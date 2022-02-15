УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10688 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
5 964 31

Жодних офіційних рішень стосовно визнання "Л/ДНР" поки що не приймалося, - Пєсков

Жодних офіційних рішень стосовно визнання

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував "не забігати вперед" із визнанням "ДНР" та "ЛНР".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це він розповів, відповідаючи на запитання про те, чи вважають у Кремлі доцільним вирішувати питання із визнанням "Л/ДНР".

Пєсков не зміг відповісти на питання, за яких умов Москва могла б піти на визнання "Л/ДНР".

"Я не можу відповісти на це питання. Ви знаєте, що жодних офіційних рішень із цього приводу не приймалося, офіційних дискусій не ведеться", - сказав представник Кремля.

Коментуючи обговорення у Держдумі проєктів звернення до глави російської держави Володимира Путіна про визнання "Л/ДНР", Пєсков зазначив, що "народні обранці відображають думку людей, думку народу, тому вони обговорюють те, що є актуальним для людей".

"Ми до цього ставимося з розумінням, інакше до цього ставитися неможливо", - додав прессекретар.

За словами Пєскова, "ніхто не залишається байдужим" до того, що відбувається навколо "ДНР" та "ЛНР" і "росіяни болісно реагують на все те, що відбувається на Донбасі". 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Президент Зеленський запевнив мене, що надасть проєкти законів щодо особливого статусу і щодо місцевих виборів", - канцлер ФРН Шольц. ВIДЕО

"Це питання в громадській думці вельми актуальне. Ніхто не залишається байдужим до того, що відбувається на Донбасі", - заявив Пєсков.

При цьому прессекретар президента РФ запропонував не забігати вперед, оскільки жодних рішень не приймалося.

Водночас він додав, що "Росія неодноразово декларувала, що вона залишається прихильною до Мінського Комплексу заходів і є прихильницею того, щоб якнайшвидше весь мінський план дій був втілений у життя, у тій послідовності, яка там передбачена".

Нагадаємо, Держдума у ​​вівторок розглядає два проєкти звернення до президента із проханням про визнання "Л/ДНР".

Перший із них наприкінці січня внесли депутати від фракції КПРФ. Вони вважають, що визнання "Л/ДНР" захистить їхніх мешканців "від зовнішніх загроз та реалізації політики геноциду". Сьогодні цей документ був підтриманий більшістю голосів. 

Другий проєкт напередодні, 14 лютого, представили перший заступник глави комітету у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язкам із співвітчизниками Віктор Водолацький та заступник голови комітету Артем Туров (обидва — "Єдина Росія"). Вони запропонували провести консультації із МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держдума не ухвалить звернення до Путіна про визнання "Л/ДНР", це означатиме вихід з Мінських угод, - "слуга народу" Арахамія

Держдума (734) Пєсков Дмитро (1609) визнання (72) росія (64984) ОРДЛО (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
ты тролль и провокатор
показати весь коментар
15.02.2022 12:43
+4
Всё очень просто,типа или минские выполняйте или признанием,тупо шантаж.
показати весь коментар
15.02.2022 12:40
+2
Не затягивайте - принимайте !
показати весь коментар
15.02.2022 12:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значит не подпишет
показати весь коментар
15.02.2022 12:39 Відповісти
Наступу путіна ми не дочекаємось, він буде дрочити на якісь визнання терористів. Прийдеться наступати самим.
показати весь коментар
15.02.2022 12:41 Відповісти
ты тролль и провокатор
показати весь коментар
15.02.2022 12:43 Відповісти
це лише правда, яку не хочуть бачити люди.
показати весь коментар
15.02.2022 12:44 Відповісти
Це довгоіграюща буде пісня мухосранців. Взагалі то приймає рішення Рада Федерація. А потім підписує Пуйло. А надавити...
показати весь коментар
15.02.2022 12:47 Відповісти
він дурний малорос
показати весь коментар
15.02.2022 12:50 Відповісти
это плохо, пусть подписывает
показати весь коментар
15.02.2022 12:42 Відповісти
Держдума підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання ЛДНР"

фуйло само себя загнало в угол, не просчитав свои шаги хотя би на два вперед.

Якщо признати ордло -то отримають санкції, бо "будь яке вторгнення на территорію України" - і нові санкції.
НЕ признати фуйлом орддло після заяви госдупи: значить показати навіть для кацапів -фуйло протухшей молью, ссикливим ботоксним царьком
показати весь коментар
15.02.2022 12:47 Відповісти
фуйло, як й зеЛох - тільки верещати вміють "стадіон...стадіон!", та коли отримають відповідь "стадіон так стадіон!" - одразу пускають шмарклі та знімають відосики з отмазками "ви нас не так пАняли"
показати весь коментар
15.02.2022 12:49 Відповісти
Одна небольшая неувязочка в рассуждениях - госдума это не самостоятельный орган , могущий что-то решать , выдавать какие-то обращения . Там абсолютно всё делается по указанию , никакой самодеятельности или самостоятельности . Если они что-то типа выдвинули , значит им так приказали . И результаты голосований как в совке - 99,8% ЗА .
показати весь коментар
15.02.2022 13:06 Відповісти
анекдот в тему:

- господа гусары Шойгу, Лавров и Герасимов, давайте искупаем коней в шампанском !
- да что вы, полковник #*****, а джавелином в морду, а санкции ?
- ну тогда давайте хотя бы кошку пивом обольем !
показати весь коментар
15.02.2022 13:15 Відповісти
Всё очень просто,типа или минские выполняйте или признанием,тупо шантаж.
показати весь коментар
15.02.2022 12:40 Відповісти
351 голос должен подписать или нет? если вето, так 351 голос, или повторно может и не дадут 300, будет игра))
показати весь коментар
15.02.2022 12:41 Відповісти
Нє. Не підпише. Спершу "рєфєрєндум" а вже потім "камні с нєба" і "родная говень".
показати весь коментар
15.02.2022 12:42 Відповісти
Не затягивайте - принимайте !
показати весь коментар
15.02.2022 12:44 Відповісти
Москалі спеклися.
показати весь коментар
15.02.2022 12:45 Відповісти
"народні обранці відображають думку людей...."
Абаржаться ! Короче, кацапы в своём большинстве думали/мечтали, чтобы депутаты приняли такие законы, на основании которых они в своей стране не могут ни вздохнуть, ни пёрднуть !
А получать дубинками по голове и тюремный срок за бросок пластикового стаканчика, так это вообще предел мечтаний .....
показати весь коментар
15.02.2022 12:50 Відповісти
кацапы должны быть в центре внимания..
показати весь коментар
15.02.2022 12:51 Відповісти
Та визнавайте вже, чого тягнути? Це автоматично скасує мінськ і визначить ці території тимчасово окупованими. Далі звернення до ООН з вимогою ввести миротворців. І усьо - заморозити конфлікт: допоки #уйло не здохне, нічого не звільниться.
показати весь коментар
15.02.2022 12:52 Відповісти
а госдура на расее это видимо не официальный орган. такое себе сборище *********
показати весь коментар
15.02.2022 12:52 Відповісти
Эти гандоны ждут реакции США на этот "неожиданный ход конем", когда все их понтовские хода обнулились.
показати весь коментар
15.02.2022 12:53 Відповісти
Чистой воды шантаж.

дума приняла и осталось поставить подпись **** и это можно сделать за 30 секунд, но тут игра.

если ху подписывает то ему развязывают руки в просьбе помочь от дыры в случае обострения на линии
дыра и так под претокторатом срассии, и европа об этом знает и это факт, но за это санкции не введут.

введут за наступление, но походу ху пытается таким образом впихнуть дыру в лоно Украины а не начать наступление
показати весь коментар
15.02.2022 12:54 Відповісти
там еще совет федерации есть)
показати весь коментар
15.02.2022 13:02 Відповісти
https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-Valeriy-Chaly/100003056659575/?hc_ref=ARQsYjjIscVqxAYSxDn55O9CZu-A5WVoqnGqiTCmCMBHnaAp4GY4-fB9D0xk9ik_uAE&fref=nf Валерій Чалий (Valeriy Chaly)

Російський парламент очікуванно проголосував постанову про визнання частини території України на східному кордоні з Росією окупованою і зажадав остаточного рішення про відокремлення цієї території від України.

Що відбулося:
1. Офіційне рішення російського парламенту про зазіхання на територію іншої країни.
2. Фактично російський одноосібний вихід із політичних домовленостей з мирного врегулювання. Мінському процесу - кінець. І, звісно - показове знущання над канцлером Німеччини, який перебуває з візитом у Москві.
3. Перехід до іншого сценарію ескалації загроз навколо України.

Що робити:
1. Термінове рішення з введення санкцій проти всіх, хто проголосував це протизаконне рішення.
2. Консультації з усіма зацікавленими сторонами з доведенням нашої позиції.
3. Звернення до Генерального секретаря ООН про негайний розгляд питання надсилання миротворчого контингенту ООН на тимчасово окуповані території на сході України.
4. Активна інформаційна робота як в Україні, так і за кордоном щодо неприпустимості зазіхання на частину території України та легалізації російської військової присутності на сході України.
5. Врахування змін можливого сценарію ескалації з російськогр боку в планах оборони країни.
показати весь коментар
15.02.2022 13:09 Відповісти
То есть Госдума говно ничего не значащая. Всё что она официально принимает не означает официально. Просто сборище холопов.
показати весь коментар
15.02.2022 13:10 Відповісти
Украине как то глубоко по признаете вы там что то, не признаете.
Новоотсоссия это уже ваша проблема!
Вы их кормите лучше! А то живя в Украине, "кормильцы" привыкли хорошо питаться!
показати весь коментар
15.02.2022 13:20 Відповісти
По словам Пескова, "никто не остается равнодушным" к происходящему вокруг "ДНР" и "ЛНР" и "россияне болезненно реагируют на все происходящее на Донбассе".
Ах вы-ж болезные мышебратья ... Сначала на ровном месте создали этот гнойник "ЛыДыНыРы" на теле Украины, восемь лет регулярно его ковыряют, не давая ему зажить, а потом сокрушаются как им больно на это все смотреть !
Цинизму этих рашистских тварей просто нет предела !
показати весь коментар
15.02.2022 13:36 Відповісти
Чому наш парламент не визнає ці утворення терористами які створені, фінасуються та упраляються росією? Чому не звернутьмя в оон, обсє, нато, та наших союзників з закликом про допомогу у антитерористичній операції?
показати весь коментар
15.02.2022 13:41 Відповісти
///
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о своей болезни.
У него омикрон-штамм-коронавируса. Он заявил, что все 8 дней провел на удаленке.
показати весь коментар
15.02.2022 14:45 Відповісти
 
 