы может разрулить ситуацию в нашу пользу.
показать весь комментарий
14.02.2022 14:08 Ответить
 
 