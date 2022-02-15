РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7146 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
8 536 40

Макрон призвал Путина не признавать "ЛДНР"

Макрон призвал Путина не признавать

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал своего российского коллегу Владимира Путина не признавать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Путин ответил, что не одобрял инициативу Госдумы.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой "не признавать независимость" обособленных украинских областей Донецкой и Луганской, сообщили журналистам в Елисейском дворце.

"Мы остаемся бдительны и просим [Путина] не выполнять просьбу Госдумы", - сказал представитель дворца.

"Президент России сказал, что это была парламентская инициатива, которую он не одобрил", - добавил спикер.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину по поводу "признания "ЛДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ответ на "признание "ЛДНР" ЕС должен ввести санкции против РФ, - глава МИД Латвии Ринкевич

Автор: 

путин владимир (31219) россия (95402) Франция (3499) Донбасс (26955) Макрон Эмманюэль (1299)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
...одобряю такую инициативу!
показать весь комментарий
15.02.2022 19:54
+20
Наивный француз верит ,что Дума это, что то отдельное от путина.
показать весь комментарий
15.02.2022 19:57
+12
фуйло кремлівське догавкалося:
- визнати ордло - отримати нові санкції, набагато жорскіші ніж є
- не визнати ордло - свої ж кацапи скажуть "вовОчко заиграло очком перед пиндосами"
показать весь комментарий
15.02.2022 20:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...одобряю такую инициативу!
показать весь комментарий
15.02.2022 19:54 Ответить
фуйло кремлівське догавкалося:
- визнати ордло - отримати нові санкції, набагато жорскіші ніж є
- не визнати ордло - свої ж кацапи скажуть "вовОчко заиграло очком перед пиндосами"
показать весь комментарий
15.02.2022 20:03 Ответить
Державна дума РФ переважною більшістю - 351 голосів проголосувала "за" визнання незалежності ДНР та ЛНР, і направила відповідне звернення до президента РФ Путіна визнати їх такими

Виходячи з цього, я думаю, що Путін поки що не підпише документ про визнання ДНР та ЛНР, а просто торгуватиме цією можливістю. Тобто знову "ні війни, ні миру", а черговий "хитрий план".

Цугцванг для путіна.
-визнати = санкції, зниження рівня життя населення, зростання невдоволення у суспільстві.
-не визнанти = втрата "морди ліца", бо путін нікого не переміг ... ні НАТО - своїми ультиматумами, ні "прінуждєнія к міру" України!
показать весь комментарий
15.02.2022 20:18 Ответить
А держдума... результатами свого голосування ще й "накрила мідним тазом" самі мінські угоди...
показать весь комментарий
15.02.2022 20:49 Ответить
Путлер не принял решения по этому вопросу. Он "согласится на уговоры" и засунет Украине ДНР и ЛНР по самые помидоры с разрешения Зели и его команды.
показать весь комментарий
15.02.2022 21:22 Ответить
Три президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко закликали підписантів Будапештського меморандуму довести, що документ "не був простим обманом".

Звернення до країн-підписантів Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї .

"П'ять ядерних держав зобов'язалися перед Україною поважати її незалежність і територіальну цілісність.

Надання гарантій безпеки стало умовою добровільної відмови України від її ракетно-ядерного потенціалу. На той час він був третім у світі, переважаючи потенціали Франції, Великої Британії і КНР.

Тепер Україна може згадувати урочисті обіцянки "великої четвірки" (ми були вдячні за те, що до меморандуму приєднався Китай) хіба що як знущання", - сказано.

Ще 2014 року Росія зруйнувала територіальну цілісність України, окупувавши Крим і частину Донбасу. І сьогодні з трьох сторін на Україну спрямована загроза подальшого військового вторгнення.

"Ми опинилися перед перспективою економічної блокади - енергетичної з півночі, морської з півдня. Тим часом, неприпустимість економічного тиску на Україну теж була зафіксована як один з пунктів Будапештського меморандуму.

Що ж ми чуємо у відповідь на такі дії від учасників угоди, на чий захист і на чию рішучість ми маємо розраховувати? Лише заклики до їхніх громадян і дипломатів тікати з небезпечної України якнайшвидше", - йдеться у зверненні.

Україна чує лише "суворі попередження" агресору, і що він заплатить "ціну", проте вона не включатиме "Північний потік-2" і SWIFT.

"Сьогодні вирішальний момент, коли можна довести, що Будапештський меморандум не був простим обманом. Що сильний може бути чесним і сміливим. Так доведіть свою справжню силу", - звернулися троє президентів.

У зверненні вони також закликали зробити ті кроки, які можуть зупинити агресора, а "не підкріпити його віру в безкарність".

"Якщо сьогодні ми програємо, жодних Будапештських меморандумів більше не буде. Дивлячись на наш досвід, жодна країна, яка може отримати ядерну зброю, за жодних обставин від неї вже не відмовиться.

Тому на кону наразі не лише доля України та ваш світовий авторитет. На кону - майбутнє безпеки всього світу. Усвідомте це. І майте силу бути відповідальними!" - наголосили.
показать весь комментарий
15.02.2022 19:55 Ответить
Наивный француз верит ,что Дума это, что то отдельное от путина.
показать весь комментарий
15.02.2022 19:57 Ответить
Таке вже було: "...почєму би вам нє пєрєізбрать сталіна..." (с)
показать весь комментарий
15.02.2022 20:02 Ответить
Схоже французи закінчились в часи Наполеона .......
показать весь комментарий
15.02.2022 20:01 Ответить
Наполеон -- корсиканець. Тобто майже не француз...
показать весь комментарий
15.02.2022 20:03 Ответить
Он грек- Его предки рода Καλομέρος (Buonoparte-ит) из Местры (Пелопонес)имигрировали на Корсику в 16 веке.
показать весь комментарий
15.02.2022 20:09 Ответить
Цікаво. Я не знав.
показать весь комментарий
15.02.2022 20:14 Ответить
Тобто не француз аж нiяк. Напулеоне ди Буонапарте его реальное имя. С Итальянского Buona - лучшая, бОльшая, Parte - часть. Т.е.,ди Буонапарте - от лучшей части.
показать весь комментарий
15.02.2022 20:11 Ответить
"Президент Росії сказав, що це була парламентська ініціатива, яку він не схвалив", - додав речник.

Джерело:

показать весь комментарий
15.02.2022 20:02 Ответить
фуйло кремлівське догавкалося:
- визнати ордло - отримати нові санкції, набагато жортськіші ніж є..
- не визнати ордло - свої ж кацапи скажуть "вовОчко заиграло очком перед пиндосами"

по факту - другий варіант))
показать весь комментарий
15.02.2022 20:04 Ответить
"піндос" - євро-роське образливе прізвисько греків, до чого тут американці?
показать весь комментарий
16.02.2022 12:06 Ответить
Макс, сорри за оффтоп, ты вроде с деревом по мебели работал, нет?
показать весь комментарий
15.02.2022 20:05 Ответить
Угу, и продолжаю. What's up?
показать весь комментарий
15.02.2022 20:13 Ответить
...идея для стартапа
показать весь комментарий
15.02.2022 20:27 Ответить
Класс! Начну сегодня с карандашом и бумагой эскиз для прототипа мудрить. Такое для рабочих столов очень подойдет, как опция. Дякую за идею. Если шо - с меня галлон моей абрикосовки "Злий Бандеривец".
показать весь комментарий
15.02.2022 20:32 Ответить
...значит, встретимся под столом
показать весь комментарий
15.02.2022 20:33 Ответить
та пуйло на того безхребетного мікрона йух поклало вже давно! мікрончик намагається собі рейтинг до квітневих виборів підняти якось.
показать весь комментарий
15.02.2022 20:06 Ответить
показать весь комментарий
15.02.2022 20:14 Ответить
Макрон, хай ******** признає резервації убогих! Нам легше буде!

показать весь комментарий
15.02.2022 20:17 Ответить
Так то бубачка ,в истерике,всем сейчас названивает -требует уговорить пуйло не признавать...
показать весь комментарий
15.02.2022 20:30 Ответить
Це така гра в піддавки, типу я попросив, а той не схвалював
показать весь комментарий
15.02.2022 20:24 Ответить
Комедия продолжаеться "инициатива от безинициативной думы признать независимость ДНР ЛНР" тут вылазит Пуйло и отказываться признавать независимость ДНР ЛРН, вся Европа аплодирует и давит на Украину, чтоб та всунула себе обратно ДНР ЛНР, как троянского коня, который нужен Пуйлу, чтоб управлять Украиной...
показать весь комментарий
15.02.2022 20:27 Ответить
Гєрантофіл Макрон, ти гівно
показать весь комментарий
15.02.2022 20:34 Ответить
Просто його мама не годувала його грудю
показать весь комментарий
15.02.2022 20:38 Ответить
К сожалению, соучастником комуно-фашиста путлера является 140 млн зомби-население паРаши, вариантов поведения украинцы не имеют, кроме как уничтожать двуногих животных везде и всегда, все украинцы должны понимать и знать, что защищать свою землю, это богоугодное дело.
показать весь комментарий
15.02.2022 20:40 Ответить
Признавац признавац не останавливайся )) Я думаю Украина ещё танкер боярышника отправит на Россию чтоб отметили великую радость))
показать весь комментарий
15.02.2022 20:41 Ответить
Кривляние продолжается, а для чего же он их создавал тогда?
показать весь комментарий
15.02.2022 21:17 Ответить
Макрон закликав пуйла не визнавати ініціативу пуйла. .......?
показать весь комментарий
15.02.2022 21:24 Ответить
Бубочка виконає усі свої обіцянки що він давав в Омані, засуне ОРДЛО до складу України. Пушилін буде у ВР поруч із Бойком та Шуфричем
показать весь комментарий
15.02.2022 21:27 Ответить
А якщо ні? Ким тебе тоді можна буде називати? Пропоную - обісраним віником.
показать весь комментарий
15.02.2022 22:31 Ответить
Так, Макрон не лізь не в своє діло, не витягуй Путіна з петлі, не мішай йому самовбитися! Хай визнає - отримає ще санкції без війни, війна заморозиться - хороший розклад для України, тим більше, що Росія і так по факту ОРДЛО контролює. Коли Путін здохне, ОРДЛО повернеться без будь яких умов!
показать весь комментарий
15.02.2022 21:35 Ответить
Все просят гопника.
Да он и не будет признавать, у него задача внедрить в Украину 800 000 тысяч российских паспортов, и боевиков с пушилинами.
показать весь комментарий
15.02.2022 23:39 Ответить
и спихнуть Украине расходы на восстановление уничтоженного и разграбленного региона.

А так, россия пойдет на отказ от Минских уже де-юре.

Та ты шо, такого джек-пота как признание этих территорий россией не будет.
показать весь комментарий
16.02.2022 09:42 Ответить
А ЕМУ КАКАЯ РАЗНИЦА !!!???
показать весь комментарий
16.02.2022 09:38 Ответить
 
 