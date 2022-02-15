Признание "ЛДНР" Россией станет нарушением международного права и минских соглашений, - Столтенберг
Признание Россией "ДНР" и "ЛНР" станет нарушением минских соглашений.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Если это произойдет, это будет очередное грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Потому что нет сомнений в том, что Донецк и Луганск – это часть Украины в ее признанных международным сообществом границах. Поэтому такое признание станет нарушением международного права", - подчеркнул он.
"И не только это. Это тоже нарушение Минских договоренностей", - добавил Столтенберг.
По его словам, признание Россией "ДНР" и "ЛНР" "усложнит поиски решений в рамках Минских соглашений".
Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину о "признании "ЛДНР".
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Зара наше зелене чувирло виповзе з під кроваті і прохрипить, що воно є гарантом миру та стабільності... причому у всьому Світі
а раші, чергові санкції
поезда-автобусы возившие новограждан в ростов на голосование по рашкиным закончикам - тоже
избрание главарей в думу и единуюрасисю - ваще не обращаем внимания...
и только теперь...стало очевидным то, что ***** хочет де-юре признать то что де-факто уже 8 лет...