Никаких официальных решений о признании "Л/ДНР" пока не принималось, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков предложил "не забегать вперед" с признанием "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом он рассказал, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле целесообразным решать вопрос с признанием "Л/ДНР".

Песков затруднился ответить на вопрос, при каких условиях Москва могла бы пойти на признание "Л/ДНР".

"Я не могу ответить на этот вопрос. Вы знаете, что никаких официальных решений на этот счет не принималось, официальных дискуссий не ведется", - сказал представитель Кремля.

Комментируя обсуждение в Госдуме проектов обращения к главе российского государства Владимиру Путину о признании "Л/ДНР", Песков отметил, что "народные избранники отражают мнение людей, мнение народа, поэтому они обсуждают то, что актуально для людей".

"Мы к этому относимся с пониманием, иначе к этому относиться невозможно", – добавил пресс-секретарь.

По словам Пескова, "никто не остается равнодушным" к происходящему вокруг "ДНР" и "ЛНР" и "россияне болезненно реагируют на все происходящее на Донбассе".

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"Этот вопрос в общественном мнении весьма актуален. Никто не остается безразличным к тому, что происходит на Донбассе", - заявил Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ предложил не забегать вперед, поскольку никаких решений не принималось.

В то же время он добавил, что "Россия неоднократно декларировала, что она остается приверженной Минскому комплексу мер и является сторонницей того, чтобы как можно быстрее весь минский план действий был воплощен в жизнь, в той последовательности, которая там предусмотрена".

Напомним, Госдума во вторник рассматривает два проекта обращения к президенту с просьбой о признании "Л/ДНР".

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Государственная дума во вторник рассматривает два проекта обращения к президенту с просьбой о признании Донецкой и Луганской народных республик. Первый в конце января внесли депутаты от фракции КПРФ, посчитав, что признание "ДНР" и "ЛНР" защитит их жителей от "внешних угроз и реализации политики геноцида". Сегодня этот документ был поддержан большинством голосов.

Второй проект накануне, 14 февраля, представили первый замглавы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и зампред комитета Артем Туров (оба из "Единой России"). Они предложили провести консультации с МИДом.





