Україна просить Радбез ООН обговорити постанову Держдуми РФ про "ЛДНР"
Наша країна офіційно звернулася з відповідним запитом до Ради безпеки Організації Об’єднаних націй.
Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т.зв. "ЛДНР", яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання", - написав він.
Українська сторона закликає Раду безпеки ООН розглянути це питання на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого.
Нагадаємо 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР". Водночас, президент РФ Володимир Путін уник чіткої відповіді на питання, чи планує визнати незалежність "Л/ДНР" на Донбасі.
Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т.зв. "ЛДНР", яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 16, 2022
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