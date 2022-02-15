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Россия отказалась от встречи со странами-участницами Венского документа, - МИД РФ

Россия отказалась от встречи со странами-участницами Венского документа, - МИД РФ

Россия не будет участвовать во встрече по Венскому документу в ОБСЕ.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК".

Напомним, 11 февраля Украина активировала механизм понижения рисков ОБСЕ. Согласно положениям Венского документа, РФ должна была предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и задействованной военной техники.

Украина созвала встречу с Россией и всеми государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Также читайте: "Тесно и скучно, и неловко", - Сурков заявил, что России невозможно оставаться в пределах "похабного" мира

Автор: 

МИД РФ (1665) ОБСЕ (4875) россия (95402) Грушко Александр (6)


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Топ комментарии
+32
На які ще міжнародні документи не наплювала мокшанська орда?
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15.02.2022 13:36
+20
І це прекрасно.
Зараз мордор продовжує "класти з високої гори" на всі міжнародні і локальні закони, договори, правила. Більшість дермократів при цьому продовжують знаходити дипломатичні шляхи того, що "так можна". Але це епоха закінчується. Ми можемо це бачити по останніх діях США та Британії.
І чим частіше мордор буде нехтувати всіма правилами і законами, тим швидше в дермократів виростуть "яйки".
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15.02.2022 13:37
+17
тот что происходит - чудесно! маргинализация рсуких и их прокси в европе идёт полный ходом! уже никто не думает: "расея - это большой театр, арбат, Пушкин и Лермонтов", сейчас все понимают, что "расея - это тупая обезьяна с ядерной бимбой"
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15.02.2022 14:04
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нє, украина має показати, що вона не жертва і чого вона справді варта - жетрвами хай будуть інші
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15.02.2022 13:42 Ответить
тот что происходит - чудесно! маргинализация рсуких и их прокси в европе идёт полный ходом! уже никто не думает: "расея - это большой театр, арбат, Пушкин и Лермонтов", сейчас все понимают, что "расея - это тупая обезьяна с ядерной бимбой"
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15.02.2022 14:04 Ответить
Мировое сообщество должно принимать какие либо действия против ,, обезьян,, уже давно настало время. Настало время заставить Россию пройти официальную регистрацию в ООН, признавать юрисдикцию международных судов и Конвенций, договоров. Учитывая , что она это делать не будет- выгнать со ,, свистом и улюлюканьем ,, из ООН , ОБСЕ , как и других обезьян ( помельче). НИКОГДА нельзя будет никому жить спокойно в Европе и Мире , пока общими усилиями не сделать так , чтобы самая главная обезьяна сдохла , сдохла окончательно и навсегда. Нельзя всем странам Европы жить на лжи и прогибании под недолюдей, вести переговоры , упрашивать. Медицина достигла определенных высот , но нельзя из обезьяны сделать человека. России не должно быть места нигде , всегда.
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15.02.2022 14:44 Ответить
На які ще міжнародні документи не наплювала мокшанська орда?
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15.02.2022 13:36 Ответить
Петушок из курятника прокукарекал. Сядь обратно на отведенное тебе ****** место, то есть на бутылку "Присел, раз, два"
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15.02.2022 15:15 Ответить
как же у тебя бомбит, козлорылый, под каждой новостью высираешься это прекрасно.
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15.02.2022 15:26 Ответить
шваброид, ты чо такой дерзкий? ватушара, давно первые два пункта Минска читал, чуханоид эрзянский? )
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15.02.2022 15:33 Ответить
От вам і "діалог"
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15.02.2022 13:37 Ответить
І це прекрасно.
Зараз мордор продовжує "класти з високої гори" на всі міжнародні і локальні закони, договори, правила. Більшість дермократів при цьому продовжують знаходити дипломатичні шляхи того, що "так можна". Але це епоха закінчується. Ми можемо це бачити по останніх діях США та Британії.
І чим частіше мордор буде нехтувати всіма правилами і законами, тим швидше в дермократів виростуть "яйки".
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15.02.2022 13:37 Ответить
Росія клянчить у НАТО про гарантиії власної безпеки, ... наплювавши при цьому на безпеку тих держав, куди вона безцаремонно і неодноразово влізла своїми військами... ?! І ні з ким, на кого росія напала вона не погоджується вести ніяких перемовин...

Тобто росія путіна поділила держави всього світу на кілька "кастових" категорій:
-На вершині цього поділу вона сама поставила себе, як країну, яка нікому не збирається гарантувати безпеку і присвоїла собі право злочинно та безкарно порушувати кордони інших держав.
-На другому місці від вершини - країни, які як васали -повинні надавати росії гарантії її безпеки.
-На третьому місці, які не мають права розкривати навіть рота на захист жертв росії
- І на четвертому - всі інші країни, які повинні агресію росії проти них, захват їх територій і ресурсів - сприйняти як "щастя" чи "божий дар"...

Виходячи саме з такої логіки - пєсков пробелькотів (ізрьок) наступне:

-"Президент РФ Володимир Путін готовий обговорювати ситуацію навколо України та гарантії безпеки. Про це телеканалу CNN розповів речник президента Дмитро Пєсков.

Пєсков нагадав, що Путін завжди наполягав на переговорах та дипломатії. І саме Путін ініціював питання щодо гарантій безпеки для Росії. "Україна - це частина серйознішої проблеми гарантій безпеки для Російської Федерації", - заявив прес-секретар і додав, що президент Путін, звісно, ​​готовий вести переговори"
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15.02.2022 14:16 Ответить
москалі не поважають міжнародне право й плювати хотіли на весь цивілізований світ?!
ух ти, оце так "новина"...
цікаво скільки ж вони "відкатами" платять "представникам західних демократій" що вони на всі вибрики мокшанців "очі закривають"?(
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15.02.2022 13:37 Ответить
газ пахне баблом - великим баблом!
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15.02.2022 13:43 Ответить
Газ пахне баблом, а бабло не пахнее.
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15.02.2022 14:15 Ответить
И теперь ОБСЄ... А и правда интересно, что теперь - наложат санкции, исключат из организации?
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15.02.2022 13:43 Ответить
"Украина прекращает транзит белорусских калийных удобрений."
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15.02.2022 13:44 Ответить
ОБЪЯВИТЕ БОЙКОТ РОССИИ !!!
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15.02.2022 13:44 Ответить
викинути підерацію з ОБСЕ і з ООН
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15.02.2022 13:45 Ответить
Очередной момент истины наступил.
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15.02.2022 13:45 Ответить
Треба визнати, що "ОБСЄ" все зробила, щоб кацапи поводилися з нею саме так.
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15.02.2022 13:46 Ответить
В таком случае Турция может забить на Конвенцию Монтре
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15.02.2022 13:48 Ответить
фактически Турция это и делает, строя канал "Стамбул", от чего на эрэфии уже пригорает
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15.02.2022 14:07 Ответить
Росія це не страна це сброд, сорт говна.
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15.02.2022 13:49 Ответить
и это замечательно. Каждый такой тупорогий зашквар Мокшандии делает сложнее для сторонников понять и простить Путина его поддержку и учет его мнения. Ибо даже дебилу сложно внушить мысль что те кто проводит учения но не пускает на них наблюдателей - нападать не собирается
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15.02.2022 13:58 Ответить
Очкошники...быканули....прыгнули...обосрались...и под лавку)
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15.02.2022 14:04 Ответить
Одеть нечего? все в стирке? 🤣🤣🤣
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15.02.2022 14:11 Ответить
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15.02.2022 14:32 Ответить
не хотим то.. тому что нам это невыгодно... но хотим это-потому что мы так интерпретируем норму документ в своих исключительно интересах --а чье либо иное мнение или интересы-- нас не волнуют вообще --РОССИЯ... с этим избирательным хочу- не хочу.. пора определятся ..или все для всех или все для всех на свое разумение ..(в последнем случае это война войны конфликты и хаос вселенского масштаба) Россия пока умудряется сидеть на двух унитазах сразу.... что говорит о проблемах как ОБСЕ Евросоюза норм международного права структур ООН и так далее... не может быть избирательности и равенства чуточку больше чем у иных.. мы все в одно лодке... имя лодки ЗЕМЛЯ...
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15.02.2022 14:20 Ответить
Росія вже давно мала б бути виключена з ООН, ОБСЕ і інших організаці!
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15.02.2022 14:56 Ответить
Трусикоф чистеньких не нашла?
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15.02.2022 15:30 Ответить
 
 