УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11983 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 565 2

ОБСЄ проведе консультації на запит України 15 лютого

ОБСЄ проведе консультації на запит України 15 лютого

Консультації на запит України за Віденським документом планують провести 15 лютого.

Про це у Twitter повідомило польське представництво в ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна попросила польське ОБСЄ провести зустріч з Росією та іншими зацікавленими державами щодо незвичайної військової діяльності", - йдеться в повідомленні.

Зустріч відбудеться відповідно до Віденського документа

Раніше повідомлялось, що Україна скликає зустріч з Росією та всіма державами-учасницями Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Читайте: Місія ОБСЄ продовжуватиме виконувати свій мандат, хоча представники деяких країн поїхали, - заява

Автор: 

ОБСЄ (3501)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Только наличие неопознанной третьей силы может разрулить ситуацию в нашу пользу.
показати весь коментар
14.02.2022 14:08 Відповісти
 
 