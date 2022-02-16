Украина просит Совбез ООН обсудить постановление Госдумы РФ о "ЛДНР"

Наша страна официально обратилась с соответствующим запросом в Совет безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании так называемой "ЛДНР", которая подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования", - написал он.

Украинская сторона призывает Совбез ООН рассмотреть этот вопрос на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля.

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Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину о "признании "ЛДНР". Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин избежал четкого ответа на вопрос, планирует ли признать независимость "Л/ДНР" на Донбассе.