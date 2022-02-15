Жодних офіційних рішень стосовно визнання "Л/ДНР" поки що не приймалося, - Пєсков
Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував "не забігати вперед" із визнанням "ДНР" та "ЛНР".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це він розповів, відповідаючи на запитання про те, чи вважають у Кремлі доцільним вирішувати питання із визнанням "Л/ДНР".
Пєсков не зміг відповісти на питання, за яких умов Москва могла б піти на визнання "Л/ДНР".
"Я не можу відповісти на це питання. Ви знаєте, що жодних офіційних рішень із цього приводу не приймалося, офіційних дискусій не ведеться", - сказав представник Кремля.
Коментуючи обговорення у Держдумі проєктів звернення до глави російської держави Володимира Путіна про визнання "Л/ДНР", Пєсков зазначив, що "народні обранці відображають думку людей, думку народу, тому вони обговорюють те, що є актуальним для людей".
"Ми до цього ставимося з розумінням, інакше до цього ставитися неможливо", - додав прессекретар.
За словами Пєскова, "ніхто не залишається байдужим" до того, що відбувається навколо "ДНР" та "ЛНР" і "росіяни болісно реагують на все те, що відбувається на Донбасі".
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"Це питання в громадській думці вельми актуальне. Ніхто не залишається байдужим до того, що відбувається на Донбасі", - заявив Пєсков.
При цьому прессекретар президента РФ запропонував не забігати вперед, оскільки жодних рішень не приймалося.
Водночас він додав, що "Росія неодноразово декларувала, що вона залишається прихильною до Мінського Комплексу заходів і є прихильницею того, щоб якнайшвидше весь мінський план дій був втілений у життя, у тій послідовності, яка там передбачена".
Нагадаємо, Держдума у вівторок розглядає два проєкти звернення до президента із проханням про визнання "Л/ДНР".
Перший із них наприкінці січня внесли депутати від фракції КПРФ. Вони вважають, що визнання "Л/ДНР" захистить їхніх мешканців "від зовнішніх загроз та реалізації політики геноциду". Сьогодні цей документ був підтриманий більшістю голосів.
Другий проєкт напередодні, 14 лютого, представили перший заступник глави комітету у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язкам із співвітчизниками Віктор Водолацький та заступник голови комітету Артем Туров (обидва — "Єдина Росія"). Вони запропонували провести консультації із МЗС.
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фуйло само себя загнало в угол, не просчитав свои шаги хотя би на два вперед.
Якщо признати ордло -то отримають санкції, бо "будь яке вторгнення на территорію України" - і нові санкції.
НЕ признати фуйлом орддло після заяви госдупи: значить показати навіть для кацапів -фуйло протухшей молью, ссикливим ботоксним царьком
- господа гусары Шойгу, Лавров и Герасимов, давайте искупаем коней в шампанском !
- да что вы, полковник #*****, а джавелином в морду, а санкции ?
- ну тогда давайте хотя бы кошку пивом обольем !
Абаржаться ! Короче, кацапы в своём большинстве думали/мечтали, чтобы депутаты приняли такие законы, на основании которых они в своей стране не могут ни вздохнуть, ни пёрднуть !
А получать дубинками по голове и тюремный срок за бросок пластикового стаканчика, так это вообще предел мечтаний .....
дума приняла и осталось поставить подпись **** и это можно сделать за 30 секунд, но тут игра.
если ху подписывает то ему развязывают руки в просьбе помочь от дыры в случае обострения на линии
дыра и так под претокторатом срассии, и европа об этом знает и это факт, но за это санкции не введут.
введут за наступление, но походу ху пытается таким образом впихнуть дыру в лоно Украины а не начать наступление
Російський парламент очікуванно проголосував постанову про визнання частини території України на східному кордоні з Росією окупованою і зажадав остаточного рішення про відокремлення цієї території від України.
Що відбулося:
1. Офіційне рішення російського парламенту про зазіхання на територію іншої країни.
2. Фактично російський одноосібний вихід із політичних домовленостей з мирного врегулювання. Мінському процесу - кінець. І, звісно - показове знущання над канцлером Німеччини, який перебуває з візитом у Москві.
3. Перехід до іншого сценарію ескалації загроз навколо України.
Що робити:
1. Термінове рішення з введення санкцій проти всіх, хто проголосував це протизаконне рішення.
2. Консультації з усіма зацікавленими сторонами з доведенням нашої позиції.
3. Звернення до Генерального секретаря ООН про негайний розгляд питання надсилання миротворчого контингенту ООН на тимчасово окуповані території на сході України.
4. Активна інформаційна робота як в Україні, так і за кордоном щодо неприпустимості зазіхання на частину території України та легалізації російської військової присутності на сході України.
5. Врахування змін можливого сценарію ескалації з російськогр боку в планах оборони країни.
Новоотсоссия это уже ваша проблема!
Вы их кормите лучше! А то живя в Украине, "кормильцы" привыкли хорошо питаться!
Ах вы-ж болезные мышебратья ... Сначала на ровном месте создали этот гнойник "ЛыДыНыРы" на теле Украины, восемь лет регулярно его ковыряют, не давая ему зажить, а потом сокрушаются как им больно на это все смотреть !
Цинизму этих рашистских тварей просто нет предела !
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о своей болезни.
У него омикрон-штамм-коронавируса. Он заявил, что все 8 дней провел на удаленке.