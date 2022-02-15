YouTube продолжает очистку медиаполя: Заблокирован "Первый республиканский телеканал "ДНР"

Видеохостинг YouTube заблокировал на платформе телеканал российских наемников из террористической группировки "ДНР" – "Первый республиканский".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

С сегодняшнего утра канал не отображается при поиске на YouTube.

"Эта аккаунт заблокирован из-за нарушения правил сообщества YouTube", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что YouTube удалил и заблокировал ряд каналов "органов ЛДНР" и оккупационных "СМИ".

Также YouTube и Facebook заблокировали аккаунты "народной милиции ЛНР".

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