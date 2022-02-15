Росія відмовилася від зустрічі з країнами-учасницями Віденського документу, - МЗС РФ

Росія не братиме участі у зустрічі щодо Віденського документу в ОБСЄ.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК".

Нагадаємо, 11 лютого Україна активувала механізм зниження ризиків ОБСЄ. Згідно з положеннями Віденського документа, РФ мала надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань, типи озброєнь та задіяної військової техніки.

Україна скликала зустріч з Росією та всіма державами-учасницями Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

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