Росія відмовилася від зустрічі з країнами-учасницями Віденського документу, - МЗС РФ
Росія не братиме участі у зустрічі щодо Віденського документу в ОБСЄ.
Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК".
Нагадаємо, 11 лютого Україна активувала механізм зниження ризиків ОБСЄ. Згідно з положеннями Віденського документа, РФ мала надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань, типи озброєнь та задіяної військової техніки.
Україна скликала зустріч з Росією та всіма державами-учасницями Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
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Зараз мордор продовжує "класти з високої гори" на всі міжнародні і локальні закони, договори, правила. Більшість дермократів при цьому продовжують знаходити дипломатичні шляхи того, що "так можна". Але це епоха закінчується. Ми можемо це бачити по останніх діях США та Британії.
І чим частіше мордор буде нехтувати всіма правилами і законами, тим швидше в дермократів виростуть "яйки".
Тобто росія путіна поділила держави всього світу на кілька "кастових" категорій:
-На вершині цього поділу вона сама поставила себе, як країну, яка нікому не збирається гарантувати безпеку і присвоїла собі право злочинно та безкарно порушувати кордони інших держав.
-На другому місці від вершини - країни, які як васали -повинні надавати росії гарантії її безпеки.
-На третьому місці, які не мають права розкривати навіть рота на захист жертв росії
- І на четвертому - всі інші країни, які повинні агресію росії проти них, захват їх територій і ресурсів - сприйняти як "щастя" чи "божий дар"...
Виходячи саме з такої логіки - пєсков пробелькотів (ізрьок) наступне:
-"Президент РФ Володимир Путін готовий обговорювати ситуацію навколо України та гарантії безпеки. Про це телеканалу CNN розповів речник президента Дмитро Пєсков.
Пєсков нагадав, що Путін завжди наполягав на переговорах та дипломатії. І саме Путін ініціював питання щодо гарантій безпеки для Росії. "Україна - це частина серйознішої проблеми гарантій безпеки для Російської Федерації", - заявив прес-секретар і додав, що президент Путін, звісно, готовий вести переговори"
ух ти, оце так "новина"...
цікаво скільки ж вони "відкатами" платять "представникам західних демократій" що вони на всі вибрики мокшанців "очі закривають"?(