Україна просить Радбез ООН обговорити постанову Держдуми РФ про "ЛДНР"

Наша країна офіційно звернулася з відповідним запитом до Ради безпеки Організації Об’єднаних націй.

Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т.зв. "ЛДНР", яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання", - написав він.

Українська сторона закликає Раду безпеки ООН розглянути це питання на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого.

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Нагадаємо 15 лютого Держдума РФ підтримала проєкт звернення до Путіна щодо "визнання "ЛДНР". Водночас, президент РФ Володимир Путін уник чіткої відповіді на питання, чи планує визнати незалежність "Л/ДНР" на Донбасі.