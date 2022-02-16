Завтра "Укрнафта" собирается согласовать мировое соглашение между государством и Коломойским: вопрос в газе на $9 млрд, - Шабунин

Важнейший вопрос: сколько газа "Нафтогаз" согласен отдать Коломойскому, а также какие именно активы отдать олигарху.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Радуюсь искренности Коломойского: "Я симпатизирую Зеленскому, меня в принципе все устраивает" (13.02.2022). Подозреваю, что особенно олигарха устраивает раздел "Укрнафты". Завтра "Укрнафта" на собрании акционеров собирается согласовать разделение компании и мировое соглашение между государством и Коломойским", - рассказал он.

"Всего "Укрнафта" требует у "Нафтогаза" 9 млрд кубометров газа, который сейчас стоит до 9 миллиардов долларов. Самый важный вопрос: сколько газа "Нафтогаз" согласен отдать Коломойскому&ко, а также какие именно активы отдать олигарху для его дальнейшего существования в Украине", – поинтересовался Шабунин.

"Скрывание Витренко ответа на этот вопрос убеждает, что по итогам этого раздела лохом останется государство (то есть мы с вами), а не Коломойский. Надежду дает то, что ранее запланированное собрание дважды не проходило (30 ноября и 23 декабря 2021 г.)" , – резюмировал он.

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