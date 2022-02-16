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63% граждан Украины выступают за пересмотр Минских соглашений, - опрос

63% граждан Украины выступают за пересмотр Минских соглашений, - опрос

Большинство опрошенных социологами граждан Украины считают, что Украине следует пересмотреть Минские договоренности и подписать новые.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Большинство опрошенных считают, что Украине следует пересмотреть Минские договоренности и подписать новые (63%), и этот показатель в динамике увеличивается. Только 11% считают, что Украина должна выполнить все требования, в то же время 18% считают, что Украина должна выйти из переговорного процесса вообще.

63% граждан Украины выступают за пересмотр Минских соглашений, - опрос 01

Большинство опрошенных видят Россию виновной в том, что Минские соглашения не работают (57%), еще 10% возлагают вину на представителей так называемых "ЛНР", "ДНР", 12% считают виновной Украину. 12% затруднились ответить кто виноват.

63% граждан Украины выступают за пересмотр Минских соглашений, - опрос 02

При этом 67% опрошенных отметили, что поверхностно знакомы с содержанием Минских соглашений, и только 12% очень хорошо знают их содержание. Каждый пятый вообще не знаком с содержанием соглашений, в то же время этот показатель снизился за последние четыре года с 39% до 21%, указывают социологи.

Опрос проводился 12-13 февраля 2022 года. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Также читайте: Выходить сейчас из Минского процесса будет неправильно. Надо начинать разговор с партнерами о переориентации санкций, - нардеп "Голоса" Рахманин

Автор: 

опрос (2824) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+15
Провокаторский опрос. Никто эти угоды не читал, чтобы их опрашивать.
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16.02.2022 17:35
+14
РФ нарушила все что возможно и не возможно! никаких договорняков с этими убийцами и тварями быть не может.
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16.02.2022 17:37
+14
63% за то чтобы по башке настучать тому кто опять затронет тему что нужно с врагом подписывать какие то договоренности. Ато я вижу после посещения кремлевского фашиста Шольца, которому Х***ло в жопе добывал ккал в своем кабинете, уже начали опять проводить фейковые опросы с целью пропихнуть капитуляцию.
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16.02.2022 17:37
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Правила форума Совет форумчан
А какая разница за что выступает население страны, если
под документом стоит подпись представителя страны?
"Спасибо" порошенко за минские соглашения,
как и "спасибо" тимошенко за газовые соглашения.
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16.02.2022 17:32 Ответить
ИНТЕРЕСНЫЕ МЫСЛИ.....

12% вважають винною Україну.

и вопрос совпадают те 12% в 10% за ОПЗЖ????
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16.02.2022 17:39 Ответить
благодаря передышки после подписания минска-2 - Украина получила возможность воскресить ЗСУ и экономику, и как бонус - наложить санкции на расею за "невыполенн6ие минских соглашений".
Именно поэтому расея так истерит и требует чтобы отменили минские соглашения вместе с санкциями.
В общем-то, против минска-2 выступает исключительно расея и местные "полезные идиоты"..

п.с. интересно, а где прятались эти "противники минска" в 2015 году, почему не спешили защищать Украину с оружием в руках?
Более того, мозгов у этих "противников" не хватает подумать: не подпиши минск-2 сколько бы погибло десятков и сотен ТЫСЯЧ украинцев, прежде чем рашку остановили.. а она готова тогда была идти дальше, а защищаться - не было чем.. даже касок из германии не давали.
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16.02.2022 17:46 Ответить
Взагалі-то раіся наполягає на виконанні "мінських угод".Тут ти натриндів.
Те що ці паскудні угоди дали передих - правда.А хто "корисний ідіот" - це ще питання.Сам Порох останні кілька років цю хню не коментує.І тут є варіанти.Або він допетрав,що його нахібали.Або с самого початку він мав за мету підписати хоч яку фігню аби мати ту саму "пєрєдишку".Ну тоді взяв би і пояснив таким,як ти "віруючим" мовляв ніхто і не збирався нічого виконувати.Бо брехати неможна тільки своїм,а по відношенню до ворога такої моральної категорії,як "брехня" не існує.Є "легенда",або як каже оте дрібне ***** - "вєнняя хітрость".
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16.02.2022 19:03 Ответить
Как-же тошнит от быдла, которому КАКАЯ РАЗНИЦА.
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16.02.2022 18:56 Ответить
В зеркало смотри, значит, осторожно.
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16.02.2022 20:15 Ответить
От таких как ты зебилов тошнит, а в зеркало, если сам с осторожностью заглядываешь, то не думай, что у других те-же проблемы.
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17.02.2022 08:02 Ответить
63% понимают, что переглянуть можно, а вот подписывать придется после громадного кровопролития? Если придется....Москва новый договор может и не подписать. Минск не просто так подписали, от нечего делать. Была причина. И очень серьезная. Потому после того, как пройдет приступ патриотизма, есть смысл немного задуматься о причинах и следствиях.
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16.02.2022 17:34 Ответить
готовят "общественное мнение"
"Більшість опитаних вважають, що Україні слід переглянути Мінські домовленості та підписати нові (63%)...

недаром зеЛох пообещал "пересмотреть Конституцию и подписать соглашения с ордло"
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16.02.2022 17:39 Ответить
Не исключено. И вот этого момента и ждут в Москве. Им будет очень удобно прийти уже не как агрессора, а как гарант спокойствия на фоне того, что начнется при изменении Конституции.
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16.02.2022 17:41 Ответить
ну, в отличии от пороха с его позорным минск2 - зе еще ничего не сдал. Да и не сдаст, уже видно, в отличии от пороха зе не сыкун и в некоторых моментах он просто безбашенный
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16.02.2022 18:07 Ответить
Ты это бене расскажи, как зеля ему ничего не сдает. Вот беня посмеется. Это первое. И второе. ты же не очень хотел помогать Пороху не подписывать Минск путем своего наличия в окопах, правда? Помог бы, может и не пришлось бы подписывать. Правда не факт, что сейчас имел бы возможность здесь писать свои посты. И третье. Стране нужен не безбашенный и невменяемый, а нормальный и трезвомыслящий.
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16.02.2022 18:13 Ответить
Чемберлен и Черчиль - кто из них был более вменяемый?
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16.02.2022 18:54 Ответить
Не знаю, кто был более вменяем. Но самыми невменяемыми во всей той ситуации были Гитлер и Сталин.
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16.02.2022 19:27 Ответить
Я не о том. Ладно, проехали. Вопрос можно считать риторическим.
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16.02.2022 19:34 Ответить
рассматривать минск-2 в отрыве от положения страны на момент подписания этих соглашений некорректно.
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16.02.2022 18:50 Ответить
не читал..но отредактировать хочу..
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16.02.2022 17:35 Ответить
Провокаторский опрос. Никто эти угоды не читал, чтобы их опрашивать.
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16.02.2022 17:35 Ответить
Хотят запустить "Троянского коня". Если шо пойдет не так, так вы ж проголосовали.
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16.02.2022 19:11 Ответить
да там и спрашивать и опрашивать в данном вопросе нечего! кто следит за событиями и новостями в стране и мире все понимают что уже всё минским ... паспортизация, торговля между рос и донбасятами. их все документы там пенсии, рубли, голосование в думу, они уже партийци и дипутаты в пропутинской партии и даже кто то в думе .а тут и ещё и признать их как республики да ещё в россии . о каких минских угодах может быть речь, новая ситуация новые договоры... кыш с донбасса з донбасятами все за поребрик. граница на замок . выборы подготовка по укр .законам с наблюдателями иностранными и никак иначе .ну что непонятного кому...?(( сколько можно уже дрочь этот согласовывать?)
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16.02.2022 17:37 Ответить
РФ нарушила все что возможно и не возможно! никаких договорняков с этими убийцами и тварями быть не может.
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16.02.2022 17:37 Ответить
63% за то чтобы по башке настучать тому кто опять затронет тему что нужно с врагом подписывать какие то договоренности. Ато я вижу после посещения кремлевского фашиста Шольца, которому Х***ло в жопе добывал ккал в своем кабинете, уже начали опять проводить фейковые опросы с целью пропихнуть капитуляцию.
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16.02.2022 17:37 Ответить
Так в этом и цель. Это не мы жопу подставляем России. Это по запросу народа. Сами по телевизору срали в мозг какие угоды плохие, а теперь будут их менять. Идите подальше.
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16.02.2022 17:39 Ответить
Пэрэглядаты можно и не раз, но читать нужно так, как написано, так скажут и шо? А скажут 100 процентов.
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16.02.2022 17:39 Ответить
Якщо третина з тих 63% читала ті угоди,-й то добре.
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16.02.2022 17:40 Ответить
Им по телевизору сказали что угоды плохие.
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16.02.2022 17:42 Ответить
При Порошенку, котрий їх не виконував, угоди були погані, а зараз вони класні, але треба щоб мудрий нарід на референдумі за них проголосував.
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16.02.2022 17:49 Ответить
Кто тебе сказал что при Порошенко их не выконувалы - Маша Захарова?
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16.02.2022 17:50 Ответить
Мы их исполняли. НЕсколько раз Порох обьвлял полное перемирие, то есть мы выполнили первый пукт о прекращении огня, а кацапы ни разу не выполнили даже первый пункт. Всем противникам минских договоренностей я задаю вопрос если договоренности так невыгодны Украине и так выгодны кацапам, то чего они даже первый пункт не выполняют?
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16.02.2022 17:53 Ответить
достаточно того, что при порохе мнск2 и родился, достаточно, чтобы понимать, кто начал сдавать Украину.
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16.02.2022 18:09 Ответить
И кто же начал сдавать?
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16.02.2022 18:22 Ответить
Мені навіть страшно уявити Мінські угоди якби тоді Янєлох з х..лом їхузгоджували.
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16.02.2022 18:48 Ответить
Ні яких угод з терористами бути не може, а з кацапами тим паче.
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16.02.2022 17:41 Ответить
Нет пусть кацапы сами выйдут из договоренностей и получат еще санкций. Не нужно подталкивать к этому Украину фейковыми опросами. Эти договоренности все-равно выполнить невозможно и все считают именно рашку виноватой в невыполнении
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16.02.2022 17:42 Ответить
Сколько текст не переписывай московиты опять сольются на пункте про вывод иностранных войск из Украины. Ведь "ихтамнет". Смешно. Все равно придется идти вперёд и гнать их до поребрика.
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16.02.2022 17:45 Ответить
По-перше: Мінські договори треба було підписувати не в Мінську, а скажімо у Каунасі чи Ризі.
По-друге: Гарантами повинні були бути Англія та США
По-третє: На переговори повинні були їхати не зрадники та злодії, а Кошулинський та Ярош.
В - четвертих: Договір був складений не правильно-не промальована черговість кроків
По-п'яте: Через видачу Московією паспортів та визнання терористів республіками постає взагалі питання про необхідність договорів з Московією. Варто взагалі ці території визнати окупованими.
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16.02.2022 17:49 Ответить
Пункти з по-друге до в - четвертих призвели б того, що ніякі угоди тоді взагалі не були б підписані. Обидві сторони їх тому і підписали, що там був простір для інтерпретації і кожна зі сторін сподівалася, що продавить своє бачення тих угод.
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16.02.2022 17:57 Ответить
ти взагалі розумієш, чим угода відрізняється від ультиматуму

і хто має можливість ставити ультимат ?
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16.02.2022 18:07 Ответить
Не підписувати треба, а ібошити; ібошити москалів та все московітське! Вже напідписували у Будапешті, досить!..
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16.02.2022 18:01 Ответить
Минский договорняк не легитимен!

Эти хотелки российских оккупантов были подписаны под давлением что является нарушением международных законов. Их не ратифицировала Рада.

Это ошейник на шее Украины которым помыкают российские захватчики. Пора избавиться от него.

Не надо повторять российскую мантру что санкции отменят, не отменят никакие санкции, Украина имеет право по международным законам сама решать свою судьбу.
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16.02.2022 18:02 Ответить
Просто потрібно запевнити всіх запоребриком, що от такі-то пункти ми ніколи виконувати не будемо. І висунути до обговорення свої ЗАКОННІ вимоги що-до наших територій!!!
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16.02.2022 18:03 Ответить
Ах, ну да! У нас же теперь все президенты! Можно переложить ответственность на кого угодно, но вот просто взять и сказать, что росия своим решение в думе поставила точку в минских соглашениях и их больше для Украины не существует, - здесь очкочшники зелёные как обычно обосрались!
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16.02.2022 18:06 Ответить
А в мінських написано, що росія не має права визнавати "лднр" і це якось зашкодить їх виконанню? В якому пункті?
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16.02.2022 19:06 Ответить
Даже по минскому договорняку город Дебальцево должен быть под Украиной, я уже не говорю про Миллион выданных российских паспортов на оккупированных территориях.

Про Крым кстати ни слова в этой "маляве на коленке Путлера".
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16.02.2022 18:08 Ответить
То что натворил сывочолий потрох должен расследовать военный трибунал
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16.02.2022 18:16 Ответить
Після того, як квартал-95 в обличчі твоїх слуг зберуть необхідні докази... 😁
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16.02.2022 18:20 Ответить
Уже три года вы папуасы, пытаетесь обвинить Порошенко хоть в чем нибудь!
И ни хрена не нашли.
Так что, собирай чучело хоть военный трибунал, хоть гражданский: все равно ничего не добьетесь.
Просто в очередной раз, будете выглядеть как идиоты, но вам не привыкать!
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16.02.2022 18:44 Ответить
"Папуасы","чучело","идиоты" столько эпитетов в одном ответе. Знатно подгорело, но до твоего уровня опускаться не буду. Мир тебе, убогий)))
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16.02.2022 19:47 Ответить
может стоить пересмотреть возможность ограничения права голосования "Этих граждан" как в Польше и Литве
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16.02.2022 18:24 Ответить
Після таких заяв навіть повний ідіот не захоче повертатись "до рідної сім"ї".
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16.02.2022 19:11 Ответить
На телефон приходит смс. ***** как им итветить шо я не хочу жить в одной стране с долбойобами.
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16.02.2022 18:30 Ответить
+1.
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16.02.2022 19:04 Ответить
Вообще-то в Минских поставлены даты выполнения пунктов---все 2015 год!
Украина свою часть выполнила (законы приняла, огонь прекращала, отводила тяжелые вооружения)---кацапы НЕ сделали НИЧЕГО! И Порох знал, что кацапье ничего не выполнит, поэтому и относился к ним, как к поводу введения санкций против мордора и времени для создания нашей армии.
Минские закончились сами собой и благодаря кацапам (раздача паспортов, фубли, торговля, снабжение, финансирование территорий) и именно ЭТО и должен был говорить по логике в Норманди в 19 году зебил, а не подписываться под формулой Штанмайера, сдавать наши позиции, строить там мосты и дороги, обещать прямые переговоры с марионетками!
Но, нарид выбрал тупое, самовлюбленное, необучаемое и продажное нечто---маемо те, що маемо....
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16.02.2022 18:56 Ответить
Які закони прийняті? Назви. І покажи в мінських, де там хоч слово про те, що кацапи там щось повинні виконувати?
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16.02.2022 19:09 Ответить
гугл в помощь---там все есть, у нищих слуг нет)))
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16.02.2022 19:22 Ответить
На відміну від деяких, я з текстом мінських знайомий. Про те, що там щось повинні виконувати кацапи - жодного слова.
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16.02.2022 20:04 Ответить
Таких як ти засланих треба в яму. Закони про особий статус Україна прийняла ще тоді зразу.

В Мінських домовленостях прописано що сторонами має бути відведена артилерія і перераховано ту що є тільки на озброєнні рф. Ця артилерія офіційно нікуди не продавалась та не постачалась. Тобто або рф її відводить як власник і не отримує санкції за не виконання мінська, або заявляє що це не вона і отримує санкції за порушення договорів про нерозповсюдження зброї. Для рф патова ситуація. До речі Мінські Домовленості підписали три сторони це Росія (а саме її міністр закордонних справ наголошую написано В Україні), Україна (а саме її другий президент що вже дозволяє Україні при потребі класти на Мінськ-домовл, тому що він просто громадянин пенсіонер, але вона цього не робить бо мінські-домовленості це такий собі документ про капітуляцію росії), та ОБСЄ яке виступає посередником. Інших офіційних сторін там немає. І в ТКГ що розшифровується як Трьохстороння контактна група перемовини йдуть між Україною, росією та обсє що виступає як посередник.
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16.02.2022 20:13 Ответить
Для повних ідіотів цитую:

2. Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%9E) Торнадо-С », «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):

для украинских войск - от фактической линии соприкосновения;
для вооружённых формирований «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)» - от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года.

Де тут щось про рф? І звідкіля інформація, що перераховані системи є на озброєнні тільки рф? Навіть наявність на Донбасі того ж Торнадо-С всього тільки домисли фінського інституту, нічим фактично не підтверджені.
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16.02.2022 20:35 Ответить
Хрюкай ботику хрюкай. Світова спільнота в твоє хрюкання не вірить, за те переконана в тому що стверджую я.

І за це санкції. Ось прямим текстом:

https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/a-51740446 https://www.dw.com/ru/евросоюз-продлил-санкции-против-россии-еще-на-полгода/a-51740446

Санкции продлены из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
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16.02.2022 20:41 Ответить
вот главное обязательство для кацапов:пункт 10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
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16.02.2022 21:19 Ответить
Лавров: Зеленский сделал то, что Порошенко годами отказывался выполнять 26.12.2019

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью https://tass.ru/interviews/7423987 ТАСС оценил работу президента Украины Владимира Зеленского и рассказал об итогах встречи в «нормандском формате» в Париже. Глава МИДа напомнил, что господину Зеленскому удалось за пять месяцев президентства достичь разведения войск в нескольких пунктах и письменно зафиксировать текст «формулы Штайнмайера».
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16.02.2022 19:01 Ответить
Тобто, все збігається. Тільки ті 12%, які ознайомились з текстом мінських, розуміють, хто насправді їх не виконує. Решта ж тупо вірить брехливій пропаганді...
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16.02.2022 19:03 Ответить
Большинство считает что невыполняет Россия, но они хотят их пересмотреть. А это как раз то чего Россия и хочет.
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16.02.2022 19:16 Ответить
Так. "Не читал, но осуждаю" - так нікуди і не поділось...
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16.02.2022 19:20 Ответить
Засланий Гном. Ось я є з тих 12% і можу точно сказати що їх в принципі може не виконувати виключно тільки росія. Бо у них є підпис міністра закордонних справ росії, та зобов'язання які можна не виконати покладено тільки на росію. Україна ж на себе повноцінних зобов'язань не взяла та навіть більше офіційні особи не підписували ці домовленості. Саме тому санкції накладають тільки на рф за порушення міжнародних законів про поширення зброї.
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16.02.2022 20:16 Ответить
Ти їх не читав, а лізеш в дискусію. Навіть не знаєш, хто їх підписував. Але записав себе в 12% знаючих.
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16.02.2022 20:23 Ответить
Ой так все ж виходить що офіційне обличчя від влади росії їх підписало?
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16.02.2022 20:28 Ответить
Ага. Цілий посол. Але як один з гарантів їх виконання, тобто тих, хто буде роздавати підсрачники сторонам конфлікту, щоб їх виконували, але не як сторона конфлікту.
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16.02.2022 20:40 Ответить
Слова россия в минских договорняках нет. И санкции у калапов за крым.
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16.02.2022 20:24 Ответить
Да, тоже обратил внимание на совпадение циферок.
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16.02.2022 20:22 Ответить
Ось так боти із параші, що хрюкають в інтересах росії, паляться. Класно коли в мові в слів є рід.

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16.02.2022 20:32 Ответить
С кем пересматривать? С кем подписывать?
Что за бредовые идеи???!!!
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16.02.2022 19:03 Ответить
Минские дают Украине время. Все. Время играет против Уйла.
Их можно сколь угодно обсуждать, смаковать, голосовать, в общем тянуть время. Они больше всего чешутся Путлеру. Он содержит Новоотсоссию, которая ему не приносит никаких дивидендов, только сосет и разваливает постепенно наРФию. Его цель скинуть этот головняк на Украину.
Поэтому, играемся в Минские, но реально там что то делать Украине не стоит. Хотя, нет, за невыполнение Минских необходимо требовать усиления санкций!
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16.02.2022 19:09 Ответить
Зе начнёт легализировать дылыныры, начнутся протесты, и ВВХ будет кивать Западу: видите,давайте решим судьбу Украины.
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16.02.2022 19:22 Ответить
Легалізація Л/ДНР це компетенція ВР. Про це вже казали багато разів.
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17.02.2022 00:51 Ответить
Верещук сказала, что Зе может референдум устроить.
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17.02.2022 11:10 Ответить
А на паркані теж багато чого пишуть. Всі ж розуміють, що треба фільтрувати ось такі балачки "одна баба сказала". Чи не всі це розуміють?
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17.02.2022 12:22 Ответить
Зелёные на законы плюют постоянно, если Вы не знали. А врут чаще, чем дышат.
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17.02.2022 12:33 Ответить
Так саме за цієї причини ви їм допомагаєте і розповсюджуєте цю маячню?
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17.02.2022 12:58 Ответить
От того, что я не напишу, что сказала Верещук о референдуме, зелёные откажутся нарушать закон?
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17.02.2022 13:09 Ответить
За такі маніпулятивні опитування треба саджати. РФ вже вийшла із Мінських домовленостей коли її госдурка проголосувала за визнання dnr та lnr, а це санкції на рф.

Ці ж опитування це щоб вдати ніби це Україна вийшла із мінська.
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16.02.2022 20:01 Ответить
Ещё раз. Невозможно выйти из того, во что не входил. Ну там 2 странички текста, ну прочитайте уже их наконец.
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16.02.2022 20:27 Ответить
Ось так боти із параші, що хрюкають в інтересах росії, паляться. Класно коли в мові в слів є рід.



Іди в яму із вапном.
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16.02.2022 20:33 Ответить
Захожу по мордокниге дочери, шерлок доморощенный. По сути есть что ответить, или коричневой субстанцией кидатся начнёте?
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16.02.2022 20:39 Ответить
Кримчанка дочка офіцера?
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16.02.2022 20:43 Ответить
Ну на скільки я розумію,вся проблема в цих договорах в тім,що там є набір пропозицій для вирішення проблеми і ці пропозиції виписані по мірі їх пропозиції. І тепер виходить так,що кацапи вперлися в те,що вимагають виконання цих прпопозицій в тій послідовності,як вони прописані,а Україна вимагає не в послідовності їх написання,а по мірі зменшення напруги. Тобіш,спочатку припинення вогню,розведення,вивід всіх найманців,введення законодавства України,повернення кордону,А ПОТІМ ВЖЕ ВСЕ ІНШЕ,мається на увазі амністія,вибори.
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16.02.2022 20:35 Ответить
Ну вы же понимаете, что всего iншого не будет при выполнении перечисленного вами? И они это понимают😁. А в писульке есть не только циферки , а и прямой текст о границе после выборов и амнистии.
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16.02.2022 20:43 Ответить
На рахунок порядку який ви собі придумали, пункт 4 мав бути виконаний через 30 днів після підписання, 11 до кінця 2015 року (децентралізація), знову за виконання пункту 11 мав йти пункт 9 і він мав бути завершений до 2015 року. Так про який ви порядок виконання говорите якщо в пункті 9 пише що він може бути виконаний тільки після пункту 11?
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16.02.2022 20:45 Ответить
Прямым! Текстом написано о начале передачи границы на следующий день после выборов. Опровергните.
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16.02.2022 20:50 Ответить
Ніхто не буде нічого спростовувати. Цей варіант Мінських угод не можна виконати фізично.
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17.02.2022 00:49 Ответить
Я проти. Нові домовленості дорівнюють новій агресії. Вас куплять, продадуть і знову куплять.
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16.02.2022 20:53 Ответить
ось мене ніхто не питав! Я не тільки їх не підтримую, а взагалі вважаю що тих хто їх підписав, а також тих хто довів нашу державу до такого стану треба посадити довічно за державну зраду!
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16.02.2022 21:36 Ответить
Українці ж й довели. Хіба незрозуміло, що всю владу обирали українці? Дозволяли красти - українці, корупцію розводять - теж українці. Все з нашого відома, все з нашої мовчазливості, боязні, сцикотності щось змінити. Треба вміти брати відповідальність на себе, а не тікати кущами і вигукувати, що "це не я, і хата не моя!".
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17.02.2022 00:46 Ответить
 
 