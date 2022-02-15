Признание "ЛДНР" Россией станет нарушением международного права и минских соглашений, - Столтенберг

Признание Россией "ДНР" и "ЛНР" станет нарушением минских соглашений.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Если это произойдет, это будет очередное грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Потому что нет сомнений в том, что Донецк и Луганск – это часть Украины в ее признанных международным сообществом границах. Поэтому такое признание станет нарушением международного права", - подчеркнул он.

"И не только это. Это тоже нарушение Минских договоренностей", - добавил Столтенберг.

По его словам, признание Россией "ДНР" и "ЛНР" "усложнит поиски решений в рамках Минских соглашений".

Также читайте: "Официальное признание "ЛДНР" может повлечь за собой дополнительные территориальные претензии к Украине, - Маасикас

Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину о "признании "ЛДНР".