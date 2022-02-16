Завтра "Укрнафта" собирается согласовать мировое соглашение между государством и Коломойским: вопрос в газе на $9 млрд, - Шабунин
Важнейший вопрос: сколько газа "Нафтогаз" согласен отдать Коломойскому, а также какие именно активы отдать олигарху.
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Радуюсь искренности Коломойского: "Я симпатизирую Зеленскому, меня в принципе все устраивает" (13.02.2022). Подозреваю, что особенно олигарха устраивает раздел "Укрнафты". Завтра "Укрнафта" на собрании акционеров собирается согласовать разделение компании и мировое соглашение между государством и Коломойским", - рассказал он.
"Всего "Укрнафта" требует у "Нафтогаза" 9 млрд кубометров газа, который сейчас стоит до 9 миллиардов долларов. Самый важный вопрос: сколько газа "Нафтогаз" согласен отдать Коломойскому&ко, а также какие именно активы отдать олигарху для его дальнейшего существования в Украине", – поинтересовался Шабунин.
"Скрывание Витренко ответа на этот вопрос убеждает, что по итогам этого раздела лохом останется государство (то есть мы с вами), а не Коломойский. Надежду дает то, что ранее запланированное собрание дважды не проходило (30 ноября и 23 декабря 2021 г.)" , – резюмировал он.
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Іноді здається, що зелень навмисне людей дратує і доводить до ручки. А для чого?
Но никто из этих крикунов не задумывался над простыми вопросами:
- Чьи это были миллиарды, если ни одно физическое лицо не пострадало от этого воровства?
(Физлица пострадали позже, когда стали спасать Приват! Это важно)
- Кто мог положить миллиарды гривен в Приват, чтобы их украли?
- И какое время кто то клал эти миллиарды, их ведь украли не внезапно, а годами!
То, что Беня вывел в офшоры миллиарды, я не сомневаюсь!
ПОЗОР ЗЕЛЕНЬКУ !!!
Газ на споте в ЕС сейчас стоит 69 евро за мегаватт/час (точнее 68,99 евро на 17.02.2022) :
https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas
"в тисячі кубів європейського газу приблизно 9,5-10МВт*год." - вот ссылка :
http://kgaz.com.ua/production/energetichni_odinitsi_zamist_kubometriv_gazu
Берём по-максимуму (типа "против" государства) :
9.000.000.000 / 1000 * 10 = 90 млн. мегаватт-часов
стоимость = 90.000.000 * 68,99 = 6.209.100.000 евро или
6.209.100.000 * 1,14 (наберите в гугле EUR to USD, получите актуальный средний курс) =
= 7.078.374.000 доллара США.
То есть всего-навсего 2 миллиарда долларов Шабунин (из 9) плюсанул к стоимости вопроса. Но говорить на всех углах будут про 9 миллиардов . . . Я понимаю, что цена недавно была 1000 долларов, а не 786, как сейчас. Но же ж, блин, была она и 2000 долларов, а была и 120 когда-то. Мы живём в конкретный момент времени, пост он написал сегодня. Так зачем вспоминать, "як баба дівкою була" ? А ничего, что этот газ добывался не сегодня и не вчера ? А какие и чьи инвестиции в акции Укрнафты были ?
Я не сторонник Коломойского, мягко говоря, он мне более чем не нравится и я считаю, что правоохранительная система страны ни при Порошенко, ни при Зеленском не задала ему вопросы, которые должна (!) была задать. Но меня всегда умиляли такие "эксперты" и "записные борцы с коррупцией" . . . Сядь, разберись с цифрами, посмотри документы (если есть возможность получить доступ), посчитай всё, посмотри, насколько инвестиции были реальны, а не надуты - ведь у структур Коломойского 40+ % акций Укрнефти и если он их приобрёл законно, то, ****, да, он имеет право на 40+ % активов этой компании и её прибыли. И если компания хорошо сработала, то, ****, да, он "поднялся" и что ? Может Шабунин большевик и хочет всё "отнять и поделить" ?
Надо было государству доказывать злоупотребления Коломойского по Привату и ставить его перед выбором : мы тебе простим Приватбанк, а ты 40+% акций Укрнефти подари государству. Подписываем мировое соглашение и соглашение со следствием.
Но если государство не в состоянии выиграть юридическую войну с этим бизнесменом, то какого лешего орать : "Караул, Укрнафту отбирают !". АКЦИОНЕРЫ Укрнафты делят бизнес. Имеют право. А вот как разделят и как будет голосовать представитель государства - на контроль правительства поставить, Нефтегаза, парламентской комисии, правоохранительных органов и СМИ. А не просто орать, что ему достанется 9 млрд. - может это объективный критерий раздела ? Сам факт, что что-то достанется - ещё не воровство у страны. Объясните и на цифрах докажите, что и где "не так". Только считайте нормально, а не +/- 2 млрд., как в примере выше.