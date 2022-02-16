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Новости Война
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Министры обороны НАТО призвали РФ отвести силы

Министры обороны НАТО призвали РФ отвести силы

Министры обороны стран-членов НАТО приняли заявление в связи с ситуацией в Украине и вокруг нее, призвав Россию

Заявление было принято в среду в Брюсселе на заседании Североатлантического совета организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы серьезно обеспокоены очень крупномасштабным, ничем не спровоцированным и необоснованным наращиванием российской военной мощи в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси. Мы самым решительным образом призываем Россию избрать путь дипломатии и немедленно прекратить наращивание и вывести свои силы из Украины в соответствии со своими международными обязательствами и обязательствами. Мы по-прежнему привержены нашему двуединому подходу к России: сильное сдерживание и оборона в сочетании с открытостью к диалогу", - заявили министры.

Они также констатировали, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности.

"Вследствие этого и для обеспечения защиты всех союзников мы размещаем дополнительные сухопутные силы в восточной части Североатлантического союза, а также дополнительные морские и воздушные средства, как было объявлено союзниками, и повышаем боеготовность наших сил. Наши меры были и остаются превентивными, соразмерными и не приводящими к эскалации. Мы готовы и дальше укреплять нашу оборонительную и сдерживающую позицию, чтобы реагировать на все непредвиденные обстоятельства", - пояснили министры.

В заявлении также указано, что приверженность союзников статье 5 Вашингтонского договора непоколебима.

"Мы объединились, чтобы защищать друг друга", - сказано в тексте.

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Кроме того, министры отметили, что НАТО по-прежнему "привержена основополагающим принципам европейской безопасности, в том числе тому, что каждая страна имеет право выбирать свои собственные механизмы безопасности".

"Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ. Как уже говорилось ранее, любая дальнейшая российская агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и будет стоить дорого", - подчеркивается в заявлении.

Министры также сообщили, что НАТО и союзники продолжают дипломатию и диалог с Россией по вопросам евроатлантической безопасности, в том числе на самом высоком уровне.

"Мы поддерживаем все эти усилия, равно как и усилия в "Нормандском формате" по реализации Минских договоренностей. Мы выразили готовность участвовать в возобновленном диалоге по европейской безопасности, инициированном Польшей в качестве нынешнего председателя ОБСЕ" - сказано в заявлении.

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Главы оборонных ведомств также констатировали, что "сделали России предметные предложения по укреплению безопасности всех государств евроатлантического региона и ждем ответа".

"Мы неоднократно предлагали и продолжаем предлагать дальнейший диалог в рамках Совета Россия-НАТО и готовы вступить в него. Мы настоятельно призываем Россию ответить взаимностью и выбрать дипломатию и деэскалацию", - подчеркнули министры.

Автор: 

НАТО (9968) россия (95413)


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Топ комментарии
+6
НАТО-черговий респект...
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16.02.2022 18:49
+3
Нет. Это информационная война. Война за нас. Эффект рекламы. Помните как Московия промывала мозг жителям Донбасса, что сейчас нападут каратели и фашисты, будут истреблять русскоязычных, что строят лагеря для них и в таком духе. На них это очень сильно повлияло, там до сих пор ждут карателей.
Так вот это своего рода ответочка, промывка мозгов нам и другим странам, и она необходима. Осознание того, что рф враг в лице пу, отложиться на подсознательном уровне и в памяти на долгие годы. Ну это всего лишь мое умозаключение, могу и ошибаться.
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16.02.2022 19:30
+3
Весь світ повстає на повалення фашизму в Росії.
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16.02.2022 19:48
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НАТО-черговий респект...
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16.02.2022 18:49 Ответить
мы давно заявили, наша еднисть запорука всему.
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16.02.2022 18:56 Ответить
Ещё раз подтвердили что туПин идёт на куй со своими ультиматумами и страшилками...
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16.02.2022 19:04 Ответить
Нет. Это информационная война. Война за нас. Эффект рекламы. Помните как Московия промывала мозг жителям Донбасса, что сейчас нападут каратели и фашисты, будут истреблять русскоязычных, что строят лагеря для них и в таком духе. На них это очень сильно повлияло, там до сих пор ждут карателей.
Так вот это своего рода ответочка, промывка мозгов нам и другим странам, и она необходима. Осознание того, что рф враг в лице пу, отложиться на подсознательном уровне и в памяти на долгие годы. Ну это всего лишь мое умозаключение, могу и ошибаться.
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16.02.2022 19:30 Ответить
Гном, хорошо не буду. У Вас есть полное право проголосовать за Бойко например на следующих выборах... Понятно, что это бьет по экономике, но это точно не просто так делается, Вам или мне, никто пояснять не будет. Здоровья и всего наилучшего!
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16.02.2022 20:34 Ответить
Вот посмотрите. Может какие то ответы найдете.
https://www.youtube.com/watch?v=8BsEtXujwK0&ab_channel=%D0%91%D1%8B%D1%82%D1%8C%D0%98%D0%BB%D0%B8
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16.02.2022 21:04 Ответить
Точно, и засєлят "подлыє буржуі" наши украінские землі "рептілоїдами в трусіках"...

помню, шо Ванга такоє гутаріла...
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16.02.2022 19:35 Ответить
Этого российского Наполеончика опустили уже два раза - первый в армяно- азербайджанской перепалке и сейчас, когда он окончательно зарвался и по-хамски потребовал, чтобы в срочном порядке положили ему на стол письменные Обязательства Запада и США в том виде, как он лично себе это представляет по безопасности России. И ему пригнали письменные Обязательства, где его практически послали на "х....". И ни Макрон, ни немецкий канцлер не подали ему руку при встрече, т.е. его звезда закатилась и возможно безвозвратно. Не исключено, что ему не долго осталось бунтовать.
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16.02.2022 20:19 Ответить
а до чого тут єрмак? у піаніста в команді усі -- єрмаки. і керує ними коломойша.
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16.02.2022 19:26 Ответить
8 років закликають, і що? що далі?
пуйло побудувало міст до Криму, пресує там киримли, заблокувало фактично 2 моря, розстріляло наших моряків у нейтральних водах, вбиває українців на Донбасі... що далі, панове сільна, очєнь сільна азабочєниє?
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16.02.2022 19:22 Ответить
Весь світ повстає на повалення фашизму в Росії.
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16.02.2022 19:48 Ответить
Человеческой цивилизации, достигшей грандиозных достижений на пути своего развития грозит ядерным металлоломом нано-говнецо по прозвищу *****. Что то здесь не так!
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16.02.2022 19:58 Ответить
 
 