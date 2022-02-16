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Украина просит Совбез ООН обсудить постановление Госдумы РФ о "ЛДНР"

Украина просит Совбез ООН обсудить постановление Госдумы РФ о

Наша страна официально обратилась с соответствующим запросом в Совет безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании так называемой "ЛДНР", которая подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования", - написал он.

Украинская сторона призывает Совбез ООН рассмотреть этот вопрос на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Признание "ЛДНР" будет означать полный отказ РФ от своих обязательств в рамках Минских договоренностей, - Блинкен

Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину о "признании "ЛДНР". Вместе с тем, президент РФ Владимир Путин избежал четкого ответа на вопрос, планирует ли признать независимость "Л/ДНР" на Донбассе.

Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т.зв. "ЛДНР", яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 16, 2022

Автор: 

Госдума (1261) россия (95418) Совбез ООН (1106) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
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16.02.2022 21:35
+4
і безумовно сер'ьозно

Дякуємо Президенту США Джо Байдену за неймовінну допомогу Україні!
Без вашого Ленд-лізу та Другого фронту ми могли б не встояти
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16.02.2022 21:51
+3
Радбез ООН, постійні члени з правом вето - США, Британія, Франція, КНР, ...СРСР.
СРСР - накладе вето на резолюцію, КНР - утримається...
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16.02.2022 21:23
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Да, ход неожиданный. Санкции?
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16.02.2022 21:12 Ответить
від сьогодні ЗЄбеня започаткував нове національне свято:

16 лютого - "День святого Джо - рятівника України"

ЗЄ-ля, дя-ку-є-мо !!!

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16.02.2022 21:50 Ответить
і безумовно сер'ьозно

Дякуємо Президенту США Джо Байдену за неймовінну допомогу Україні!
Без вашого Ленд-лізу та Другого фронту ми могли б не встояти
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16.02.2022 21:51 Ответить
Особливо з огляду на те, що зараз у РБ ООН голововує *********...
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16.02.2022 21:59 Ответить
Санкції треба вводити...
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16.02.2022 21:14 Ответить
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16.02.2022 21:35 Ответить
так бешеных животных усмиряют
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16.02.2022 21:15 Ответить
Вова вирішив "пограться" в чергові "жести доброї волі" Тут хтось писав що "визнання держави" по російському законодавству не відноситься до компетенції ДержДуми Не виключено що буде варіант Пєскова" - "Песков - он бывает такую пургу несёт!" ***** "зробить круглі очі" і скаже що Держдума "перевищила свої повноваження" бо він хотів лише з ними проконсультуваться а вони його неправильно зрозуміли А потім відмовиться затверджувать "визнання"
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16.02.2022 21:22 Ответить
Радбез ООН, постійні члени з правом вето - США, Британія, Франція, КНР, ...СРСР.
СРСР - накладе вето на резолюцію, КНР - утримається...
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16.02.2022 21:23 Ответить
не хр............. обговаривать, запретить подписывать х.......... лу, мы победители и будем мы диктовать условия.
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16.02.2022 21:26 Ответить


вОнюшки, кацапо-орда срана, щоб ви всi повиздихали !
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16.02.2022 21:49 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE Чому ВР не оголосила, що 16 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Кубанська Законодавча Рада проголосила Самостійну Кубанську Народну Республіку. Через декілька днів по закінченні сесії нарада членів Ради ухвалила резолюцію про прилучення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C Кубані на федеративних умовах до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України .
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16.02.2022 21:54 Ответить
Тихонько.....нехай себе плывут по канализации ... тьфу расейской *********.....ускорят обоюдный конец....
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16.02.2022 21:55 Ответить
А може це вихід?Промисловість знищена ,та й декілька мільйонів запеклих україноненависників навіщо нам,ця чорна діра поглине всю Украіну,якщо з нею зблизимось!
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16.02.2022 22:09 Ответить
Ага, вихід....

Тут трошки віддай, там трошки відкусили, ось і йдешь світ за очі, голий та босий.
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17.02.2022 01:22 Ответить
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16.02.2022 22:35 Ответить
Результат замены Коломойским Гетьмана на клоуна.
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16.02.2022 23:11 Ответить
 
 