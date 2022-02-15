Кабмин Зеленского сорвал конкурс на директора НАБУ, - Шабунин
Кабмин Зеленского сорвал конкурс на директора НАБУ.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера КМУ тайно (без анонса и видеотрансляции) проголосовал решение, которое дарит ОАСК основания для срыва конкурса или отмены его результатов (что еще хуже). Кабмин вместо шести членов комиссии (как это предусмотрено законом) утвердил пять. Министры выбросили из тройки международного эксперта Драго Коса. Последний, напомню, является членом комиссии по избранию главы САП и не дает Банковой сфальсифицировать/сорвать тот конкурс", - сообщил он.
"13 аб.ч .3 ст.7 ЗУ "О НАБУ": "Конкурсная комиссия считается полномочной в случае утверждения ее в полном составе, предусмотренном этой частью." Таким образом, конкурсная комиссия не сформирована в срок, предусмотренный законом. И это первый пас Зеленского в ОАСК для срыва конкурса (или отмены его результатов)", - объяснил он.
"Теперь Кабмин обратится к междунардникам с просьбой заменить Драго Коса другим экспертом. И это второй, еще более сильный повод для отмены ОАСКом конкурса (или его результатов). Законом не предусмотрена процедура повторного представления кандидатур, а значит, такое представление ставит под вопрос законность формирования комиссии, а значит, и всех ее решений", - добавил Шабунин.
"Еще на прошлой неделе мы предупредили о плане Зеленского подвесить этот конкурс, создав основания для обжалования в ОАСК. Я хочу зафиксировать, что ради атаки на антикор.органы Банковая в очередной раз идет на прямое нарушение закона. Однако на этот раз Зеленский превзошел себя: ради безопасности своих коррупционеров он нарушил закон руками Кабинета Министров Украины. Единственным выходом из этого позора является возвращение КМУ к этому вопросу и утверждение Драго Коса. Любые другие действия являются незаконными и цель только одно - взорвать конкурс на директора НАБУ. Кстати, чтобы ни у кого не было иллюзий - решение делать этот трэш принял Зеленский лично. Это не предположение - это проверенный факт. Да, президент воюющей страны в период острейшего кризиса занимается защитой своих коррупционеров, подрывая эффективность государственных институций. Более того, делает это путем незаконных решений Правительства! Если Кабмин плюет на закон, то почему его должен соблюдать кто-либо? Гарант Конституции… Я утверждаю, что Поршенко такого не делал. Он тоже защищал своих, однако и близко не таким незаконным, отвратительным способом", - резюмировал он.
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Згадайте про це, коли на їх ТБ чергова влащенко кричатиме про "внєшнєє управлієніє", - пише голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
А так, цілком порядні люди…
Чому ми не в НАТО??.
вочевидь, всю цю незрозумілу шоблу, явно не патріотично налаштовану якою обліпив себе верховний янелох, треба терміново гнати в три шиї, а то досюсюкаємось.
Шабунину респект - не спит.
Только вот что дальше? Вспоминается классика: Нет у вас методов против Кости Сапрыкина ...
Сомнений больше нет. Теперь легко можно просчитать любой ход совка, который по умолчанию не обладает ни умом, ни волей.
Правда совок с таким выводом не будет согласен - ведь он такие хитрожопые схемы развода придумывает! Совок абсолютно искренне считает, что ему удаётся обманывать всех вокруг. Ведь он же не лох.
И это тоже правда. До уровня "лох" иногда нужно ещё дорасти
Каков результат их работы в прошлые года? Бриллиантовые прокуроры на свободе!
Думаю слабо и это ПЕЧАЛЬНО.
ГАНЬБА!!!!
Ну лишь-бы не Порошенко ... Да, Виталька ?