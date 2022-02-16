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"Укрзализныця" приостановила транзит белорусских калийных удобрений

АО "Укрзализныця" с 16 февраля вводит временные ограничения на транзит белорусских калийных удобрений по территории Украины.

Ограничения будут касаться продукции предприятий "Белорусский калий" и "Белорусская калийная компания", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Речь идет о запрете железнодорожных транзитных перевозок в Словакию, Венгрию, Австрию, Польшу, Чехию, Румынию, страны СНГ и Балтии, а также ввоз этой продукции в Украину по железной дороге.

"Запрещается перевозка импорта в УЗ и транзита по территории УЗ", - отмечено в обнародованной информации.

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В ответ на запрос относительно ограничений на транзит калийных удобрений из Беларуси в пресс-службе Министерства экономики отметили, что это решение Укрзализныци как хозяйствующего субъекта.

Какие-либо запреты на транзит калийных удобрений из Беларуси через Украину пока отсутствуют, транзит продолжается, сообщил "Интерфакс-Украина" источник в Мининфраструктуры.

"Отказался один из крупнейших украинских стивидоров. В то же время объемы перевалки белорусского калия морпортом "Ника-Тера" в феврале выросли, и порт планирует увеличивать перевалку и дальше", - отметил собеседник агентства.

В Group DF, в которую входит морской терминал "Ника-Тера", агентству "Интерфакс-Украина" не прокомментировали эту информацию, однако источник в отрасли подтвердил, что перевал через этот терминал продолжается.

Еще один источник на рынке уточнил, что существуют все основания для железнодорожных транзитных перевозок калийных удобрений из Беларуси вплоть до апреля.

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Как сообщалось, на фоне санкций США в отношении "Беларуськалия" по решению правительства Литвы госкомпания "Литовские железные дороги" с 1 февраля расторгла договор с "Беларуськалием" о транзите калийных удобрений и прекратила их перевозку. Договор был подписан в 2018 году, он действовал до 2023 года и предусматривал транзит через Литву по железной дороге и перевалку в порту Клайпеды 11 млн тонн белорусского хлоркалия в год.

Белорусская сторона в ответ с 7 февраля прекратила железнодорожный транзит по своей территории нефтепродуктов, минеральных и химических удобрений из Литвы.

Александр Лукашенко 7 февраля заявил, что украинцы вроде бы предложили помочь с транзитом этих объемов удобрений через Одессу, однако потом отказались. Через неделю он также сообщил, что Украина отказалась от импорта калийных удобрений из Белоруссии.

Согласно данным на сайте "Ника-Терры", в 2021 году порт переработал 377 тыс. тонн минеральных удобрений, что составляет 5% от всех грузов.

Автор: 

Беларусь (7888) грузы (271) транзит (568) Укрзализныця (2745) Минэкономразвития (652) удобрения (53)


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Топ комментарии
+11
Балтія вводить ембарго по калію, Україна транспортує і ви ще бляха будете вимагати якихось санкції інших держав недостатньо жорсткі.
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16.02.2022 12:21
+10
Да, как то не правильно когда страны Балтии нам помогают в трудную минуту а мы за их спиной будем помогать ихнему врагу-Беларашке
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16.02.2022 12:32
+5
Почему так поздно?
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16.02.2022 12:31
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Правила форума Совет форумчан
Балтія вводить ембарго по калію, Україна транспортує і ви ще бляха будете вимагати якихось санкції інших держав недостатньо жорсткі.
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16.02.2022 12:21 Ответить
Україна вже не транспортує, про це в статті написано.
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16.02.2022 13:17 Ответить
Вы ее точно читали?
"Водночас обсяги перевалювання білоруського калію морпортом "Ніка-Тера" в лютому зросли, й порт планує збільшувати перевалювання й надалі"
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16.02.2022 13:32 Ответить
Почему так поздно?
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16.02.2022 12:31 Ответить
Нам проще просить, чем зарабатывать. Земли отдадим зарубежным друзям, пусть думают об удобрениях сами.
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16.02.2022 12:31 Ответить
Да, как то не правильно когда страны Балтии нам помогают в трудную минуту а мы за их спиной будем помогать ихнему врагу-Беларашке
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16.02.2022 12:32 Ответить
Нехай бульбофюрерок цими добривами вдавиться.
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16.02.2022 12:33 Ответить
Це реальний удар по бульбофюреру, вже плакав морозу, шо він брат і друг українцям
Вже хотєлка дойти за 45 хвилин до Києва відпала
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16.02.2022 12:38 Ответить
Я собі уявляю, як би бульбофюрер скавучав, якби Україна перестала паливо у нього купляти
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16.02.2022 12:39 Ответить
Правильные санкции:
В мире есть 2 основных производителя и поставщика калия - Белорускалий и Уралкалий. На двоих производят около 70% всего мирового калия. Уралкалий контролирует Дмитрий Мазепин - лепший друг путина. Мазапин агрессивно пытается поглотить Белорускалий. Лично Лукашенко несколько раз вынужден был вмешиваться в эти дела. Белорускалий с трудом, но отбился от этих атак. Белорускалий транспортирует в мир свою продукцию по 3-м маршрутам: Польша, Литва, Украина.
Теперь "правильные санкции" не оставляют Беларускалию выбора и вынуждаю его работать только через Уралкалий. Таким образом, Уралкалий (т.е. лично Мазепин) не просто будут получать суперприбыли, но и становяться монопольным поставщиком калия в мире.
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16.02.2022 12:46 Ответить
Мазепин особистий ворог мінського маньяка і вже давно і він білорус. він поклявся, що маньяк більше не вкраде жодного доллара. Той пацаньонок, якого зняли з літака - мав повідомити, що саме Мазепін платить гроші опозиції і утримує Нексту. Будуть возити через Новоросійськ. нічого страшного.
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16.02.2022 13:51 Ответить
у народа землю отобрали зачем теперь калий
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16.02.2022 12:57 Ответить
а как же Черкасский АЗОТ ???? Как же Черкасское удобрение? Где оно делось? И что это значит нечем удобрять,своего Украинского удобрения много,зачем закупать у когото???? В европе славится Черкасское удобрени,а дома нечем удобрять
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17.02.2022 15:07 Ответить
 
 