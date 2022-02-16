"Укрзализныця" приостановила транзит белорусских калийных удобрений

АО "Укрзализныця" с 16 февраля вводит временные ограничения на транзит белорусских калийных удобрений по территории Украины.

Ограничения будут касаться продукции предприятий "Белорусский калий" и "Белорусская калийная компания", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Речь идет о запрете железнодорожных транзитных перевозок в Словакию, Венгрию, Австрию, Польшу, Чехию, Румынию, страны СНГ и Балтии, а также ввоз этой продукции в Украину по железной дороге.

"Запрещается перевозка импорта в УЗ и транзита по территории УЗ", - отмечено в обнародованной информации.

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В ответ на запрос относительно ограничений на транзит калийных удобрений из Беларуси в пресс-службе Министерства экономики отметили, что это решение Укрзализныци как хозяйствующего субъекта.

Какие-либо запреты на транзит калийных удобрений из Беларуси через Украину пока отсутствуют, транзит продолжается, сообщил "Интерфакс-Украина" источник в Мининфраструктуры.

"Отказался один из крупнейших украинских стивидоров. В то же время объемы перевалки белорусского калия морпортом "Ника-Тера" в феврале выросли, и порт планирует увеличивать перевалку и дальше", - отметил собеседник агентства.

В Group DF, в которую входит морской терминал "Ника-Тера", агентству "Интерфакс-Украина" не прокомментировали эту информацию, однако источник в отрасли подтвердил, что перевал через этот терминал продолжается.

Еще один источник на рынке уточнил, что существуют все основания для железнодорожных транзитных перевозок калийных удобрений из Беларуси вплоть до апреля.

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Как сообщалось, на фоне санкций США в отношении "Беларуськалия" по решению правительства Литвы госкомпания "Литовские железные дороги" с 1 февраля расторгла договор с "Беларуськалием" о транзите калийных удобрений и прекратила их перевозку. Договор был подписан в 2018 году, он действовал до 2023 года и предусматривал транзит через Литву по железной дороге и перевалку в порту Клайпеды 11 млн тонн белорусского хлоркалия в год.

Белорусская сторона в ответ с 7 февраля прекратила железнодорожный транзит по своей территории нефтепродуктов, минеральных и химических удобрений из Литвы.

Александр Лукашенко 7 февраля заявил, что украинцы вроде бы предложили помочь с транзитом этих объемов удобрений через Одессу, однако потом отказались. Через неделю он также сообщил, что Украина отказалась от импорта калийных удобрений из Белоруссии.

Согласно данным на сайте "Ника-Терры", в 2021 году порт переработал 377 тыс. тонн минеральных удобрений, что составляет 5% от всех грузов.