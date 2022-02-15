Макрон закликав Путіна не визнавати "ЛДНР"

Президент Франції Емманюель Макрон закликав свого російського колегу Володимира Путіна не визнавати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". Путін відповів, що не схвалював ініціативу Держдуми.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням "не визнавати незалежність" відокремлених українських областей Донецької та Луганської, повідомили журналістам у Єлисейському палаці.

"Ми залишаємось пильними і просимо [Путіна] не виконувати прохання Держдуми", - сказав представник палацу.

"Президент Росії сказав, що це була парламентська ініціатива, яку він не схвалив", - додав речник.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 15 лютого Державна Дума РФ звернулася до Путіна із проханням визнати "ЛДНР".

Дивіться: Путін запевняє, що Росія не хоче війни. ВIДЕО