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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Никаких официальных решений о признании "Л/ДНР" пока не принималось, - Песков

Никаких официальных решений о признании

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков предложил "не забегать вперед" с признанием "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом он рассказал, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле целесообразным решать вопрос с признанием "Л/ДНР".

Песков затруднился ответить на вопрос, при каких условиях Москва могла бы пойти на признание "Л/ДНР".

"Я не могу ответить на этот вопрос. Вы знаете, что никаких официальных решений на этот счет не принималось, официальных дискуссий не ведется", - сказал представитель Кремля.

Комментируя обсуждение в Госдуме проектов обращения к главе российского государства Владимиру Путину о признании "Л/ДНР", Песков отметил, что "народные избранники отражают мнение людей, мнение народа, поэтому они обсуждают то, что актуально для людей".

"Мы к этому относимся с пониманием, иначе к этому относиться невозможно", – добавил пресс-секретарь.

По словам Пескова, "никто не остается равнодушным" к происходящему вокруг "ДНР" и "ЛНР" и "россияне болезненно реагируют на все происходящее на Донбассе".

Также читайте: Госдума поддержала проект обращения к Путину о "признании ЛДНР"

"Этот вопрос в общественном мнении весьма актуален. Никто не остается безразличным к тому, что происходит на Донбассе", - заявил Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ предложил не забегать вперед, поскольку никаких решений не принималось.

В то же время он добавил, что "Россия неоднократно декларировала, что она остается приверженной Минскому комплексу мер и является сторонницей того, чтобы как можно быстрее весь минский план действий был воплощен в жизнь, в той последовательности, которая там предусмотрена".

Напомним, Госдума во вторник рассматривает два проекта обращения к президенту с просьбой о признании "Л/ДНР".

Также читайте: Если Россия признает "ЛДНР", то это означает де-факто и де-юре ее выход из Минских договоренностей, - Кулеба. ВИДЕО

Государственная дума во вторник рассматривает два проекта обращения к президенту с просьбой о признании Донецкой и Луганской народных республик. Первый в конце января внесли депутаты от фракции КПРФ, посчитав, что признание "ДНР" и "ЛНР" защитит их жителей от "внешних угроз и реализации политики геноцида". Сегодня этот документ был поддержан большинством голосов.

Второй проект накануне, 14 февраля, представили первый замглавы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и зампред комитета Артем Туров (оба из "Единой России"). Они предложили провести консультации с МИДом.


Автор: 

Госдума (1261) Песков Дмитрий (1857) признание (114) россия (95402) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+5
ты тролль и провокатор
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15.02.2022 12:43
+4
Всё очень просто,типа или минские выполняйте или признанием,тупо шантаж.
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15.02.2022 12:40
+2
Не затягивайте - принимайте !
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15.02.2022 12:44
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15.02.2022 12:39 Ответить
Наступу путіна ми не дочекаємось, він буде дрочити на якісь визнання терористів. Прийдеться наступати самим.
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15.02.2022 12:41 Ответить
ты тролль и провокатор
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15.02.2022 12:43 Ответить
це лише правда, яку не хочуть бачити люди.
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15.02.2022 12:44 Ответить
Це довгоіграюща буде пісня мухосранців. Взагалі то приймає рішення Рада Федерація. А потім підписує Пуйло. А надавити...
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15.02.2022 12:47 Ответить
він дурний малорос
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15.02.2022 12:50 Ответить
это плохо, пусть подписывает
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15.02.2022 12:42 Ответить
Держдума підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання ЛДНР"

фуйло само себя загнало в угол, не просчитав свои шаги хотя би на два вперед.

Якщо признати ордло -то отримають санкції, бо "будь яке вторгнення на территорію України" - і нові санкції.
НЕ признати фуйлом орддло після заяви госдупи: значить показати навіть для кацапів -фуйло протухшей молью, ссикливим ботоксним царьком
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15.02.2022 12:47 Ответить
фуйло, як й зеЛох - тільки верещати вміють "стадіон...стадіон!", та коли отримають відповідь "стадіон так стадіон!" - одразу пускають шмарклі та знімають відосики з отмазками "ви нас не так пАняли"
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15.02.2022 12:49 Ответить
Одна небольшая неувязочка в рассуждениях - госдума это не самостоятельный орган , могущий что-то решать , выдавать какие-то обращения . Там абсолютно всё делается по указанию , никакой самодеятельности или самостоятельности . Если они что-то типа выдвинули , значит им так приказали . И результаты голосований как в совке - 99,8% ЗА .
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15.02.2022 13:06 Ответить
анекдот в тему:

- господа гусары Шойгу, Лавров и Герасимов, давайте искупаем коней в шампанском !
- да что вы, полковник #*****, а джавелином в морду, а санкции ?
- ну тогда давайте хотя бы кошку пивом обольем !
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15.02.2022 13:15 Ответить
Всё очень просто,типа или минские выполняйте или признанием,тупо шантаж.
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15.02.2022 12:40 Ответить
351 голос должен подписать или нет? если вето, так 351 голос, или повторно может и не дадут 300, будет игра))
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15.02.2022 12:41 Ответить
Нє. Не підпише. Спершу "рєфєрєндум" а вже потім "камні с нєба" і "родная говень".
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15.02.2022 12:42 Ответить
Не затягивайте - принимайте !
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15.02.2022 12:44 Ответить
Москалі спеклися.
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15.02.2022 12:45 Ответить
"народні обранці відображають думку людей...."
Абаржаться ! Короче, кацапы в своём большинстве думали/мечтали, чтобы депутаты приняли такие законы, на основании которых они в своей стране не могут ни вздохнуть, ни пёрднуть !
А получать дубинками по голове и тюремный срок за бросок пластикового стаканчика, так это вообще предел мечтаний .....
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15.02.2022 12:50 Ответить
кацапы должны быть в центре внимания..
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15.02.2022 12:51 Ответить
Та визнавайте вже, чого тягнути? Це автоматично скасує мінськ і визначить ці території тимчасово окупованими. Далі звернення до ООН з вимогою ввести миротворців. І усьо - заморозити конфлікт: допоки #уйло не здохне, нічого не звільниться.
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15.02.2022 12:52 Ответить
а госдура на расее это видимо не официальный орган. такое себе сборище *********
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15.02.2022 12:52 Ответить
Эти гандоны ждут реакции США на этот "неожиданный ход конем", когда все их понтовские хода обнулились.
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15.02.2022 12:53 Ответить
Чистой воды шантаж.

дума приняла и осталось поставить подпись **** и это можно сделать за 30 секунд, но тут игра.

если ху подписывает то ему развязывают руки в просьбе помочь от дыры в случае обострения на линии
дыра и так под претокторатом срассии, и европа об этом знает и это факт, но за это санкции не введут.

введут за наступление, но походу ху пытается таким образом впихнуть дыру в лоно Украины а не начать наступление
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15.02.2022 12:54 Ответить
там еще совет федерации есть)
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15.02.2022 13:02 Ответить
https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-Valeriy-Chaly/100003056659575/?hc_ref=ARQsYjjIscVqxAYSxDn55O9CZu-A5WVoqnGqiTCmCMBHnaAp4GY4-fB9D0xk9ik_uAE&fref=nf Валерій Чалий (Valeriy Chaly)

Російський парламент очікуванно проголосував постанову про визнання частини території України на східному кордоні з Росією окупованою і зажадав остаточного рішення про відокремлення цієї території від України.

Що відбулося:
1. Офіційне рішення російського парламенту про зазіхання на територію іншої країни.
2. Фактично російський одноосібний вихід із політичних домовленостей з мирного врегулювання. Мінському процесу - кінець. І, звісно - показове знущання над канцлером Німеччини, який перебуває з візитом у Москві.
3. Перехід до іншого сценарію ескалації загроз навколо України.

Що робити:
1. Термінове рішення з введення санкцій проти всіх, хто проголосував це протизаконне рішення.
2. Консультації з усіма зацікавленими сторонами з доведенням нашої позиції.
3. Звернення до Генерального секретаря ООН про негайний розгляд питання надсилання миротворчого контингенту ООН на тимчасово окуповані території на сході України.
4. Активна інформаційна робота як в Україні, так і за кордоном щодо неприпустимості зазіхання на частину території України та легалізації російської військової присутності на сході України.
5. Врахування змін можливого сценарію ескалації з російськогр боку в планах оборони країни.
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15.02.2022 13:09 Ответить
То есть Госдума говно ничего не значащая. Всё что она официально принимает не означает официально. Просто сборище холопов.
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15.02.2022 13:10 Ответить
Украине как то глубоко по признаете вы там что то, не признаете.
Новоотсоссия это уже ваша проблема!
Вы их кормите лучше! А то живя в Украине, "кормильцы" привыкли хорошо питаться!
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15.02.2022 13:20 Ответить
По словам Пескова, "никто не остается равнодушным" к происходящему вокруг "ДНР" и "ЛНР" и "россияне болезненно реагируют на все происходящее на Донбассе".
Ах вы-ж болезные мышебратья ... Сначала на ровном месте создали этот гнойник "ЛыДыНыРы" на теле Украины, восемь лет регулярно его ковыряют, не давая ему зажить, а потом сокрушаются как им больно на это все смотреть !
Цинизму этих рашистских тварей просто нет предела !
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15.02.2022 13:36 Ответить
Чому наш парламент не визнає ці утворення терористами які створені, фінасуються та упраляються росією? Чому не звернутьмя в оон, обсє, нато, та наших союзників з закликом про допомогу у антитерористичній операції?
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15.02.2022 13:41 Ответить
///
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о своей болезни.
У него омикрон-штамм-коронавируса. Он заявил, что все 8 дней провел на удаленке.
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15.02.2022 14:45 Ответить
 
 