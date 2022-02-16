63% громадян України виступають за перегляд Мінських угод, - опитування
Більшість опитаних соціологами громадян Україна вважають, що Україні варто переглянути Мінські домовленості та підписати нові.
Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.
Більшість опитаних вважають, що Україні слід переглянути Мінські домовленості та підписати нові (63%) і цей показник у динаміці збільшується. Лише 11% вважають, що Україна має виконати усі вимоги, водночас, 18% вважають навпаки, що Україна має вийти з переговорного процесу взагалі.
Більшість опитаних бачать Росію винною у тому, що Мінські угоди не працюють (57%), ще 10% покладають вину на представників так званих "ЛНР", "ДНР", 12% вважають винною Україну. 12% не змогли відповісти хто винен.
При цьому 67% опитаних зазначили, що поверхнево знайомі зі змістом Мінських угод, і лише 12% - дуже добре знають їх зміст. Кожен п’ятий взагалі не знайомий зі змістом угод, водночас цей показник знизився за останні 4 роки з 39% до 21%, вказують соціологи.
Опитування проводилось 12-13 лютого 2022 року. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.
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под документом стоит подпись представителя страны?
"Спасибо" порошенко за минские соглашения,
как и "спасибо" тимошенко за газовые соглашения.
12% вважають винною Україну.
и вопрос совпадают те 12% в 10% за ОПЗЖ????
Именно поэтому расея так истерит и требует чтобы отменили минские соглашения вместе с санкциями.
В общем-то, против минска-2 выступает исключительно расея и местные "полезные идиоты"..
п.с. интересно, а где прятались эти "противники минска" в 2015 году, почему не спешили защищать Украину с оружием в руках?
Более того, мозгов у этих "противников" не хватает подумать: не подпиши минск-2 сколько бы погибло десятков и сотен ТЫСЯЧ украинцев, прежде чем рашку остановили.. а она готова тогда была идти дальше, а защищаться - не было чем.. даже касок из германии не давали.
Те що ці паскудні угоди дали передих - правда.А хто "корисний ідіот" - це ще питання.Сам Порох останні кілька років цю хню не коментує.І тут є варіанти.Або він допетрав,що його нахібали.Або с самого початку він мав за мету підписати хоч яку фігню аби мати ту саму "пєрєдишку".Ну тоді взяв би і пояснив таким,як ти "віруючим" мовляв ніхто і не збирався нічого виконувати.Бо брехати неможна тільки своїм,а по відношенню до ворога такої моральної категорії,як "брехня" не існує.Є "легенда",або як каже оте дрібне ***** - "вєнняя хітрость".
"Більшість опитаних вважають, що Україні слід переглянути Мінські домовленості та підписати нові (63%)...
недаром зеЛох пообещал "пересмотреть Конституцию и подписать соглашения с ордло"
По-друге: Гарантами повинні були бути Англія та США
По-третє: На переговори повинні були їхати не зрадники та злодії, а Кошулинський та Ярош.
В - четвертих: Договір був складений не правильно-не промальована черговість кроків
По-п'яте: Через видачу Московією паспортів та визнання терористів республіками постає взагалі питання про необхідність договорів з Московією. Варто взагалі ці території визнати окупованими.
і хто має можливість ставити ультимат ?
Эти хотелки российских оккупантов были подписаны под давлением что является нарушением международных законов. Их не ратифицировала Рада.
Это ошейник на шее Украины которым помыкают российские захватчики. Пора избавиться от него.
Не надо повторять российскую мантру что санкции отменят, не отменят никакие санкции, Украина имеет право по международным законам сама решать свою судьбу.
Про Крым кстати ни слова в этой "маляве на коленке Путлера".
И ни хрена не нашли.
Так что, собирай чучело хоть военный трибунал, хоть гражданский: все равно ничего не добьетесь.
Просто в очередной раз, будете выглядеть как идиоты, но вам не привыкать!
Украина свою часть выполнила (законы приняла, огонь прекращала, отводила тяжелые вооружения)---кацапы НЕ сделали НИЧЕГО! И Порох знал, что кацапье ничего не выполнит, поэтому и относился к ним, как к поводу введения санкций против мордора и времени для создания нашей армии.
Минские закончились сами собой и благодаря кацапам (раздача паспортов, фубли, торговля, снабжение, финансирование территорий) и именно ЭТО и должен был говорить по логике в Норманди в 19 году зебил, а не подписываться под формулой Штанмайера, сдавать наши позиции, строить там мосты и дороги, обещать прямые переговоры с марионетками!
Но, нарид выбрал тупое, самовлюбленное, необучаемое и продажное нечто---маемо те, що маемо....
В Мінських домовленостях прописано що сторонами має бути відведена артилерія і перераховано ту що є тільки на озброєнні рф. Ця артилерія офіційно нікуди не продавалась та не постачалась. Тобто або рф її відводить як власник і не отримує санкції за не виконання мінська, або заявляє що це не вона і отримує санкції за порушення договорів про нерозповсюдження зброї. Для рф патова ситуація. До речі Мінські Домовленості підписали три сторони це Росія (а саме її міністр закордонних справ наголошую написано В Україні), Україна (а саме її другий президент що вже дозволяє Україні при потребі класти на Мінськ-домовл, тому що він просто громадянин пенсіонер, але вона цього не робить бо мінські-домовленості це такий собі документ про капітуляцію росії), та ОБСЄ яке виступає посередником. Інших офіційних сторін там немає. І в ТКГ що розшифровується як Трьохстороння контактна група перемовини йдуть між Україною, росією та обсє що виступає як посередник.
2. Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%9E) Торнадо-С », «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):
для украинских войск - от фактической линии соприкосновения;
для вооружённых формирований «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)» - от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года.
Де тут щось про рф? І звідкіля інформація, що перераховані системи є на озброєнні тільки рф? Навіть наявність на Донбасі того ж Торнадо-С всього тільки домисли фінського інституту, нічим фактично не підтверджені.
І за це санкції. Ось прямим текстом:
https://www.dw.com/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/a-51740446 https://www.dw.com/ru/евросоюз-продлил-санкции-против-россии-еще-на-полгода/a-51740446
Санкции продлены из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью https://tass.ru/interviews/7423987 ТАСС оценил работу президента Украины Владимира Зеленского и рассказал об итогах встречи в «нормандском формате» в Париже. Глава МИДа напомнил, что господину Зеленскому удалось за пять месяцев президентства достичь разведения войск в нескольких пунктах и письменно зафиксировать текст «формулы Штайнмайера».
Что за бредовые идеи???!!!
Их можно сколь угодно обсуждать, смаковать, голосовать, в общем тянуть время. Они больше всего чешутся Путлеру. Он содержит Новоотсоссию, которая ему не приносит никаких дивидендов, только сосет и разваливает постепенно наРФию. Его цель скинуть этот головняк на Украину.
Поэтому, играемся в Минские, но реально там что то делать Украине не стоит. Хотя, нет, за невыполнение Минских необходимо требовать усиления санкций!
Ці ж опитування це щоб вдати ніби це Україна вийшла із мінська.
Іди в яму із вапном.