Макрон закликав Путіна не визнавати "ЛДНР"
Президент Франції Емманюель Макрон закликав свого російського колегу Володимира Путіна не визнавати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". Путін відповів, що не схвалював ініціативу Держдуми.
Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням "не визнавати незалежність" відокремлених українських областей Донецької та Луганської, повідомили журналістам у Єлисейському палаці.
"Ми залишаємось пильними і просимо [Путіна] не виконувати прохання Держдуми", - сказав представник палацу.
"Президент Росії сказав, що це була парламентська ініціатива, яку він не схвалив", - додав речник.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 15 лютого Державна Дума РФ звернулася до Путіна із проханням визнати "ЛДНР".
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- визнати ордло - отримати нові санкції, набагато жорскіші ніж є
- не визнати ордло - свої ж кацапи скажуть "вовОчко заиграло очком перед пиндосами"
Виходячи з цього, я думаю, що Путін поки що не підпише документ про визнання ДНР та ЛНР, а просто торгуватиме цією можливістю. Тобто знову "ні війни, ні миру", а черговий "хитрий план".
Цугцванг для путіна.
-визнати = санкції, зниження рівня життя населення, зростання невдоволення у суспільстві.
-не визнанти = втрата "морди ліца", бо путін нікого не переміг ... ні НАТО - своїми ультиматумами, ні "прінуждєнія к міру" України!
Звернення до країн-підписантів Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї .
"П'ять ядерних держав зобов'язалися перед Україною поважати її незалежність і територіальну цілісність.
Надання гарантій безпеки стало умовою добровільної відмови України від її ракетно-ядерного потенціалу. На той час він був третім у світі, переважаючи потенціали Франції, Великої Британії і КНР.
Тепер Україна може згадувати урочисті обіцянки "великої четвірки" (ми були вдячні за те, що до меморандуму приєднався Китай) хіба що як знущання", - сказано.
Ще 2014 року Росія зруйнувала територіальну цілісність України, окупувавши Крим і частину Донбасу. І сьогодні з трьох сторін на Україну спрямована загроза подальшого військового вторгнення.
"Ми опинилися перед перспективою економічної блокади - енергетичної з півночі, морської з півдня. Тим часом, неприпустимість економічного тиску на Україну теж була зафіксована як один з пунктів Будапештського меморандуму.
Що ж ми чуємо у відповідь на такі дії від учасників угоди, на чий захист і на чию рішучість ми маємо розраховувати? Лише заклики до їхніх громадян і дипломатів тікати з небезпечної України якнайшвидше", - йдеться у зверненні.
Україна чує лише "суворі попередження" агресору, і що він заплатить "ціну", проте вона не включатиме "Північний потік-2" і SWIFT.
"Сьогодні вирішальний момент, коли можна довести, що Будапештський меморандум не був простим обманом. Що сильний може бути чесним і сміливим. Так доведіть свою справжню силу", - звернулися троє президентів.
У зверненні вони також закликали зробити ті кроки, які можуть зупинити агресора, а "не підкріпити його віру в безкарність".
"Якщо сьогодні ми програємо, жодних Будапештських меморандумів більше не буде. Дивлячись на наш досвід, жодна країна, яка може отримати ядерну зброю, за жодних обставин від неї вже не відмовиться.
Тому на кону наразі не лише доля України та ваш світовий авторитет. На кону - майбутнє безпеки всього світу. Усвідомте це. І майте силу бути відповідальними!" - наголосили.
Джерело:
- визнати ордло - отримати нові санкції, набагато жортськіші ніж є..
- не визнати ордло - свої ж кацапи скажуть "вовОчко заиграло очком перед пиндосами"
по факту - другий варіант))
Да он и не будет признавать, у него задача внедрить в Украину 800 000 тысяч российских паспортов, и боевиков с пушилинами.
А так, россия пойдет на отказ от Минских уже де-юре.
Та ты шо, такого джек-пота как признание этих территорий россией не будет.