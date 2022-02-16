Министры обороны НАТО призвали РФ отвести силы
Министры обороны стран-членов НАТО приняли заявление в связи с ситуацией в Украине и вокруг нее, призвав Россию
Заявление было принято в среду в Брюсселе на заседании Североатлантического совета организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы серьезно обеспокоены очень крупномасштабным, ничем не спровоцированным и необоснованным наращиванием российской военной мощи в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси. Мы самым решительным образом призываем Россию избрать путь дипломатии и немедленно прекратить наращивание и вывести свои силы из Украины в соответствии со своими международными обязательствами и обязательствами. Мы по-прежнему привержены нашему двуединому подходу к России: сильное сдерживание и оборона в сочетании с открытостью к диалогу", - заявили министры.
Они также констатировали, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности.
"Вследствие этого и для обеспечения защиты всех союзников мы размещаем дополнительные сухопутные силы в восточной части Североатлантического союза, а также дополнительные морские и воздушные средства, как было объявлено союзниками, и повышаем боеготовность наших сил. Наши меры были и остаются превентивными, соразмерными и не приводящими к эскалации. Мы готовы и дальше укреплять нашу оборонительную и сдерживающую позицию, чтобы реагировать на все непредвиденные обстоятельства", - пояснили министры.
В заявлении также указано, что приверженность союзников статье 5 Вашингтонского договора непоколебима.
"Мы объединились, чтобы защищать друг друга", - сказано в тексте.
Кроме того, министры отметили, что НАТО по-прежнему "привержена основополагающим принципам европейской безопасности, в том числе тому, что каждая страна имеет право выбирать свои собственные механизмы безопасности".
"Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ. Как уже говорилось ранее, любая дальнейшая российская агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и будет стоить дорого", - подчеркивается в заявлении.
Министры также сообщили, что НАТО и союзники продолжают дипломатию и диалог с Россией по вопросам евроатлантической безопасности, в том числе на самом высоком уровне.
"Мы поддерживаем все эти усилия, равно как и усилия в "Нормандском формате" по реализации Минских договоренностей. Мы выразили готовность участвовать в возобновленном диалоге по европейской безопасности, инициированном Польшей в качестве нынешнего председателя ОБСЕ" - сказано в заявлении.
Главы оборонных ведомств также констатировали, что "сделали России предметные предложения по укреплению безопасности всех государств евроатлантического региона и ждем ответа".
"Мы неоднократно предлагали и продолжаем предлагать дальнейший диалог в рамках Совета Россия-НАТО и готовы вступить в него. Мы настоятельно призываем Россию ответить взаимностью и выбрать дипломатию и деэскалацию", - подчеркнули министры.
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Так вот это своего рода ответочка, промывка мозгов нам и другим странам, и она необходима. Осознание того, что рф враг в лице пу, отложиться на подсознательном уровне и в памяти на долгие годы. Ну это всего лишь мое умозаключение, могу и ошибаться.
https://www.youtube.com/watch?v=8BsEtXujwK0&ab_channel=%D0%91%D1%8B%D1%82%D1%8C%D0%98%D0%BB%D0%B8
помню, шо Ванга такоє гутаріла...
пуйло побудувало міст до Криму, пресує там киримли, заблокувало фактично 2 моря, розстріляло наших моряків у нейтральних водах, вбиває українців на Донбасі... що далі, панове сільна, очєнь сільна азабочєниє?