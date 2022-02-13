Росія не відреагувала на запит щодо дій на кордоні, тепер Україна скликає зустріч усіх країн-учасниць ОБСЄ, - Кулеба

Україна скликає зустріч з Росією та всіма державами-учасницями Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це повідомив у твітері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму. Якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць", - підкреслив голова відомства.

Нагадаємо, 11 лютого Україна активувала механізм зниження ризиків ОБСЄ. Згідно з положеннями Віденського документа, РФ мала надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань, типи озброєнь та задіяної військової техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Росія справді нічого не готує, то вона має надати СММ ОБСЄ повний доступ до окупованих територій України, - Кулеба

"Росія має 48 годин на відповідь. У разі її відсутності або надання недостатньої чи неналежної інформації, Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз’яснення. Ми продовжимо і надалі використовувати всі дипломатичні можливості для гарантування безпеки України", - повідомляв Дмитро Кулеба.