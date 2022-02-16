63% граждан Украины выступают за пересмотр Минских соглашений, - опрос

Большинство опрошенных социологами граждан Украины считают, что Украине следует пересмотреть Минские договоренности и подписать новые.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Большинство опрошенных считают, что Украине следует пересмотреть Минские договоренности и подписать новые (63%), и этот показатель в динамике увеличивается. Только 11% считают, что Украина должна выполнить все требования, в то же время 18% считают, что Украина должна выйти из переговорного процесса вообще.

Большинство опрошенных видят Россию виновной в том, что Минские соглашения не работают (57%), еще 10% возлагают вину на представителей так называемых "ЛНР", "ДНР", 12% считают виновной Украину. 12% затруднились ответить кто виноват.

При этом 67% опрошенных отметили, что поверхностно знакомы с содержанием Минских соглашений, и только 12% очень хорошо знают их содержание. Каждый пятый вообще не знаком с содержанием соглашений, в то же время этот показатель снизился за последние четыре года с 39% до 21%, указывают социологи.

Опрос проводился 12-13 февраля 2022 года. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

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