Макрон призвал Путина не признавать "ЛДНР"

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал своего российского коллегу Владимира Путина не признавать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Путин ответил, что не одобрял инициативу Госдумы.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой "не признавать независимость" обособленных украинских областей Донецкой и Луганской, сообщили журналистам в Елисейском дворце.

"Мы остаемся бдительны и просим [Путина] не выполнять просьбу Госдумы", - сказал представитель дворца.

"Президент России сказал, что это была парламентская инициатива, которую он не одобрил", - добавил спикер.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину по поводу "признания "ЛДНР".

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