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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине зафиксировано 29 724 новых случаев заболевания коронавирусом. 305 человек умерло, 23 235 - выздоровело, - Минздрав

За сутки в Украине зафиксировано 29 724 новых случаев заболевания коронавирусом. 305 человек умерло, 23 235 - выздоровело, - Минздрав

За сутки 13 февраля в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 14 февраля в Украине:

  • зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2 393, медработников - 884);
  • 59 170 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 17244 человека, вторую дозу - 27362 человека, дополнительную дозу получили 457 человек, бустерную дозу - 14107 человек.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализирован – 1 889 человек;
  • летальных исходов – 305;
  • выздоровело - 23 235 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 4 572 417 человек;
  • выздоровело - 3 811 630 человек;
  • летальных исходов – 103 255;
  • проведено ПЦР-тестирований - 19 113 493.

Также смотрите: Начинаем наблюдать первые признаки стабилизации ситуации с COVID-19, - Ляшко. ВИДЕО

"С начала вакцинальной кампании привито 15 594 938 человек, из них получили первую дозу – 15 594 936 человек, получили две дозы – 14 985 576 человек, получили дополнительную дозу – 24 205 человек, бустерную дозу – 581 349 человек. Всего проведено 31 186 066 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине зафиксировано 29 724 новых случаев заболевания коронавирусом. 305 человек умерло, 23 235 - выздоровело, - Минздрав 01
За сутки в Украине зафиксировано 29 724 новых случаев заболевания коронавирусом. 305 человек умерло, 23 235 - выздоровело, - Минздрав 02
За сутки в Украине зафиксировано 29 724 новых случаев заболевания коронавирусом. 305 человек умерло, 23 235 - выздоровело, - Минздрав 03

Автор: 

Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
шлюшковец, хватит кукарекать.. хочешь колоться, или колись ежедневно, но не надо навязывать свое дилетантское мнение другим и не надо бегать за здоровым населением со шприцом с непонятной жижей..
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15.02.2022 08:53
+5
це ще до ковіду

"Каждый час умирает 67 наших сограждан, за сутки умирает - 1600, в том числе вследствие недоступной медицинской помощи ..."
https://focus.ua/ukraine/421763-kazhdyj-chas-v-ukraine-umirayut-67-chelovek--bogomolec

на підході заборона продажу антибіотиків без електронного рецепту. правда нікого не хвилює, окрім хворих, тотальна неможливість оперативно потрапити до лікаря.
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15.02.2022 09:24
+3
лікарі кажуть, що зараз циркулює типовий для цієї пори року парагрип. але звісно його офіційно не існує
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15.02.2022 08:28
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лікарі кажуть, що зараз циркулює типовий для цієї пори року парагрип. але звісно його офіційно не існує
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15.02.2022 08:28 Ответить
Побочки омикрона ,срачка,головная боль,температура и прочая херня,короче любая болячка идет ,как омикрон,даже срачка))))
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15.02.2022 08:34 Ответить
Неправду говорить - не тяжести перемещать.
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15.02.2022 10:20 Ответить
https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-zakhvoryuvannya/zakhvoryuvanist-na-grip-ta-grvi-v-ukraini https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-zakhvoryuvannya/zakhvoryuvanist-na-grip-ta-grvi-v-ukraini



Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіли 484 989 людей, із них 32,4% - діти віком до 17 років.
Інтенсивний показник захворюваності становить 1 282,9 на 100 000 населення, що відповідає дуже високій інтенсивності епідемічного процесу*.
За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у дозорній системі епідеміологічного нагляду за грипом у 5 зі 119 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 4 - типу А(Н3), 1 - типу B.
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15.02.2022 10:21 Ответить
119 зразків?
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15.02.2022 12:47 Ответить
100%-вого тестування на грип ніколи не було. Там завжди було вибіркове тестування для визначення наскільки правильно спрогнозували вакцини і які вакцини будуть потрібні в подальшому. Правда, США переходять на тест, який крім ковіда, може визначити і тип вірусу грипу, якщо він є.
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15.02.2022 14:09 Ответить
Дякую. Зрозуміло. Ну немає тестів то і немає грипу виходить.
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15.02.2022 14:18 Ответить
З розумінням у Вас проблеми. Вибірковим тестуванням встановлено, що приблизно 4% випадків ГРВІ в Україні в період з 31 січня по 6 лютого дає грип.
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15.02.2022 14:44 Ответить
Можливо і туплю. Зараз саме грипую.
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15.02.2022 14:46 Ответить
Рост вакцинации не наблюдается. Сейчас центры вакцинации пустые. Я ходил делать бустер в "час пик" был единственным клиентом
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15.02.2022 08:39 Ответить
А когда ты заходишь в общественный туалет и там других посетителей нет, ты делаешь вывод, что по всей стране люди писать и какать перестали?
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15.02.2022 10:35 Ответить
Популяция антиваксеров ежедневно демонстрирует тенденцию к уменьшению своей численности.
Зато благодаря найогиднішому лідору **********, Украина врывается в топ-5 стран Европы по смертям от ковида.
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15.02.2022 08:33 Ответить
шлюшковец, хватит кукарекать.. хочешь колоться, или колись ежедневно, но не надо навязывать свое дилетантское мнение другим и не надо бегать за здоровым населением со шприцом с непонятной жижей..
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15.02.2022 08:53 Ответить
К нам пожаловали из курятника.
Доброе утро)
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15.02.2022 08:35 Ответить
Так шкода невакцинованих . Знов мінус 300 "бойцов" за добу . Це жах .
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15.02.2022 08:55 Ответить
Не так давно, як вчора, Зеленський заявив, що ми перемогли КОВІД. За добу 305 - летальних випадків, зовсім перемогли. Ура товариші!
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15.02.2022 09:07 Ответить
це ще до ковіду

"Каждый час умирает 67 наших сограждан, за сутки умирает - 1600, в том числе вследствие недоступной медицинской помощи ..."
https://focus.ua/ukraine/421763-kazhdyj-chas-v-ukraine-umirayut-67-chelovek--bogomolec

на підході заборона продажу антибіотиків без електронного рецепту. правда нікого не хвилює, окрім хворих, тотальна неможливість оперативно потрапити до лікаря.
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15.02.2022 09:24 Ответить
В 2021 за 11 місяців в Україні померло 649999 людей. Це по 1940 щодня. Порівняйте з 1600 доковідними. Це вам наочно, скільки смертей додає ковід.
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15.02.2022 10:33 Ответить
Додайте сюди не отриманої своєчасно допомоги завдяки неспроможності системи її надати + відтермінування планових операцій.
Приклад з життя. Неділя. Тиск 200/100, тахікардія, т 39 С. Лікар сімейний може прийняти у четвер. Швидка не приїде. Добре, що є гроші на приватних лікарів. А якби не було?
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15.02.2022 12:52 Ответить
Гарні казки, але локдаун в 2021 не оголошували.
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15.02.2022 14:11 Ответить
Можливо і не оголошували. Хоча щось таки було. А з іншим усе норм?
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15.02.2022 14:17 Ответить
Ізраїль вчора.

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15.02.2022 10:57 Ответить
 
 