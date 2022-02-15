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Кабмин Зеленского сорвал конкурс на директора НАБУ, - Шабунин

Кабмин Зеленского сорвал конкурс на директора НАБУ, - Шабунин

Кабмин Зеленского сорвал конкурс на директора НАБУ.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера КМУ тайно (без анонса и видеотрансляции) проголосовал решение, которое дарит ОАСК основания для срыва конкурса или отмены его результатов (что еще хуже). Кабмин вместо шести членов комиссии (как это предусмотрено законом) утвердил пять. Министры выбросили из тройки международного эксперта Драго Коса. Последний, напомню, является членом комиссии по избранию главы САП и не дает Банковой сфальсифицировать/сорвать тот конкурс", - сообщил он.

"13 аб.ч .3 ст.7 ЗУ "О НАБУ": "Конкурсная комиссия считается полномочной в случае утверждения ее в полном составе, предусмотренном этой частью." Таким образом, конкурсная комиссия не сформирована в срок, предусмотренный законом. И это первый пас Зеленского в ОАСК для срыва конкурса (или отмены его результатов)", - объяснил он.

Также читайте: В ОП хотят поставить своего главу САП, - эксперт-антивзяточник Кос

"Теперь Кабмин обратится к междунардникам с просьбой заменить Драго Коса другим экспертом. И это второй, еще более сильный повод для отмены ОАСКом конкурса (или его результатов). Законом не предусмотрена процедура повторного представления кандидатур, а значит, такое представление ставит под вопрос законность формирования комиссии, а значит, и всех ее решений", - добавил Шабунин.

"Еще на прошлой неделе мы предупредили о плане Зеленского подвесить этот конкурс, создав основания для обжалования в ОАСК. Я хочу зафиксировать, что ради атаки на антикор.органы Банковая в очередной раз идет на прямое нарушение закона. Однако на этот раз Зеленский превзошел себя: ради безопасности своих коррупционеров он нарушил закон руками Кабинета Министров Украины. Единственным выходом из этого позора является возвращение КМУ к этому вопросу и утверждение Драго Коса. Любые другие действия являются незаконными и цель только одно - взорвать конкурс на директора НАБУ. Кстати, чтобы ни у кого не было иллюзий - решение делать этот трэш принял Зеленский лично. Это не предположение - это проверенный факт. Да, президент воюющей страны в период острейшего кризиса занимается защитой своих коррупционеров, подрывая эффективность государственных институций. Более того, делает это путем незаконных решений Правительства! Если Кабмин плюет на закон, то почему его должен соблюдать кто-либо? Гарант Конституции… Я утверждаю, что Поршенко такого не делал. Он тоже защищал своих, однако и близко не таким незаконным, отвратительным способом", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП готовит снос конкурса на директора НАБУ: в сегодняшней повестке дня заседания Кабмина нет назначения членов комиссии, - Шабунин

Автор: 

НАБУ (4219) Кабмин (14025) конкурс (1142) Шабунин Виталий (535) САП (2061) Кос Драго (5)


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Топ комментарии
+31
"Звернули увагу, що олігархи і проросійські бізнесмени тікають в країни НАТО, а не в РФ? Наприклад, Новинський у Німеччину, Калесніков у Чехію, Ахметов взагалі з Заходу майже не вилазить.
Згадайте про це, коли на їх ТБ чергова влащенко кричатиме про "внєшнєє управлієніє", - пише голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
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15.02.2022 10:18
+25
зато без бариги, прада шабунька
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15.02.2022 10:25
+21
Ничего удивительного. Кому война, кому и мать родна ... Под шумок "вторжения" быстренько и незаметно хотели провернуть.
Шабунину респект - не спит.
Только вот что дальше? Вспоминается классика: Нет у вас методов против Кости Сапрыкина ...
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15.02.2022 10:53
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"Звернули увагу, що олігархи і проросійські бізнесмени тікають в країни НАТО, а не в РФ? Наприклад, Новинський у Німеччину, Калесніков у Чехію, Ахметов взагалі з Заходу майже не вилазить.
Згадайте про це, коли на їх ТБ чергова влащенко кричатиме про "внєшнєє управлієніє", - пише голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
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15.02.2022 10:18 Ответить
Это закономерно , и их рашистские там же ! Баблос газпромовской ОПЗЖопники отрабатывают гадя Украине , а пользуются исключительновсеми благами стран НАТО
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15.02.2022 11:50 Ответить
Бо вони чистоплотні: ніколи не гадять там, де живуть, а лише там, де живуть їхні наймити.
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15.02.2022 12:12 Ответить
І тільки ІВК нікуди не тікає, бо нікуди, всюди можуть департувати та попасти у незалежний суд, зате ласкаво ставиться до Зе і каже, що його все зараз влаштовує, яле ж - яка різниця
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15.02.2022 14:59 Ответить
То утверждают, то не утверждают. Ничего не понятно, но интересно.
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15.02.2022 10:18 Ответить
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15.02.2022 10:20 Ответить
зеУБЛЮДКОВ ГЕТЬ !Слуги 🤢🦠🐲👿
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15.02.2022 11:53 Ответить
зато без бариги, прада шабунька
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15.02.2022 10:25 Ответить
Він не експерт із сортів лайна.
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15.02.2022 13:42 Ответить
Да, він не експерт, він сам лайно!
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15.02.2022 22:30 Ответить
Дурний сарказм як і ти сам. Шабунін критикував тодішню владу тому що було з що. І критикує теперішню. І нічого вдавати що Порошенко був ангелом, мабудь за плином часу багато що забулося.
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15.02.2022 15:28 Ответить
правда в тому що свиночолий 5 років саботував антикорупційні реформи як тільки міг
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16.02.2022 16:00 Ответить
Під шумок війни ці негідники продовжують закріплюватись ..... на кріслах. Мабуть, бажають навічно. Як фюрер за поребриком?
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15.02.2022 10:37 Ответить
Їм війна не заважає. Зебількний прокурор САП влаштує і уйло.
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15.02.2022 10:46 Ответить
От така ПРАВДА від зелі руками міністрів шмигаля…
А так, цілком порядні люди…
Чому ми не в НАТО??.
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15.02.2022 10:53 Ответить
Вони всі риги перефарбовані.
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15.02.2022 13:44 Ответить
народ, якщо просто сидіти і спостерігати як команда нікчемного зеленпука свідомо і цілеспрямовано руйнує стосунки з тими хто надав нам найбільшої підтримки(фінансової, військової, моральної), зрештою з тими хто нас буквально захистив сьогодні від кончаного ху.йла, мова йде насамперед про США, Англію, Канаду, то може статися так, що від нас цивілізований світ відвернеться як від придурків які всьому світові демонструють перш за все на рівні керівництва країни і особливо президента, буцімто ми самі не знаємо що хочемо, буцімто вагаємось чи розривати стосунки з кончаним на всю голову "старшим братом", чи якоїсь мами ще почекати.
вочевидь, всю цю незрозумілу шоблу, явно не патріотично налаштовану якою обліпив себе верховний янелох, треба терміново гнати в три шиї, а то досюсюкаємось.
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15.02.2022 16:28 Ответить
Ничего удивительного. Кому война, кому и мать родна ... Под шумок "вторжения" быстренько и незаметно хотели провернуть.
Шабунину респект - не спит.
Только вот что дальше? Вспоминается классика: Нет у вас методов против Кости Сапрыкина ...
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15.02.2022 10:53 Ответить
Почитал фейсбук. Шабунин пишет, что ничего сделать не может - у него лапки. Народ надо, чтобы проснулся. А как же костюм рака?
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15.02.2022 11:02 Ответить
а що, хтось сумнівався?
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15.02.2022 11:44 Ответить
почему Беня не хочет возглавить НАБУ?
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15.02.2022 11:48 Ответить
для новой команды какие-то ваши законы - плюнуть и растереть..., теперь они-это и есть законы..., главное, чтобы коломойскому было удобно...
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15.02.2022 11:51 Ответить
А все потому, что зе-тварь дорвалась до власти с одной целью - грабить страну! Им независимое ни НАБУ, ни САП, нахер не нужны!
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15.02.2022 11:53 Ответить
Шабуня, Розкажи нам ще раз, чим відрізняється Зєлєнскій від Порошенка? 😊
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15.02.2022 11:59 Ответить
Дайте ему уже селёдку и во Львов отправьте
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15.02.2022 12:08 Ответить
как раз до выборов все сделают как хотят, потом их смешают с фекалиями и начнут преследовать и все переделывать. план БОМБА, верняковый
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15.02.2022 12:34 Ответить
Это все уже не удивляет и не вызывает негодования! Кто такой Зеленский стазу видно уже пару лет назад и его действия были предсказуемы! Бесполезно бороться с последствиями его правления , бесполезно бороться даже лично с ним , надо бороться с системой , которая заточена для того , что бы во власти были нечистоплотные делки!
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15.02.2022 13:11 Ответить
Мстят штатам за 16 февраля?
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15.02.2022 13:32 Ответить
Уже давно не вопрос куда они рУлят.... Вопрос : почему они рулят до сих пор ? Где 5-я статья ? Выпала и в угол ззакатилась ?
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15.02.2022 13:52 Ответить
Очередной факт, 100% подтверждающий совковую сущность Зе и зелёной команды.
Сомнений больше нет. Теперь легко можно просчитать любой ход совка, который по умолчанию не обладает ни умом, ни волей.
Правда совок с таким выводом не будет согласен - ведь он такие хитрожопые схемы развода придумывает! Совок абсолютно искренне считает, что ему удаётся обманывать всех вокруг. Ведь он же не лох.
И это тоже правда. До уровня "лох" иногда нужно ещё дорасти
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15.02.2022 13:57 Ответить
Оппозиция просто обязана организовать Майдан и лишить власти врага Украины Зеленского! Чего вы ждете?! Извините, но вы просрали его три года назад, а оно теперь сделает так, что у него не будет конкурентов на следующих выборах, а это значит, что вы снова просрете его и тем самым подставите Украину окончательно! Этот товарищ без чести и совести! Двое негодяев переворачивают Украину, а 40млн терпят! Это НОНСЕНС и ПОЗОР для всех нас!
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15.02.2022 14:01 Ответить
Толку от этих потешных контор Пети никакого. Только содержать бездельников дорого.
Каков результат их работы в прошлые года? Бриллиантовые прокуроры на свободе!
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15.02.2022 14:39 Ответить
содержать бездельников дорого))))))а ты дефективный кого то содержишь? много накидал налогов в бюджет?
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15.02.2022 14:50 Ответить
Тебе не понять. Ты злой и мозг у тебя мааленький.
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15.02.2022 15:10 Ответить
Когда-то один умный дядько написал:"Интересно:как оно жить в стране,где президент не пид"рас?"
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15.02.2022 14:57 Ответить
Фух......., Виталик, я понимаю, что у тебя работа такая везде видеть зраду, но честно, неужели ты сам не видишь, что с тебя уже ВСЕ смеются и что ещё печальней для тебя НЕ ВЕРЯТ! Если ты так сильно хочешь помочь, то лучше займись делом, запишись в тер.оборону или на контракт в ВСУ. Слабо????
Думаю слабо и это ПЕЧАЛЬНО.
ГАНЬБА!!!!
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15.02.2022 15:02 Ответить
"Я утверждаю, что Порошенко такого не делал. Он тоже защищал своих, однако и близко не таким незаконным, отвратительным способом", - резюмировал Шабунин.
Ну лишь-бы не Порошенко ... Да, Виталька ?
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15.02.2022 16:58 Ответить
 
 