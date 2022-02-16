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Новини
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"Укрзалізниця" призупинила транзит білоруських калійних добрив

АТ "Укрзалізниця" з 16 лютого запроваджує тимчасові обмеження на транзит білоруських калійних добрив територією України.

Обмеження стосуватимуться продукції підприємств "Білоруський калій" і "Білоруська калійна компанія", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Йдеться про заборону залізничних транзитних перевезень до Словаччини, Угорщини, Австрії, Польщі, Чехії, Румунії, країн СНД та Балтії, а також ввезення цієї продукції в Україну залізницею.

"Забороняєт­ься перевезенн­я імпорту в УЗ та транзиту територією УЗ", - зазначено в оприлюдненій інформації.

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У відповідь на запит щодо обмежень на транзит калійних добрив з Білорусі, у пресслужбі Міністерства економіки зазначили, що це рішення "Укрзалізниці" як господарського суб'єкта.

Будь-які заборони на транзит калійних добрив із Білорусі через Україну наразі відсутні, транзит триває, повідомило "Інтерфакс-Україна" джерело в Мінінфраструктури.

"Відмовився один із найбільших українських стивідорів. Водночас обсяги перевалювання білоруського калію морпортом "Ніка-Тера" в лютому зросли, й порт планує збільшувати перевалювання й надалі", - зазначив співрозмовник агентства.

У Group DF, до якої входить морський термінал "Ніка-Тера", агентству "Інтерфакс-Україна" не прокоментували цю інформацію, проте джерело в галузі підтвердило, що перевалювання через цей термінал триває.

Ще одне джерело на ринку уточнило агентству, що існують усі підстави для залізничних транзитних перевезень калійних добрив із Білорусі аж до квітня.

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Як повідомлялося, на тлі санкцій США стосовно "Білоруськалію" за рішенням уряду Литви держкомпанія "Литовські залізниці "з 1 лютого розірвала договір із "Білоруськалієм" про транзит калійних добрив і припинила їх перевезення. Договір було підписано в 2018 році, він діяв до 2023 року й передбачав транзит через Литву залізницею і перевалювання в порту Клайпеди 11 млн тонн білоруського хлоркалію на рік.

Білоруська сторона у відповідь із 7 лютого припинила залізничний транзит своєю територією нафтопродуктів, мінеральних і хімічних добрив з Литви.

Олександр Лукашенко 7 лютого заявив, що українці нібито запропонували допомогти з транзитом цих обсягів добрив через Одесу, проте потім відмовилися. Через тиждень він також повідомив, що Україна відмовилася від імпорту калійних добрив із Білорусі.

Згідно з даними на сайті "Ніка-Тери", у 2021 році порт переробив 377 тис. тонн мінеральних добрив, що становить 5% від усіх вантажів.

Автор: 

Білорусь (7926) вантажі (1437) транзит (787) Укрзалізниця (6835) Мінекономрозвитку (2346) добрива (244)


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Топ коментарі
+11
Балтія вводить ембарго по калію, Україна транспортує і ви ще бляха будете вимагати якихось санкції інших держав недостатньо жорсткі.
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16.02.2022 12:21
+10
Да, как то не правильно когда страны Балтии нам помогают в трудную минуту а мы за их спиной будем помогать ихнему врагу-Беларашке
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16.02.2022 12:32
+5
Почему так поздно?
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16.02.2022 12:31
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Балтія вводить ембарго по калію, Україна транспортує і ви ще бляха будете вимагати якихось санкції інших держав недостатньо жорсткі.
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16.02.2022 12:21 Відповісти
Україна вже не транспортує, про це в статті написано.
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16.02.2022 13:17 Відповісти
Вы ее точно читали?
"Водночас обсяги перевалювання білоруського калію морпортом "Ніка-Тера" в лютому зросли, й порт планує збільшувати перевалювання й надалі"
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16.02.2022 13:32 Відповісти
Почему так поздно?
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16.02.2022 12:31 Відповісти
Нам проще просить, чем зарабатывать. Земли отдадим зарубежным друзям, пусть думают об удобрениях сами.
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16.02.2022 12:31 Відповісти
Да, как то не правильно когда страны Балтии нам помогают в трудную минуту а мы за их спиной будем помогать ихнему врагу-Беларашке
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16.02.2022 12:32 Відповісти
Нехай бульбофюрерок цими добривами вдавиться.
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16.02.2022 12:33 Відповісти
Це реальний удар по бульбофюреру, вже плакав морозу, шо він брат і друг українцям
Вже хотєлка дойти за 45 хвилин до Києва відпала
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16.02.2022 12:38 Відповісти
Я собі уявляю, як би бульбофюрер скавучав, якби Україна перестала паливо у нього купляти
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16.02.2022 12:39 Відповісти
Правильные санкции:
В мире есть 2 основных производителя и поставщика калия - Белорускалий и Уралкалий. На двоих производят около 70% всего мирового калия. Уралкалий контролирует Дмитрий Мазепин - лепший друг путина. Мазапин агрессивно пытается поглотить Белорускалий. Лично Лукашенко несколько раз вынужден был вмешиваться в эти дела. Белорускалий с трудом, но отбился от этих атак. Белорускалий транспортирует в мир свою продукцию по 3-м маршрутам: Польша, Литва, Украина.
Теперь "правильные санкции" не оставляют Беларускалию выбора и вынуждаю его работать только через Уралкалий. Таким образом, Уралкалий (т.е. лично Мазепин) не просто будут получать суперприбыли, но и становяться монопольным поставщиком калия в мире.
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16.02.2022 12:46 Відповісти
Мазепин особистий ворог мінського маньяка і вже давно і він білорус. він поклявся, що маньяк більше не вкраде жодного доллара. Той пацаньонок, якого зняли з літака - мав повідомити, що саме Мазепін платить гроші опозиції і утримує Нексту. Будуть возити через Новоросійськ. нічого страшного.
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16.02.2022 13:51 Відповісти
у народа землю отобрали зачем теперь калий
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16.02.2022 12:57 Відповісти
а как же Черкасский АЗОТ ???? Как же Черкасское удобрение? Где оно делось? И что это значит нечем удобрять,своего Украинского удобрения много,зачем закупать у когото???? В европе славится Черкасское удобрени,а дома нечем удобрять
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17.02.2022 15:07 Відповісти
 
 