Жодних офіційних рішень стосовно визнання "Л/ДНР" поки що не приймалося, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував "не забігати вперед" із визнанням "ДНР" та "ЛНР".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це він розповів, відповідаючи на запитання про те, чи вважають у Кремлі доцільним вирішувати питання із визнанням "Л/ДНР".

Пєсков не зміг відповісти на питання, за яких умов Москва могла б піти на визнання "Л/ДНР".

"Я не можу відповісти на це питання. Ви знаєте, що жодних офіційних рішень із цього приводу не приймалося, офіційних дискусій не ведеться", - сказав представник Кремля.

Коментуючи обговорення у Держдумі проєктів звернення до глави російської держави Володимира Путіна про визнання "Л/ДНР", Пєсков зазначив, що "народні обранці відображають думку людей, думку народу, тому вони обговорюють те, що є актуальним для людей".

"Ми до цього ставимося з розумінням, інакше до цього ставитися неможливо", - додав прессекретар.

За словами Пєскова, "ніхто не залишається байдужим" до того, що відбувається навколо "ДНР" та "ЛНР" і "росіяни болісно реагують на все те, що відбувається на Донбасі".

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"Це питання в громадській думці вельми актуальне. Ніхто не залишається байдужим до того, що відбувається на Донбасі", - заявив Пєсков.

При цьому прессекретар президента РФ запропонував не забігати вперед, оскільки жодних рішень не приймалося.

Водночас він додав, що "Росія неодноразово декларувала, що вона залишається прихильною до Мінського Комплексу заходів і є прихильницею того, щоб якнайшвидше весь мінський план дій був втілений у життя, у тій послідовності, яка там передбачена".

Нагадаємо, Держдума у ​​вівторок розглядає два проєкти звернення до президента із проханням про визнання "Л/ДНР".

Перший із них наприкінці січня внесли депутати від фракції КПРФ. Вони вважають, що визнання "Л/ДНР" захистить їхніх мешканців "від зовнішніх загроз та реалізації політики геноциду". Сьогодні цей документ був підтриманий більшістю голосів.

Другий проєкт напередодні, 14 лютого, представили перший заступник глави комітету у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язкам із співвітчизниками Віктор Водолацький та заступник голови комітету Артем Туров (обидва — "Єдина Росія"). Вони запропонували провести консультації із МЗС.

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