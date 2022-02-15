За сутки в Украине зафиксировано 29 724 новых случаев заболевания коронавирусом. 305 человек умерло, 23 235 - выздоровело, - Минздрав

За сутки 13 февраля в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 14 февраля в Украине:

зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2 393, медработников - 884);

59 170 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 17244 человека, вторую дозу - 27362 человека, дополнительную дозу получили 457 человек, бустерную дозу - 14107 человек.

Также за прошедшие сутки:

госпитализирован – 1 889 человек;

летальных исходов – 305;

выздоровело - 23 235 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 4 572 417 человек;

выздоровело - 3 811 630 человек;

летальных исходов – 103 255;

проведено ПЦР-тестирований - 19 113 493.

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"С начала вакцинальной кампании привито 15 594 938 человек, из них получили первую дозу – 15 594 936 человек, получили две дозы – 14 985 576 человек, получили дополнительную дозу – 24 205 человек, бустерную дозу – 581 349 человек. Всего проведено 31 186 066 прививок", - рассказали в Минздраве.









