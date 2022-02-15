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Кабмін Зеленського зірвав конкурс на директора НАБУ, - Шабунін

Кабмін Зеленського зірвав конкурс на директора НАБУ, - Шабунін

Кабмін Зеленського таки підірвав конкурс на директора НАБУ.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора КМУ таємно (без анонсу і відеотрансляції) проголосував рішення, яке дарує ОАСКу підстави для зриву конкурсу або скасування його результатів (що ще гірше). Кабмін замість шести членів комісії (як це передбачено законом) затвердив п’ять. Міністри викинули з трійки міжнародних експертів Драго Коса. Останній, нагадаю, є членом комісії з обрання голови САП і не дає Банковій сфальшувати/зірвати той конкурс", - повідомив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін має затвердити членів конкурсної комісії з обрання директора НАБУ, - "слуга народу" Радіна

"13 аб.ч .3 ст.7 ЗУ "Про НАБУ": "Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження її в повному складі, передбаченому цією частиною." Таким чином, конкурсну комісію не сформовано в строк, передбачений законом. І це перший пас Зеленського до ОАСКу для зриву конкурсу (чи відміни його результатів)", - пояснив він.

"Тепер Кабмін звернеться до міжнардників з прохання замінити Драго Коса на іншого експерта. І це другий, ще сильніший привід для відміни ОАСКом конкурсу (чи його результатів). Законом не передбачена процедура повторного подання кандидатур, а значить, таке подання ставить під питання законність формування комісії, а відтак, і всіх її рішень", - додав Шабунін.

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"Ще минулого тижня ми попередили про план Зеленського підвісити цей конкурс, створивши підстави для оскарження в ОАСК. Я хочу зафіксувати, що заради атаки на антикор.органи Банкова вкотре йде на пряме порушення закону. Проте цього разу Зеленський перевершив себе: заради безпеки своїх корупціонерів він порушив закон руками Кабінету Міністрів України. Єдиним виходом з цієї ганьби є повернення КМУ до цього питання і затвердження Драго Коса. Будь-які інші дії є незаконними і мають за мету лише одне - підірвати конкурс на директора НАБУ. До речі, щоб ні в кого не було ілюзій - рішення робити цей треш прийняв Зеленський особисто. Це не припущення - це перевірений факт. Так, президент воюючої країни в період найгострішої кризи займається захистом своїх корупціонерів, підриваючи ефективність державних інституцій. Більше того, робить це шляхом незаконних рішень Уряду! Якщо Кабмін плює на закон, то чому його має дотримуватися будь-хто? Гарант Конституції… Я стверджую, що Поршенко аж такого не робив. Він теж захищав своїх, проте і близько не в такий незаконний, огидний спосіб", - резюмував він.

Автор: 

НАБУ (5062) Кабмін (14072) конкурс (1285) Шабунін Віталій (534) САП (2210) Кос Драго (5)


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Топ коментарі
+31
"Звернули увагу, що олігархи і проросійські бізнесмени тікають в країни НАТО, а не в РФ? Наприклад, Новинський у Німеччину, Калесніков у Чехію, Ахметов взагалі з Заходу майже не вилазить.
Згадайте про це, коли на їх ТБ чергова влащенко кричатиме про "внєшнєє управлієніє", - пише голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
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15.02.2022 10:18
+25
зато без бариги, прада шабунька
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15.02.2022 10:25
+21
Ничего удивительного. Кому война, кому и мать родна ... Под шумок "вторжения" быстренько и незаметно хотели провернуть.
Шабунину респект - не спит.
Только вот что дальше? Вспоминается классика: Нет у вас методов против Кости Сапрыкина ...
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15.02.2022 10:53
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"Звернули увагу, що олігархи і проросійські бізнесмени тікають в країни НАТО, а не в РФ? Наприклад, Новинський у Німеччину, Калесніков у Чехію, Ахметов взагалі з Заходу майже не вилазить.
Згадайте про це, коли на їх ТБ чергова влащенко кричатиме про "внєшнєє управлієніє", - пише голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
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15.02.2022 10:18 Відповісти
Это закономерно , и их рашистские там же ! Баблос газпромовской ОПЗЖопники отрабатывают гадя Украине , а пользуются исключительновсеми благами стран НАТО
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15.02.2022 11:50 Відповісти
Бо вони чистоплотні: ніколи не гадять там, де живуть, а лише там, де живуть їхні наймити.
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15.02.2022 12:12 Відповісти
І тільки ІВК нікуди не тікає, бо нікуди, всюди можуть департувати та попасти у незалежний суд, зате ласкаво ставиться до Зе і каже, що його все зараз влаштовує, яле ж - яка різниця
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15.02.2022 14:59 Відповісти
То утверждают, то не утверждают. Ничего не понятно, но интересно.
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15.02.2022 10:18 Відповісти
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15.02.2022 10:20 Відповісти
зеУБЛЮДКОВ ГЕТЬ !Слуги 🤢🦠🐲👿
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15.02.2022 11:53 Відповісти
зато без бариги, прада шабунька
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15.02.2022 10:25 Відповісти
Він не експерт із сортів лайна.
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15.02.2022 13:42 Відповісти
Да, він не експерт, він сам лайно!
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15.02.2022 22:30 Відповісти
Дурний сарказм як і ти сам. Шабунін критикував тодішню владу тому що було з що. І критикує теперішню. І нічого вдавати що Порошенко був ангелом, мабудь за плином часу багато що забулося.
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15.02.2022 15:28 Відповісти
правда в тому що свиночолий 5 років саботував антикорупційні реформи як тільки міг
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16.02.2022 16:00 Відповісти
Під шумок війни ці негідники продовжують закріплюватись ..... на кріслах. Мабуть, бажають навічно. Як фюрер за поребриком?
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15.02.2022 10:37 Відповісти
Їм війна не заважає. Зебількний прокурор САП влаштує і уйло.
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15.02.2022 10:46 Відповісти
От така ПРАВДА від зелі руками міністрів шмигаля…
А так, цілком порядні люди…
Чому ми не в НАТО??.
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15.02.2022 10:53 Відповісти
Вони всі риги перефарбовані.
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15.02.2022 13:44 Відповісти
народ, якщо просто сидіти і спостерігати як команда нікчемного зеленпука свідомо і цілеспрямовано руйнує стосунки з тими хто надав нам найбільшої підтримки(фінансової, військової, моральної), зрештою з тими хто нас буквально захистив сьогодні від кончаного ху.йла, мова йде насамперед про США, Англію, Канаду, то може статися так, що від нас цивілізований світ відвернеться як від придурків які всьому світові демонструють перш за все на рівні керівництва країни і особливо президента, буцімто ми самі не знаємо що хочемо, буцімто вагаємось чи розривати стосунки з кончаним на всю голову "старшим братом", чи якоїсь мами ще почекати.
вочевидь, всю цю незрозумілу шоблу, явно не патріотично налаштовану якою обліпив себе верховний янелох, треба терміново гнати в три шиї, а то досюсюкаємось.
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15.02.2022 16:28 Відповісти
Ничего удивительного. Кому война, кому и мать родна ... Под шумок "вторжения" быстренько и незаметно хотели провернуть.
Шабунину респект - не спит.
Только вот что дальше? Вспоминается классика: Нет у вас методов против Кости Сапрыкина ...
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15.02.2022 10:53 Відповісти
Почитал фейсбук. Шабунин пишет, что ничего сделать не может - у него лапки. Народ надо, чтобы проснулся. А как же костюм рака?
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15.02.2022 11:02 Відповісти
а що, хтось сумнівався?
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15.02.2022 11:44 Відповісти
почему Беня не хочет возглавить НАБУ?
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15.02.2022 11:48 Відповісти
для новой команды какие-то ваши законы - плюнуть и растереть..., теперь они-это и есть законы..., главное, чтобы коломойскому было удобно...
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15.02.2022 11:51 Відповісти
А все потому, что зе-тварь дорвалась до власти с одной целью - грабить страну! Им независимое ни НАБУ, ни САП, нахер не нужны!
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15.02.2022 11:53 Відповісти
Шабуня, Розкажи нам ще раз, чим відрізняється Зєлєнскій від Порошенка? 😊
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15.02.2022 11:59 Відповісти
Дайте ему уже селёдку и во Львов отправьте
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15.02.2022 12:08 Відповісти
как раз до выборов все сделают как хотят, потом их смешают с фекалиями и начнут преследовать и все переделывать. план БОМБА, верняковый
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15.02.2022 12:34 Відповісти
Это все уже не удивляет и не вызывает негодования! Кто такой Зеленский стазу видно уже пару лет назад и его действия были предсказуемы! Бесполезно бороться с последствиями его правления , бесполезно бороться даже лично с ним , надо бороться с системой , которая заточена для того , что бы во власти были нечистоплотные делки!
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15.02.2022 13:11 Відповісти
Мстят штатам за 16 февраля?
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15.02.2022 13:32 Відповісти
Уже давно не вопрос куда они рУлят.... Вопрос : почему они рулят до сих пор ? Где 5-я статья ? Выпала и в угол ззакатилась ?
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15.02.2022 13:52 Відповісти
Очередной факт, 100% подтверждающий совковую сущность Зе и зелёной команды.
Сомнений больше нет. Теперь легко можно просчитать любой ход совка, который по умолчанию не обладает ни умом, ни волей.
Правда совок с таким выводом не будет согласен - ведь он такие хитрожопые схемы развода придумывает! Совок абсолютно искренне считает, что ему удаётся обманывать всех вокруг. Ведь он же не лох.
И это тоже правда. До уровня "лох" иногда нужно ещё дорасти
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15.02.2022 13:57 Відповісти
Оппозиция просто обязана организовать Майдан и лишить власти врага Украины Зеленского! Чего вы ждете?! Извините, но вы просрали его три года назад, а оно теперь сделает так, что у него не будет конкурентов на следующих выборах, а это значит, что вы снова просрете его и тем самым подставите Украину окончательно! Этот товарищ без чести и совести! Двое негодяев переворачивают Украину, а 40млн терпят! Это НОНСЕНС и ПОЗОР для всех нас!
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15.02.2022 14:01 Відповісти
Толку от этих потешных контор Пети никакого. Только содержать бездельников дорого.
Каков результат их работы в прошлые года? Бриллиантовые прокуроры на свободе!
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15.02.2022 14:39 Відповісти
содержать бездельников дорого))))))а ты дефективный кого то содержишь? много накидал налогов в бюджет?
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15.02.2022 14:50 Відповісти
Тебе не понять. Ты злой и мозг у тебя мааленький.
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15.02.2022 15:10 Відповісти
Когда-то один умный дядько написал:"Интересно:как оно жить в стране,где президент не пид"рас?"
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15.02.2022 14:57 Відповісти
Фух......., Виталик, я понимаю, что у тебя работа такая везде видеть зраду, но честно, неужели ты сам не видишь, что с тебя уже ВСЕ смеются и что ещё печальней для тебя НЕ ВЕРЯТ! Если ты так сильно хочешь помочь, то лучше займись делом, запишись в тер.оборону или на контракт в ВСУ. Слабо????
Думаю слабо и это ПЕЧАЛЬНО.
ГАНЬБА!!!!
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15.02.2022 15:02 Відповісти
"Я утверждаю, что Порошенко такого не делал. Он тоже защищал своих, однако и близко не таким незаконным, отвратительным способом", - резюмировал Шабунин.
Ну лишь-бы не Порошенко ... Да, Виталька ?
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15.02.2022 16:58 Відповісти
 
 