УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5333 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
8 536 40

Макрон закликав Путіна не визнавати "ЛДНР"

Макрон закликав Путіна не визнавати

Президент Франції Емманюель Макрон закликав свого російського колегу Володимира Путіна не визнавати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". Путін відповів, що не схвалював ініціативу Держдуми.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням "не визнавати незалежність" відокремлених українських областей Донецької та Луганської, повідомили журналістам у Єлисейському палаці.

"Ми залишаємось пильними і просимо [Путіна] не виконувати прохання Держдуми", - сказав представник палацу.

"Президент Росії сказав, що це була парламентська ініціатива, яку він не схвалив", - додав речник.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 15 лютого Державна Дума РФ звернулася до Путіна із проханням визнати "ЛДНР".

Дивіться: Путін запевняє, що Росія не хоче війни. ВIДЕО

Автор: 

путін володимир (23767) росія (64984) Франція (3051) Донбас (22354) Макрон Емманюель (1453)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+25
...одобряю такую инициативу!
показати весь коментар
15.02.2022 19:54
+20
Наивный француз верит ,что Дума это, что то отдельное от путина.
показати весь коментар
15.02.2022 19:57
+12
фуйло кремлівське догавкалося:
- визнати ордло - отримати нові санкції, набагато жорскіші ніж є
- не визнати ордло - свої ж кацапи скажуть "вовОчко заиграло очком перед пиндосами"
показати весь коментар
15.02.2022 20:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...одобряю такую инициативу!
показати весь коментар
15.02.2022 19:54 Відповісти
фуйло кремлівське догавкалося:
- визнати ордло - отримати нові санкції, набагато жорскіші ніж є
- не визнати ордло - свої ж кацапи скажуть "вовОчко заиграло очком перед пиндосами"
показати весь коментар
15.02.2022 20:03 Відповісти
Державна дума РФ переважною більшістю - 351 голосів проголосувала "за" визнання незалежності ДНР та ЛНР, і направила відповідне звернення до президента РФ Путіна визнати їх такими

Виходячи з цього, я думаю, що Путін поки що не підпише документ про визнання ДНР та ЛНР, а просто торгуватиме цією можливістю. Тобто знову "ні війни, ні миру", а черговий "хитрий план".

Цугцванг для путіна.
-визнати = санкції, зниження рівня життя населення, зростання невдоволення у суспільстві.
-не визнанти = втрата "морди ліца", бо путін нікого не переміг ... ні НАТО - своїми ультиматумами, ні "прінуждєнія к міру" України!
показати весь коментар
15.02.2022 20:18 Відповісти
А держдума... результатами свого голосування ще й "накрила мідним тазом" самі мінські угоди...
показати весь коментар
15.02.2022 20:49 Відповісти
Путлер не принял решения по этому вопросу. Он "согласится на уговоры" и засунет Украине ДНР и ЛНР по самые помидоры с разрешения Зели и его команды.
показати весь коментар
15.02.2022 21:22 Відповісти
Три президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко закликали підписантів Будапештського меморандуму довести, що документ "не був простим обманом".

Звернення до країн-підписантів Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї .

"П'ять ядерних держав зобов'язалися перед Україною поважати її незалежність і територіальну цілісність.

Надання гарантій безпеки стало умовою добровільної відмови України від її ракетно-ядерного потенціалу. На той час він був третім у світі, переважаючи потенціали Франції, Великої Британії і КНР.

Тепер Україна може згадувати урочисті обіцянки "великої четвірки" (ми були вдячні за те, що до меморандуму приєднався Китай) хіба що як знущання", - сказано.

Ще 2014 року Росія зруйнувала територіальну цілісність України, окупувавши Крим і частину Донбасу. І сьогодні з трьох сторін на Україну спрямована загроза подальшого військового вторгнення.

"Ми опинилися перед перспективою економічної блокади - енергетичної з півночі, морської з півдня. Тим часом, неприпустимість економічного тиску на Україну теж була зафіксована як один з пунктів Будапештського меморандуму.

Що ж ми чуємо у відповідь на такі дії від учасників угоди, на чий захист і на чию рішучість ми маємо розраховувати? Лише заклики до їхніх громадян і дипломатів тікати з небезпечної України якнайшвидше", - йдеться у зверненні.

Україна чує лише "суворі попередження" агресору, і що він заплатить "ціну", проте вона не включатиме "Північний потік-2" і SWIFT.

"Сьогодні вирішальний момент, коли можна довести, що Будапештський меморандум не був простим обманом. Що сильний може бути чесним і сміливим. Так доведіть свою справжню силу", - звернулися троє президентів.

У зверненні вони також закликали зробити ті кроки, які можуть зупинити агресора, а "не підкріпити його віру в безкарність".

"Якщо сьогодні ми програємо, жодних Будапештських меморандумів більше не буде. Дивлячись на наш досвід, жодна країна, яка може отримати ядерну зброю, за жодних обставин від неї вже не відмовиться.

Тому на кону наразі не лише доля України та ваш світовий авторитет. На кону - майбутнє безпеки всього світу. Усвідомте це. І майте силу бути відповідальними!" - наголосили.
показати весь коментар
15.02.2022 19:55 Відповісти
Наивный француз верит ,что Дума это, что то отдельное от путина.
показати весь коментар
15.02.2022 19:57 Відповісти
Таке вже було: "...почєму би вам нє пєрєізбрать сталіна..." (с)
показати весь коментар
15.02.2022 20:02 Відповісти
Схоже французи закінчились в часи Наполеона .......
показати весь коментар
15.02.2022 20:01 Відповісти
Наполеон -- корсиканець. Тобто майже не француз...
показати весь коментар
15.02.2022 20:03 Відповісти
Он грек- Его предки рода Καλομέρος (Buonoparte-ит) из Местры (Пелопонес)имигрировали на Корсику в 16 веке.
показати весь коментар
15.02.2022 20:09 Відповісти
Цікаво. Я не знав.
показати весь коментар
15.02.2022 20:14 Відповісти
Тобто не француз аж нiяк. Напулеоне ди Буонапарте его реальное имя. С Итальянского Buona - лучшая, бОльшая, Parte - часть. Т.е.,ди Буонапарте - от лучшей части.
показати весь коментар
15.02.2022 20:11 Відповісти
"Президент Росії сказав, що це була парламентська ініціатива, яку він не схвалив", - додав речник.

Джерело:

показати весь коментар
15.02.2022 20:02 Відповісти
фуйло кремлівське догавкалося:
- визнати ордло - отримати нові санкції, набагато жортськіші ніж є..
- не визнати ордло - свої ж кацапи скажуть "вовОчко заиграло очком перед пиндосами"

по факту - другий варіант))
показати весь коментар
15.02.2022 20:04 Відповісти
"піндос" - євро-роське образливе прізвисько греків, до чого тут американці?
показати весь коментар
16.02.2022 12:06 Відповісти
Макс, сорри за оффтоп, ты вроде с деревом по мебели работал, нет?
показати весь коментар
15.02.2022 20:05 Відповісти
Угу, и продолжаю. What's up?
показати весь коментар
15.02.2022 20:13 Відповісти
...идея для стартапа
показати весь коментар
15.02.2022 20:27 Відповісти
Класс! Начну сегодня с карандашом и бумагой эскиз для прототипа мудрить. Такое для рабочих столов очень подойдет, как опция. Дякую за идею. Если шо - с меня галлон моей абрикосовки "Злий Бандеривец".
показати весь коментар
15.02.2022 20:32 Відповісти
...значит, встретимся под столом
показати весь коментар
15.02.2022 20:33 Відповісти
та пуйло на того безхребетного мікрона йух поклало вже давно! мікрончик намагається собі рейтинг до квітневих виборів підняти якось.
показати весь коментар
15.02.2022 20:06 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2022 20:14 Відповісти
Макрон, хай ******** признає резервації убогих! Нам легше буде!

показати весь коментар
15.02.2022 20:17 Відповісти
Так то бубачка ,в истерике,всем сейчас названивает -требует уговорить пуйло не признавать...
показати весь коментар
15.02.2022 20:30 Відповісти
Це така гра в піддавки, типу я попросив, а той не схвалював
показати весь коментар
15.02.2022 20:24 Відповісти
Комедия продолжаеться "инициатива от безинициативной думы признать независимость ДНР ЛНР" тут вылазит Пуйло и отказываться признавать независимость ДНР ЛРН, вся Европа аплодирует и давит на Украину, чтоб та всунула себе обратно ДНР ЛНР, как троянского коня, который нужен Пуйлу, чтоб управлять Украиной...
показати весь коментар
15.02.2022 20:27 Відповісти
Гєрантофіл Макрон, ти гівно
показати весь коментар
15.02.2022 20:34 Відповісти
Просто його мама не годувала його грудю
показати весь коментар
15.02.2022 20:38 Відповісти
К сожалению, соучастником комуно-фашиста путлера является 140 млн зомби-население паРаши, вариантов поведения украинцы не имеют, кроме как уничтожать двуногих животных везде и всегда, все украинцы должны понимать и знать, что защищать свою землю, это богоугодное дело.
показати весь коментар
15.02.2022 20:40 Відповісти
Признавац признавац не останавливайся )) Я думаю Украина ещё танкер боярышника отправит на Россию чтоб отметили великую радость))
показати весь коментар
15.02.2022 20:41 Відповісти
Кривляние продолжается, а для чего же он их создавал тогда?
показати весь коментар
15.02.2022 21:17 Відповісти
Макрон закликав пуйла не визнавати ініціативу пуйла. .......?
показати весь коментар
15.02.2022 21:24 Відповісти
Бубочка виконає усі свої обіцянки що він давав в Омані, засуне ОРДЛО до складу України. Пушилін буде у ВР поруч із Бойком та Шуфричем
показати весь коментар
15.02.2022 21:27 Відповісти
А якщо ні? Ким тебе тоді можна буде називати? Пропоную - обісраним віником.
показати весь коментар
15.02.2022 22:31 Відповісти
Так, Макрон не лізь не в своє діло, не витягуй Путіна з петлі, не мішай йому самовбитися! Хай визнає - отримає ще санкції без війни, війна заморозиться - хороший розклад для України, тим більше, що Росія і так по факту ОРДЛО контролює. Коли Путін здохне, ОРДЛО повернеться без будь яких умов!
показати весь коментар
15.02.2022 21:35 Відповісти
Все просят гопника.
Да он и не будет признавать, у него задача внедрить в Украину 800 000 тысяч российских паспортов, и боевиков с пушилинами.
показати весь коментар
15.02.2022 23:39 Відповісти
и спихнуть Украине расходы на восстановление уничтоженного и разграбленного региона.

А так, россия пойдет на отказ от Минских уже де-юре.

Та ты шо, такого джек-пота как признание этих территорий россией не будет.
показати весь коментар
16.02.2022 09:42 Відповісти
А ЕМУ КАКАЯ РАЗНИЦА !!!???
показати весь коментар
16.02.2022 09:38 Відповісти
 
 