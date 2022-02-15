За добу в Україні зафіксовано 29 724 нові випадки захворювання на коронавірус. 305 осіб померло, 23 235 - одужало, - МОЗ
За добу 13 лютого в Україні зафіксовано 29 724 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"За добу 14 лютого в Україні:
зафіксовано 29 724 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 393, медпрацівників – 884);
59 170 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 244 людини, другу дозу – 27 362 людини, додаткову дозу отримали 457 людей, бустерну дозу – 14 107 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 889 осіб;
летальних випадків – 305;
одужало – 23 235 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 572 417 осіб;
одужало – 3 811 630 осіб;
летальних випадків – 103 255;
проведено ПЛР-тестувань – 19 113 493.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 594 938 людей, з них отримали першу дозу – 15 594 936 людей, отримали дві дози – 14 985 576 людей, отримали додаткову дозу – 24 205 людей, бустерну дозу – 581 349 людей. Загалом проведено 31 186 066 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіли 484 989 людей, із них 32,4% - діти віком до 17 років.
Інтенсивний показник захворюваності становить 1 282,9 на 100 000 населення, що відповідає дуже високій інтенсивності епідемічного процесу*.
За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у дозорній системі епідеміологічного нагляду за грипом у 5 зі 119 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 4 - типу А(Н3), 1 - типу B.
Зато благодаря найогиднішому лідору **********, Украина врывается в топ-5 стран Европы по смертям от ковида.
Доброе утро)
"Каждый час умирает 67 наших сограждан, за сутки умирает - 1600, в том числе вследствие недоступной медицинской помощи ..."
https://focus.ua/ukraine/421763-kazhdyj-chas-v-ukraine-umirayut-67-chelovek--bogomolec
на підході заборона продажу антибіотиків без електронного рецепту. правда нікого не хвилює, окрім хворих, тотальна неможливість оперативно потрапити до лікаря.
Приклад з життя. Неділя. Тиск 200/100, тахікардія, т 39 С. Лікар сімейний може прийняти у четвер. Швидка не приїде. Добре, що є гроші на приватних лікарів. А якби не було?