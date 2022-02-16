УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7287 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 885 17

Міністри оборони країн НАТО закликали РФ відвести сили

Міністри оборони країн НАТО закликали РФ відвести сили

Міністри оборони країн-членів НАТО ухвалили заяву у зв'язку із ситуацією в Україні та навколо неї, закликавши Росію обрати шлях дипломатії та вивести сили з України.

Заяву було ухвалено в середу в Брюсселі на засіданні Північноатлантичної ради організації, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми серйозно занепокоєні дуже великомасштабним, нічим неспровокованим і необґрунтованим нарощуванням російської військової могутності в Україні та навколо неї, а також у Білорусі. Ми рішуче закликаємо Росію обрати шлях дипломатії і негайно припинити нарощування та вивести свої сили з України відповідно до своїх міжнародних зобов'язань. Ми, як і раніше, віддані нашому двоєдиному підходу до Росії: сильне стримування та оборона у поєднанні з відкритістю до діалогу", - заявили міністри.

Вони також констатували, що дії Росії становлять серйозну загрозу євроатлантичній безпеці.

Читайте: Лідери Європарламенту ухвалили заяву на підтримку України

"Внаслідок цього і для забезпечення захисту всіх союзників ми розміщуємо додаткові сухопутні сили в східній частині альянсу, а також додаткові морські та повітряні засоби, як оголосили союзники, і підвищуємо боєздатність наших сил. Наші заходи були і залишаються превентивними, пропорційними і такими, що не призводять до ескалації. Ми готові й надалі зміцнювати нашу оборонну та стримуючу позицію, щоб реагувати на всі непередбачувані обставини", - пояснили міністри.

У заяві також зазначено, що прихильність союзників до статті 5 Вашингтонського договору непохитна.

"Ми об'єдналися, щоби захищати один одного", - йдеться в тексті.

Крім того, міністри зазначили, що НАТО, як і раніше, "віддана основним принципам європейської безпеки, зокрема тому, що кожна країна має право обирати свої власні механізми безпеки".

Також читайте: Росія відводить війська з окупованого Криму на пункт базування, який розташований біля кордонів з Україною. КАРТА

"Ми підтверджуємо нашу підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Як уже було зазначено раніше, будь-яка подальша російська агресія проти України матиме величезні наслідки і коштуватиме дорого", - наголошується у заяві.

Міністри також повідомили, що НАТО і союзники продовжують дипломатію та діалог з Росією з питань євроатлантичної безпеки, зокрема на найвищому рівні.

"Ми підтримуємо всі ці зусилля, як і зусилля в "нормандському форматі" з реалізації Мінських домовленостей. Ми висловили готовність брати участь у відновленому діалозі з європейської безпеки, ініційованому Польщею як нинішньою головою ОБСЄ", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідком РФ звинуватив Україну у застосуванні "заборонених методів війни". Порушено кримінальну справу

Глави оборонних відомств також констатували, що "зробили Росії предметні пропозиції щодо зміцнення безпеки всіх держав євроатлантичного регіону та очікуємо відповіді".

"Ми неодноразово пропонували і продовжуємо пропонувати подальший діалог у межах Ради Росія-НАТО і готові вступити в нього. Ми наполегливо закликаємо Росію відповісти взаємністю та обрати дипломатію і деескалацію", - наголосили міністри.

Автор: 

НАТО (6429) росія (65002)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
НАТО-черговий респект...
показати весь коментар
16.02.2022 18:49
+3
Нет. Это информационная война. Война за нас. Эффект рекламы. Помните как Московия промывала мозг жителям Донбасса, что сейчас нападут каратели и фашисты, будут истреблять русскоязычных, что строят лагеря для них и в таком духе. На них это очень сильно повлияло, там до сих пор ждут карателей.
Так вот это своего рода ответочка, промывка мозгов нам и другим странам, и она необходима. Осознание того, что рф враг в лице пу, отложиться на подсознательном уровне и в памяти на долгие годы. Ну это всего лишь мое умозаключение, могу и ошибаться.
показати весь коментар
16.02.2022 19:30
+3
Весь світ повстає на повалення фашизму в Росії.
показати весь коментар
16.02.2022 19:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НАТО-черговий респект...
показати весь коментар
16.02.2022 18:49 Відповісти
мы давно заявили, наша еднисть запорука всему.
показати весь коментар
16.02.2022 18:56 Відповісти
Ещё раз подтвердили что туПин идёт на куй со своими ультиматумами и страшилками...
показати весь коментар
16.02.2022 19:04 Відповісти
Нет. Это информационная война. Война за нас. Эффект рекламы. Помните как Московия промывала мозг жителям Донбасса, что сейчас нападут каратели и фашисты, будут истреблять русскоязычных, что строят лагеря для них и в таком духе. На них это очень сильно повлияло, там до сих пор ждут карателей.
Так вот это своего рода ответочка, промывка мозгов нам и другим странам, и она необходима. Осознание того, что рф враг в лице пу, отложиться на подсознательном уровне и в памяти на долгие годы. Ну это всего лишь мое умозаключение, могу и ошибаться.
показати весь коментар
16.02.2022 19:30 Відповісти
Гном, хорошо не буду. У Вас есть полное право проголосовать за Бойко например на следующих выборах... Понятно, что это бьет по экономике, но это точно не просто так делается, Вам или мне, никто пояснять не будет. Здоровья и всего наилучшего!
показати весь коментар
16.02.2022 20:34 Відповісти
Вот посмотрите. Может какие то ответы найдете.
https://www.youtube.com/watch?v=8BsEtXujwK0&ab_channel=%D0%91%D1%8B%D1%82%D1%8C%D0%98%D0%BB%D0%B8
показати весь коментар
16.02.2022 21:04 Відповісти
Точно, и засєлят "подлыє буржуі" наши украінские землі "рептілоїдами в трусіках"...

помню, шо Ванга такоє гутаріла...
показати весь коментар
16.02.2022 19:35 Відповісти
Этого российского Наполеончика опустили уже два раза - первый в армяно- азербайджанской перепалке и сейчас, когда он окончательно зарвался и по-хамски потребовал, чтобы в срочном порядке положили ему на стол письменные Обязательства Запада и США в том виде, как он лично себе это представляет по безопасности России. И ему пригнали письменные Обязательства, где его практически послали на "х....". И ни Макрон, ни немецкий канцлер не подали ему руку при встрече, т.е. его звезда закатилась и возможно безвозвратно. Не исключено, что ему не долго осталось бунтовать.
показати весь коментар
16.02.2022 20:19 Відповісти
а до чого тут єрмак? у піаніста в команді усі -- єрмаки. і керує ними коломойша.
показати весь коментар
16.02.2022 19:26 Відповісти
8 років закликають, і що? що далі?
пуйло побудувало міст до Криму, пресує там киримли, заблокувало фактично 2 моря, розстріляло наших моряків у нейтральних водах, вбиває українців на Донбасі... що далі, панове сільна, очєнь сільна азабочєниє?
показати весь коментар
16.02.2022 19:22 Відповісти
Весь світ повстає на повалення фашизму в Росії.
показати весь коментар
16.02.2022 19:48 Відповісти
Человеческой цивилизации, достигшей грандиозных достижений на пути своего развития грозит ядерным металлоломом нано-говнецо по прозвищу *****. Что то здесь не так!
показати весь коментар
16.02.2022 19:58 Відповісти
 
 