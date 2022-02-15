За добу в Україні зафіксовано 29 724 нові випадки захворювання на коронавірус. 305 осіб померло, 23 235 - одужало, - МОЗ

За добу 13 лютого в Україні зафіксовано 29 724 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 14 лютого в Україні:

зафіксовано 29 724 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 393, медпрацівників – 884);

59 170 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 244 людини, другу дозу – 27 362 людини, додаткову дозу отримали 457 людей, бустерну дозу – 14 107 людей.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 889 осіб;

летальних випадків – 305;

одужало – 23 235 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 572 417 осіб;

одужало – 3 811 630 осіб;

летальних випадків – 103 255;

проведено ПЛР-тестувань – 19 113 493.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 594 938 людей, з них отримали першу дозу – 15 594 936 людей, отримали дві дози – 14 985 576 людей, отримали додаткову дозу – 24 205 людей, бустерну дозу – 581 349 людей. Загалом проведено 31 186 066 щеплень", - розповіли в МОЗ.









