Никаких официальных решений о признании "Л/ДНР" пока не принималось, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков предложил "не забегать вперед" с признанием "ДНР" и "ЛНР".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом он рассказал, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле целесообразным решать вопрос с признанием "Л/ДНР".
Песков затруднился ответить на вопрос, при каких условиях Москва могла бы пойти на признание "Л/ДНР".
"Я не могу ответить на этот вопрос. Вы знаете, что никаких официальных решений на этот счет не принималось, официальных дискуссий не ведется", - сказал представитель Кремля.
Комментируя обсуждение в Госдуме проектов обращения к главе российского государства Владимиру Путину о признании "Л/ДНР", Песков отметил, что "народные избранники отражают мнение людей, мнение народа, поэтому они обсуждают то, что актуально для людей".
"Мы к этому относимся с пониманием, иначе к этому относиться невозможно", – добавил пресс-секретарь.
По словам Пескова, "никто не остается равнодушным" к происходящему вокруг "ДНР" и "ЛНР" и "россияне болезненно реагируют на все происходящее на Донбассе".
"Этот вопрос в общественном мнении весьма актуален. Никто не остается безразличным к тому, что происходит на Донбассе", - заявил Песков.
При этом пресс-секретарь президента РФ предложил не забегать вперед, поскольку никаких решений не принималось.
В то же время он добавил, что "Россия неоднократно декларировала, что она остается приверженной Минскому комплексу мер и является сторонницей того, чтобы как можно быстрее весь минский план действий был воплощен в жизнь, в той последовательности, которая там предусмотрена".
Напомним, Госдума во вторник рассматривает два проекта обращения к президенту с просьбой о признании "Л/ДНР".
Государственная дума во вторник рассматривает два проекта обращения к президенту с просьбой о признании Донецкой и Луганской народных республик. Первый в конце января внесли депутаты от фракции КПРФ, посчитав, что признание "ДНР" и "ЛНР" защитит их жителей от "внешних угроз и реализации политики геноцида". Сегодня этот документ был поддержан большинством голосов.
Второй проект накануне, 14 февраля, представили первый замглавы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и зампред комитета Артем Туров (оба из "Единой России"). Они предложили провести консультации с МИДом.
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фуйло само себя загнало в угол, не просчитав свои шаги хотя би на два вперед.
Якщо признати ордло -то отримають санкції, бо "будь яке вторгнення на территорію України" - і нові санкції.
НЕ признати фуйлом орддло після заяви госдупи: значить показати навіть для кацапів -фуйло протухшей молью, ссикливим ботоксним царьком
- господа гусары Шойгу, Лавров и Герасимов, давайте искупаем коней в шампанском !
- да что вы, полковник #*****, а джавелином в морду, а санкции ?
- ну тогда давайте хотя бы кошку пивом обольем !
Абаржаться ! Короче, кацапы в своём большинстве думали/мечтали, чтобы депутаты приняли такие законы, на основании которых они в своей стране не могут ни вздохнуть, ни пёрднуть !
А получать дубинками по голове и тюремный срок за бросок пластикового стаканчика, так это вообще предел мечтаний .....
дума приняла и осталось поставить подпись **** и это можно сделать за 30 секунд, но тут игра.
если ху подписывает то ему развязывают руки в просьбе помочь от дыры в случае обострения на линии
дыра и так под претокторатом срассии, и европа об этом знает и это факт, но за это санкции не введут.
введут за наступление, но походу ху пытается таким образом впихнуть дыру в лоно Украины а не начать наступление
Російський парламент очікуванно проголосував постанову про визнання частини території України на східному кордоні з Росією окупованою і зажадав остаточного рішення про відокремлення цієї території від України.
Що відбулося:
1. Офіційне рішення російського парламенту про зазіхання на територію іншої країни.
2. Фактично російський одноосібний вихід із політичних домовленостей з мирного врегулювання. Мінському процесу - кінець. І, звісно - показове знущання над канцлером Німеччини, який перебуває з візитом у Москві.
3. Перехід до іншого сценарію ескалації загроз навколо України.
Що робити:
1. Термінове рішення з введення санкцій проти всіх, хто проголосував це протизаконне рішення.
2. Консультації з усіма зацікавленими сторонами з доведенням нашої позиції.
3. Звернення до Генерального секретаря ООН про негайний розгляд питання надсилання миротворчого контингенту ООН на тимчасово окуповані території на сході України.
4. Активна інформаційна робота як в Україні, так і за кордоном щодо неприпустимості зазіхання на частину території України та легалізації російської військової присутності на сході України.
5. Врахування змін можливого сценарію ескалації з російськогр боку в планах оборони країни.
Новоотсоссия это уже ваша проблема!
Вы их кормите лучше! А то живя в Украине, "кормильцы" привыкли хорошо питаться!
Ах вы-ж болезные мышебратья ... Сначала на ровном месте создали этот гнойник "ЛыДыНыРы" на теле Украины, восемь лет регулярно его ковыряют, не давая ему зажить, а потом сокрушаются как им больно на это все смотреть !
Цинизму этих рашистских тварей просто нет предела !
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о своей болезни.
У него омикрон-штамм-коронавируса. Он заявил, что все 8 дней провел на удаленке.