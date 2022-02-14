ОБСЄ проведе консультації на запит України 15 лютого
Консультації на запит України за Віденським документом планують провести 15 лютого.
Про це у Twitter повідомило польське представництво в ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна попросила польське ОБСЄ провести зустріч з Росією та іншими зацікавленими державами щодо незвичайної військової діяльності", - йдеться в повідомленні.
Зустріч відбудеться відповідно до Віденського документа
Раніше повідомлялось, що Україна скликає зустріч з Росією та всіма державами-учасницями Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
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alexandr shamov
показати весь коментар14.02.2022 14:08 Відповісти Мені подобається 0
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