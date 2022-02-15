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YouTube продолжает очистку медиаполя: Заблокирован "Первый республиканский телеканал "ДНР"

YouTube продолжает очистку медиаполя: Заблокирован

Видеохостинг YouTube заблокировал на платформе телеканал российских наемников из террористической группировки "ДНР" – "Первый республиканский".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

С сегодняшнего утра канал не отображается при поиске на YouTube.

"Эта аккаунт заблокирован из-за нарушения правил сообщества YouTube", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что YouTube удалил и заблокировал ряд каналов "органов ЛДНР" и оккупационных "СМИ".

Также YouTube и Facebook заблокировали аккаунты "народной милиции ЛНР".

Также читайте: YouTube и Facebook заблокировали аккаунты "народной милиции ЛНР"

YouTube продолжает очистку медиаполя: Заблокирован Первый республиканский телеканал ДНР 01

Автор: 

YouTube (105) оккупация (10121) блокирование (461)


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Топ комментарии
+21
Та его и так никто не смотрел. Там половина просмотров от ихней редакции, а вторая половина от команды проэкта Антизомби, что идет по айситиви
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15.02.2022 09:29
+5
НУ посмотрит условный зебил скабееву, и у него мозг еще больше в кисель превратится...
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15.02.2022 09:41
+5
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15.02.2022 09:55
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Правила форума Совет форумчан
Та его и так никто не смотрел. Там половина просмотров от ихней редакции, а вторая половина от команды проэкта Антизомби, что идет по айситиви
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15.02.2022 09:29 Ответить
🤣
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15.02.2022 09:30 Ответить
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15.02.2022 09:53 Ответить
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15.02.2022 09:55 Ответить
я считаю, что российские СМИ смотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО. Чтобы знать о чем думает враг. Примерно с ноября они готовят почву для нападения на неоккупированную часть Донбасса.
Из последнего:
Москали готовят вот такие провокации:

Пять провокаций, которые может готовить Киев в Донбассе

Эксперты рассказали Лайфу, на какие шаги может пойти киевский режим, чтобы получить повод для начала глобальной военной операции на юго-востоке. 13 февраля, 23:40

Подготовкой к масштабной провокации назвали в ЛНР отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. По мнению представителя самопровозглашённой Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родиона Мирошника, это сознательный шаг Запада, который не связан с военной опасностью. Это ещё одно свидетельство того, что Киев готовит в Донбассе масштабную операцию. Также, по сообщениям СМИ, ВСУ размещают бронетехнику в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе.

До этого о вероятности такого сценария заявлял заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, "безосновательная истерия", которая нагнетается в вопросе гражданской войны на Украине, станет первым этапом подготовки военной провокации на юго-востоке страны. Эту же информацию https://www.mk.ru/politics/2022/02/10/glava-svr-sergey-naryshkin-razvedka-rabotaet-na-mir.html подтвердил и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Какой же может быть провокация, которую готовят Киев и западные спецслужбы? Лайф собрал пять предположений, каждое из которых может стать сценарием начала новых военных столкновений в Донбассе.

Повторение Глайвицкой провокации 1939 года

Киев может поступить аналогично тому, как поступила нацистская Германия 31 августа 1939 года, устроив нападение на радиостанцию в Глайвице, в котором обвинила Польшу. Украинские войска аналогично способны провести инсценировку атаки на собственный опорный пункт. Переодетые в форму повстанцев Донбасса украинские части обстреляют украинские же войска, после чего официальный Киев обвинит республики в нарушении перемирия и начнёт боевые действия.

Химическое оружие

В СМИ уже https://www.rbc.ru/politics/21/12/2021/61c1b7ae9a79477166a03d47 попадали сообщения, что Украина готовится к провокации с химическим оружием. Так, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию с "химическими компонентами" на востоке Украины. Отметим, что в подобном обвиняли и Саддама Хусейна, и правительство Башара Асада, которое якобы травило газами "мирных демонстрантов". В случае с Башаром Асадом это стало причиной для длительного разбирательства, в ходе которого выяснилось, что всё было подстроено. Обвинения же против Саддама Хусейна привели к войне в Ираке, которая разрушила государство, ввергнув страну в хаос.

- Провокация вероятна, так как напряжение нарастает, нервы могут сдать. Скорее всего, либо они займутся обстрелами, либо попробуют использовать вариант химической атаки. Сообщения о доставленном на Украину химоружии уже появлялись в СМИ. Когда это будет сделано, против украинских солдат или населения, находящегося на подконтрольной Украине территории, пока не ясно, - считает политолог Александр Роджерс.

Террористический акт

Одним из поводов для предполагаемой военной операции в Донбассе может стать террористический акт в виде взрыва некоего объекта, будь то ТЭС или фабричное здание, после чего появится официальное заявление "террористов", которые сообщат, что ответственность на себя берёт какая-либо из народных республик. Следствие в кратчайшие сроки придёт к схожему выводу, и уже после этого против ЛДНР могут быть выдвинуты требования о выдаче кого-либо или пропуске некой группы следователей на территорию республики. Отказ станет поводом для начала новых боевых действий.

- Точно можно сказать, что провокация будет направлена в обе стороны, будут затронуты и Россия, и Украина - так, чтобы никто не остался безучастным. Всё это может быть связано с показательной гибелью огромного количества людей, чтобы ужаснуть всех, кто должен это будет увидеть. Внезапность подействует на украинскую сторону, которая не будет посвящена в детали и сроки. Поскольку работать будут профессионалы, а значит, никаких сливов они не допустят. И, скорее всего, выступят они под российским флагом или знамёнами народных республик, чтобы создать необходимый эффект. После чего и появится повод для ответа, - пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

Повторение сценария Олимпийской войны

Как и в случае с войной в Южной Осетии в августе 2008 года, когда Михаил Саакашвили ночью отдал приказ о начале боевой операции, Украина может начать конфликт с "чистого листа". Провокацией в данном случае будет являться сам метод, так как в условиях, когда "официально" боевые действия не объявлены, противоборствующая сторона должна будет исходить из того, что официальный Киев не знает о том, что на месте провокации идут интенсивные боевые действия. Если операция начнётся удачно, то Украина поддержит войска информационно, если силы народных республик отобьют натиск - сообщит, что республики сами начали военный конфликт, а ВСУ только отбивались. Это станет поводом для начала полноценного вторжения.

- Современные западные пропагандисты уже давно вдоль и поперёк изучили работы Геббельса. Скажем, в 2008 году, когда Саакашвили просто заявил, что начинает операцию по восстановлению конституционного порядка, после этого на Цхинвал и российских миротворцев посыпался дождь из "градов". Западная пропагандистская машина как на это отреагировала? Известно как - "Путин напал на Грузию". То, что Россия потом доказала, что начали как раз грузины и это зафиксировано в документах, никого не беспокоило. Для них всё равно - Россия большая, Грузия маленькая, Россия напала, Грузия защищалась, доказательства не нужны, - отметил политолог Дмитрий Родионов.

В морг - значит в морг: Зачем США готовятся "похоронить" 75 тыс. украинцев и почему "рисуют" план по кризису беженцев

Русские идут

В реальности повод уже создан. Масштабная провокация, обвиняющая Россию в нападении на Украину, уже произошла. Западные информационные потоки вывели тезис о том, что Россия напала на Украину, в состояние аксиомы, а это значит, что он не требует доказательств. В отличие от событий в годы Второй мировой, сегодня вовсе не требуется как-то объяснять свои действия. Киеву достаточно сообщить, что российские войска уже вторглись в Донбасс, там уничтожают людей, а потому доблестная украинская армия начинает операцию по освобождению Донбасса.

- Я не уверен, что в этот раз будут продумывать какую-то хитромудрую провокацию, просто скажут, что это ответ на действия России, упреждающий удар. Информационное общество на Западе настолько разогрето, что тезис о нападении Российской Федерации на Украину стал аксиомой и подаётся точно так же, как суждение о том, что Земля круглая. Европейцы и американцы в большинстве своём готовы усвоить любой русофобский бред. Для них война неизбежна, а виновна в ней только Россия, - считает политолог Дмитрий Родионов.
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15.02.2022 09:40 Ответить
НУ посмотрит условный зебил скабееву, и у него мозг еще больше в кисель превратится...
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15.02.2022 09:41 Ответить
Також доречно сказати, що заблокували телеканал Яніни Соколової.
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15.02.2022 09:32 Ответить
Надо было меньше материться.
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15.02.2022 09:36 Ответить
Це не мат, а хрюсскій ізик.
Всі коцапи так розмовляють.
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15.02.2022 09:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=o85NaW7-vbg https://www.youtube.com/watch?v=o85NaW7-vbg канал відкривається
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15.02.2022 09:45 Ответить
Не вижу повода не выпить по-русски за это!

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15.02.2022 09:33 Ответить
Это на Восьмом году???!!!
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15.02.2022 09:34 Ответить
вы что? это ограничение прав русскочелюсных граждан Украины, приравнивается к нападению на них, теперь ху.ло точно нападет!
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15.02.2022 09:35 Ответить
Ютуб давно необходимо перенести редакцию и мощностя из россии в Украину
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15.02.2022 09:36 Ответить
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15.02.2022 09:45 Ответить
😂😂😂😂😂
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15.02.2022 09:57 Ответить
До речі, якщо б у дєдушкі слідів продукту не знайшли, то є імовірність, що це міг бути біологічний дєдушка, з яким зблудила бабушка поза шлюбом.
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15.02.2022 09:59 Ответить
Ну цій спортсменці тільки 15 років і слава Богу у кацапів хватило розуму не сказати, як в 2014 шо вони могли потрапити в організм тому шо вона напередодні імєла сєкс с партньором який вживає стимулятори Пам'ятаєте?
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15.02.2022 10:02 Ответить
😊 Я - то що. Я смертний. А от інтернет пам'ятає! 😁
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15.02.2022 10:03 Ответить
О, воно як. "Дєдушка в 1943 "наслідив"?
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15.02.2022 10:12 Ответить
Зараз не знаю як, але раніше у кацапів було так. Коли молодий кацап приводить сноху в ізбу (до речі в них невістка зветься як сноха) то її сношають всі. Брати, батько, дід якщо в нього ще сила є. Тому й називають її сноха. Там не розбереш від кого родила, сім'я ж...
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15.02.2022 10:19 Ответить
Про цапа забув, також в черзі стояв
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15.02.2022 11:28 Ответить
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15.02.2022 11:29 Ответить
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15.02.2022 09:48 Ответить
Музыку, видимо, крутили. Нарушили авторские права и вот это вот всьо
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15.02.2022 09:49 Ответить
Московиты приехали на заработки на Донбасс ,потом подтянули свои семьи в сытой Украине, а сейчас по указке Московии их внуки поделали республики на угольных копальнях и говорят что это их московская земля. Такой фигни свет не видывал, нужно от этого зверья закрываться забором, а инфицированных отправлять в буферную серую зону с территории Украины.
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15.02.2022 10:04 Ответить
Вони відкрили трансляцію на Twitch. Хто зареєстрований там, зайдіть туди і пишіть скарги у підтримку.
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15.02.2022 10:39 Ответить
 
 