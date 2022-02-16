Украина просит Совбез ООН обсудить постановление Госдумы РФ о "ЛДНР"
Наша страна официально обратилась с соответствующим запросом в Совет безопасности Организации Объединенных Наций.
Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании так называемой "ЛДНР", которая подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования", - написал он.
Украинская сторона призывает Совбез ООН рассмотреть этот вопрос на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля.
Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину о "признании "ЛДНР". Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин избежал четкого ответа на вопрос, планирует ли признать независимость "Л/ДНР" на Донбассе.
Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т.зв. "ЛДНР", яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 16, 2022
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ЗЄ-ля, дя-ку-є-мо !!!
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вОнюшки, кацапо-орда срана, щоб ви всi повиздихали !
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