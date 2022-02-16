63% громадян України виступають за перегляд Мінських угод, - опитування

Більшість опитаних соціологами громадян Україна вважають, що Україні варто переглянути Мінські домовленості та підписати нові.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

Більшість опитаних вважають, що Україні слід переглянути Мінські домовленості та підписати нові (63%) і цей показник у динаміці збільшується. Лише 11% вважають, що Україна має виконати усі вимоги, водночас, 18% вважають навпаки, що Україна має вийти з переговорного процесу взагалі.

Більшість опитаних бачать Росію винною у тому, що Мінські угоди не працюють (57%), ще 10% покладають вину на представників так званих "ЛНР", "ДНР", 12% вважають винною Україну. 12% не змогли відповісти хто винен.

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При цьому 67% опитаних зазначили, що поверхнево знайомі зі змістом Мінських угод, і лише 12% - дуже добре знають їх зміст. Кожен п’ятий взагалі не знайомий зі змістом угод, водночас цей показник знизився за останні 4 роки з 39% до 21%, вказують соціологи.

Опитування проводилось 12-13 лютого 2022 року. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

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