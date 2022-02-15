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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні зафіксовано 29 724 нові випадки захворювання на коронавірус. 305 осіб померло, 23 235 - одужало, - МОЗ

За добу в Україні зафіксовано 29 724 нові випадки захворювання на коронавірус. 305 осіб померло, 23 235 - одужало, - МОЗ

За добу 13 лютого в Україні зафіксовано 29 724 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 14 лютого в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 29 724 нові випадки захворювання на коронавірус. 305 осіб померло, 23 235 - одужало, - МОЗ 01 зафіксовано 29 724 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 393, медпрацівників – 884);

За добу в Україні зафіксовано 29 724 нові випадки захворювання на коронавірус. 305 осіб померло, 23 235 - одужало, - МОЗ 01 59 170 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 244 людини, другу дозу – 27 362 людини, додаткову дозу отримали 457 людей, бустерну дозу – 14 107 людей.

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Також за минулу добу:

За добу в Україні зафіксовано 29 724 нові випадки захворювання на коронавірус. 305 осіб померло, 23 235 - одужало, - МОЗ 01 госпіталізовано – 1 889 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 29 724 нові випадки захворювання на коронавірус. 305 осіб померло, 23 235 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 305;

За добу в Україні зафіксовано 29 724 нові випадки захворювання на коронавірус. 305 осіб померло, 23 235 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 23 235 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 29 724 нові випадки захворювання на коронавірус. 305 осіб померло, 23 235 - одужало, - МОЗ 01 захворіло – 4 572 417 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 29 724 нові випадки захворювання на коронавірус. 305 осіб померло, 23 235 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 3 811 630 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 29 724 нові випадки захворювання на коронавірус. 305 осіб померло, 23 235 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 103 255;

За добу в Україні зафіксовано 29 724 нові випадки захворювання на коронавірус. 305 осіб померло, 23 235 - одужало, - МОЗ 01 проведено ПЛР-тестувань – 19 113 493.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 594 938 людей, з них отримали першу дозу – 15 594 936 людей, отримали дві дози – 14 985 576 людей, отримали додаткову дозу – 24 205 людей, бустерну дозу – 581 349 людей. Загалом проведено 31 186 066 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні зафіксовано 29 724 нові випадки захворювання на коронавірус. 305 осіб померло, 23 235 - одужало, - МОЗ 10
За добу в Україні зафіксовано 29 724 нові випадки захворювання на коронавірус. 305 осіб померло, 23 235 - одужало, - МОЗ 11
За добу в Україні зафіксовано 29 724 нові випадки захворювання на коронавірус. 305 осіб померло, 23 235 - одужало, - МОЗ 12

Автор: 

МОЗ (5391) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
шлюшковец, хватит кукарекать.. хочешь колоться, или колись ежедневно, но не надо навязывать свое дилетантское мнение другим и не надо бегать за здоровым населением со шприцом с непонятной жижей..
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15.02.2022 08:53
+5
це ще до ковіду

"Каждый час умирает 67 наших сограждан, за сутки умирает - 1600, в том числе вследствие недоступной медицинской помощи ..."
https://focus.ua/ukraine/421763-kazhdyj-chas-v-ukraine-umirayut-67-chelovek--bogomolec

на підході заборона продажу антибіотиків без електронного рецепту. правда нікого не хвилює, окрім хворих, тотальна неможливість оперативно потрапити до лікаря.
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15.02.2022 09:24
+3
лікарі кажуть, що зараз циркулює типовий для цієї пори року парагрип. але звісно його офіційно не існує
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15.02.2022 08:28
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лікарі кажуть, що зараз циркулює типовий для цієї пори року парагрип. але звісно його офіційно не існує
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15.02.2022 08:28 Відповісти
Побочки омикрона ,срачка,головная боль,температура и прочая херня,короче любая болячка идет ,как омикрон,даже срачка))))
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15.02.2022 08:34 Відповісти
Неправду говорить - не тяжести перемещать.
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15.02.2022 10:20 Відповісти
https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-zakhvoryuvannya/zakhvoryuvanist-na-grip-ta-grvi-v-ukraini https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/inshi-infekciyni-zakhvoryuvannya/zakhvoryuvanist-na-grip-ta-grvi-v-ukraini



Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіли 484 989 людей, із них 32,4% - діти віком до 17 років.
Інтенсивний показник захворюваності становить 1 282,9 на 100 000 населення, що відповідає дуже високій інтенсивності епідемічного процесу*.
За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у дозорній системі епідеміологічного нагляду за грипом у 5 зі 119 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 4 - типу А(Н3), 1 - типу B.
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15.02.2022 10:21 Відповісти
119 зразків?
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15.02.2022 12:47 Відповісти
100%-вого тестування на грип ніколи не було. Там завжди було вибіркове тестування для визначення наскільки правильно спрогнозували вакцини і які вакцини будуть потрібні в подальшому. Правда, США переходять на тест, який крім ковіда, може визначити і тип вірусу грипу, якщо він є.
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15.02.2022 14:09 Відповісти
Дякую. Зрозуміло. Ну немає тестів то і немає грипу виходить.
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15.02.2022 14:18 Відповісти
З розумінням у Вас проблеми. Вибірковим тестуванням встановлено, що приблизно 4% випадків ГРВІ в Україні в період з 31 січня по 6 лютого дає грип.
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15.02.2022 14:44 Відповісти
Можливо і туплю. Зараз саме грипую.
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15.02.2022 14:46 Відповісти
Рост вакцинации не наблюдается. Сейчас центры вакцинации пустые. Я ходил делать бустер в "час пик" был единственным клиентом
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15.02.2022 08:39 Відповісти
А когда ты заходишь в общественный туалет и там других посетителей нет, ты делаешь вывод, что по всей стране люди писать и какать перестали?
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15.02.2022 10:35 Відповісти
Популяция антиваксеров ежедневно демонстрирует тенденцию к уменьшению своей численности.
Зато благодаря найогиднішому лідору **********, Украина врывается в топ-5 стран Европы по смертям от ковида.
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15.02.2022 08:33 Відповісти
шлюшковец, хватит кукарекать.. хочешь колоться, или колись ежедневно, но не надо навязывать свое дилетантское мнение другим и не надо бегать за здоровым населением со шприцом с непонятной жижей..
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15.02.2022 08:53 Відповісти
К нам пожаловали из курятника.
Доброе утро)
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15.02.2022 08:35 Відповісти
Так шкода невакцинованих . Знов мінус 300 "бойцов" за добу . Це жах .
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15.02.2022 08:55 Відповісти
Не так давно, як вчора, Зеленський заявив, що ми перемогли КОВІД. За добу 305 - летальних випадків, зовсім перемогли. Ура товариші!
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15.02.2022 09:07 Відповісти
це ще до ковіду

"Каждый час умирает 67 наших сограждан, за сутки умирает - 1600, в том числе вследствие недоступной медицинской помощи ..."
https://focus.ua/ukraine/421763-kazhdyj-chas-v-ukraine-umirayut-67-chelovek--bogomolec

на підході заборона продажу антибіотиків без електронного рецепту. правда нікого не хвилює, окрім хворих, тотальна неможливість оперативно потрапити до лікаря.
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15.02.2022 09:24 Відповісти
В 2021 за 11 місяців в Україні померло 649999 людей. Це по 1940 щодня. Порівняйте з 1600 доковідними. Це вам наочно, скільки смертей додає ковід.
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15.02.2022 10:33 Відповісти
Додайте сюди не отриманої своєчасно допомоги завдяки неспроможності системи її надати + відтермінування планових операцій.
Приклад з життя. Неділя. Тиск 200/100, тахікардія, т 39 С. Лікар сімейний може прийняти у четвер. Швидка не приїде. Добре, що є гроші на приватних лікарів. А якби не було?
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15.02.2022 12:52 Відповісти
Гарні казки, але локдаун в 2021 не оголошували.
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15.02.2022 14:11 Відповісти
Можливо і не оголошували. Хоча щось таки було. А з іншим усе норм?
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15.02.2022 14:17 Відповісти
Ізраїль вчора.

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15.02.2022 10:57 Відповісти
 
 