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За сутки в Украине зафиксировано 29 724 новых случаев заболевания коронавирусом. 305 человек умерло, 23 235 - выздоровело, - Минздрав
За сутки 13 февраля в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"За сутки 14 февраля в Украине:
- зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2 393, медработников - 884);
- 59 170 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 17244 человека, вторую дозу - 27362 человека, дополнительную дозу получили 457 человек, бустерную дозу - 14107 человек.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализирован – 1 889 человек;
- летальных исходов – 305;
- выздоровело - 23 235 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 4 572 417 человек;
- выздоровело - 3 811 630 человек;
- летальных исходов – 103 255;
- проведено ПЦР-тестирований - 19 113 493.
"С начала вакцинальной кампании привито 15 594 938 человек, из них получили первую дозу – 15 594 936 человек, получили две дозы – 14 985 576 человек, получили дополнительную дозу – 24 205 человек, бустерную дозу – 581 349 человек. Всего проведено 31 186 066 прививок", - рассказали в Минздраве.
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Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіли 484 989 людей, із них 32,4% - діти віком до 17 років.
Інтенсивний показник захворюваності становить 1 282,9 на 100 000 населення, що відповідає дуже високій інтенсивності епідемічного процесу*.
За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у дозорній системі епідеміологічного нагляду за грипом у 5 зі 119 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 4 - типу А(Н3), 1 - типу B.
Зато благодаря найогиднішому лідору **********, Украина врывается в топ-5 стран Европы по смертям от ковида.
Доброе утро)
"Каждый час умирает 67 наших сограждан, за сутки умирает - 1600, в том числе вследствие недоступной медицинской помощи ..."
https://focus.ua/ukraine/421763-kazhdyj-chas-v-ukraine-umirayut-67-chelovek--bogomolec
на підході заборона продажу антибіотиків без електронного рецепту. правда нікого не хвилює, окрім хворих, тотальна неможливість оперативно потрапити до лікаря.
Приклад з життя. Неділя. Тиск 200/100, тахікардія, т 39 С. Лікар сімейний може прийняти у четвер. Швидка не приїде. Добре, що є гроші на приватних лікарів. А якби не було?