Россия отказалась от встречи со странами-участницами Венского документа, - МИД РФ

Россия не будет участвовать во встрече по Венскому документу в ОБСЕ.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК".

Напомним, 11 февраля Украина активировала механизм понижения рисков ОБСЕ. Согласно положениям Венского документа, РФ должна была предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и задействованной военной техники.

Украина созвала встречу с Россией и всеми государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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