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Признание "ЛДНР" Россией станет нарушением международного права и минских соглашений, - Столтенберг

Признание

Признание Россией "ДНР" и "ЛНР" станет нарушением минских соглашений.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Если это произойдет, это будет очередное грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Потому что нет сомнений в том, что Донецк и Луганск – это часть Украины в ее признанных международным сообществом границах. Поэтому такое признание станет нарушением международного права", - подчеркнул он.

"И не только это. Это тоже нарушение Минских договоренностей", - добавил Столтенберг.

По его словам, признание Россией "ДНР" и "ЛНР" "усложнит поиски решений в рамках Минских соглашений".

Также читайте: "Официальное признание "ЛДНР" может повлечь за собой дополнительные территориальные претензии к Украине, - Маасикас

Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину о "признании "ЛДНР".

Автор: 

россия (95402) Столтенберг Йенс (1619) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+10
И что дальше? Рашка уже нарушила все что можно и насрала всем на голову, и поняла что ничего ей не сделают. Нужна ответка серьезная
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15.02.2022 15:12
+9
або
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15.02.2022 15:16
+6
Nick · 3 ч

Зара наше зелене чувирло виповзе з під кроваті і прохрипить, що воно є гарантом миру та стабільності... причому у всьому Світі
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15.02.2022 15:12
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Это признание с повинной.
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15.02.2022 15:11 Ответить
тянет на санкции...
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15.02.2022 15:40 Ответить
Незаконі утвореня
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15.02.2022 15:11 Ответить
Хай вызнають кацапы погани и больше не пристают к нам с этими Минскими угодами
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15.02.2022 15:11 Ответить
И формулой Штангенциркуля
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15.02.2022 15:12 Ответить
И поэтому...... Шо? Объясните, пжалста, попроще, а то вдруг не пойму
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15.02.2022 15:45 Ответить
да пущай вызнают-легче ******* будет. но они не вызнают это факт. блефуют как в покер с янки
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15.02.2022 15:11 Ответить
И что дальше? Рашка уже нарушила все что можно и насрала всем на голову, и поняла что ничего ей не сделают. Нужна ответка серьезная
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15.02.2022 15:12 Ответить
Valter Valter, никто не хочет воевать, а другой серьёзной ответки нет и быть не может, ты же взрослый мальчик, должен понимать
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15.02.2022 16:17 Ответить
і що буде?глибоке занепокоєння від німців й французів з подальшою забороною на поставки Україні озброєння?
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15.02.2022 15:12 Ответить
Nick · 3 ч

Зара наше зелене чувирло виповзе з під кроваті і прохрипить, що воно є гарантом миру та стабільності... причому у всьому Світі
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15.02.2022 15:12 Ответить
або
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15.02.2022 15:16 Ответить
Усі угоди з кацапами не варті паперу на якому вони написані...
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15.02.2022 15:14 Ответить
санкції.і не треба багато говорити.
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15.02.2022 15:16 Ответить
Тихо, не спугните. Надо что бы признали.
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15.02.2022 15:18 Ответить
ну хай признають. це ж нам козир в руки.
а раші, чергові санкції
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15.02.2022 15:19 Ответить
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15.02.2022 15:20 Ответить
Да, готовьте полезные санкции
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15.02.2022 15:37 Ответить
🇺🇸🇬🇧🇨🇦🇪🇺🇺🇦➡️ цугцванг ➡️🐔🇷🇺🍾
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15.02.2022 15:38 Ответить
И... дальше шо? Шо ты им сделаешь? В смысле - конкретно, а не очередной наиглубочайшей обеспокоенностью?
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15.02.2022 15:45 Ответить
т.е раздача на тех территориях паспортин рахи... как-то вписывалось в минские угоды?
поезда-автобусы возившие новограждан в ростов на голосование по рашкиным закончикам - тоже
избрание главарей в думу и единуюрасисю - ваще не обращаем внимания...
и только теперь...стало очевидным то, что ***** хочет де-юре признать то что де-факто уже 8 лет...
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15.02.2022 15:49 Ответить
Опять Мордор публично и показательно аннексирует територию и это нарушение только?грубейшее не грубейшее обеспокоенность большая небольшая от этого не легче,то есть санкций не должно быть?пускай и в будущем аннексирует?,а раша скйчас проверяет реакцию и )(уйло еще не подписало,а европа опять беспокоеность и даеет понять что серьёзных санкций не будет
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15.02.2022 16:24 Ответить
у відповідь на визнання руснею тих клоак, Захід має негайно прийняти Україну в НАТО без будь-яких умов. а вже будучи членом НАТО під контролем їх представників швидко проведемо усі необхідні реформи (а не як зараз 2 роки не можемо призначити голову САП). НАТО таким чином 2 зайців приб'є, реально допоможе викорінити корупцію в Україні і відіб'є у русні будь-які наміри про подальше вторгнення на українську землю.
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15.02.2022 18:24 Ответить
 
 