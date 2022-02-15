Кабмін Зеленського зірвав конкурс на директора НАБУ, - Шабунін
Кабмін Зеленського таки підірвав конкурс на директора НАБУ.
Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора КМУ таємно (без анонсу і відеотрансляції) проголосував рішення, яке дарує ОАСКу підстави для зриву конкурсу або скасування його результатів (що ще гірше). Кабмін замість шести членів комісії (як це передбачено законом) затвердив п’ять. Міністри викинули з трійки міжнародних експертів Драго Коса. Останній, нагадаю, є членом комісії з обрання голови САП і не дає Банковій сфальшувати/зірвати той конкурс", - повідомив він.
"13 аб.ч .3 ст.7 ЗУ "Про НАБУ": "Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження її в повному складі, передбаченому цією частиною." Таким чином, конкурсну комісію не сформовано в строк, передбачений законом. І це перший пас Зеленського до ОАСКу для зриву конкурсу (чи відміни його результатів)", - пояснив він.
"Тепер Кабмін звернеться до міжнардників з прохання замінити Драго Коса на іншого експерта. І це другий, ще сильніший привід для відміни ОАСКом конкурсу (чи його результатів). Законом не передбачена процедура повторного подання кандидатур, а значить, таке подання ставить під питання законність формування комісії, а відтак, і всіх її рішень", - додав Шабунін.
"Ще минулого тижня ми попередили про план Зеленського підвісити цей конкурс, створивши підстави для оскарження в ОАСК. Я хочу зафіксувати, що заради атаки на антикор.органи Банкова вкотре йде на пряме порушення закону. Проте цього разу Зеленський перевершив себе: заради безпеки своїх корупціонерів він порушив закон руками Кабінету Міністрів України. Єдиним виходом з цієї ганьби є повернення КМУ до цього питання і затвердження Драго Коса. Будь-які інші дії є незаконними і мають за мету лише одне - підірвати конкурс на директора НАБУ. До речі, щоб ні в кого не було ілюзій - рішення робити цей треш прийняв Зеленський особисто. Це не припущення - це перевірений факт. Так, президент воюючої країни в період найгострішої кризи займається захистом своїх корупціонерів, підриваючи ефективність державних інституцій. Більше того, робить це шляхом незаконних рішень Уряду! Якщо Кабмін плює на закон, то чому його має дотримуватися будь-хто? Гарант Конституції… Я стверджую, що Поршенко аж такого не робив. Він теж захищав своїх, проте і близько не в такий незаконний, огидний спосіб", - резюмував він.
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Згадайте про це, коли на їх ТБ чергова влащенко кричатиме про "внєшнєє управлієніє", - пише голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
А так, цілком порядні люди…
Чому ми не в НАТО??.
вочевидь, всю цю незрозумілу шоблу, явно не патріотично налаштовану якою обліпив себе верховний янелох, треба терміново гнати в три шиї, а то досюсюкаємось.
Шабунину респект - не спит.
Только вот что дальше? Вспоминается классика: Нет у вас методов против Кости Сапрыкина ...
Сомнений больше нет. Теперь легко можно просчитать любой ход совка, который по умолчанию не обладает ни умом, ни волей.
Правда совок с таким выводом не будет согласен - ведь он такие хитрожопые схемы развода придумывает! Совок абсолютно искренне считает, что ему удаётся обманывать всех вокруг. Ведь он же не лох.
И это тоже правда. До уровня "лох" иногда нужно ещё дорасти
Каков результат их работы в прошлые года? Бриллиантовые прокуроры на свободе!
Думаю слабо и это ПЕЧАЛЬНО.
ГАНЬБА!!!!
Ну лишь-бы не Порошенко ... Да, Виталька ?